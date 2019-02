"Sorprende que Ciudadanos cierre la puerta al PSOE pero no a la ultraderecha"

Voz 1 00:00 en la tertulia Eduardo Madina Gonzalo Velasco Ignasi Guardans y saludamos a José Luis

Voz 0194 00:04 es Ábalos ministro de Fomento secretario de organización del P

Voz 1 00:06 soy muy buenas noches muy bueno

Voz 0194 00:09 no quiere hablar de pactos porque esta mañana al escuchado decía que no pero las encuestas dicen que aunque el PSOE ganaría las elecciones no tendría la mayoría hombre tendrán que pensarse con quién quieren gobernar no

Voz 2 00:21 bueno nosotros aspiramos a gobernar y como he dicho esta mañana en solitario no con un Gobierno claramente de perfil socialista Icon Un proyecto que lo hemos explicitado claramente en los presupuestos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que fue rechazado pues los dos extremos de la cámara no pero lo que hay que esperar es lógicamente a lo que dice el electorado no sea que previamente me parece incluso innecesario salvo que se tenga un proyecto compartido previamente entiendo que que la derecha en este caso particular Ciudadanos Vox deben tener un proyecto ya compartido una aspiración compartida y por lo tanto lo plantean así nosotros no queremos tener un proyecto autónomo que siempre ha sido además un objetivo del Partido Socialista tener un un proyecto político autónomo ahora bien ya veremos qué dice la ciudadanía también y en función de eso veremos también las posibilidades para tener garantizada la gobernabilidad que creo que debe ser la aspiración del conjunto de fuerzas políticas ahora una cosa es la cuestión del pacto de los acuerdos eh y otra cosa es lo que yo creo que sí que debemos intentar hacer qué es acordar asuntos vitales para el país y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista no renuncia a acordar con ninguna fuerza política acuerdos no lo son muy importantes como es el propio desafío secesionista en Cataluña eso hace falta también un acuerdo amplio e por lo tanto no renunciamos acuerdos pero desde luego no estamos pensando para nada en pactos de gobierno

Voz 0194 01:54 les ha sorprendido que hay partidos que sí que ya están pensando en pactos de gobierno Ciudadanos con que en el Partido Socialista llegó a un acuerdo que después no se algo pero llegó a un acuerdo y que ahora pongan cordón sanitario en torno al Partido Socialista sorprende mucho a una forma

Voz 2 02:09 acción que nació definiéndose socialdemócrata que al poco se definió liberal en teoría así se manifiestan sorprende porque no es esa la posición en Europa y muchos de los temas que tenemos de debate en España tienen que ver también con la posición europeísta no sorprende mucho que no tenga ningún problema en cerrar la puerta al Partido Socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido liberal es muy contradictorio ya matar

Voz 3 02:39 en la atención porque en su día efectivamente hubo ya un un acuerdo no en torno a un programa conjunto

Voz 2 02:48 claro que llamaba la atención porque además este país tampoco necesita ese esa actitud están cerradas ni siquiera sacaba acaba de entender desde el punto de vista estratégico electoral esa necesidad que tienen de cerrarse no porque al final con esto lo que hacen es alejarse de la oposición de centro no una posición que parece que reivindicaba no en todo caso yo lo que sí que ha observado que en los momentos más cruciales de la política en aquellos donde es preciso acertar estratégicamente

Voz 4 03:21 yo voy a ciudadanos que no no atina lo bien la moción de censura que quedó

Voz 2 03:27 fuera de juego completamente en esta ocasión veo que repite por lo tanto fíjese a mí más que su escorado a la derecha lo que me preocupa de esta formación es su desnortada miento

Voz 0194 03:37 no es una anomalía que Pedro Sánchez y Albert Rivera no se hable Nos lo comentaba hace un ratito nuestro compañeros que cubre la información de ciudadanos hace mucho tiempo que Pedro Sánchez y Rivera no no se habla pero la llamada no va a ninguna dirección y la otra es decir ellos dos no es una anomalía

Voz 3 03:54 bueno no no debería ocurre

Voz 2 03:56 es eh es más no se puede ser adversario y eso no implica el no poder dialogar no poder hablar porque como digo hay muchos asuntos que reclaman y exigen pues el dialogo e incluso el acuerdo también le tengo que decir que yo ahora estaba leyendo este fin de semana en el país una anécdota que cuenta en su libro Pedro Sánchez cuando la moción con la recuerdo porque está el cual porque la viví yo que fue cuando Pedro Sánchez intentó hablar con Albert Rivera esté derivó a una conversación de Villegas conmigo por lo tanto quiero decir que a mí me consta que el presidente lo ha intentado pero lo que pasa es que existe

Voz 0194 04:43 sí nosotros no renunciamos a llegar a pactos con las cosas graves que tiene este país sobre la mesa y una de ellas usted lo he dicho el desafío territorial Cataluña cómo se puede llegar a pactos por algún tipo de acuerdo con fuerzas políticas con las que no hay ningún tipo de de relación y que además les llaman ustedes anti constitucionalistas

Voz 2 05:01 claro bueno pues al final tendrán que asumir la realidad y sobre todo de ganan que asumir algo que es fundamental en la cultura democrática que es la aceptación del otro no digo la tolerancia porque hay quién va de demócrata simplemente porque tolera al diferente no al al otro aquí no hay que tolerar al otro aquí hay que aceptarlo y entonces habrá un momento que tendrán que aceptar también sobre todo el resultado electoral e ahí por lo tanto pues yo creo que es un problema de aceptación no lo acabo de entender en alguien que quiere regenerar la democracia y recurría lo peor de la vieja política que es no no reconocerse nuevamente citar L tendrá que aceptar el diálogo mire lo primero que tiene que aceptar por ejemplo algo básico es que te gustará el presidente del Gobierno o no te gustará pero te toca aceptarlo y reconocerlo y sobretodo tratarlo como tal el partido en la oposición también ha tenido siempre una un carácter muy constitucionalista muy de respeto a las instituciones y aquí en las dirigen con independencia de la consideración que te pueden merecer las políticas pero nosotros cuando la declaración unilateral de independencia en Cataluña hay todo lo precedente que fueron los decretos de de desconexión las leyes de desconexión perdón la la las consultas en fin nos pusimos de lado del Gobierno no es que defendieran a Mariano Rajoy precisamente

Voz 0194 06:29 cuando habla de la importancia de llegar a acuerdos a pactos para los desafíos que tiene este país cuenta también con los partidos independentistas es decir volverían a apoyarse en los partidos independentistas el partido

Voz 2 06:39 por volvería apoyamos aceptarías nos apoyamos es que es una diferencia de bueno los votos no se pueden rechazar eh es como la presidenta del Congreso de hoy todavía hoy pues recibió también esos mismos votos pues el presidente no vale nadie habló ahí de un pacto que seguramente lo hubo Nos consta que lo hubo a cambio de unas concesiones para los grupos pero bueno tenga en cuenta que este gobierno salido una moción de censura que implica dos cosas una digamos una motivación que es la de rechazo y una consecuencia que la de un nuevo Gobierno ambas cosas van unidas constitucionalmente instrumento pero el móvil para mover un gobierno es más bien radica en la oposición ese gobierno y esa es la razón de los votos de los independentistas no apoyaron Gobierno de Pedro Sánchez sino ir contra el Gobierno de Mariano Rajoy en ese momento tal él era así que cuando yo mantuve las conversaciones nunca hubo contrapartidas tal es así que las hemos visto porque en el debate en la enmienda a la totalidad sólo la enmienda a la totalidad es que no ha esperado ni el articulado recibimos el rechazo de unos y de otros entonces ahora bien nosotros seguimos apostando que los conflictos en democracia se resuelven a través del diálogo democrático de los acuerdos tenemos una experiencia en este país es que los momentos más difíciles el acuerdo nos ha dado resultados positivos el desacuerdo nos ha dado experiencias lamentables por lo tanto es tratar de llegar a acuerdos dentro eso sí de los límites a la legalidad y en este caso por el ordenamiento constitucional con esos límites eh porque él vamos a renunciar a los acuerdos

Voz 0194 08:36 es decir si el Partido Socialista vuelva a ganar las elecciones volverá a sentarse con los independentistas

Voz 2 08:40 si no hay otra fórmula de intentar llegar a la plasmación de una España inclusiva no hay otra forma porque la forma hostil eh que trata de ignorar a una parte incluso aun teniendo las medidas represivas resultado siempre son de corto plazo y alimentan posiciones más extremas todavía preso a veces vemos situaciones en que los extremos se retroalimentan porque necesitan para su desarrollo dejar bien claro esa oposición entre ellos pero desde luego no es la más útil es decir yo lo que me pregunto es aquellos que optan por la unilateralidad la represión por la desconsideración respecto del otro que era el digan cuál es la hoja de ruta porque todo eso es fácil oponerse es fácil pero además de oponerse que solución damos lo bien cierto es que en todo el gobierno del Partido Popular el independentismo ha crecido enormemente yo voy a Cataluña muchas veces hay gente que me dice que es independentista sin serlo que no tenía ninguna voluntad de serlo sino simplemente se ha dejado llevar por toda la dinámica del país yo creo que eso lo estamos poniendo en cuestión en este último tiempo por lo tanto creo que es la política de Iguarán que es más difícil no lo sé lo que sí que es más laboriosa pero estoy convencido de que ofrece mejores resultados respecto de lo que queremos que es

Voz 4 10:10 la convivencia

Voz 2 10:13 el respeto al orden constitucional durante todo este tiempo

Voz 0194 10:15 de negociación de diálogo de conversación con los independentistas ellos pedían gestos constantemente ustedes percibieron algún gesto por parte de ellos

Voz 2 10:25 bueno es que los gestos que podían esperar no son los que nosotros estábamos dispuestos a dar y los que nosotros estamos dispuestos a videntes pero todos venían a partir de la Concepción tiene que gestos nosotros podíamos plantear pues los gestos de tener un trato justo con Cataluña de resarcir algunas cuestiones que tenían que ver con la inversiones eh también con la significación de la comunidad en fin en el restablecimiento de las relaciones de hecho se pusieron en marcha las comisiones de seguimiento todo todo el diálogo ininterrumpido que tampoco es normal no es eso los por nuestra parte yo los gestos que querían era el reconocimiento al derecho de autodeterminación es decir que no se excluyera al menos también el tema de los procesos judiciales pues estos eran eran límites para nosotros

Voz 0194 11:13 yo el mediador internacional barra relator

Voz 2 11:16 no yo creo que ahí hubo más el debate sobre la denominación de la figura que el sentido de la misma eh sentido de la misma yo entiendo que lo que se planteaba era en la medida en que no había reconocimiento por parte de ninguna fuerza política para convocar esa mesa de diálogo buscar una persona con la autoridad suficiente como para convocar y hacer seguimiento de la misma e idear un poco feo testimonios de los acuerdos que se pudiera ir alcanzando quizá la denominación pues entiendo que no igual no fue la más afortunada porque esa palabra aparece más vinculada a conflictos presos no que nosotros no reconocemos pero en sí me parece que lo importante era el contenido ir tengo es decir que la reacción fue un poco histérica eh no yo creo que ahí y en todo caso hay algo que no se entiende la buena fe siempre exige que se explique

Voz 0194 12:13 a lo mejor son los entiendes porque no está bien explicarlo

Voz 2 12:15 también hizo no no hemos dicho que no

Voz 0194 12:17 viendo las a las elecciones la palabra clave es la movilización usted lleva a la organización del partido además de del Ministerio piensa que está movilizado el partido

Voz 2 12:27 partido está muy movilizado pero sobre todo más que movilizado lo que está muy animado muy animado y lo vemos en todos los actos que vamos es decir hay una hay mucho sentimiento en nuestra militancia ir más allá de la militancia yo creo que en todo el progresismo de España sí porque entre otras cosas se les están ofreciendo una vuelta atrás este país aún tiene memoria

Voz 0194 12:49 pero será suficiente la advertencia de cuidado que si no viene

Voz 2 12:53 no yo no no vamos a jugar sólo con eso porque además qué más da Bosch que el Partido Popular en este caso están dando el mismo discurso incluso Ciudadanos y el discurso está siendo compartido parece que incluso están compitiendo a ver quién es más extremista en eso no no sólo eso yo creo que la los discursos del miedo no nos gustan los discursos en negativo no son buenos para este país este país ya llevamos unos años con con demasiada frustración no con ofrecer imposibles y sobre todo con con crispar generaron pues a consecuencia de la frustración incluso resentimiento yo creo que eso hay que ponerle ya un punto final todo eso son los discursos populistas que llevábamos años no por lo tanto hay que incorporar un mensaje positivo yo creo que este Gobierno a través de lo de lo actuado pero también a través de lo propuesto donde se podía ver claramente qué país queremos ese es el mensaje positivo Le diría que yo ahora mismo no veo ninguna otra propuesta en positivo que no sea de Partido Socialista porque todas las demás son muy en negativo muy excluyentes a mí por ejemplo me causa mucho desanimó escucharla a la prisión váyanse porque aparte de ser poco original ya lo utilizó de Aznar frente a Felipe váyase señor González aparte de ser poco original que encierra todo una idea muy excluyente dónde ponemos el límite al váyanse váyanse del Gobierno váyanse del Congreso váyanse del país es que es una concepción tan autoritaria tan excluyente yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario hacer que nadie tenga que ir

Voz 0194 14:32 había hecho planes usted para Semana Santa o desde que es ministro ya había dejado de hacer había dejado de hacer planes por elecciones generales no una campaña dio la pregunta por la movilización una campaña en Semana Santa no puede ser un poco desmovilizador ellos mucho

Voz 2 14:49 tiempo

Voz 0194 14:51 lo que nos queda formal a lo formal

Voz 2 14:54 que no haya mítines tampoco porque hacerla si hoy en día las campañas han cambiado mucho no hace falta hacer no hace falta hacerlo así es que cada uno puede respetar de So en ese momento pues el que quiera y disfrutar de las vacaciones que disfrute el que quiera participar de la significación religiosa lo puede hacer desde luego los partidos políticos no tienen por qué estar son conscientes perfectamente de lo que pueden y no pueden hacer Perera aseguró que no pasa