Irene Lozano no pensó en dimitir tras su comparación del referéndum en Cataluña con una violación

Voz 1727 00:02 son las nueve y treinta y ocho las ocho y treinta y ocho en Canarias y dinero Lozano buenos días qué tal buenos días Pepa recibimos en Hoy por hoy la secretaria de Estado de España global

Voz 1727 00:35 hoy es noticia en primer lugar porque es la mujer que le dio forma al un libro del presidente Pedro Sánchez que se presenta esta semana hay que se titula Manual de resistencia darle forma qué es exactamente

Voz 1727 00:35 muy bien La Ventana de Francino hasta hace dos días hoy es noticia en primer lugar porque es la mujer que le dio forma al un libro del presidente Pedro Sánchez que se presenta esta semana hay que se titula Manual de resistencia darle forma qué es exactamente

Voz 0813 00:51 vivirlo bueno él y yo estuvimos conversando muchas horas grabábamos esas conversaciones y después con todo ese material pues de todo eso yo hice un libro pero el autor del libro es el presidente quiero decir es su experiencia vital lo que se narra desde que el elige Secretario general por primera vez en dos mil catorce con con es verdad con idas y venidas a sus etapas anteriores en política pero es su experiencia es su análisis de la política lo que cuenta es su visión de España es son sus ideas políticas es decir el autor es él yo le da forma literaria pues porque me dedico profesionalmente a eso

Voz 1727 01:26 sí porque ya convirtió un libro un blog de Rosa Díez no efectivamente la eligen con los elige

Voz 0813 01:33 pues pues no sé yo me veo yo yo fíjate me he hecho esa pregunta muchas veces también me voy metiendo en líos también dice el también contó en un libro la historia de Zaida Cantera cuando ella tuvo el valor personal de denunciar el acoso en el Ejército yo le acompañe en denunciarlo políticamente no sea que en esa doble vocación mía que es escribir y la literatura y los libros y la política pues ahí me he encontrado muchas intersecciones son muy muy bonitas

Voz 1727 01:58 suelo la casualidad ha hecho que este libro no se presente durante el mandato del presidente eso bueno y de hecho se presentó durante el mandato que sólo hay anuncio de disolución pero todavía el Gobierno está en plenitud de sus funciones a usted qué le parece que un presidente del Gobierno ya sé que se concibió antes pero que al final presente un libro estando en La Moncloa

Voz 0813 02:17 pues mire a mí yo soy consciente de que de que no se ha hecho antes pero es que pasan tantas cosas que no habían pasado antes que creo que no es un motivo para no hacerlo hay hay motivos objetivos por los cuales un presidente no pueda explicar sus ideas políticas digamos con cierta profundidad en cierto nivel osea yo también veo que a veces criticamos una cosa y la contraria no criticamos que los políticos que el debate superficial qué tal cuando alguien trata con un libro hombre que todo el mundo entiende que es más sólido que es más sesudo de aportar a ese debate también se critica entonces a veces dices no podemos hacer nada no en la política todo se va a criticar

Voz 1727 02:54 tenemos que hablar del pues es de la campaña que como responsable de de España global de la imagen de marca de España está usted desarrollando junto a otros miembros del Gobierno pero pero la mesa ya porque como sé que esto se va a acumular todo el mundo quiere hablar Ignacio cuando aquí

Voz 1 03:08 las si desde la secretaría está hoy por tanto desde el Ministerio en el que se encuadra me imagino que el reto de defender la imagen de España ante el reiterado ataque de de puesto en estratégicamente por los independentistas quisiéramos reto prioritario entiendo no según nos cuentan los medios de comunicación esa batalla o guerra no se está ganando no

Voz 0813 03:35 resulta preocupante bueno desde luego hay esa preocupación es un reto prioritario como usted dice pero sobre todo prioritario coyunturalmente la la reputación caña tiene muchísimos aspectos muchísimos uno de los que queremos defender como Gobierno es nuestra reputación democrática pero no sólo porque se esté atacando internacionalmente desde el independentismo hoy desde el independentismo más radical sino porque creemos que la democracia española con su fortaleza su madurez democrática es necesaria ahora mismo en el mundo es necesaria en Europa el europeísmo y la fortaleza de nuestra democracia es necesario en un momento en el que Europa también está atravesando momento de crisis tenemos hay unas elecciones europeas que van a poner a prueba las instituciones europeas un momento en el que el mutiló multilateralismo está retrocediendo liderazgos internacionales que han desaparecido cuando tenemos pendientes conversaciones globales cruciales por ejemplo sobre cambio climático sobre migraciones por decir dos en este momento que España nuestra reputación democrática nuestra fortaleza democrática sea reconocida internacionalmente es importante como estrategia de país mucho más allá de que haya que combatir el eso lo que el ministro Borrell llama con acierto o la segunda leyenda negra de España que se está difundiendo desde el independentismo pero eso no quiere decir que nuestro trabajo se limite sólo a eso coyunturalmente es muy importante porque ahora está teniendo lugar una intensificación de esa campaña con motivo del juicio pero estamos defendiendo la reputación de España por ejemplo históricamente no estamos defendiendo el papel por ejemplo que tuvo el exilio como legado reputacional importante en Méjico como legado intelectual de España por ejemplo no o el legado español en Estados Unidos estamos defendiendo nuestra reputación en términos deportivos pero no sólo porque tenemos grandes deportistas es decir la parte digamos espectáculo del deporte sino el modelo de gestión deportiva que lo están imitando en otros países es decir no me gustaría que se pensara que porque coincide la creación de esta Secretaría de Estado con un momento en el que coyunturalmente este asunto es importante se pensará que eso es lo único que

Voz 1727 05:40 lo que hacemos no lucía si buenos días Irene buenos días yo no te pueden llamar de usted ya espero que los Hacienda así que lo entienda todo el mundo hemos sido compañeras en este Guadiana de la de los últimos años de tu vida en que entras y sales de la política primero en UPyD luego en el PSOE básicamente vinculada mucho a la figura de Pedro Sánchez es verdad más que al propio partido teniendo en cuenta que no te han dejado gestionar mucho la España global en la que estabas porque esa sean disuelto en fin semana disolver las Cortes no sé si tu intención es volver a la política con todas las consecuencias o vas a volver a tu escuela de la filosofía y lo que hacías antes de asumir el cargo tengo una lista si se eso es lo que que es

Voz 0813 06:29 eso es lo que me gustaría que esa es la pregunta pues si te digo la verdad no lo sé y ahora vais a decir ya no me lo creo no sé qué tal pero es que no hace falta que nos lo explique que el momento político es tan volátil en todos los sentidos pero desde hace unos cuantos años porque están cambiando las cosas y a mí el cambio en general me parece bien que yo cuando el presidente del Gobierno me propuso ocupar este cargo de la Secretaría de Estado de España global yo ya era consciente en ese momento de que podía durar un mes es decir que la sensación de que primero la legislatura estaba por la mitad y que podía no terminarse yo creo que lo hemos tenido todos los que hemos estado en cargos del Gobierno todo el tiempo entonces interioriza es esa incertidumbre no y además lo tienes que hacer como parte de de tu fortaleza mental para seguir haciendo tu trabajo es decir que esto puede durar puede puede durar un mes después yo sigo con mi con la empresa que que monté que es una escuela de filosofía práctica en efecto y sigo escribiendo Mis libros sí y en fin colaborando con medios de comunicación los trabajos que hacía dando clase de como profesora de Ética profesión anal o puedo hacer todo eso o puedo seguir en política pero como no lo voy a saber porque no sé cuánto va a durar esto pues lo que voy a hacer es vivir al día y creo además que es la mentalidad la que te te protege porque vivir en una incertidumbre constante sobre lo que va a pasar incluso a nivel personal y de los planes que haces con tu pareja con tus hijos familiares económicos etcétera pues tienes que asumirlo así porque es que sino no decir entonces entonces no entonces la la la respuesta pues no lo sé no lo sé no he tomado ninguna decisión porque no ha llegado el momento

Voz 1727 08:10 es un buen libro El libro del presidente

Voz 0813 08:13 yo creo que es un libro valiente yo desde luego los que estáis sentados en esta mesa es que es yo que sé lo tiene que leer mucha gente creo que es un libro en el que el presidente les habla a los lectores les habla a los lectores os ha no es un libro ni para politólogos ni para frikis la política ni para periodistas ahí muy reconoce entrados es un libro para toda la ciudadanía porque es verdad que el presidente muchas veces ha tenido dificultades para ser conocido en lo que él es de verdad no yo creo que una de las de las grandes tragedias que le han ocurrido a Pedro Sánchez es que fue juzgado mucho antes de ser conocido o sea cuando él cuando no le conocía cuando llegó por primera vez a la secretaría general ya que de repente todo el mundo estaba contra el mucha gente estaba contra él no yo creo que es una de las personas que que ha sufrido más injustamente el desprestigio sin sin motivo

Voz 1727 09:05 dentro de su propio partido dentro no

Voz 0813 09:07 el propio partido en otros partidos

Voz 1727 09:10 PSOE a que PSOE crees que que van a votar los españoles el veintiocho de abril al PSOE que aceptaba un relator para mantener el diálogo con el independentismo catalán el que puso el grito en el cielo por el relator

Voz 0813 09:23 es que yo tengo la sensación de que esa dicotomía ya no es muy real fíjate Pepa tengo la sensación eh yo no pertenezco al partido libre de meterme en en en en Honduras orgánicas pero aquí la realidad es que hubo unas primarias en las que se votó masivamente a Pedro Sánchez los militantes eligieron directamente al a su secretario general de manera masiva y le dieron una legitimidad absoluta después hay figuras históricas del PSOE que desde luego tienen mucha importancia hay mucho peso pero que en un momento crítico del PSOE pues pues no acertaron digamos no no sea demostraron que no estaban del todo conectadas con la con la militancia entonces el PSOE este sus militantes es que como deberían ser todos los partidos y los militantes decidieron en su momento elegir a Pedro Sánchez cuando se les vuelvo a preguntar pues volverán a decidir lo que se pero es que yo creo que hay ese partido el de los militantes que se pronunciaron con toda claridad

Voz 1 10:25 sí muy breve no pudo dejar de evitar la pregunta secretaria está en hay algún capítulo o parte un capítulo del libro en el que Pedro Sánchez nos traslada reflexiones generadas en su etapa vinculada al Club Estudiantes de baloncesto ya de Ramiro de Maeztu réflex

Voz 0813 10:43 no bueno pero él era muy joven para para de reflexión sí que se menciona así que se menciona esa etapa hay sobre todo más bien lo

Voz 1727 10:51 el presidente Saca desata

Voz 0813 10:53 papa es una digamos unos valores no asociados a al al trabajo

Voz 2 11:00 poco a ese tipo de cosas proporción

Voz 1727 11:02 el directivo pero el compañero me da un poco de pudor porque es que yo creo que el libro tiene que hablar has hecho lo presentar jueves te doy la palabra enseguida Joaquín pero otras cositas mías una pensó dimitir después de comprar el pues es una violación

Voz 0813 11:17 no no no no fue una comparación afortunada desde luego y lo lo rectifique con rapidez pero pero en ningún momento en mi mente estaba el ofender a nadie ni de nada parecido es decir yo lo que lo que quería explicar es la diferencia que hay entre el que entre las cosas que se hacen el cómo se hacen que muchas veces el cómo es más importante que el que es decir aquí se ha estado pidiendo desde el independentismo un referéndum que resulta que lo que iría contra el interés general no creo que no se ha puesto suficiente el acento en esto y la sociedad británica me decía cuando estuve allí hace poco hablando con parlamentarios británicos me decían irónicamente algunos periodistas nosotros nos hemos sacrificado para que el mundo vea el error que significa tomar una decisión tomar una decisión no ratificar un acuerdo sino tomar una decisión compleja en una de en un con un si uno no esto provoca una un problema mayor del que pretende solucionar

Voz 1727 12:15 Jordi Martí es el periodista de Radio Barcelona el hombre que más sabe del Barça y me decía anoche por favor por favor que le quiero preguntar a la Secretaria de Estado esto a ver

Voz 0985 12:25 buenos días Pepa con permiso le quisiera preguntar a Irene Lozano en relación al lío que se montó porque en la web de España global aparecieron sin permiso de los titulares los logos del Ayuntamiento de Barcelona de la fundación del Barça y se debió a una confusión comprende la reacción del Ayuntamiento y del Barça que le instaron a España global a retirar esos logos o usted va a pedir a Ada Colau ya a Bartomeu autorización para que se puedan incorporar estos logos vista la potencia que tienen las marcas Barcelona hay Barça muchas gracias

Voz 0813 12:56 agradezco mucho la pregunta porque es una cosa que a nosotros nos han incomodado y que no lo hemos podido explicar bien hasta ahora no la página de Marca España marca espana punto es la heredamos lo que tardan estas cosas informáticas las migraciones de dominio para convertirlo en Espana global pues cuatro días antes de que estallara esta polémica resulta que los luego seguían ahí eran logos que nosotros no hemos usado digamos de manera proactiva están ahí en la web de Marca España ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaban ahí y entonces de repente cuando desde el independentismo se identifica a España global como alguien que les que les está haciendo contra relato y se ponen a escrutar todo lo que hacemos descubren que está ahí un luego que nosotros no habíamos usado digamos estaba entonces digamos se pone la polémica a Barcelona El Ayuntamiento y al Fútbol Club Barcelona yo lo que espero y esas son las conversaciones en las que estamos es que como parte crucial de la imagen de España podamos seguir trabajando con ellos es decir el Fútbol Club Barcelona es conocido en todo el mundo por un montón de virtudes que no tienen nada que ver con la política el Ayuntamiento de Barcelona siendo España es una gran parte de nuestra reputación reputación turística siendo Barcelona la el primer destino turístico de España pues también nos gustaría trabajar con ellos yo espero que el por la política de hagamos esta de vuelo corto no lo dentro entorpezca todo

Voz 1727 14:18 Joaquín Estefanía

Voz 3 14:20 muy útil la idea de que defender

Voz 4 14:22 la reputación de España no sea coyuntural no tenga que ver con esto mi pregunta es usted es la segunda comisaría que se dedica a esto que hizo el anterior comisario durante todo este tiempo en este aspecto

Voz 0813 14:34 bueno era otro era otro proyecto completamente distinto es decir marca España era un proyecto centrado sobre todo en atraer inversión extranjera es un un proyecto en en esto que hay mucha ciencia hay que yo me la estado estudiando una cosa es la marca país otra cosa es la reputación país la marca país es un proyecto muy centrado en lo Mercantil lo empresarial lo económico la reputación país es un esfuerzo de diplomacia pública muchísimo más ambicioso que tiene componentes económicos y empresariales por supuesto y me he reunido ya con el foro de marcas renombradas españolas tengo también Reunión con empresas en las próximas semanas es decir que eso no lo hemos abandonado en absoluto pero es un esfuerzo muchísimo más amplio que tiene componentes políticos componentes culturales componentes de de deportivos de gastronomía de de la historia como reputación osea es un proyecto muchísimo más ambicioso en lo que se hace como diplomacia pública que es es es dirigirnos a las sociedades es decir frente a esa diplomacia tradicional que es de Estado ha estado lo que nosotros nos dirigimos es a las sociedades a contarles lo que somos lo que es España en ese sentido es un proyecto completamente

Voz 0813 15:37 yo me he propuesto este año contará alguna noticia luminosa de vez en cuando no España tiene una historia negra y tiene una historia luminosa idea luminosa no sé no vamos poco hoy hemos contado una una qué ha pasado si desapercibida casi hay un grupo de ingenieros de la Universidad de Extremadura que se ha inventado un mecanismo para mandar por un dispositivo pero por ejemplo imagínese recibir por Whatsapp cómo huele el vino que está descorchando alguien que lo quiere mucho y que lo quiere compartir con usted a España luminosa no que también existe Irene Lozano muchas gracias y mucha suerte