Un mal día lo tiene cualquiera (19-02-2019): Tres años de prisión por ser inmigrantes japonenes

a todos nos ha pasado que hemos pagado penitencia por algo que no hicimos ya sea en familia en la clase o en el trabajo pero tenemos que admitir que mucho peor aún es que te castiguen durante años sólo por tu procedencia o por tu aspecto esa fue la pesadilla que empezó un diecinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y dos para muchos norteamericanos concretamente los norteamericanos que habían emigrado a Estados Unidos desde Japón el presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt había declarado la guerra Japón después del del ataque nipón a Pearl Harbor el siete de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno y dos meses después consideró que tener a japoneses suertes por su país era un riesgo que no podía correr que puede que sea un razonamiento válido pero fue una verdadera atrocidad paros ciento diecisiete mil afectados la mayoría de ellos eran ciudadanos americanos pero sus derechos como tales no les sirvieron para nada sus vidas fueron interrumpidas fueron enviados unos centros que a efectos prácticos podríamos definir como enormes carteles y hay que pasar nada más y nada menos que tres años hasta que los aliados Canal una segunda Guerra Mundial con el paso de los años el Gobierno americano ha pedido perdón a los afectados pero la verdad no creo que eso fuese un gran consuelo para ellos