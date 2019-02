Rivera prefiere a la ultraderecha

Voz 0194

Albert Rivera renuncia a pactar con el PSOE después de las elecciones Albert Rivera le parece bien pactar con la derecha y la ultraderecha Albert Rivera no le gusta la alianza con la socialdemocracia Javier Rivera le gusta la alianza con la extrema derecha al menos estas sus intenciones y así de claro lo ha dejado esta mañana a la ejecutiva de Ciudadanos que ha aprobado no dar ni un soplo de aire a Pedro Sánchez al menos sus posibles votantes lo van a tener claro antes de depositar la papeleta los votos de Ciudadanos se van a sumar a los del Partido Popular ya los de vos a pesar de haber evitado hasta la manifestación de Colón la foto con la ultraderecha Rivera parece satisfecho del pacto en Andalucía ICOM hoy encuestas que dice que la derecha en la ultraderecha sumarán el veintiocho de abril se apunta a ese pacto prefiere que sea la ultraderecha la que condicione un posible nuevo Gobierno aunque claro siendo el ver Rivera puede pasar cualquier cosa incluso que cambie de opinión y después de los comicios los que suman son otros la ideología y las convicciones no son su fuerte la cuestión territorial Cataluña le ha llevado hasta donde está ahora mismo ser uno de los que más suben en intención de voto según las encuestas y el eje derecha ultraderecha es el que mantiene junto a los independentistas más encendido el conflicto se retroalimentan porque no aportan soluciones es más se oponen a aquellos que las plantea Ciudadanos ha dejado clara pues cuál es su estrategia aunque la estrategia acabe con un bloqueo en las negociaciones en España el cordón sanitario no es a la ultraderecha sino al Partido Socialista partido constitucionalista Iker respeta la ley que apoyó sin titubear recuerden la aplicación de ciento cincuenta y cinco veremos cuál es el resultado electoral pero con tantas líneas rojas podemos vernos abocados a una repetición de las elecciones porque está visto que no sirve la lógica de que pueden entenderse aquellos que defienden la legalidad Ángels Barceló