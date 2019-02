Correa: "Tuvieron que prepararme el corazón para sufrir"

Voz 1375 00:00 pues déjame que salude a Ángel Martín Correa Martínez

Voz 1 00:04 Correa buenas noches Ángel hola hola buenas noches cómo te vas a la vida bien por suerte todo eh

Voz 1375 00:13 por suerte todo bien es cierto que viene la Juve no

Voz 1 00:17 no no son lo los partido que que nos gusta nos gusta jugar

Voz 1375 00:23 habéis hablado mucho de cómo parar a Cristiano hoy en el entrenó por ejemplo

Voz 1 00:28 no bueno hoy empezamos a trabajar he este partido es muy importante para nosotros pero no se habló de de ningún jugador en particular sabemos que que ellos son un equipo fuerte y nada tenemos que prepararnos para para una iba a ser eso sí lo aquella mañana o o tampoco Elena

Voz 1375 00:48 especial importancia al hecho de que venga Cristiano

Voz 1 00:51 no no son sabemos que es un equipo muy fuerte nada tenemos que prepararlo para para eh soy para para hacer un gran esfuerzo a partir de ahí tratar de dejar la victoria en casa con con nuestra gente

Voz 1375 01:08 María dar bastante bien no el Atlético de Madrid cuando cuando jugaba en el Real Madrid más de un dolor de cabeza os digo no

Voz 1 01:15 bueno él es un gran jugador está claro pero pero bueno ahora está en otro equipo oí nada nosotros pensamos en nosotros y en la que tenemos nosotros de tratar de hacer un gran un gran partido

Voz 1375 01:30 tú siempre Ángela aprovechando tu tus oportunidades no da igual quién venga que llegue uno más que llegue otro menos ahora se recupera Costa se ficha a Morata pero Correa siempre siempre está en los planes del Cholo Simeone y siempre aportando al equipo como llevas eso de de estar te has acostumbrado a estar aprovechando cada oportunidad que te den no

Voz 1 01:49 bueno está claro que esto es

Voz 1073 01:51 bueno el pues el bien no es bueno pero está claro que que son personal me estoy contento y tranquilo porque porque trato estar siempre a disposición de del entrenador

Voz 1 02:03 por qué equipo oí eso me deja estar tranquilo está claro que uno lo quiere lo quiere hacer siempre como decía o con la ciudad de esto compañero ahora que se recuperó Costa tenemos que estar todo al cien por ciento para para dar el máximo en el equipo

Voz 1375 02:19 pero para los aficionados que te escuchan Ángel tu donde ya sé que lo importante es jugar y que queréis jugar donde sea pero te gusta más jugar como nueve nueve como Morata como Costa o mejor de por detrás de ellos más un poco en el lugar de Griezmann

Voz 1073 02:33 sí bueno eso sólo el Atlético jugaba de de segunda punta pero bueno oral la necesidad del equipo ideal del entrenador escote que me necesitaba ahí dijo que jueguen en la derecha ahí

Voz 1 02:49 cada vez que me toca hacerlo trato de hacerlo lo mejor posible y si el trato de dejarlo todo el centro del campo

Voz 1375 02:56 buena noticia que renueve el Cholo especialmente para ti no te habría gustado que siga el Cholo no hasta dos mil veintidós

Voz 1073 03:02 bueno yo creo que es una alegría

Voz 1 03:05 me he para para el club pues lo que significa El Puerto lo que le dio hoy seguramente por por todo lo que falta para para

Voz 1375 03:12 le en esa foto aparecía de renovación del cuerpo técnico aparecía el profe Ortega pero no el Mono Burgos que que creo que también es muy importante para ti no lo tenéis una una relación especial ahí dentro

Voz 0674 03:23 no de desde un principio lo personal con el que te llama pues al fin y hay que habla no hablaba más era con con el mono

Voz 1 03:33 pero bueno son lo grandísimo entrenador el seguramente que el también tendrá que que renovar ahora porque parco designado dado

Voz 1375 03:44 oye el hecho de que ya os toque jugar contra la Juve tiene que ver con no haber hecho los deberes del todo bien en la primera fase porque en poco era la sensación de bueno da lo mismo lo importante es clasificarse pero os ha tocado a la Juventus uno de los cocos pues por por haber quedado segundos de grupo no suele habéis dado vueltas no

Voz 1 04:01 no principio el objetivo era del equipo era clasificar ha optado por lo que no había pasado en la temporada anterior que que no lo pudimos clasificar muy duro para nosotros ahora la lo principal era era eso estar encantado y después esperar a que venga ahí bueno la Champions sabemos que es así hito todos los los cruces son

Voz 0674 04:30 son muy difícil esa sano hay nadie así

Voz 1375 04:33 cuando cuando escucháis las críticas de que este Atlético no juega bien eso en El Vestuario que decís

Voz 1073 04:42 no está claro de que hay hay distinta forma de de ver el fútbol y de jugarlo pero de lo que son el primer día que al Atlético de Madrid lo que me sorprendió es que la la la forma que tiene este entrenador este cuerpo técnico que de de ganar de ganar como sea ya eso es lo que es hoy en día el Atlético de Madrid que se enfrente a quien se enfrente

Voz 1 05:10 te va va va a intentar ganarlo de cualquier manera

Voz 1375 05:14 pero ese debate de si jugar viendo jugar mal tú crees que el Atlético puede jugar mejor con los jugadores que tenéis lo importante es ganar lo dijo el otro día el Cholo yo creo que en eso estamos de acuerdo todos pero creo que hay plantilla para para llevar más la iniciativa en los partidos para para mandar más para no sé si ese debate lo tenéis entre los jugadores

Voz 1 05:34 no no lo tenemos nosotros tenemos

Voz 1073 05:37 a lo que a lo que no dice el entrenador que cree creemos que que él no hice la mejor manera que

Voz 0674 05:45 la ocasión lo que tiene el equipo para para ganarlo partido y nosotros tratamos el lodo

Voz 1 05:50 lo que él nos pie pusisteis Ángel Correa

Voz 1375 05:53 que que está siempre ahí calladito como que no haciendo mucho ruido pero siempre importante en los planes de derecho lo que no se para ti imagino que ha sido importantísimo la confianza que siempre te ha dado el Cholo en la al margen de las ideas futbolísticas lo que siempre ha apostado por el no

Voz 1073 06:08 Inma bien bien que que te agradecido en el cuerpo técnico por todo lo que me enseñaron también por el club porque porque confió en mí

Voz 0674 06:18 Beto cuando eso tuve la la operación de corazón que no sabían volverán los habían ciudad volver a jugar a El Fundi y eso se hicieron cargo de todo de la operación de de acompañarme en todo momento así que estoy eternamente agradecido este a este enorme Club hoy nada espero espero seguir política Mino y seguir creciendo

Voz 1375 06:38 ese fue el momento más duro cuando incluso cuando incluso dice es falso no sé si voy a poder seguir jugando no Iyad me imagino que habría dudas en tu cabeza no

Voz 0674 06:48 sí sin duda imagínate con dieciocho años Atlético de Madrid era todo todo Felicity de un día para el otro es que tienen que operar el corazón ningún golpe muy duro pero bueno por suerte como te decía ante este a este club a toda la gente que trabaja aquí puede salir adelante y fue todo mucho más fácil

Voz 1 07:11 se corazón salió viene de la operación sí sí gracias a Dios

Voz 1375 07:16 yo como como vamos y además muy rojiblanco no salió un corazón muy rojiblanco no

Voz 1 07:21 sí les dieron que preparar para aguantar el trago co

Voz 1375 07:27 yo no sabía dónde se metía ese corazón es es el más es el tío más duro que has conocido entrenando

Voz 1 07:33 le tuvieron que preparar él para para Chamberí

Voz 1375 07:36 ese es el tío más duro que has conocido entrenando

Voz 1 07:39 sí sí bueno no tuve mucho mucho profesores e profesionalmente pero pero sí creo que que a todos nos gusta nos gusta entrenar con él no sea no acostumbramos sí sí yo estoy aquí para lo sufren malos cuando hay ataques hasta que se acostumbre Morato ya se ha acostumbrado no iba bien por el momento va bien

Voz 1375 08:04 oye también recuperará Costa es otra gran noticia para el equipo en los partidos para los entrenamientos que no para un minuto el tío no

Voz 1 08:11 la policía es si es una enorme persona dio

Voz 1073 08:16 que que no no no alegra acá cada vez que está él así que imagínate cuando no tenemos dentro del campo defendiendo esta camiseta

Voz 1 08:25 no hace muy feliz que que te vuelta

Voz 1375 08:29 las entrevista no te gustan mucho no nunca te ha gustado mucho a ti las entrevistas

Voz 1073 08:34 no no no no es hablar mucho pero bueno cada vez que cada vez que club me dice eso soy un trabajador el club nada o

Voz 1 08:44 no lo que sometía tengo problema

Voz 1375 08:46 qué te gusta fuera del fútbol

Voz 1073 08:48 por el momento trato de disfrutar ha

Voz 0674 08:51 la hija al máximo tengo una hija de tres años

Voz 1073 08:54 llama Lola eso Manuela que origina esta

Voz 1375 08:58 de la familia

Voz 1073 09:00 sí sí se hizo bueno creció haga asiento a Calderón y yo ahora cada momento así que le canta

Voz 1375 09:07 por eso por eso digo que no te gusta mucho no hablar de Ci hablar hablar en general te gusta jugar y además para ti el fútbol siempre ha sido muy muy sagrado no porque tú desde pequeño era un poco el que el que sostenía la familia no gracias al fútbol

Voz 1 09:20 sí sí

Voz 1073 09:23 eso es cierto hicimos un poco por la también la la tragedia familiar y que tuve es su bolera como como un refugio que que Masjádov me hace hasta el día de hoy me hace olvidar de las cuatro pero es feliz por eso trato de disfrutarlo más allá de que es un trabajo que tenemos que hacerlo lo mejor posible trato de eso de digerirlo Sturridge

Voz 1375 09:46 favorito no

Voz 1073 09:47 sí sí no no sé hacer otra cosa

Voz 1375 09:50 bueno a la que has elegido no lo haces mal tampoco eh

Voz 1073 09:53 y es que que creo que es el mejor deportista del mundo no a haber muchísimo bueno los pero para mí este es el mejor

Voz 1375 10:03 oye cómo era él Ángel Correa que que creció en el barrio de Las Flores en Rosario

Voz 1 10:07 eh

Voz 1073 10:09 siempre siempre se creo que siempre fui fui igual traté siempre alegre siempre de estar rodeado de de buena gente de buenos amigos nada creo que sigo siendo el mismo más ahora ahora que soy padre grande de aprender cada día también va a ser padre de disfrutarlo disfrutarlo muchísimo porque es algo que me encanta

Voz 1375 10:36 ya ya desde pequeño tenía claro que quería ser futbolista ya jugabas ya jugabas donde juegas ahora ya te gustaba jugar en el ataque desde pequeñito

Voz 1073 10:46 sí sí pequeñito y también cuando los campos son chiquito te en el babi eso jugar

Voz 1 10:55 a medida que iba creciendo me ha gustado jugar a Río en ataque pero deportivo no no lo nunca

Voz 1375 11:03 el portero nunca para eso estaba Oblak

Voz 1 11:06 sí lo mejor es el mejor el mejor del

Voz 1375 11:09 no

Voz 1 11:10 si nosotros lo decimos siempre a él y lo va no

Voz 0674 11:15 me gusta mucho que que leía pero sí creemos creemos que es mejor

Voz 1375 11:20 pues muy Griezmann es el mejor del mundo

Voz 1073 11:23 sí también también es un crack lo entonan en camiones

Voz 0674 11:29 es buenísimo jugando al fútbol y buenísimo como como compañero como amigo

Voz 1073 11:34 sí la verdad que eso es un honor tenerlo con nosotros nada aprender cada día al lado de él

Voz 1375 11:42 qué bien que se quedara no parecía mucha gente da por hecho que si el Barça tú en algún momento te míster que se pudiese pudiera ir a al Fútbol Club Barcelona

Voz 1073 11:50 pero bueno fue una situación difícil nosotros no habrá que tomamos siempre remate sí

Voz 0674 11:58 imagínate que no que no sabíamos imagínate esa situación pero bueno por suerte pasó todo es una sueca ahí queremos que él sea feliz así le Geli jugando no

Voz 1073 12:14 el equipo andar bien el seguro

Voz 1375 12:17 pues nada Ángel Correa te agradezco este ratito que ha sacado esta noche para que tengan los los aficionados del Atlético y los oyentes de la Cadena Ser en toda España no sé si les quieres decir algo a tus aficionados del Atlético de Madrid antes de del partido contra la Juve

Voz 0674 12:30 no nada sabemos que como cada partido buena buena a a muerte con otro y que nosotros de nuestro lado también vamos vamos a ir a a muerte por por este partido y no que bloquean por delante y tratar de determinar la la temporada lo lo mejor

Voz 1073 12:46 sí

Voz 1375 12:47 con nada darle un beso a Lola que disfrute del partido el miércoles

Voz 1 12:51 sin duda sin duda lo voy a hacer muchas