El Larguero: Hablamos con Lolo Sainz y Juan Carlos Arteaga y nos visita Jesús Vidal (18/02/2019)

Voz 1375 00:00 pues acaba de determinarse buenas noches lo primero que de bien nacidos y educados buenas noches digo que acaba de terminar la jornada número veinticuatro en primera división con el partido que se ha jugado en el Alcoraz entre el Huesca y el Athletic Club de Bilbao ha ganado el conjunto vasco

Voz 0691 00:55 cero uno tres puntos más gol de Raúl García en el minuto diecinueve Yeste Athletic Club de Bilbao que estaba como estaba que está para los leones nunca mejor dicho ahora ahora sí que son los leones reconocibles como sigan así van a acabar camino de jugar en Europa se colocan undécimo con treinta puntos y el Huesca sigue farolillo rojo con dieciocho remito cero uno gol de Raúl García tres puntos para el Athletic que sigue haciendo un temporada con desde que ha llegado Gaizka Garitano al banquillo está todavía por ahí

Voz 1375 01:26 hoy en el estadio Luis Abadía se iba a Martín

Voz 0691 01:28 no la Luis muy buenas hola qué tal saludo Manu que era importantísimo para para el Huesca hoy sumar pero amigo está el Athletic intratable si friend plazo en seco porque el Huesca venía de tres jornadas que había sumado siete de nueve puntos posibles tenía la oportunidad de haberse colocada tres puntos ya sabemos cuando se hacen las cuentas de la lechera al final suelen salir mal y es un poco lo que la pasada algo de todas formas el equipo se ve que es distinto que lo tiene francamente complicado pero que no se va a dar por vencido y hoy el Athletic Club yo creo que a raíz de ese

Voz 0017 01:57 penalti como decías ha sido mejor ha sabido manejar

Voz 0691 01:59 es mejor el partido y al final pues ha llevado los tres puntos que al Athletic le vienen fenomenal el Huesca pues como digo le frenar en seco que desde luego se pone ahora mismo como digo con treinta undécimo a seis de los puestos de Europa a dos partidos del Alavés treinta y seis tiene el Alavés treinta y cuatro tiene en la Real que VII Séptima y el Atlético en treinta o sea que haya más hacia arriba que hacia abajo pero bueno

Voz 1462 02:21 estamos lo iba a Martino lo va muy buenas muy buenas Manu no lo digas muy alto eh ah no no voy a entrar en Europa no Omid al míster el míster acá acá es decir que les gracia gracias se lo bien que no se lo mientes pero claro es una realidad que te apuntas los números apuntan clarisimamente que ahora mismo está más cerca de Europa que que del descenso hoy el gol de Raúl García desde el punto de penalti y en las paradas de Iago Herrerín y sobre todo dos centrales Yeray Íñigo

Voz 0691 02:45 tienes que ganó el nivel espectacular y que sigue subiendo y sigue sumando posiciones el Athletic en esa escalada que no hace mucho les sitúa en puestos de descenso la verdad es bueno pues nada no quiere ni oír hablar Garitano de los puestos de Europa pero ahí está el Athletic subiendo subiendo subiendo escalando puestos en la tabla y de momento tres puntitos más para cerrar la jornada vigésimo cuarta un abrazaba días que todavía queda mucho y que el Huesca tampoco está tan lejos de la permanencia y hay que seguir intentándolo sólo un dato Manu el cierre de la jornada la abre el viernes Jo seguro que lo ha hecho algún amigo los horarios lo digo hicieron no

Voz 1375 03:17 por eso lo hice ya lo sé pues

Voz 0691 03:20 lo del Huesca es el que pone los horarios un abrazaba días hasta luego hasta luego chao eh adiós Iván un abrazo mira te mano hasta luego hasta luego pues la verdad que amigo no falta enemigos bueno en la portada de ese partido Huesca cero Athletic Club de Bilbao uno en una semana de Champions espectacular la que nos viene por delante enseguida seguida estamos en Francia con el la previa del Olympique de Lyon el Fútbol Club Barcelona de mañana mañana arranca el Barça el camino de la sexta ya lo dijo Messi en pretemporada puso deberes a todos los compañeros este año quiero la Champions vamos a ver Piqué dijo después de ganar al Valladolid vamos a Francia pero cómo juguemos como ante el Valladolid

Voz 1 03:59 muy bien

Voz 0691 04:02 enseguida estamos con la última hora desde Francia y además jugarán el Liverpool Bayern partidazo para el miércoles Schalke cero cuatro City Juventus Atlético de Madrid aquí en el Metropolitano en seguida vamos a hablar con uno de los jugadores del Atlético con Ángel Correa el argentino que va estar aquí en el larguero en la previa de ese partidazo Atlético Madrid Juventus miércoles

Voz 1 04:24 y ahora estamos con Talavera Hay con toda la

Voz 0691 04:27 en la de los del Cholo Simeone

Voz 1 04:30 fuera de un partido de fútbol hoy en la FA Cup en la Copa inglesa yo porque el

Voz 0691 04:36 Maite asaltado Stamford Bridge ha ganado cero dos al Chelsea

Voz 1 04:40 goles de Ander Herrera I de Pogba

Voz 0691 04:42 eh cánticos de queremos a Mourinho en Stamford Bridge ellos habrán queremos a Mourinho en Stamford Bridge después de el Chelsea cero Manchester United dos con lo bien que está yendo el Manchester United después de Mourinho todavía hay gente que quiere Mourinho en la seria Roma dos Bolonia uno partido de Liga mala noticia en Valladolid sufre un fuerte esguince de rodilla va a estar unos tres meses de baja ha comenzado la pretemporada del Mundial de Fórmula uno la primera en casi veinte años sin Fernando Alonso con Carlos Sainz el segundo más rápido sólo por detrás de Vettel eh y lo que es mejor la rueda más de cien vueltas parece que el McLaren empieza bien en la pretemporada sin Alonso Icon Carlos I que es el futuro de la Fórmula uno en nuestro país el presente bueno esto en la portada del Larguero que por supuesto como todos los lunes va a tener por aquí a Kiko Narváez a Santi Cañizares a Gustavo López y Álvaro Benito para hacer el sanedrín habitual de cada lunes con los futbolistas y que ellos repasen lo más destacado de la jornada lo que más

Voz 1375 05:36 esa nada llama la atención vendrá por aquí Raúl Ruiz

Voz 0691 05:39 iba a estar por aquí Jesús Vidal el ganador del Oscar al actor revelación uno de los actores de campeones que enseguida

Voz 1375 05:47 hablar de el Goya y perdón

Voz 0691 05:50 el Goya al actor revelación enseguida seguida por aquí para hablar de cine de baloncesto de fútbol que es muy futbolero

Voz 1 05:55 eh

Voz 0691 05:56 así que enseguida el actor que ganó el Goya al actor revelación Jesús Vidal por la película cambios pero empezamos con la noticia que os hemos adelantado hace una hora y media aproximadamente en la web de la Cadena Ser el que tiene que ver con la resaca de la final de la Copa del Rey de basket que eh se ha convertido además de en la final más bonita

Voz 1375 06:17 de los últimos años yo no sé si es decir de la historia

Voz 0691 06:21 pero lo que sí ha sido es el pollo más importante de la historia

Voz 1375 06:24 eso sí que no hay discusión no si ha sido la final baloncestístico

Voz 0691 06:26 cuenta hablando más bonita de la historia probablemente está entre las tres mejores cuatro mejores de la historia del baloncesto pero el pollo que se ha montado es sin duda el más gordo de la historia del baloncesto arrancan Larguero

Voz 1375 07:10 es la sintonía del baloncesto nada cadenaser hay que buscarla sintonía para los pollos en la Cadena Ser también porque hay tantos yo creo que tenemos una sintonía para los para los líos tanto en fútbol como en baloncesto si alguien pensaba que sólo había polémica en el fútbol se equivoca lo primero que hay que decir o lo primero que quiero decir esta noche es que fue un partidazo de baloncesto

Voz 0691 07:28 hemos anoche y es injusto que estemos hablando muy poco de su hijo

Voz 1375 07:31 lo reconozco pero lo fue fue una grande

Voz 0691 07:34 si va a final de baloncesto que al final ganó el Barça entre otras cosas por la remontada

Voz 1375 07:38 no al Real Madrid haciéndolo imparcial de dieciocho uno diecisiete uno espectacular el partido de básquet lo dijimos anoche y lo decimos hoy también dar la enhorabuena al Barça que ya lo dijimos ayer pero después de lo que ayer pasó de lo que ayer te contamos un poco sobre la bocina el final del partido y con los minutos inmediatamente posteriores a lo que ocurrió en el juicio el Madrid hoy han seguido produciéndose novedades y noticias después de que el Madrid anoche amenazara com plantear a sus socios dejar la Liga ACB

Voz 1 08:08 por el desastre de arbitraje de anoche

Voz 1375 08:12 han pasado veinticuatro horas alguna más ya a unos minutos antes de las diez de la noche en la web de la Cadena SER hemos como noticia que no hemos esperando a que llegara el larguero porque hoy en día se que estáis todos como estamos todos consumiendo las noticias en la web en Twitter en los eh la hemos puesto rápidamente la web de La Ser noticia que afectaba a las licencias que ha retirado la liga ACB de dos jugadores del Madrid ahora mismo no tienen licencia federativa ni Felipe Reyes ni Facundo

Voz 1 08:39 por qué por lo que dijeron al final del partido a los árbitros en la cancha punto robo

Voz 1375 08:47 buenos Le Marta Casas el acta del partido que también hemos colgado en la web de la Cadena SER a la aquí hemos tenido acceso en en exclusiva la hemos puesto para que la veáis lo que ponía en la arbitrar una información que no se conocía para que sepa qué que le dijeron exactamente los jugadores del Madrid al a los árbitros eso lo recoger los árbitros le retiran la licencia bueno es algo que de vez en cuando ocurre tampoco quiere decir que ya con

Voz 0691 09:09 esto les hayan quitado el carné de conducir

Voz 1375 09:11 volver a conducir nunca no les han quitado la licencia el Madrid recurrirá y le volverán a dar la licencia podrá jugar seguramente habrá una sanción supongo que económica solamente a lo mejor ni eso pero no creo que lleguen a sancionar les compartidos es la noticia que hemos conocido esta tarde noche que la hemos colado ahí en la SER y agradezco por cierto a todos los media se han hecho eco de ella pero la guerra sigue porque antes de eso ha habido esta tarde dos comunicados uno de la ACB y otro de los árbitros ya cuál me ha parecido sinceramente como si no hubieran existido sí si no hubieran salido tampoco tampoco lo sabríamos echa en falta porque la ACB tarde muy tarde Veinticuatro horas en reaccionar con un presidente al frente Antonio Martín quede

Voz 0691 10:01 deja bastante que desear y al que hay que pedirle

Voz 1375 10:04 le quede la cara En días como hoy porque para eso el ex presidente de la ACB para dar la cara En días como hoy no sólo para estar en el palco para hacerte la foto entregando la Copa sino para dar la cara En días como hoy donde hay un marrón donde la ACB tiene un problema tienes que salir y dar la cara y no pasa nada no esconder tardar veinticuatro horas para decir en un comunicado ha habido errores eso ya lo sabemos claro ha habido errores bueno la ACB por cierto tendrá que tomar sus decisiones al margen de lo que pida el Real Madrid las decisiones las toma la ACB no el Real Madrid el Real Madrid pone el grito en el cielo amenaza con salirse de la ACB ahora hablaremos de eso que yo creo que lo está haciendo es buscar una excusa para salirse de la ACB sea lo que está diciendo es a ver si esto ya me lo quito de encima y me voy a jugar lo que a mí me pone que la liga europea

Voz 1 10:50 lo que pasa que el paraíso no existe

Voz 1375 10:53 en la Liga Europea te pueden hacer un mal arbitraje también mañana o dentro de tres meses o dentro en un año porque hay arbitrajes en la Euroliga que Tela Marinera eh pero Tela Marinera yo creo que peores que en la ACB yo solo ver partidos de la Euroliga Ibero partidos de la ACB yo partidos de la NBA ya hay arbitrajes en la Euroliga que tela marinera

Voz 1 11:12 entonces el Madrid dice oye o o

Voz 1375 11:14 os os sanción a estos árbitros que no me piten nunca más o hoy de la Liga ACB Se lo pregunto a los socios en un referéndum errar el paraíso no existe mañana te vas a la Euroliga porque no te gusta la ACB y si te pitan más en la Euroliga qué haces

Voz 1 11:28 te vas también adónde es que puede pasar

Voz 1375 11:32 quién te garantiza que en la ACB te han pitado que es un error imperdonable imperdonable para unos árbitros profesionales que cobran ciento cincuenta mil euros al año por ser los profesionales de baloncesto pero claro es otro te puede ocurrir es imperdonable pues si es una es una putada iba a decir con perdón a esta hora de la noche perdonadme pero eso no te garantiza que mañana te vas a la Euroliga no dejó la ACB y la Euroliga ahí si te pitan mal te vas de la Euroliga donde va a la NBA sin la NBA te pitan valorado ocho la leonés vas al Mundial de no puede ser otra cosa es que el Madrid un día hable de cara a sus socios Joaquín tenga que decir mira a mil hace no me interesa como negocio me interesa otra cosa me interesa la Euroliga y por eso me quiero ir pero plantear como un pulso o echáis a los árbitros ACB veintiuno el calentón de los jugadores y lo entiendo el calentón del Madrid yo hasta ese punto no entiendo sobre los árbitros ya con Pacojó y con Marta Casas y con los protagonistas que no están esperando eh sobre la jugada en cuestión no entiendo no lo entiende nadie y me consta que están pasando horas muy difíciles porque no lo entienden ni ellos mismos como después de pedir el Istán Ripley e ir a ver a la mesa el monitor ves dos veces la jugada repetida en el partido quedaba Movistar sigue tenía once repeticiones once ves las dos primeras dices no tocar el aro

Voz 1 12:59 mató a largo y ya está canasta válida

Voz 1375 13:03 coño espera de estar hay cincuenta segundos deprisa y corriendo si tiene que estar diez minutos State diez minutos que se está decidiendo el título de la Copa es que se está diciendo el título de la Copa del Rey que no es la primera jornada que tampoco lo justificaría rescate ahí te ves las once repeticiones y cuando tenga claro que no ha tocado el aro dices no ha tocado el aro ni por tierra ni por mar ni por aire pero no te plantas hay delante el monitor cacao vivo cagado porque sabes que has liado en la jugada anterior y eso te está llevando a un a un entonces para compensarlo anterior la alías no una vez sino dos veces y eso es lo que pasa no hay otra explicación entonces entiendo el cabreo el Madrid por supuesto entiendo entiendo que los Juegos de Madrid pierda los nervios pues claro lo entiendo entiendo lo que han hecho los árbitros no lo entiendo no lo entiendo entiendo que el Madrid amenace con irse de la ACB tampoco lo entiendo por esto otra cosa repito de mañana día a mí no me interesa esto iba a buscar otra competición perfecto pero es que a mí eso me parecería y bueno a cada uno

Voz 3 14:03 Francisco José Delgado Pacojó muy buenas hola buenas noches saludos desde la granja donde tenemos todos los puntos del luego

Voz 1375 14:11 mira que me gusta la sintonía de las que hay que hay que hacer una sintonía de pollos

Voz 4 14:14 mire últimamente guiando a alguien que

Voz 1375 14:16 cuando alguien enviando bueno que es un tema que tiene preocupado al baloncesto porque es verdad que ha tapado la gran organización el éxito de la Copa del Rey de basket en Madrid lo ha tapado

Voz 1 14:26 este pero es que ha sido tan grave ha sido tan grave lo que ha pasado que que que claro no se las reacciones que ha pasado

Voz 1375 14:33 en el día de hoy Pacojo bueno pues como duda sí ha servido

Voz 5 14:35 dos comunicados para empezar comunicado en comparecencia pública con pregunta esto es que ya peso de de principio ya está mal empieza puedo comunicador que a mí me parece más insulso que del de la ACB

Voz 4 14:49 sí bueno comunicado valoración del presidente

Voz 5 14:52 desde de la ACB Antonio Martín muy rapidito vale tres puntos del primero es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido entrecomillado ballet tan evidente como que el agua sin colores a insípida como el comunicado

Voz 4 15:06 correcto luego habla de que todo el mundo pudo

Voz 5 15:08 era a través de los videomarcadores lo que revisa el árbitro como una innovación a parece bien la transparencia aunque eso en un momento final del partido meta más presión al árbitro y lo más trascendente para mí del comunicado entre comillas otra vez ávido acciones que por reglamento no se pueden revisar en las que no debería caber el error es decir la carga el muerto a los árbitros como es evidente que cabe el error porque es que hemos visto que cabe el error lo que habría que hacer es revisar los casos del uso de están Ripley para que sean más ya ya menos error tiró acaba diciendo el comunicado cada vez hay más avances tecnológicos hay que usarlos de la manera más adecuada hay que convivir con error humano tras el palo los árbitros la zanahoria y mejoraremos de de la mano de los árbitros de manera conjunta conclusiones esto no dice nada concluyente hay reconocimiento de errores pero vamos como sino los árbitros quedan más expuestos que protegidos en que el comunicado no leído nadie madre corre es el de la ACB el comunicado de los árbitros T cuatro puntos principalmente prima el punto reconocemos la existencia de graves errores está Bergós cerró dos aceptamos y acatamos las decisiones de la ACB ante los errores está bien aunque solo faltaría tres trasladamos nuestra colaboración a seguir mejorando la formación técnica para arbitrar mejor saben también es un una disposición a mejorar y cuatro tenemos una confianza esto lo resumo porque muy muy amplio confianza nuestros árbitros de alto nivel técnico reconocido a nivel mundial somos humanos cometemos errores nos duele cometerlos estar en los medios por ello trabajamos con la para mejorar en el juicio de trescientas sancione por partido y acaba diciendo deseamos de manera sincera que nunca vuelva a ocurrir algo así y podamos disfrutar del baloncesto pero es cierto reconocen errores acarrean sanciones insisten en su deseo de Ocean's mejores son sinceros el comunicados más humano pero me falta como en la sede un portavoz al que se le pueda preguntar yo tengo otras preguntas que hacer y que dejó encima de la mesa a ver si alguien algún día era por responder algo primera pregunta es cierto que los clubes tienen una lista negra de árbitros que no les pitan segunda pregunta cuánto ayudaría una sala como en la NBA porque la NBA tiene una esa labor con cámaras más allá de la realización televisiva porque la NBA tienes las cámaras para ayudar en la toma de decisiones y la última deberíamos ser más transparentes la ACB los árbitros en la comunicación de decisiones disciplinarias como por ejemplo la retirada de las licencias pero claro como sólo tenemos comunicados no portavoz pues nos quedamos con la pregunta sin respuesta

Voz 1375 17:31 totalmente por cierto que ayer hablando de transparencia la ACB mientras estaban viendo los árbitros la jugada en el monitor lo estaba viendo todo el pabellón es es la primera vez que ayer los jugadores y los aficionados del Bicing Center estaban viendo en los en la en los monitores gigantes del pabellón la repetición de la jugada los árbitros ven dos repeticiones dicen no que nato claro claro entonces Toll por eso te decía vaya robo vayan no sé qué digo los Madrid los madridistas evidentemente en por qué no se revisó la jugada de Randolph a Singleton que es justo la inmediatamente anterior porque no la pitó el árbitro entonces desde el momento en el que no la pita no pitan nada entonces ya no se puede revisar es es lo que dice el protocolo en este caso la ACB se hubieran pitado falta sí podrían haber dicho espérate vamos a ver si es flagrante Oroz flagrante es la leche lo ha sido corto pero desde el momento en el que no pitan nada pero lo digo porque mucha gente me pregunta hoy desde el momento en el que no pita nadie nada el juego continúa ya no se puede revisar aunque haya arrancado una oreja que Dios quiera que no ocurra no paso fue un buen esta cazo en la cara pero como no la pita no se pudo revista sí que se revisó la otra

Voz 6 18:39 pero

Voz 1375 18:40 pues eso vino dos repeticiones todo el mundo dijo pero pero qué pasa pero si ya han visto dos repeticiones si hay once repetición Marta Casas que ha dicho el Madrid después de los comunicados de la ACB de los árbitros muy buena

Voz 1462 18:50 muy buenas mano antes de contarte que ha dicho el Real Madrid en ese comunicado Pablo Laso ayer en la rueda de prensa decía que varios jugadores del Real Madrid habían tenido la posibilidad viendo esa pantalla también y ver las imágenes que estaban viendo los colegiados en ese momento y que habían celebrado el título eso lo lo dijo Pablo Laso ayer en la rueda de prensa Joy ha llegado ese comunicado del Real Madrid la respuesta

Voz 0017 19:13 dos comunicados tanto de árbitros como de la ACB que acaba de

Voz 1462 19:15 a comentar Pacojo en el que dicen que las explicaciones y las valoraciones emitidas en ambos comunicados Leo te

Voz 1375 19:21 textual dice que son lamentables

Voz 1462 19:23 teniendo en cuenta la gravedad de lo sucedido dice el Real Madrid que comprende los errores humanos que se pueden producir en cualquier deporte que lo podemos cometer cualquiera pero que exigen una respuesta clara lo ocurrido con una jugada que ha sido revisada por el trío arbitral en ese instan Ripley cuya decisión sorprendentemente es contraria lo que establece el reglamento además dicen que pueden en no pueden entender cómo la aplicación del reglamento en este caso se ha llevado a cabo por los tres árbitros porque dicen que que no no no cumple como tal todo lo que ponían el reglamento e insisten en esa idea que acabas de comentar tu mano de que sólo vieron dos tomas cuando tenían once

Voz 1375 19:59 he imágenes disponibles que además

Voz 1462 20:02 están en que bueno al final tomaron la decisión en cincuenta segundos cuando no hay un tiempo limitado

Voz 1375 20:06 con la decisión está yendo minutos lo que

Voz 1462 20:08 nos hubieran estimado oportuno y además hablan de que a la vista de ambos comunicados el Madrid va a seguir estudiando las medidas y actuaciones adoptar ante la enorme gravedad de lo ocurrido

Voz 1375 20:19 bueno sólo por por por centrarnos en la inmigración que hemos dado en la web de la Cadena Ser a las diez de la noche sin licencia Felipe Reyes y Facundo Campazzo

Voz 0691 20:27 qué les va a pasar nada

Voz 1375 20:28 para volver a jugar pero probablemente ya sanción económica probablemente a lo mejor ni eso

Voz 1 20:33 pero volverán a jugar que les va a pasar a los árbitros me brazo nevera pero nevera no en la parte donde metes las cosas frescas sino en la parte más de congelador donde ahí

Voz 1375 20:46 se aguantan las cosas más tiempo metes un guiso dice cogerlo para que aguanten más T

Voz 1 20:50 no la parte de refrescar sino a la parte de congelar nevera es lo que les va a pasar

Voz 0691 20:58 el último apuntó en Barcelona Xavi Saisó hola Xavi o abonó noche hermano que dicen los campeones

Voz 1982 21:04 bueno pues hoy ha sido un día en el que el Barcelona no ha hecho ni un solo acto de celebración no ha hablado ningún jugador del equipo azulgrana el Barcelona de momento no ha querido entrar porque creen que el comunicado de la de la ACB es descriptivo no es lo que pide el Real Madrid ya intuía el Barcelona mano hablábamos antes de que saliera a comunicado oficial del Real Madrid de que no le iba a gustar al Real Madrid este comunicado ni el de los árbitros hay cierto estupor por la campaña Blanca entienden ellos contra contra los árbitros pero insisto el titular sería que en Barcelona no ha habido ni una sola de

Voz 1375 21:41 exhalación oficial insisto no se ha hecho

Voz 1982 21:43 ningún acto ni privado ni público de celebración nos remiten a lo que será los jueves el partido entre el Barça y el Baskonia de la Euroliga

Voz 1372 21:52 en el Palau Blaugrana

Voz 0691 21:54 toda esta información que te vamos a esta hora de la noche del mayor escándalo en la historia de la Copa

Voz 1375 21:58 a raíz de nuestro país pero creo que tenemos que hablar con alguien que sepa mucho de baloncesto y que además está muy cercano y muy asociado al Real Madrid pero en general al baloncesto español hasta el seleccionador ha sido entrenador del Madrid directivo jugador del equipo blanco ha sido todo comentarista es que todo lo hace bien el tío es que lo hace todo bien que vamos a hacer

Voz 0691 22:17 está por ahí a esta hora de la noche en sintonía de El Larguero Don Lolo Sainz buenas noches

Voz 1035 22:20 hola buenas noches como estamos hombre como la vida pues bien muy bien

Voz 1375 22:24 claro no te un poco pero un poco preocupado por todo verdad en el pollo que estás con nuestro querido deporte lo primero lo que final tan bonita eh bueno yo creo que fue una auténtica final

Voz 1035 22:38 de lo que representa un partido de baloncesto no digámoslo los dos primeros cuartos ante el descanso uno para cada equipo con empate a veinticinco estupendo después una una gran defensa del Real Madrid que hace evite permite que se diecisiete puntos pero que después se olvidan de que gracias a esa defensa había conseguido esa ventaja se duerme en un poquito lo él es una gran reacción del Barcelona que logra empatar Un final ya pues y con todo el nacido no yo creo que como espectáculo o propia del baloncesto fue un partido precioso a mí me tanto totalmente

Voz 0691 23:13 luego eh no sé si hay

Voz 1 23:15 bueno viendo el partido cuando ves primero lo de

Voz 0691 23:18 de Singleton no sé qué sentiste en eso entonces en esa jugada ya estamos en la prórroga metió la canasta que forzó la prórroga

Voz 1035 23:25 bueno pues te te voy a decir yo cuando veo la falta de cuando a falta de Randolph sobre Singleton pues me levanto de mi asiento porque es porque estoy muy alejado para salir corriendo para podéis al tiempo que los pollos tremendos no porque que yo pensaba que el partido se había terminado porque

Voz 1375 23:45 que iba a pitar falta no osea tuviésemos sí

Voz 1035 23:49 si iba a pitar faltas y no aprecie si si podía hacer falta antideportiva o no pero yo creía que falta siquiera

Voz 1375 23:56 insiste se acabó se acabó la situación de digo yo

Voz 1035 23:59 el partido pues me voy bueno pues cuando voy a me di cuenta que no que no han pitado bueno tengo que sentarme de puedo para para seguir viendo y viviendo la prórroga y todo esto

Voz 1375 24:12 y entonces no te vas no te vas al Parking porque te das cuenta que trasmiten aguanta aguanta evidentemente porque puede uno perder eso bien lápida llega la última jugada tú lo ves tú sabes Clara en la cancha o es muy difícil no no muy clara no muy clara

Voz 1035 24:26 porque estoy estoy un poco digamos es justo enfrente del del tablero pero no no apreció muy bien si hubiera estado un poquito más hacia la izquierda a lo mejor he visto mejor lo que pasa claro a mí me da la impresión por el hecho y la jugada que que realmente no no

Voz 7 24:47 no no no

Voz 1035 24:49 en vivo es difícil verlo no en vivo es muy difícil verlo pero yo pienso que lo que por lo que puedo captar que yo creo que la jugada es correcta por parte de Rolando

Voz 1375 24:59 y luego ponen la repetición los árbitros piden ver la repetición en el monitor a partir de ahí claro no es lo que donde no entendemos nada no porque sólo vendió repeticiones en lugar de ver todas no que es lo que tiene que hacer usar una herramienta que tienen ahí no

Voz 1035 25:11 no es una herramienta que esa puesto precisamente para eso para para dilucidar todos estos problemas que puedan a errar en tomar una decisión tan importante como la esta no y lógicamente pues que a lo mejor fue un poco nada más que verdoso dos a nueve no ver las once es como decís vosotros que yo no sabía que existían

Voz 1375 25:32 sí sí hasta once repeticiones ahí no donde repeticiones oye crees que crees que esa segunda decisión que toman la toman influir

Voz 0691 25:40 por lo que ha pasado justo en la jugada anterior

Voz 1035 25:43 pues no lo sé eso eso hombre la verdad es que los tres árbitros que estaban en la cancha han son

Voz 1375 25:50 buenos árbitros en general son buenos árbitros

Voz 1035 25:52 con árbitros con mucho prestigio no

Voz 8 25:55 eh vamos me dolería muchísimo

Voz 1035 25:57 yo me dolería por lo que es el baloncesto que fuera no es decir una compensación eso es una palabra que yo por lo menos como entrenador la odio no una compensación nunca debió existir

Voz 1375 26:10 te has equivocado pues te has equivocado la luna pero no no te quiero que sean dos esas también

Voz 1035 26:14 de no no no te no no compensa es no y bueno a mí me cuesta mucho trabajo que sea una una compensación se han equivocado oí inputs juegas muy de yo equivocación muy seria claro porque es una una competición tan importantes como la Copa del Rey pues que quede en entredicho no sí

Voz 1375 26:33 el título que se decide viendo un monitor déjate fíjate con la con la de finales que ha jugado tú no sé si alguna recuerdas que haya decidido así con el árbitro viendo el monitor todos los dos equipos pendientes de si el pulgar como hacía el emperador romano no si pulgar hacia arriba pulgar hacia abajo a ver qué dice dice Isaac Cabo no estoy pendiente y ahora qué pasa

Voz 1035 26:53 entre sí sí es bueno

Voz 1375 26:56 oye Irene y otra cosa es que te quería preguntar como madridista tú eres un hombre de baloncesto Peres ha sido un nombre del Real Madrid entiendes la postura del Madrid

Voz 1035 27:06 me cuesta trabajo me cuesta trabajo entenderla hombre yo entiendo que puedan estar enfadado en cabrea que digan que hagan que no se que entiendo hasta cierto punto digamos que Felipe el otro gran paso no has dicho se dirigieran a los árbitros porque constantemente en el partido de ayer y comentaba aquí con con con Iván que es que desde desde que empezó a jugarse el partido cada vez que había una falta de una protesta y eso no puede ser tampoco se decía hay que hay que ser un poco conscientes además hoy día con la televisión pues se ve claramente que cada vez que protesta pues no es que has hecho

Voz 1375 27:47 claro entonces bueno pues

Voz 1035 27:49 no tuviese es les han retirado la licencia yo creo que habrá sanción económica

Voz 1375 27:53 que se queda ahí

Voz 1035 27:56 el nada más supongo no

Voz 0691 27:58 no crees que el Madrid debería consultaran

Voz 1375 28:01 yo sí dejar la ACB no no es que

Voz 1035 28:03 ah no debe dejarlo ACB vamos yo pienso no debe dejarlo no solamente el título de ACB en la Liga española porque la Liga española es una Liga con un gran prestigio a mejor el digas que hay en Europa imposible desde el mundo realmente yo creo que el Madrid tiene que jugar porque porque eso es un club importantísimo Ike tiene que estar en ella no porque el prestigio del baloncesto español está por encima de vida el mal no

Voz 1375 28:33 pues Lolo Sainz y te agradezco mucho tu tu esa explicaciones en el Larguero fíjate esas preguntas que ha dejado Pacojó no alguien te alguien tendrá que responder las hay una lista negra de árbitros que algunos equipos no quiere puesto siempre ha existido no bueno yo creo que

Voz 1035 28:46 siempre ha existido en efecto había en una época lejana ya se podía recusar ese poder a determinados árbitro que a veces te lo aceptaba ella a veces no es la recusación pues eso pasaba durante dos o tres partidos y no sé si ahora existe no lo sé

Voz 1375 29:05 ver no hay equipos que se les ha acabado la esta de árbitros que ya no tienen quién hay equipos no este tampoco han dicho entonces te pitas

Voz 1035 29:13 sí hombre es que es es difícil no yo lo que sí me gustaría que las decisiones arbitrales fueran con quizás que en determinados momentos con un poco más de criterio yo solamente tres

Voz 1375 29:26 no no me voy a extender mucho no no

Voz 1035 29:28 el partido anterior de de semifinal entre el bienestar de Tenerife el Barça la acción final que pita el árbitro falta que parece que no lo es etcétera etcétera entonces el entrenador Txus Vidorreta se pone de rodillas si se pone para rezar dice por favor eso es lo que dice no lo sé porque yo no lo y no le pitan una técnica que lo expulsan entonces bueno pues vamos a seguir ese criterio porque ayer no sé si la gente se dio cuenta o no con la emoción y con esto no estoy criticando al entrenador del Barça ni muchísimo a mano con la conmoción salta

Voz 9 30:07 eh con la falta de verdad

Voz 1462 30:10 dos sobre el síndrome

Voz 1375 30:13 a mitad de la cancha pese si nadie lo dices

Voz 1462 30:16 de hecho mantiene el el Iberostar Tenerife esas imágenes las han comentado hoy han hablado de que Pesic se mete dentro de la pista de que a Txus Vidorreta le pulso no resultó ser de rodillas in lo que dicen es que se sienten perjudicados también por esa jugada con

Voz 0691 30:33 si no es reclaman igualdad de trato si la hacen

Voz 1462 30:36 se emite un comunicado admitiendo un error con el Real Madrid que por qué no lo hacen con él

Voz 1372 30:41 tienen toda la razón porque claro

Voz 1035 30:42 es un club de la dejamos desatar mente entonces totalmente eso eso es lo que hay que intentar llevar a cabo no que que sea todo igualdad en para todos los cúmulos

Voz 1375 30:53 lo ha dicho criterio lo ha dicho lo lo saben que sabe de baloncesto más que todos no

Voz 8 30:57 otro juntos la vida

Voz 1375 30:59 pero fíjate que sabe más que nadie a ver si te a ver si te dejas ya para comentar algún lo que sea el Mundobasket algo yo qué sé bueno no

Voz 1035 31:08 yo no tengo muchas cosas que hacer

Voz 10 31:11 yo me quedo con tu cara con tu teléfono un abrazo Lolo muchas

Voz 1375 31:15 muchas gracias a vosotros mucho advierte Lolo Sainz ex entrenador ex jugador ex directivo es leyenda ex seleccionador ex todo pero hay algo que no es ex es que sigue siendo un tío de baloncesto en nuestro país eso es explicaciones junto al micrófono de Iván Álvarez que estaba ahí con lo lo Saint Étienne

Voz 0017 31:33 la de Scott íbamos a cerrar con el asunto de la Copa así vivo con Pacojó con Marta

Voz 0691 31:36 a Xavi pero queremos escuchar la versión de los árbitros uno de los que acaba de hace nada dejar el arbitraje en España Juan Carlos Arteaga está por ahí colegiada muy buenas Juan Carro ahora te oigo Arteaga muy buenas he tal como hasta ahora sí que no te a tiro la después voy contigo

Voz 12 31:56 eh

Voz 1372 35:12 me gustaría anunciar me negocio en la radio y claro

Voz 1375 35:15 me gusta quiero escuchar dimos y como millones de personas pero

Voz 1372 35:17 sin que me cueste mucho dinero y que llama

Voz 1375 35:20 el rabino yo tengo que Exposito

Voz 19 35:23 si esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas sigue sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso entra en ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 1375 35:52 doce y seis de la noche hora menos en Canarias estamos en el Larguero cerrando la resaca de la Copa del Rey de baloncesto y voy a cerrar con Juan Carlos Arteaga el ex colegiado de el baloncesto español y baloncesto europeo y mundial y Juan Carlos estábamos hablando con los Sainz hemos visto los comunicados de los árbitros de la Liga ACB del Real Madrid

Voz 1 36:16 como árbitro como árbitro de la Liga ACB entiendes lo que ayer pasó

Voz 0997 36:22 bueno sí lo entiendo perfectamente porque ya ocurrió en la Copa de la del año pasado la final porque ocurrió en la Copa también hace dos años el campo atrás

Voz 1 36:34 sí eso lo tenemos que analizar co

Voz 0997 36:37 a saber qué está ocurriendo como hay que resolver

Voz 1375 36:41 y cómo se como si porque claro ahora ya no vale ahora ya podemos decir esto puede pasarlo otros sanciones no sé qué amenazas cabreo rebotes pero que hay que hacer para mejorar esto porque ayer son los árbitros los que van a un monitor a revisar una jugada no que todos hemos visto manos donde no hay

Voz 0997 36:58 el saber Robbins esto entonces pánico como está ocurriendo es que los hábito gravitan XXXIX minuto están deseando partir la labor de nosotros de cuarenta minutos ese minuto hay que quererlo porque como deportista que querer vivir ese minuto hay jugadores que quieren el último balón y Saquín jugada que esconde ya esto en definitiva en el análisis técnico que yo puedo hacer de esto nos intentando criticaron compañeros ir ayudar como se están preparando y cómo se están formando

Voz 1375 37:33 para no es para no esquivar ese último minuto no

Voz 0997 37:35 para estar preparados para la tensión para la toma de decisiones para no querer mirar para otro lado para saber dónde tenemos que mirar y focalizar y prestar tensión para ser fuerte literario carácter

Voz 1 37:49 crees que influyó en esa decisión tan polémica en ese error tan grueso lo que pasó en la jugada anterior

Voz 0997 37:57 sin duda están bloqueados por esa opción para en la carne de yo estoy alguno piñón con mi sensación de haber estado y veintiocho años yo creo que ellos ves yo la jugada de Randolph pero yo no reacciona ahí voy cuando Chipre tú no tiene algo preparado lo primero que te haces te sorprende no reaccionamos como se estamos formando como se están preparando unos árbitros de elite porque un árbitro estar viendo pasos faltas en bloqueo bueno estar preparándose situaciones muy especiales que se dan en el baloncesto de alta competición

Voz 1 38:35 y sobre todo eh Juan Carlos que hay una herramienta

Voz 1375 38:38 que durante muchos años ha existido que si tienes la posibilidad posibilidad

Voz 1 38:41 a ver ocho diez once repeticiones tienes que venías no puso porque sólo dos no

Voz 0997 38:46 yo voy a ser sincero yo la vi solamente una vez no faltaba ha bastado una sola imagen para darme cuenta el balón tocaba el aro de voy a ser no hacía falta Verón se jugaba es que la situación es clarísimo el jugador entró por la línea de fondo sólo tilo en la bandeja el balón toca el tablero y sé balar hoy le toca a partir de ahí que siga el espectáculo que viene el tapón espectacular de Hernando

Voz 1375 39:15 pero entonces es compensación

Voz 0997 39:17 es compensación el bloqueo porque si lo tomamos ese punto de vista no ya estar de acuerdo porque no hay intención

Voz 1 39:24 ya

Voz 0997 39:25 pongo la mano en el fuego no hay tensado da vida lo que hay no se sabe reaccionar porque si analizamos todas las has esta producción porque se sancione nada ellos revisan lista estoy Play porque están obligado si no no lo hubieran mirado no pitado nada no pitan nada entonces si analizamos toda la cuerda que son produciendo un jugador que se sale fuera del campo hasta hace tres años cuando he arbitrado a bodas y había que es parece que es que no olvidamos jugador que se sale fuera del campo tácticamente el Madrid cierra los espacios y obliga el humor después a salirse fuera del campo para jugar la siempre que se produce es la de tono pero antes de eso está el contrataque de Randolph se producen varios fallos el arbitro no tiene que irse al fondo la labios se tiene que quedar él que corre era jugada crearse arbitrar esa jugada ideas por eso digo que mira yo te voy a hacer muy bien sabes yo hablando el mundo del deporte y ocho máster en Relaciones Laborales sacar recursos a través de My comparece por qué está basado en el deporte en el entrenador

Voz 1 40:36 sí

Voz 0997 40:37 no es otra cosa también han dado por ahí ni amigos y en definitiva esto no es lo que ha ocurrido no quedamos todos a todos hay que saber dónde está el problema hay que solucionarlo está en la formación de los árbitros cómo se prepararon un árbitro de en cuestiones técnicas como que es árbitro no se tienen que ha vivido el fondo dentro del K

Voz 1375 40:59 está claro Juan Carlos entiendes que el Madrid amenace con hacer un referéndum con sus socios para dejar la ACB sino sancionan a los árbitros y no les pitan nunca más

Voz 0997 41:07 yo todo mi respeto a una institución como el Real Madrid cualquiera yo en eso no voy a entrar no soy quién para lo que ya se lo dueño de una sociedad club te lo digo sinceramente no voy a entrar en ese debate porque porque no me interesa no me entiende porque soy muy respetuoso entre otras cosas creo que puedo hacer el Real Madrid ve de derecho yo no voy a entrar o tener una opinión muy personal pero yo no soy misógino de enero

Voz 1375 41:32 Juan Carlos Arteaga te agradezco tus explicaciones y aclaraciones a los oyentes de El Larguero de la Cadena SER ni una

Voz 4 41:38 no

Voz 0997 41:39 un abrazo bueno gracias gracias

Voz 1 41:41 Juan Carlos Arteaga ex árbitro de la Liga ACB dando su explicación es que es clarísimo que es por un bloqueo están tan bloqueados por lo que les ha pasado en la jugada anterior que ya no ven nada está coincidí pondría la mano en el fuego que no es por compensación sino bloqueo la cosa va a haber

Voz 1375 41:59 de términos baloncestístico Pacojo eh un rebote del Madrid un bloqueo de los árbitros

Voz 5 42:05 sí los pasos los cuadros a partir de ahora para para mejorar el baloncesto ir un paso más para la gente que supongo la aficionado del Real Madrid que tiene el calentón que aporta al equipo con lo del referéndum con lo de salir de la Liga española de la Euroliga yo sólo quiero decir una cosa con respecto a esto porque hay mucha gente que te vamos de la Liga ACB jugamos la Euroliga de tan bueno primero no están facil pero segundo hay un artículo en la Euroliga el artículo cinco punto tres de la Constitución de la Euroliga que dice requisitos para participar en la Euroliga con licencia los clubes deben participar en un campeonato doméstico con una excepción que su presencia sea aprobada por el Consejo ejecutivos de accionista se alquila Se le impide participar en dicho torneo nacional en contra de su voluntad sí pero le sale caro jugar la Euroliga es una cosa que empezó en principio no se podría hacer ya puede hacer lo tendría que aprobar la Euroliga quiero decir que no todos

Voz 3 43:06 así

Voz 5 43:07 a pesar de este pabellón vamos a tratar de sacar aún huevo vamos a intentar que esto sirva para mejorar el baloncesto porque el el baloncesto de verdad ya es una realidad

Voz 3 43:18 que que sangra

Voz 5 43:19 sí le pegamos otro barrieron al baloncesto el baloncesto lo de San gramos y creo que tenemos una oportunidad para mejorar la medios para empeorar

Voz 0691 43:26 bastante tocada está la ACB como para poder emplearla gracias Paco Home un abrazo humano mañana te oigo

Voz 4 43:32 a las tres bueno es que te oigo hay que ahora te oigo cuando salgo de la tele te oigo me parece un poquito antes de y hasta luego acoge hasta mañana adiós Marta