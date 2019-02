Juan Carlos Arteaga: "Pongo la mano en el fuego porque no hay intencionalidad"

Voz 1375 00:00 está por ahí a esta hora de la noche en sintonía de El Larguero Don Lolo Sainz buenas noches hola buenas noches como estamos hombre nuevo la vida muy bien muy poco pero un poco preocupado por todo verdad por todo el pollo que se con nuestro querido deporte lo primero lo que final tan bonita eh

Voz 1035 00:19 bueno yo creo que fue una auténtica final de lo que representa a un partido de baloncesto no digámoslo los dos primeros cuartos ante de al descanso uno para cada equipo empate a treinta y cinco estupendo después una una gran defensa el Real Madrid que hace te permite que se vayan diecisiete puntos pero que después se olvidan de que gracias a esa defensa había conseguido esa ventaja se duerme en un poquito lo breves y una gran reacción del Barcelona que logra empatado y un final ya pues con todo el nacido no yo creo que como espectáculo propio de baloncesto fue un partido precioso a mí me tanto totalmente

Voz 0578 00:55 y luego eh no sé Si bueno viendo el partido cuando ves primero lo de lo de Hernández

Voz 1375 01:02 Singleton no sé qué sentiste en esos momentos en esa jugada ya estamos en la prórroga metió la canasta que forzó la prórroga

Voz 1035 01:08 bueno pues te voy a decir la verdad me cuando veo la falta de cuando la falta de Randolph sobre Singleton pues me levanto de mi asiento porque es porque estoy muy alejado para salir corriendo

Voz 1375 01:22 Martín de pollos tremendo no

Voz 1035 01:25 lo que yo pensaba que el partido se había terminado porque pensaba que iba a pitar falta no

Voz 1375 01:30 no llegas alta

Voz 1035 01:32 si iba a pitar falta y no aprecie si si podía esa falta antideportiva o no pero yo creía que falta siquiera

Voz 1375 01:39 dijiste se acaba se acabó la situación de digo yo

Voz 1035 01:41 acabado el partido pues me voy muy bueno pues cuando voy a me di cuenta que no que no han pitado y bueno tengo que sentarme por dónde puedo para para seguir viendo y viviendo la prórroga y todo eso viviendo después

Voz 1375 01:55 no entonces no te vas no te vas al parking porque te das cuenta que transmiten aguanta aguanta has evidentemente porque no se puede uno perder eso bien no lápida llega la última jugada tú lo ves tú sabes Clara en la cancha o o es muy difícil no no muy clara no muy clara

Voz 1035 02:09 estoy estoy un poco digamos justo enfrente del del tablero pero no no apreció muy bien y si hubiera estado Un poquito más hacia la izquierda a lo mejor ha visto mejor lo que pasa es claro a mí me da la impresión por el hecho y la jugada que que realmente no no no no no

Voz 0578 02:31 en es difícil verlo no en vivos dice es muy difícil pero yo pienso que el pueblo que pueblo

Voz 1035 02:37 pues puedo captar que yo creo que la jugada es correcta por parte de Randolph

Voz 1375 02:42 y luego ponen la repetición los árbitros piden ver la repetición en el monitor y a partir de ahí claro no es lo que donde no entendemos nada no porque sólo vendió repeticiones en lugar de ver todas no que es lo que tienen que hacer usar una herramienta que tienen ahí no

Voz 1035 02:54 claro es una herramienta que les ha puesto precisamente para eso no para para dilucidar todos estos problemas que puedan acá acá errar en tomar una decisión tan importante como la esta no lógicamente pues que a lo mejor un poco pero nada más que ver dos dos y no ver las once como decís vosotros que yo no sabía que existían once decir

Voz 1375 03:15 hasta once repeticiones hay muchas repeticiones oye crees que crees que estás segunda decisión que toman la toman influenciados por lo que ha pasado justo en la jugada anterior

Voz 1035 03:26 pues no lo sé eso eso hombre la verdad es que los centros que estaban en la cancha y son buenos árbitros en general son buenos árbitros son Aris dejó mucho prestigio no me vamos me dolería muchísimo y digo me dolería por lo que es el baloncesto que fuera por eso no es decir por una compensación eso es una palabra que yo por lo menos como entrenador era la odio no una compensación nunca debió existir estas equivocan una puestas equivocar una pero no no

Voz 1375 03:55 porque son dos exactamente no

Voz 1035 03:58 no no con países no y bueno a mí me cuesta mucho trabajo que sea una una compensación se han equivocado oí juegas

Voz 1375 04:07 yo equivocación muy serias

Voz 1035 04:08 claro porque hay una una competición tan importante como la Copa del Rey pues que

Voz 1375 04:14 que quede en entredicho físico un título que se decide viendo un monitor fíjate con la con la de finales que ha jugado tú no sé si alguna recuerdas que se haya decidido así con el árbitro viendo el monitor todos los dos equipos pendientes de si el pulgar como emperador romano no si pulgar hacia arriba pulgar hacia abajo a ver qué dice haber quedó Isaac Cabo no

Voz 1035 04:30 cuando cuando cuando yo entrenaba no existía

Voz 1375 04:33 claro por eso estoy pendiente y ahora qué pasa

Voz 0578 04:36 antes de sí sí bueno oye Irene otra cosa es que te quería preguntar como madridista tú eres un hombre de baloncesto es ha sido un nombre del Real Madrid entiendes la postura del Madrid

Voz 1035 04:49 trabajo me cuesta trabajo entenderla de hombre yo entiendo que puedan estar enfadados estén cabrea que digan que hagan que no se que entiendo hasta cierto punto digamos que Felipe el otro Campazzo no has dicho se dirigieran a los árbitros porque constantemente en el partido de ayer y comentaba aquí con con con Iván que es que desde desde que empezó a jugarse el partido cada vez que había una falta de una protesta y eso no puede ser tampoco se decía hay que hay que ser un poco conscientes además hoy día con la televisión pues se ve claramente que cada vez que protesta pues no es que has hecho pero claro entonces bueno pues como tú dices han retirada la licencia yo creo que habrá sanción económica y que se quedaran ellos que INAR

Voz 1375 05:39 además supongo que eso pero no creo que el Madrid debería consultar a socios y dejar la ACB

Voz 1035 05:45 no no es que Madrid no debe dejar ACB vamos yo pienso no debe dejar no no solamente el título de ACB en la Liga española porque la Liga española es una Liga con un gran prestigio es nada mejor el digas que hay en Europa imposible El Mundo realmente yo creo que el Madrid tiene que jugar la porque porque es un club importantísimo y que tiene que estar en ella no porque el prestigio del baloncesto español está por encima de vida el mal no

Voz 1375 06:16 pues lo lo saben e te agradezco mucho tu tus explicaciones en el Larguero fíjate esas preguntas que ha dejado Pacojó no alguien alguien tendrá que responder las hay una lista negra de árbitros que algunos equipos no puesto siempre ha existido no

Voz 1035 06:28 bueno yo creo que esto siempre ha existido en efecto había eh en una época lejana ya se podía recusar ese poder a determinados árbitro que a veces te lo aceptaba a veces no sólo eso la recusación pues eso pasaba puedo después que esto no te pitan durante dos o tres partidos a lo mejor no sé si ahora existe no lo sé porque ahora no

Voz 1375 06:48 hay equipos que se les ha acabado la lista de árbitros que ya no tienen quién les ahora hay equipos han dicho entonces de Pita

Voz 1035 06:55 sí hombre es que es es difícil no yo lo que sí me gustaría que las decisiones arbitrales fueran con quizás en determinados momentos con un poco más de criterio yo solamente tres no no me voy a extender mucho o no con el partido anterior la semifinal entre el bienestar de Tenerife y el Barça la acción final que pita el árbitro falta que parece que no lo es etcétera entonces el entrenador Txus Vidorreta se pone de rodillas que hice pone como si fuera a rezar dice por favor eso es lo que dice no lo sé pero yo no lo vi no de pitar una técnica que lo expulsan carne entonces bueno pues vamos a seguir ese criterio porque ayer no sé si la gente se dio cuenta o no con la noción y con esto no estoy criticando al entrenador del Barça ni muchísimo con la conmoción salta iraní con la falta de dos hombres si no están sale se mete en vital

Voz 1 07:54 Dean se mete hasta la hasta olvidara cancha Pesic a nadie lo de hecho Mandiá en el Iberostar Tenerife esas imágenes las han comentado hoy han hablado de que pese se mete dentro de la pista de que a Txus Vidorreta Le Figaro se tiró de rodillas lo que dicen es que se sienten perjudicados también por esa jugada con Bruce sino ir reclaman igualdad de trato que si la ACB emite un comunicado admitiendo un error con el Real Madrid que por qué no lo hacen con él

Voz 1035 08:23 dices pues tienen toda la razón porque es un club de la dejamos de realmente entonces

Voz 1375 08:27 tal y eso es lo que hay que intentar

Voz 1035 08:30 en un llevar a cabo no que que sea todo igualdad para todos los Cruise

Voz 1375 08:35 lo ha dicho criterio lo han dicho los los años que sabe de baloncesto más que todos nosotros juntos bueno sabia fíjate fíjate que sabe más que nadie a ver si te a ver si te dejas ya para comentar algún El Mundo Basket algo yo qué sé

Voz 1035 08:51 yo no tengo muchas cosas que hacer

Voz 1375 08:54 me quedo con tu cara hay con tu teléfono un abrazo Lola muchas gracias gracias a Lolo Sainz ex entrenador ex jugador ex directivo es leyenda ex seleccionador ex todo pero hay algo que no es es es que sigue siendo un tío de baloncesto en nuestro país que sus explicaciones junto al micrófono iban a Álvarez que estaba ahí con Lolo Sainz tiro lo íbamos a cerrar con el asunto de la Copa sigo con Pacojó con Marta y con Xavi pero queremos escuchar la versión de los árbitros uno de los que acaba de hace nada dejar el arbitraje en España Juan Carlos Arteaga está por ahí colegiada muy buenas volcar ahora te Arteaga muy buenas qué tal como está ahora sí que no te voy a tiro lo voy contigo

Voz 1375 13:26 El Larguero con Manu Carreño

Voz 16 13:31 sí

Voz 0578 13:35 las seis de la noche hora menos en Canarias estamos en El Larguero cerrando la resaca de la Copa del Rey de baloncesto y voy a cerrar con Juan Carlos Arteaga el ex colegiado de el baloncesto español y europeo y mundial y Juan Carlos estábamos hablando con los aires

Voz 1375 13:54 esto los comunicados de los árbitros de la Liga

Voz 0578 13:56 B del Real Madrid

Voz 1375 13:59 como árbitro como árbitro de la Liga ACB entiendes lo que ayer pasó

Voz 17 14:09 lo entiendo perfectamente porque ya ocurrió en la Copa de una del año pasado la final recurrió la Copa también hace dos años el campo otra sí esto lo tenemos que analizar para poder saber qué está ocurriendo y como hay que resolver

Voz 1375 14:24 y cómo se como se porque claro ahora ya no vale ahora ya podemos decir esto puede pasarlo otros sanciones no sé qué amenazas cabreo rebotes pero que hay que hacer para mejorar esto porque ayer son los árbitros los que van a un monitor a revisar una jugada no que todos hemos visto

Voz 17 14:40 sí sí Manolo pero hay que ser Robbins esto entonces vamos yo como está ocurriendo es que los hábito gravitan y nueve minuto están deseando Ali el minuto cuarenta de partido la labor de nosotros de cuarenta otra ese minuto hay que quererlo porque como deportista que querer vivir ese minuto algo ahora es que quieren Le el último balón y será aquí en jugar aquí identidad hay que Conde ya puesto en definitiva análisis técnico que yo puedo hacer de esto no intentando critican a mis compañeros y ayudar como se están preparando y cómo se están formando

Voz 1375 15:16 ahora no estoy para no esquivar es el último minuto no

Voz 17 15:19 para estar preparados para la tensión para la toma de decisiones para no querer mirar para otro lado para saber dónde tenemos que mirar y focalizar y prestar se para hacer fuerte carácter

Voz 1375 15:32 crees que influyó en esa decisión tan polémica en ese error tan grueso lo que pasó en la jugada anterior

Voz 17 15:41 sin lugar a dudas tan bloqueado por esa opción para Vide la carne y yo estoy dando una opinión decidieron mi sensaciones de haber estado y veintiocho anda yo creo que yo de ellos ve la jugada de robándole pero yo no reacciona ahí voy cuando Chi tú no tiene algo preparado lo primero que te haces te sorprende no reaccionamos cómo estamos formando a como se están preparando unos árbitros te te porque un árbitro estar viendo en bloqueo Marbella tiene estar preparándose situaciones muy especiales que se dan en el baloncesto de alta competición

Voz 1375 16:18 y sobre todo a Juan Carlos que hay una herramienta que durante muchos años ha existido que si tienes la posibilidad posibilidad de ver ocho diez once repeticiones tienes que verlos me puse esos dos no

Voz 17 16:29 yo voy a ser sincero yo la vi solamente una vez

Voz 18 16:34 y no ha bastado unas

Voz 17 16:36 son imagen para darme cuenta que el balón tocaba el aro voy hacer sin ser no hacía falta Verón se jugada es que la situación es clarísima el jugador entró por la línea de fondo sólo está en la bandeja el balón toca el tablero y sé balar toca a partir de ahí que en Vic siga el espectáculo que viene el tapón un espectáculo Alderdi pero entonces es compensación una compensación en bloqueo es lo que porque sino te coge ese punto de vista no estar de acuerdo porque no hay intención

Voz 1375 17:07 ya

Voz 17 17:08 como la mano en el fuego no hay lo da vida lo que hay no se sabe reaccionar porque si analizamos todas las cosas esta producción porque no se sanciona nada ellos revisan a estoy Play porque estaba obligado si no no lo hubieran mirado no hubiera pitado nada no pitan nada en quedarnos y entonces analizamos todas las jugadas que son produciendo hubo que sale fuera del campo hasta hace tres años cuando yo gritaba la Goday había que sancionar es parece que es que lo olvidarme Hugo que se sale fuera del campo tácticamente el Madrid les cierra los espacios y obligue al borde del Barça salirse fuera del campo para jugar la sientan que se produce es la de Tomic pero antes de eso hasta el contraataque de donde se producen varios fallos el arbitro no tiene que irse al fondo el aviso se tiene que quedar él que corre la jugada que arbitrar esa jugada y verla por eso digo que mira yo te voy a ser muy bien yo dando el mundo del deporte y ocho master en Relaciones Laborales sacar recursos a través comparen por qué está basado en el deporte en el entrenador

Voz 1375 18:19 sí

Voz 17 18:21 los otra cosa también han dado por ahí mi amigo en definitiva esto no es lo que ha ocurrido no quedamos todos a todos hay que saber dónde está el problema hay que solucionarlo es la formación de los árbitros como se prepararon un arbitro decida en cuestiones técnicas como que sea árbitro no se tiene que habilitó el fondo se quedara

Voz 1375 18:42 está claro Juan Carlos entiendes que el Madrid amenace con hacer un referéndum con sus socios para dejar la ACB sino sancionan a los árbitros y no les pitan nunca más

Voz 17 18:50 yo todo mi respeto a una institución como el Real Madrid cualquiera yo en eso no voy a entrar no soy quién para lo que hace el otoño que una sociedad no te lo digo sinceramente no voy a entrar en ese debate porque porque no me interesan obviamente porque soy muy respetuoso entre otras cosas creo que puedo hacer el Real Madrid Cibeles hijos derecha yo no voy a entrar o tener una opinión muy personal pero yo no soy misógino de leer