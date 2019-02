Ciudadanos y su cordón sanitario

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos ciudadanos anunció oficialmente que descarta cualquier acuerdo postelectoral con Sánchez y con el PSOE lo precisa así para que nadie especule con la posibilidad de otro nombre is echa definitivamente en brazos de esa derecha con apéndice ultra de la que siempre finge distanciarse su apuesta es a todo o nada con Casado y Abascal o gana o se acomoda a la sombra del PP está claro que es línea roja es Cataluña la felonía de Sánchez por dialogar con los independentistas o sus posibles pactos después de el veintiocho de abril pero se entiende mal porque precisamente una de las fórmulas para evitar esos pactos sería sumar ciudadanos con PSOE más bien parece que Rivera no puede permitir que casado y Vox abandera en la reconquista de Cataluña que es una causa que le pertenece que es su causa digo parece porque es más difícil seguir el rumbo del partido naranja que el vuelo de una mosca más táctico que estratégico a Rivera sólo saldré claro el motor que les impulsa la prisa el mal control de su impaciencia le hace dar tales volantazo que es todo en una tarea averiguar su ideología de verdad aunque su solemne anuncio de ayer da una pista importante cordón sanitario contra Vox no cordón sanitario contra el PSOE sí cuestión de principios se dice pero son unos principios muy raros porque sólo son vigentes en las generales el veto no se extiende a las municipales ni a las autonómicas por lo que se ve el partido traidor se purifica cuando abandona el Gobierno se va de viaje por las Españas