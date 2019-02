Flash deportes SER de las 10:00 horas (19/02/2019)

lo hemos hablado de ese partido durante mucho tiempo y tampoco es cuestión de estar latigazos te los da un tiempo al momento que para más de la manera en que caímos la temporada pasará pues a todos nos dolió no a partir de ahí yo creo que tampoco hay que obsesionarse pero sí que es verdad que una gran parte depende de nosotros no de que no vuelva a pasar

es que son tres años ya sin ganar fuera de casa en una eliminatoria de Champions arbitrará el colegiado turcos Sakhir y a la misma hora en Liverpool Bayern Munich en Anfil muchas bajas en ambos Van Dyck por sanción además de Gómez y Chamberlain por lesión en los ingleses lesionados Robben Boateng liso aparte del sancionado Muller en los alemanes se repite el colegiado inglés rock italiano Rocky mañana el Atlético My recibe a la Juventus vuelve Cristiano Ronaldo Madrid a Correa anoche estuvo en el Larguero no le preocupa más el portugués que el resto del equipo

Voz 3

01:57

más compensación el bloqueo porque no hay intención ya lo que hay no se sabe reaccionar porque no se sancione nada ellos revisan a estoy Play porque estaba obligado si no no lo hubieran mirado no son una pitado nada lo pita nada