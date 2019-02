Jesús Vidal:"Hay que asumir que todos somos diferentes y la diferencia enriquece"

Voz 1 00:00 ustedes han distinguido como mejor actor revelación un actor con discapacidad ustedes no saben lo que han hecho las no bienvenido a mi mundo Valiño a muchas gracias me vienen a la cabeza no es palabras

Voz 2 00:22 infundios diversidad sibilino

Voz 1 00:25 se quiere usted no dijo que listo cuando les puso en la multa pero es que algunos me llaman tonto que esos porque no me conocen climas padres a mí sí me gustaría tener un hijo cómodo porque estoy en unos Pardo es como vosotros muchísimas cosas

Voz 3 00:51 fue muy bonito porque fue dicho con corazón para un auditorio al que que quiero muchísimo porque estaban muchos de mis compañeros de profesión mucha gente del equipo de la pérdida lo bonito bonitos que trascendió a eso

Voz 0352 01:11 otra ascendió va a todo el país y ya ya fuera del país y sobre todo utilizar tres palabras que estábamos recordando ahora en esa mezcla de tu discurso con algunas de las secuencias de la película dices

Voz 1375 01:21 inclusión diversidad visibilidad tres palabras muy importantes

Voz 3 01:26 ni yo creo que son muy importantes porque por un lado hostal la inclusión que las personas con discapacidad formemos parte del mundo van a mejorar lo ojo gorro pero no por cuota correcto

Voz 1375 01:42 para mejorar la pagan Lejona correr

Voz 3 01:46 luego eh a parte de de la diversidad yo creo que ese muy importante a asumir que todos somos diferentes y que la diferencia enriquece hiló con la parte de yo creo que es capital porque había muchas personas con discapacidad antes que estaban escondidas qué campeones ha cambiado mucho porque ha contribuido a visibilizar

Voz 1375 02:13 totalmente fue un discurso que nos ganó el corazón a todos ni cuando dices a mí sí me gustaría tener un hijo como yo no porque he tenido unos padres que sea lo lo que es normalizar una situación que durante tantos años o algunos han querido mirar a otro lado o han querido esconder han querido tapar como tú has dicho y sobre todo lo de la inclusión para mejorar no por cuota sí en de todas formas creo que ya hay que dejar de hablar de Campeones digo no digo que no que dejemos de hablar porque ha sido la película que os han encumbrado llenos abierto los ojos a muchos y que hay que ha servido para que muchos ahora en los ojos pero detrás de esa película hay un trabajo como tú has dicho tú vienes sembrando durante mucho tiempo no Cincinnati durante cuánto tiempo cuando te empiezas a dedicar a esto

Voz 3 02:58 de de una profesional hace cinco años

Voz 1375 03:01 hace cinco años haciendo haciendo

Voz 3 03:04 el teatro escribí yp produjo una función tuve el regalazo de de poder estrenarla a nivel profesional

Voz 1375 03:16 qué buen al riesgo mucho fue un salto

Voz 3 03:18 sin red a partir de ahí pues me formando en el Centro Dramático Nacional en el festival una mirada diferente que trabajan en de manera inclusiva como actores con y sin discapacidad luego vino cáscaras vacías que es una función encastado un manía Barrero

Voz 1375 03:42 temporadas hemos hecho y Nápoles España eras actor esa eras actor insistieron en la quiere decir que no no lo había escrito o no hay formas parte del reparto de actor forman la parte del elenco y fue un éxito también fue un éxito es todo un mundo estén Pola

Voz 3 03:58 las en el María Guerrero y luego hay me envió gente del casting de Campeones ojo in dijeron oye Jesús creemos que puedes aportar que bueno más que hasta apele a la verdad

Voz 1375 04:13 quién te llama quién te llama pues es el director de la película productor au un contacto de la película

Voz 3 04:21 primero me llaman los encargados del Castro y después ya una segunda o tercera fase Yanes Fesser que se pone en contacto conmigo indemnizó ha gustado mucho tu Castillo vamos a las gente fase insisto en marcha tú podrías estar dentro y que cogieron in me cogieron

Voz 1375 04:48 ya ha sido todo

Voz 3 04:50 ha sido un aprendizaje inmenso

Voz 1375 04:53 si tú qué te gusta más actor de comedia actor de drama o te consideras todo terreno hay algo que te guste más un género más que otro

Voz 3 05:00 yo creo que tengo varios registros en la comedia creo que puedo hacerlo bien pero también creo que puedo aportar muchas cosas a al drama dado a entrar de tal personajes cite como interpreté en el teatro a Hansen cáscaras vacías que eso es un esquizofrénico pues me gustan mucho los personajes

Voz 1375 05:28 los personajes límite ahí te desenvuelve es mejor no qué te gustaría hacer ahora que te están oyendo mucha gente del deporte porque esto es el Larguero ya no vamos a hablar también de fútbol y de baloncesto que se que te gusta pero seguramente que te está viendo mucha gente que también es del mundo del cine que también escuchan el larguero quién le gustaría hacer a Jesús Vidal pues

Voz 3 05:47 es cada mía a crecer como actor y como persona esa es mi principal proyecto a partir de ahí puedes disfrutar de de lo que me baño ofreciendo una profesión a

Voz 1375 06:03 no tienes un sueño decir me gustaría trabajar con este director o prefieres no decirlo aunque lo ten

Voz 3 06:08 por prudencia bueno hay directores que me gusta muchísimo

Voz 1375 06:12 ejemplo tienes pareja en Flame nadar

Voz 3 06:15 por ejemplo saltando un poco las fronteras Von Trier sí sí que me gustaría trabajar con con actores pues como con Eduardo Noriega y Ángel Ruiz hay actores que sí que me gustaría

Voz 1375 06:35 trabajar con ellos pero además hay quiere decir que tiene es es filólogo de formación hace diez años diste un máster de Periodismo en la Agencia Efe trabaja este luego en practicas en la sección de deportes que es ya han dicho tuvo otra pasión ojo ojo al dato Jesús eres muy de periodismo deportivo sí sí sí sí

Voz 4 06:55 la va a José Serra

Voz 3 06:59 muy a García García como todos los banqueros

Voz 1375 07:01 pido oyendo los ardores de mi generación un poquito más joven que yo entonces del setenta y cinco naciste León será oído muchas noches la radio deportiva claro y te gusta que te gusta me gustan me gusta

Voz 3 07:11 mucho y creo que mi deporte favorito aunque me gusta mucho el baloncesto el fútbol La pelota vasca el boxeo es el ciclismo

Voz 1375 07:19 lo que más al ciclismo en hemos Rajoy mira

Voz 3 07:22 el ciclismo ha sido muy

Voz 1375 07:24 pasión y quiénes lo más te gusta porque fíjate que ha habido tú te habrás P

Voz 5 07:30 no hay a la radio y a la tele viendo hoy es huyendo a Miguel Induráin y a Pedro

Voz 1375 07:34 delgado ya tantos eran ya más recientes Contador y Valverde pero quién es el que

Voz 3 07:39 más pues estoy voy a nombrar a dos o por Contador Alberto Fernández e ir luego a pesar del asunto este del dopaje me encantaba la forma de correr de Armstrong que vaya vestir es que puf que vestían sí sí

Voz 1375 07:57 piensa que a pesar del tema del dopaje cairotas

Voz 3 07:59 sí sí sí sí el tema del dopaje pues una cosa que en ese momento el ciclismo estaba muy sucio fíjate que no encontró el Tour a ninguno limpio al que poder dar los Tours de Castro es que es tremendo es que estrés Mendo que de todo el mundo el pódium en siete años no hubiera ninguno limpio

Voz 1375 08:24 eso le duele a alguien que le gusta el deporte del ciclismo buen nos duele a todos pero tú que tanto has visto dices hoy no se puede confiar en nadie aquí no soy nadie limpia no

Voz 3 08:35 en el fútbol también te gusta el fútbol me gusta mucho

Voz 1375 08:39 estuviste en Un buen sitio me han dicho ayer por la mañana sí sí

Voz 3 08:44 en el palco del Bernabéu ni esto me viendo a Girona me gustó mucho Girona la verdad que es un equipo muy armado muy de Eusebio pero Jo la verdad es que Sevilla está el reconocible porque no tienen esos bache de última o ser termina con con al Real por ejemplo está creciendo muchísimo Simon entrenador

Voz 0352 09:11 no es que esté fue jugador bueno e jugador del Valladolid en el Atlético estuvo poquito luego en el Barça fíjate en el Barça de Cruyff estaba allí a veces jugando de lateral derecho y todos seguido Sacristán hace futbolista buen entrenador de esa escuela de Johan Cruyff pero es verdad que en la Real

Voz 1375 09:24 me faltó un poquito

Voz 3 09:27 sin embargo ayer Le mucho más hecho

Voz 1375 09:30 sí sí tú eres de ayer fue el Bernabéu pero tú no eres el Madrid desde el Madrid ni tampoco el Girona tampoco ni del Barça ni tampoco de Kiki poderes soy

Voz 3 09:42 sí un poco txuri urdin es tan Ahmed un de la Real Sociedad y la verdad es que no vivía en casa desde pequeño porque mi padre me regaló una equipación de la Real Audio cuando tenía yo ocho años y la Real ha acababa de Ana dos ligas

Voz 0352 10:05 dos ligas a la camiseta de algún jugador los o la de la Real sin ningún jugado

Voz 3 10:09 no era el seis o el nueve N montón Satrústegui Satrústegui y algún algún mes Perico Alonso Alonso

Voz 1375 10:20 sus padres Alonso ahí estaban Guajaca desde la galleta

Voz 3 10:24 el Rey Górriz el señor cortaba ría

Voz 1375 10:27 también Satrústegui y López Ufarte

Voz 3 10:29 con Alberto nada en la portería

Voz 5 10:32 y ahora he ahora también ex jugadores leyendas en la Real le ha habido también ahora alguno

Voz 1375 10:37 dos no se ahora quiénes son los que te gustan ahora lo bueno me gusta muchísimo que ya arrastraba muy bien eh claro es que viene al Madrid pero no acabo de no

Voz 3 10:45 es un Margo tiene una calidad hacia una jerarquía que yo veo por ejemplo a Casemiro Isabel sabiendo que Casemiro es muy buen futbolista yo creo que ya Ray con dos también no tienen nada que envidiar pero bueno también un cierto que como mucho en llegar tan joven

Voz 1375 11:05 igual pudo un poco la presión si son

Voz 3 11:08 de todo el entorno del entorno en

Voz 1375 11:11 no sé si algún día no tira también en el cine que no lo creo te va a ir muy bien pero si algún día te fuera un poco peor en El Larguero tiene sitio porque es que ahora se lo sabe todo el fútbol te vas a saludar a un jugador de la Real Sociedad que sabía que esta noche venías al larguero y que se ha puesto la camiseta de la Real Sociedad pero vamos a retirar hace poco sabes quien te hablo hace poquito lo hicieron un homenaje ya está un montón de temporadas quinientos treinta y un partidos con la camiseta de la Real Sociedad

Voz 6 11:49 Xabi Prieto Don Xavi buenas noches hola muy buenas cómo estás

Voz 0352 11:56 oye gracias por esa carta este ratito porque aquí tenemos a un auténtico como él dice un poquito txuri urdin pero me parece que es un poquito más de un poquito te escucha te escucha Jesús Vidal el protagonista de uno de los poetas de campeones

Voz 7 12:09 muy buenas Jesús buenas noches como Shami

Voz 8 12:12 qué tal nada yo ya sabía que era en la Real había visto una entrevista que hicieron el abuelo te del club muy nada a ver si tengo la suerte de conocerte cuando gané el el homenaje que se va a hacer

Voz 3 12:25 Hawking que era ganar el capitán que has sido tú insalubres esta noche muchas gracias Ali

Voz 8 12:32 nada hombre desnudo no ha actuado como tu pues sea de nuestro club si es bueno para tu padre no tiene sensibilidad hablases a esa equiparación fue muy inteligente nada que da gusto ganadas como tú no te te aunque no sean de lo que se busca pues pues quieren a a la Real como lo hacemos nosotros

Voz 3 12:56 gracias por todo lo ha al fútbol

Voz 8 13:00 gracias a mi super orgulloso no de de haber respirado la camiseta txuri sobreviven pues tantas veces

Voz 0352 13:09 y dentro de poco es el día tres de mayo el día tres de marzo perdono no de mayo el día tres de marzo vas a estar allí en Anoeta no ibas a hacer el saque de honor y homenaje habla con el de la dicho no hayan no

Voz 4 13:21 no yo qué sé sin que bueno que vio tan bonito va eso no se van a ser muy bonita además creo que me están preparando un fin de semana maravilloso están Luis a los de la encargándose de Sada repasar ahora no

Voz 0352 13:36 esta real que te parece porque tu padre te regalo aquella camiseta de los años que ganamos la Liga pero ésta que se acaba de retirar hacinadas Xabi Prieto pero que ahí está haciendo una temporada para ti como este año como

Voz 3 13:46 bueno pues muy irregular veo que tiene equipo para estar mucho más arriba veo que al principio pesó mucho el cambio de estadio pero tú cuidado que pueden no tener techo vamos a ver sin Sisa acostumbran bien y hacen Danu Eton Fortún puede tener mucho tirón no está real todavía yo creo que Janusz hay le manda mucho

Voz 0352 14:12 sí señor ha visto que está al tanto de todo eh has visto la peli por cierto Javi no ha visto la peli buena pero ya

Voz 8 14:20 pues ya sabe lo que me ha recordado muchísimo a a lo chicos de la Liga no es no que que tuve la suerte de viajar

Voz 0352 14:29 sobre todo sobre todo el mensaje demandan no la pregunta sobre todo el mensaje que manda no decir

Voz 8 14:35 sí sí no no por supuesto es una entonces la preciosa real de bueno he estos chicos y chicas con capacidades diferentes puedan disfrutar del deporte si lo que te decía no que la suerte viajar con con el equipo la Real era legal

Voz 6 14:52 pues formidables bien grande pues nada

Voz 0352 14:56 he dicho Xabi Prieto estos chicos con capacidades diferentes es como deberíamos decirlo

Voz 3 15:02 sí yo entiendo que el término discapacidad puede ser operativo puede ser útil para ciertas cosas lo que pasa que es que a mí no me gusta porque cuando discapacidad nos fijamos sólo con las personas no pueden hacer es como si dijéramos con portero no mete goles sería una disco

Voz 1375 15:29 esta ciudad pero me hubiera meter los goles claro

Voz 3 15:31 si nos fijamos en lo que más nos puesta lo que peor se nos va ir etiquetados sobre esa va a ser las personas hay yo prefiero hablar de de diferentes o de diferencia por qué simplemente las personas con discapacidad en este caso la mía que es visual unas las personas que tienen una diferente condición intelectual pues somos personas dice

Voz 1375 16:01 antes sin más

Voz 0352 16:06 Xavi es Xavi te agradezco mucho tu ratito en el en El Larguero otro día hablaremos de fútbol pero te agradezco este hallazgo de querer estar hoy en la Ser y en El Larguero hablando con este gran hincha de la Real Sociedad con el actor revelación con el Goya al actor revelación del año

Voz 8 16:19 gracias a vosotros y Jesús que nos vemos en Anoeta pronto

Voz 0352 16:22 por favor hasta luego Xavi un abrazo fuerte Chava gracias

Voz 1375 16:26 a a a Xabi Prieto pues nada Jesús que me encanta charlar contigo venga venga si queréis oyente de la SER Yoyes Carrusel y el larguero y nada que te va a ir muy bien creo que tienes algún proyecto ya por ahí pero que no se puede decir nada es así

Voz 3 16:41 bueno tengo cosas en mente quiero hacer cine quiero seguir haciendo teatro quiero probar

Voz 4 16:49 alguna serie A

Voz 3 16:52 algún tipo de trabajo que en a crecer como actor

Voz 0352 16:55 te veo te veo ahí te veo lanzado te veo lanzado por tu talento por tu profesionalidad por lo buena gente que eres además no hay muchas personas que reúnen tantas condiciones como reune Jesús Vidal mejor actor revelación este año tiene una discapacidad visual del noventa por ciento por miopía patológica ceguera total en el ojo derecho eso sí

Voz 1375 17:15 pero no te ha impedido hacer lo que muchos queremos más no hemos podido hacer el trabajo que tú has hecho

Voz 3 17:24 al final no es nada heroico simplemente ese luchar por lo que no quiere con cómo haces tu cada noche