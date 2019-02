Manu Carreño: "El Madrid busca una excusa para salirse de la ACB"

Voz 1375 00:00 pero la guerra sigue porque antes de eso ha habido esta tarde dos comunicados uno de la ACB

Voz 1560 00:07 yo otro de los árbitros ya cuál me ha parecido

Voz 1375 00:13 sinceramente como si no hubieran existido si si no hubieran salido tampoco tampoco los habríamos echa en falta porque la ACB tarde muy tarde Veinticuatro horas en reaccionar con un presidente al frente Antonio Martín que deja bastante que desear y al que hay que pedirle que dé la cara En días como hoy porque para eso es presidente de la ACB para dar la cara En días como hoy no sólo para estar en el palco para hacerte la foto entregando la Copa sino para dar la cara En días como hoy donde hay un marrón donde la ACB tiene un problema tienes que salir y dar la cara si no pasa nada no esconderte tardar veinticuatro horas para decir en un comunicado da habido errores con eso ya lo sabemos claro que ahora han habido errores bueno la ACB por cierto tendrá que tomar sus decisiones al margen de lo que vida al Real Madrid las decisiones las toma la ACB no el Real Madrid el Real Madrid pone el grito en el cielo amenaza con salirse de la ACB ahora hablaremos de eso que yo creo que lo está haciendo es buscar una excusa para salirse de la ACB sea lo que está diciendo es saber si esto ya me lo quito de encima y me voy a jugar lo que a mí me pone que la liga europea

Voz 1560 01:16 lo que pasa que el paraíso no existe

Voz 1375 01:20 la Liga Europea te pueden hacer un mal arbitraje también mañana o dentro de tres meses o dentro de un año porque hay arbitrajes en la Euroliga que Tela Marinera eh pero Tela Marinera yo creo que peores que en la ACB yo sólo partidos de la Euroliga veo partidos de la ACB yo partidos de la NBA y arbitrajes en la Euroliga que Tela Marinera entonces el Madrid dice oye o o os sancionar a estos árbitros que no me piten nunca más o me voy de la Liga ACB Se lo pregunto a los socios en un referéndum cerrar el paraíso no existe mañana te vas a la Euroliga porque no te gusta la ACB y si te pitan mal en la Euroliga qué haces

Voz 1560 01:54 te vas también adónde que que puede pasar

Voz 1375 01:59 quién te garantiza que en la ACB te han pitado que es un error imperdonable imperdonable para unos árbitros profesionales que cobran ciento cincuenta mil euros al año por ser árbitros profesionales de baloncesto pero claro es otro te puede ocurrir es imperdonable pues si es una persona la putada iba a decir con perdón a esta hora de la noche imperdonable pero eso no te garantiza que mañana te vas a la Euroliga no dejó la ACB Euroliga y si te pitan mal te vas de la Euroliga donde va a la NBA sin la NBA te pitan valorado dónde vas al Mundial de no puede ser otra cosa es que el Madrid un día hable de cara a sus socios mira a mi la ACB no me interesa como negocio me interesa otra cosa me interesa la Euroliga y por eso me quiero ir pero plantear como un pulso o echáis a los árbitros ACB entiendo el calentón de los jugadores y lo entiendo el calentón del Madrid yo hasta ese punto orden Isora los árbitros boya con Pacojó y con Marta Casas y con los protagonistas que no están esperando

Voz 1560 02:57 sobre la jugada en cuestión no entiendo no lo entiende nadie

Voz 1375 03:03 y me consta que están pasando horas muy difíciles porque no lo entienden ni ellos mismos como después de pedir el Istán Ripley e ir a ver a la mesa el monitor ves dos veces la jugada repetida el partido quedaba Movistar sigue tenía once repeticiones once ves las dos primeras dices no tocar claro

Voz 1560 03:25 no todo Alfaro y ya está canasta válida