"Los de arriba van a seguir perdiendo puntos. Tanto la Champions como la Copa van a pasar factura"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu

Voz 2 00:02 Carreño

Voz 3 00:13 esta obra guía Raúl Ruiz con permiso de los cuatro espadas eh hola Raúl me voy a callar calladito hasta que terminen eh si vales eh que además tiene una historia hoy espectacular Raúl Ruiz no se escuchaba escuchado escuchaba Jesús Vidal no habéis escuchado ninguno no de los cuatro Cañizares algo que bonito que bueno que charra el actor de Campeones El ganador del Goya al mejor actor revelación y ahora hay una historia Raúl que tiene algo que ver bueno pues no sé por dónde empezar pero ha descartado al Madrid de la lucha por el título así la primera que os hago

Voz 2 00:47 yo creo que ha sido un golpe realidad yo creo que el Real Madrid honestamente no ha sido no está siendo un equipo regular su fútbol no está siendo el mejor del campeonato en esta siendo un y un equipo regular como para pensar en ganar la Liga que por las circunstancias de este el mes que llevaba hasta el partido el Girona hay algún algo que ha cedido el Barcelona pues ese podía hacer ilusiones porque matemáticamente existía esa posibilidad y demás pues es lícito no pero no no creo que sea el equipo que está haciendo un fútbol como para ganar el campeonato enseñan si sin juntamos el global de lo que llevamos de año

Voz 4 01:29 a nueve seguramente el golaveraje o todavía no

Voz 5 01:34 a día de hoy tal como está la la Liga lo equipos trabajo yo creo que al Fútbol Club Barcelona de quiera ir a Sevilla tiene que hígado Bernabéu tiene que jugar al Real Betis Balompié creo que tiene que ir a Villarreal yo no lo terminaría de de descartar no yo creo que si el Real Madrid en este mes y medio Converse hasta dos realmente bien porque lo pico noi de de de de forma han cogido al equipo realmente bien que seguramente estaríamos hablando de la misma diferencia así en el primer tiempo ante el Girona hubiese aprovechado la las ocasiones no yo en una liga esta está irregular y con lo equipo medio bajo de la manera que están ahí abajo el Villarreal Celta yo no lo terminaría de descartar sobre todo esta temporada de la manera que están ya te digo lo equipo que están en la en la parte de abajo hoy después de que tampoco me dan pues muchísima confianza en el Barcelona

Voz 3 02:28 eso sobre todo no Gustavo y Álvaro es que el Madrid no está bien vale pero es que ves Barça hizo que tampoco este Barça la sensación de que vaya a llevárselo de calle ni mucho menos

Voz 0749 02:37 no no mucho no lo descarto no por cómo está el Madrid que coincido con tiene ese sentido que no está bien sino por cómo está el Atlético de Madrid el Fútbol Club Barcelona

Voz 5 02:45 tampoco

Voz 0749 02:46 también iban perdiendo puntos y la gente no está bien físicamente y viene la Champions el Barça también está con con la Copa junto con Madrid y eso no lo aprovechó el Atlético de Madrid que pierde en Sevilla y pierde contra el Real Madrid contra el raso tampoco fue un gran partido pero sacó tres puntos entonces claro viendo que no hay una regular ya por la parte de arriba los que vienen de abajo llámese Villarreal el Celta equipo ese van a enfrentar contra el Madrid contra contra el Barça le pueden hacer daño entonces no hay nadie que pueda dar ese salto no quede ese golpe arribará mesa como decir yo tengo regularidad lo UBS que puede ser cambio es tan difícil lo que está pasando arriba están e incierto todo lo que pueda ayudar a suceder que es complicado descartar a ninguno de los tres lo descarto pero si veo que los tres iban a perder puntos todavía que no se ha

Voz 3 03:37 Álvaro si este Barça acabara siendo campeón que es evidente miente han favorito en sería un campeón os pregunto los cuatro encima son sería más un campeón en caso que la gane por lo que ha hecho él por los méritos propios o porque los demás

Voz 4 03:54 tampoco están muy allá de Belate año yo vale algo

Voz 6 04:01 a este año no hay no hay ningún equipo que esté brillante

Voz 2 04:05 mi

Voz 6 04:05 efectivamente regular yo creo que el Barça ha tenido momentos perder muchos puntos sobre todo a principio de temporada

Voz 3 04:11 eh

Voz 6 04:12 las cuentas del Real Madrid en este caso pasan única exclusivamente por ganarle al Barcelona en el Camp en el en el Bernabéu perdón yo creo que si el Real Madrid saca ese partido son seis puntos obviamente el golaverage está ahí de por medio pero es que el todo puede pasar cualquier cosa yo creo que lo que pase en Champions quién vaya pasando de rondas quién no va a marcar mucho también los objetivos en el campeonato doméstico luego que el Barcelona yo creo que tiene ahí siempre lo dice que tiene dependencia total de lo que le puede pasar a Messi Messi se lesiona tres o cuatro semanas de un resfriado o cualquier cosa si el Barcelona puede pinchar dos partidos consecutivos yo creo que el Real Madrid tiene que agarrarse a la poca regularidad en el rendimiento que están diciendo los de arriba pero claro es que el tampoco la está teniendo así que puede pasar cualquier cosa

Voz 4 04:59 es decir si no que el menos malo puede ganarla

Voz 2 05:02 si se tiene que dedicar todo el equipo

Voz 4 05:05 claro

Voz 2 05:05 claro siempre lo digo a ver yo creo que es una Liga muy complicada eh yo no le quito mérito a los tres de arriba creo que es una Liga muy complicado donde el colista no ejerce colista porque hoy le vemos perder cero uno oí eso no es ser un colista aunque lista es cuando no es capaz de competir ir lo digo hoy que ha perdido que es que el otro día ganó fuera en el que acaba de ganar en Madrid que luego le hizo una goleada al Valladolid es decir es una liga donde no hay malos equipos donde a diferencia de otros años donde por ejemplo veías de algún equipo grande por ejemplo el Valencia hace un par de años coquetear con las zonas de abajo y aquí en Valencia es Huff madre mía que no que que no vemos el descenso yo no os preocupéis tres equipos tremendamente malos que emanan de descenso de boca

Voz 4 05:51 pero si queréis no de para

Voz 2 05:54 para no deprimir se mirar los tres equipos de descenso cómo están jugando no pueda están jugando muchísimo peor que nosotros y eso que nosotros dado cuando muy mal pero este año no no hay equipos malos del Rayo Vallecano acá perdió cero uno pero ha hecho un buen partido frente al Atlético de Madrid ha hecho un buen partido no se le ve síntomas de descenso más que por la clasificación el Villarreal viene de ganar tres cero al Sevilla de ganarle bien iré ganarle empezando a recuperar las sensaciones de siempre del Villarreal que no tiene porqué estar ahí ese equipo con el equipo que tiene el Huesca perdido en casa pero ha perdido dignamente cero uno cada Athletic Bilbao con un gol muy pronto etc qué decir que no hay equipos que hagan fútbol de descenso eso significa que cuesta muchísimo trabajo sacar puntos que probablemente la cuarta plaza ahora mismo con treinta y siete puntos en otro escenario estarían un cuarenta y dos cuarenta y cuatro que está muy fácil en cuanto a puntos pero muy difícil conseguir esos puntos hilos de arriba también están notando el poder el nivel que tiene el resto de la Liga por lo tanto yo no lo he quitado ningún mérito al que va primero

Voz 3 06:58 a mi me parece que esa es la clave de esta Liga a mí me parece preciosas Thalía está al Sevilla con treinta y siete cuarto está el Getafe aun punto de la Champions y estamos en la jornada veinticuatro las rachas de Vila real A3 es que sea ésta la la Liga claro es que ahora mismo ganarlo pues bueno lo venir diciendo todo el año es que cuesta mucho ganar a cualquier equipo en esta en esta Liga está carísimo ganar

Voz 0749 07:21 fíjate lo que fue el Atlético al Athletic Bilbao que hace poco estaban decencia ahora también está más cerca de Europa que lo que es el que está seis de Europa y la Real Sociedad más de lo mismo los cambio entrenadores en alguno algún quiso que iconos en la casa de funcionó muy bien en otro como es el caso del Celta no le fue tan bien pero creo que la Liga está muy competida la Liga tiene una competición y una intensidad en cada uno de los partidos espectacular lo comentaba cien Santi lo que le pasó al Sevilla que cada vez que sale fuera de su estadio se le complica muchísimo ganar un partido y creo que los los de arriba nací perdiendo puntos porque no mantiene esa regularidad comentábamos anteriormente porque nadie se muestra fuerte la Champion ser un punto de inflexión para cada uno de ellos también lo que suceda en el último partido de la Copa del Rey ahí va a marcar también el desarrollo de los equipo más grande quieras o no eso va a pasar factura para alguno eso va pasa factura y eso hay que ver quién lo aprovecha quién es el que puede dar ese pasito aprovecha

Voz 3 08:18 en cuanto a regularidad para la Liga tremenda hoy estamos en semana de Champions de mañana el Barça basado el Atlético en el Barça vais demasiado solo a Messi a mi me parece que le veo más solo que que los últimos años pero no sé si tenéis esa sensación también vosotros sólo me refiero que si lo que decía Cañete pipa Messi tal pero no lo habéis que está menos arropado que otros años

Voz 7 08:43 de jugadores de su nivel

Voz 4 08:46 no contesta estos dos mil que Quito pues no está por esta estoy aquí quiero pero está claro que a mí no no ahora

Voz 5 08:57 yo puedo hablar tengo que hablabais flojito porque tengo la la cuna de mi madre me dijeron

Voz 4 09:05 está mediando la vida

Voz 5 09:07 yo hoy me ha costado mucho pero he tenido que los gol a Patito feo galopó no puedo hablar muy fuerte por eso estoy vosotros

Voz 4 09:14 sí pero no

Voz 5 09:17 meto yo Gaza por eso Alvarito hoy esto y no me dice que tienen poco hoy ido visto jugando a la tímido en esta sí han sido más lejos estás llevando estoy eres aquí estoy yo no la criatura lo que yo quiero que descanse y por eso estoy hablando

Voz 3 09:30 no hagas tú descansa mueve el acuerdo ahora te pregunta timorata

Voz 4 09:34 a mi padre ha huido Morata estuvo estalla

Voz 6 09:41 Arza Álvaro yo creo que han pagan sucedido varias cosas primero que Messi sigue estando a un nivel inalcanzable para el resto los mortales temporada tras temporada luego yo creo que sí Denver ha mostrado cosa así partidos de lo que puede llegar a ser que lo pasado bueno no la han acompañado las lesiones si sobretodo esta temporada con ese regularidad ahí se hablaba más de lo que sucedía fuera del terreno de juego de que sus capacidades dentro de él pero yo creo que sí ha mostrado ese jugador por el que se pagó tanto dinero y luego está Gutiña que yo creo que a otro de los llamados a liderar a este Barcelona Ino no lo no lo está haciendo no y el y el resto pues no son jugadores para mí para liderar un transatlántico como el Barcelona son buenos jugadores de equipo para comprar en ese centro del campo pues todo lo que se ha afirmado Artur parece que está asomado un poco a ayudar a Busquets en mantener el estilo no de de toque posesión yo creo que ha hecho buenos partidos pero quizá todavía se espera algo más de él para para poder liderar un centro del campo del Barcelona y es lo que hay yo creo que Messi al final es que está a un nivel tan in

Voz 4 10:42 alcanzable que pagaron los mortales que como él se refería al Barcelona eso está claro pero luego ves a sufrir jugadores como Boateng y como Arturo Vidal están al nivel para ser jugadores del Barça

Voz 2 10:55 para mí no el tema de Vidal bueno

Voz 0749 10:59 puede tener el alternativa de cuando no esté Arturo o cuando menos te Rakitic yo o cuando no esté busqué puede asociarse un poco en el medio pero para mí no son jugadores que distan mucho de de estar en el Fútbol Club Barcelona eso es la realidad creo que el otro día lo ha demostrado baten jugando y que prácticamente el propio compañero Nilo busca sabe que no no

Voz 4 11:21 no me extraña entonces

Voz 0749 11:24 a veces hay una diferencia abismal con con los otros compañeros que tiene llámese luchar en B Leo

Voz 2 11:29 o el propio Coutinho

Voz 0749 11:31 ahí te das cuenta cuando tiene la pelota Messi la forma de educar a los otro compañero cuando no buscan a él intenta hacer otra jugada para no encontrarse con él Roy Vidal es un poquito más en el medio que más sacrificio que puedo ayudar más auque que hace un un trabajo más intenso la

Voz 4 11:48 mañana titula viaria mañana titular

Voz 0749 11:50 por qué no estar Turín a la la la ausencia le hace mucho daño sobre todo en el medio campo a la hora de

Voz 2 11:56 de crear independientemente de esto mano

Voz 0749 11:58 sino esta Messi baja muchísimo no es que estoy descubriendo la pólvora pero sí es verdad que nadie toma el mando de ese de ese equipo cuando no está Messi

Voz 5 12:07 también me sorprendió Manuel tema de debate su fichaje por parte del Fútbol Club Barcelona es cierto que yo el otro día ante el Real Valladolid ya al vital que más se parece a porque lo fichó el Fútbol Club Barcelona

Voz 4 12:21 es cierto que para equipara

Voz 5 12:23 perder balón porque es muy complicado o es tener el toque de balón de de Artur de Chaves de todo lo que debería Utah pero sí por lo que se les fichó ya Ali al Real Valladolid el pues el jugador que acabó lo último quince minuto metiendo apretando el retorno era bueno positivo a mí me parece un jugador que se hubiese empezado al como la jugó jugó el otro día para una plantilla de veintidós futbolistas me parece válido de cara a lo que se te Fútbol Club lo que me sorprende sobre todo fue el tema de de modelo ha dicho Gustavito a la hora de asociarse y de buscar el uno contra uno lo muy viento eran todo diferente y con la mano para lo que requería jugar con Messi también se deben de conocer en de cara al al futuro pero el déficit que tiene este fondo que Barcelona son dos jugadores que son muy importante lo que es de cara al futuro y es sumar sea Coutinho sea Artur Iceta se tienen que aparecer dos ir un tres han aparecido sacando patita un poquito Vidal en otro día algo Eden velé cuando ha jugado durante un mes en el que estaba lesionado Messi el que acaparaba todo

Voz 3 13:32 a ver que pasa mañana con ese lío en Barça y luego al Atlético empieza porque también Kiko lo de Morata a costa de Griezmann que bailaban pregunta ya te hoy en cuatro has dicho has cota pero hay que están preguntando durante el día a poner a Griezmann Morata y consta de inicio contra la Juve

Voz 5 13:49 a mí me sorprendería yo sobre todo primero lo he dicho tal con el tema de el poco tiempo que llega a Diego Costa uno octavos de final es una Juve es un partido de de ida yo creo que no va a asumir ese ese riego sobre todo después de las pocas probaturas que posiblemente haya hecho Cholo jugando los tres de cara al futuro pues mira cuando Juan Mandzukic huelga de bala triste si lo pone Allegri muchas veces por el trabajo que tiene Suu Kyi a la hora de echarle una mano Alexandro en la parte de atrás cuando jugado quiere decir que tienen que ser solidario currante trabajador en los tres sí eso lo interioriza los tres claro que hay muchos partidos lo que puede jugar así cada vez que pierdan la pelota van a tener que currar como como prendas si no es difícil pero contra la Juve yo si tuviese que hacer una apuesta ya te digo potenciado el centro del campo la línea de cuatro Griezmann entre línea y Morata arriba y como haya al partido Diego Costa media hora cuarto

Voz 4 14:48 me da no sé si miedo pero da respeto la Juve Gustavo Cañete y Halo

Voz 2 14:53 sí fíjate lo que te digo que a mí me impresionó por ejemplo el partido en Mestalla nada más lo vio en directo y me pareció brutal sea me parece un equipo completísimo en todas sus líneas me parece un equipo muy fuerte competía muy bien qué incluso con diez futbolistas no había manera hacerle ocasiones es verdad que el Valencia no estaba en ese momento en un gran momento

Voz 6 15:15 pero me parece

Voz 2 15:16 la allí de me está diciendo este equipo este equipo es candidato claro claro y evidente a ganar la Champions es verdad que ese ese ese nivel de fútbol con el que empezó el campeonato en septiembre ha decaído ha decaído no quiere decir que este mal pero ha decaído ha decaído porque para mejor es casi imposible no pero sí que es verdad que es un equipo que ya por ejemplo en el partido de vuelta cerca de diciembre un equipo con mucho menos ritmo con algo más de pereza a la hora de moverse sin balón no haciendo un fútbol Paul tan bueno pues tan apasionado tan total no en todas las fases en todas las zonas del campo hay yo creo que que no creo que volvamos a ver el fútbol que hizo en septiembre porque me parecía o verdad me pareció una cosa brutal en cualquier caso es un equipo muy completo es un equipo con muchísima experiencia en defensa con dos centrales que saben perfectamente cómo tiene muy parecido a lo que tiene el Atlético de Madrid con un centro del campo bueno donde manda un futbolista fundamental donde luego además pues tiene hombres que son capaces de llegar por banda que tienen creatividad como digo Hala en el cerca del área y no olvidemos que tiene uno de los yo que no olvidemos que tiene

Voz 0749 16:29 esos todo uno de los de las cartas que ligan con cuál

Voz 3 16:33 que te salga uno de los de la Champions si efectivamente tienen

Voz 2 16:37 póquer que es Cristiano Ronaldo que nunca nunca nunca hay que merecerlo ni subestimar no

Voz 4 16:43 sí

Voz 5 16:43 como alternativa a nuestra porque el hombre está hecho y diseñado para lo que la Champions han podido venir relajarse el tiempo porque saben que van a ganar sí

Voz 8 16:56 pero yo me cerró la mejor Juve

Voz 5 16:58 me los cero sobre todo por la motivación la concentración que van a tener esta Heights eso porque el equipo está hecho para estos males por partido en esta temporada

Voz 3 17:08 llevan llevan años rondando el título se han quedado a las puertas no estaban y ahora con el Joker como dice Cañete a ver qué pasa con el chaval está

Voz 4 17:17 sí Raúl Ruiz que hasta o sea portado muy bien no hay novedad eh creo que fue hace tres semanas que le llama hablará noción entonces nada si me me vino o encima de sí Raúl ante el padre de muy bien

Voz 0749 17:33 Kiko durmiendo es decir que cada uno tiene su gusto

Voz 4 17:35 sí me la no Cañete ya me callo que había visto que es el que me defiende

Voz 8 17:47 adiós a Raúl de verdad desde lo de los de verdad

Voz 4 17:50 que para un abrazo al padre al padre no iremos despertado es oyente era el único que tampoco no a un el bigote verdad

Voz 5 18:05 yo sé que las ayudas se cree que poniendo la tele encuadre uno va a ver impone todas las previsiones de la casa hizo Tómbola hincó la que simbolizan la cita no secundaron alguna