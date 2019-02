"Algo está cambiando en nosotras para conseguir hacer las calles un poco más nuestras"

Voz 1

00:00

hola soy Esperanza vivo el Murcia y el sábado por la noche madrugada cuando volvía a casa en el portal de al lado así de refilón mientras centradas casa di que con había una pareja y el chico parecía que lo estaba como cogiendo de la cabeza las chicos ir delante de mí había otra chica que estaba más cerca de ellos y lo vio más de cero hasta entonces se encaró con el Idle dijo algo así como el que está que estás cogiendo del P I pues nada yo lo vi no quise dejarla sola a ella tampoco y entonces me unía ella le dijimos que íbamos a llamar a la policía el bueno la verdad es que el iba bastante debido ella también nos acercamos a ella le preguntamos estaba había medianos dijo que sí que lo único porque quería era suele sacas a dormir será tipo a las cuatro de la mañana y que la chica que claro a mí me tiene un poco más de lejos para la chica que les sale tan caro estaba completamente sola y me gustó que la que ella es una visera del yo acercarme Ikea entre nosotras pero su a ese tipo de sonoridad que antes a lo mejor no pasaba cimas y en una calle que en la calle en la que yo vivo lo pasamos gente ir como queda un poquito de miedo por la noche encarar tío pero creo que las cosas están cambiando y estamos intentando hacer un poco más las calles más