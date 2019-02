Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 Carretero y con Gonzo no hablamos ni de las expectativas de los de los jóvenes pero déjame cuando dejamos de ser jóvenes cuando madura cuando sería para vosotras el punto donde ya tienes la responsabilidad suficiente como para tomar decisiones importantes en Pratibha tu entorno nuestro

Voz 2 00:27 acaso la semana pasada ya no yo creo que lo de la mayor yo tengo activas que va a pasar la mayoría de las hubo que acordar una edad pero desde no

Voz 0176 00:36 luego hay chavales que con dieciocho años son críos auténticos y otros que voy con dieciséis ya tiene una madurez mayor que otros que con veintí pico decir yo creo que hay un acuerdo de decir bueno los dieciocho pero no no significa nada ya sé porque me lo pregunta

Voz 1995 00:54 sí porque ayer The Daily Telegraph provocador artículo que proponía que dado que los jóvenes en la actualidad no suelen tener casa propia ni trabajo independencia económica puesto que además los neurocientíficos coinciden en que la adolescencia no termina hasta los veinticinco años proponen sea el ciclo que los jóvenes no voten hasta por lo menos los veintiún años no participar en nuestro sistema democrático hasta los veintiuno tiene para disentir es argumentado once

Voz 0176 01:28 me parece que es un

Voz 0991 01:30 es un argumento que lo puedes manejar a tu antojo es decir si quieres encontrar justificaciones para asegurar que la mayoría de edad están los dieciocho también las bases también lo vas a encontrar es cierto que la vida de un joven de dieciocho años de hoy no tiene mucho que ver con uno de hace veinte a veinticinco años pues puede ser ahora que eso signifique que sean más o menos inmaduros yo ahí no me atrevería a meterme y y hay países como Estados Unidos donde sigue para la mayoría de actividades te piden los veintiún años el juego el alcohol pero sin embargo para conducir con dieciséis ya lo puedes hacer

Voz 2 02:04 es decir no había no juega porque para poder ir a la guerra es decir la madurez no te llega igual para

Voz 0991 02:10 todas los aspectos de la vida y en ese sentido yo prefiero incluir que no excluir un chaval de dieciocho años en nuestro país muchos de ellos tienen que decidir así se van de casa sino qué tipo de universidad se quieren encontrar me parece que tienen todo el derecho del mundo a expresar qué es lo que quieren para sus dieciocho diecinueve veinte y veintiún años en en unas urnas en España por lo menos hay una

Voz 1995 02:34 corriente hace ya algún tiempo leíamos también en Liga Times una corriente totalmente partidario de lo contrario es decir lejos de subir la edad a los veintiuno bajarla a los dieciséis defendía que ejemplos como el de los estudiantes en Parla seguro que recuerdan ustedes aquellos manifestantes contra el control en la política de armas Estados Unidos sin merecían el voto

Voz 4 02:57 ellos dicen que un bueno con un arma puede detener aún malo con un arma nosotros decimos que eso es mentira ellos dicen que las armas de fuego no son más que herramientas como los cuchillos y tan peligrosas como los coches nosotros decimos que eso es mentira si el presidente quiere venir aquí decirme que esto ha sido una tragedia terrible que no tendría que haberse ustedes

Voz 1995 03:12 la voz de una chica de diecisiete años llamada Emma González seguro que recuerdan porque todo aquel asunto nefasto de la chica que venía al pelo rapado vamos hablar de esto con Jorge Galindo es sociólogo analista político en en economía política reformas estructurales y elecciones Jorge eso sí que es cubrir expectativas se va la marcha Jorge Galindo buenos días buenos días qué tal blazer cuál es la edad justa sea dieciséis veintiuno o hay que hacer un examen previo

Voz 3 03:41 no pues es que yo creo que estoy muy de acuerdo con Gonza al final sí sí decir hemos a quién damos Ekin quitamos derechos en función de lo que nos conviene a nosotros por nuestros biológico pues entramos en una dinámica en la cual pues podemos dedicarnos a dar va a quitar en función del criterio que a nosotros nos parezca que va a crear un mundo un resultado electoral o un país que no guste más a nosotros yo creo que los derechos no se deben dar ni quitar en función de esas razones sino en de otras razones entonces pues no sé por ejemplo me parece que es mejor tener este debate hubo más o más instructivo en términos de bueno quién está asumiendo ciertos deberes con respecto a la sociedad pues quizás también tiene derecho para decidir ciertas cosas por ejemplo en muchos países de la antigua Yugoslavia en Bosnia Herzegovina en Eslovenia y Serbia la gente dieciséis diecisiete años puede votar sin trabaja es estás cotizando tú vas a votar no digo que me parezca innecesariamente que no dejar espacio interesante porque yo era corriente

Voz 1995 04:44 esto empezaron a hablar fuerte después del Brexit que dice que a partir de los sesenta y cinco años utilizándose ejemplo donde ya no trabajas donde ya estás jubilado pierdes tu derecho al voto

Voz 3 04:54 hombre lo que pasa es que desde ese punto de vista quiero decir la gente de ese sesenta y cinco años sigue participando en la toma de decisiones sigue recibiendo Fran porque el sistema no es dependiente no necesariamente de hecho el problema el argumento para mí no está con la gente de más de sesenta y cinco sino con la gente digamos más de ochenta y cinco noventa años porque si desarrollamos este argumento de bueno estas contribuían a la sociedad participasen el debate público está hacer una posición formada iré más bueno o no lo estás o tienes poca madurez mucha madurez entonces qué hacemos con la gente más veinticinco noventa años seguimos mismo argumento no por eso digo que yo creo que estamos discutiendo sobre derechos ya al final esto es una decisión que no deberíamos no deberíamos tomar muy a la ligera ni deberíamos tomar basada en en el resultado que pensamos que va que va a producir

Voz 1995 05:41 les recuerdo que una petición antigua de la izquierda F bajar la edad por esa asociación a la juventud pensamientos más de izquierdas es no

Voz 3 05:52 en España los que los partidos hasta donde yo sé que han puesto estos sobre la mesa de manera formal es decir que han puesto propuestas de ley o no de ley para cambiar esto son Izquierda Unida luego creo que retomó Podemos en algún momento Esquerra Republicana de Cataluña es decir ellos pueden argumentarlo con un discurso como de derecho si ampliar la democracia además pero en realidad lo que hay detrás de eso es una estrategia clara que al final tampoco ha tenido mucho efecto porque pues estamos hablando un dos por ciento

Voz 0176 06:18 eso además que a mi me parece que hay un poco de trampa ahí yo no estoy tan convencido de que necesariamente gente que sí rebajas a la edad de votación sea progresista porque si es más cuanto más la rebajes teniendo en cuenta que cada persona es un mundo que hay chavales de dieciséis años con una inmadurez brutal que lo que van a votar eso que escúchame en casa

Voz 1995 06:37 Irene treinta hay cinco hecho critiquen de escuchar la voz de de un adolescente suecas llama There que hablaba ante la sede de las Naciones Unidas es la tiene quince años y es la líder de las huelgas estudiantiles que se están desarrollando toda Europa contra el cambio climático

Voz 0137 06:53 Mining ni me llamo Cretácico y tengo quince años soy de Suecia hablo en nombre de Climate Justin now hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños pueden acaparar los titulares por saltar al colegio

Voz 3 07:13 queríamos todos juntos y nos lo propusiese vamos a ver yo siempre he estado a favor de activar cuanto antes la la conciencia de que uno vive en una democracia el voto sólo una de las maneras también el colegio debería servir para eso y el Instituto y no estoy hablando una asignatura Educación para Ciudadanía sino por ejemplo de este sistema que creo que está en muchos colegios buen casi todos de escoger delegados y delegadas de las clases y demás eso llevarlo un paso más allá darles un pequeño presupuesto a los delegados y delegadas y que tengan que tomar decisiones sobre la fiesta de Navidad sobre el carnaval sobre lo que sea entonces claro tú empiezas a crear pequeños modelos de tomar decisiones de gestión del conflicto desde muy temprana edad creando pequeños monstruos quiero decir al final eh está claro que las decisiones políticas que se toman democracia son reflejo de la sociedad y que no basta con con esto para para saber si vamos a crear monstruos o ciudadanos virtuosos pero bueno al menos les pones el hecho de que iban a ir una sociedad necesariamente en conflicto innecesario debate que se canaliza a través instituciones desde muy prontito

Voz 1995 08:16 pero Jorge el ejemplo de Bosnia Serbia Eslovenia de los jóvenes de dieciséis años puede votar siempre y cuando tengan trabajo en Hungría claro sí sí siempre cuando estén casados en argentinas oscilan entre los dieciséis y los dieciocho obligatorio para el resto recuerden que Brasil votar entre los dieciséis y dieciocho para los mayores de setenta y para los mayores tendrá también opcional para lo demás es obligatoria en España no es un contrasentido que alguien legalmente pueda trabajar con dieciséis pero no participar el sistema democrático hasta los dieciocho

Voz 3 08:47 bueno pues a eso me refería quiero decir yo creo que ese argumento tiene cierto sentido no digo que lo comparta yo personalmente no tengo una decisión tomada al respecto pero me parece que esa es la manera de pensar en este tema es bueno a ver si realmente tú estás ya en disposición de contribuir plenamente a la sociedad bueno por qué no vas a participar en la toma de decisiones con el instrumento más poderoso que hay en democracia que es el voto yo creo que es algo que merece la pena que disputamos y que además al final como digo estábamos hablando un dos por cien del censo aproximadamente si es que esto vaya a cambiar

Voz 2 09:16 sí yo lo quitas de dieciocho es que la edad de conducir un coche por ejemplo y beber alcohol estos son yo creo que dieciocho Se han puesto por eso no yo creo que este puede ser una forma de medir pero como dices es totalmente relativo en ese sentido yo tampoco tengo una opinión muy muy informado sobre el asunto incómodo dice Nacho con dieciséis años puede votar por Podemos pueda dar por todo depende de no es necesariamente

Voz 3 09:43 de hecho lo que vimos en lugares como Austria como Noruega por citar casos de nuestro entorno donde se puso la Se bajo la de voto es que la distribución tiende a ser un poco más hacia los extremos porque tienes digamos empiezas socializando de políticamente por los extremos eso nos ha pasado a todos yo creo de por un extremo o por el otro entonces claro dentro moderado

Voz 0176 10:05 con dieciséis años

Voz 5 10:08 no es un poco triste si es un poco la verdad siempre hay piezas así no está claro si sacaba muro pero bueno entonces claro

Voz 3 10:16 al fin y al cabo de todas maneras lo que se vio por ejemplo en en Austria Noruega también es que sobre todo en Austria que se impuso en dos mil siete la primera elección con voto de dieciséis años estos mil ocho es que no había una gran diferencia entre los patrones de voto de la gente de dieciséis dieciocho años con respeto a la gente de menos la XXXI digamos lo que entendemos como joven joven político de dieciocho a treinta

Voz 1995 10:37 los y en España por simple por por consiga Jorge los derechos políticos los adquirimos con dieciocho años pero recuérdanos cuando se pueden perder porque puedes perderlo

Voz 3 10:45 sí efectivamente puedes perder los por ejemplo si entras en la cárcel en tu sentencia aparece dictada por el juez que tú has perdido tu derecho a voto entonces perdió su derecho a otro el caso español es bastante discrecional el sentido de que depende del juez pero hay hay otros lugares como este en ciertos estados Estados Unidos donde que a veces cuando entra en la cárcel y no lo oye no lo recupera siquiera fondos sales de la cárcel entonces sí

Voz 1995 11:09 todo Jorge como que no ahora pero es que tiene

Voz 5 11:12 ese es que estoy pensando

Voz 2 11:16 familiar que no pero lo que es la verdad es que no es tal sino hay movimiento

Voz 6 11:20 da el voto al preso que también hay un movimiento en contra

Voz 2 11:24 damos a muchos motivo porque acaba en la en Estados Unidos algunos son de que el voto de un preso no me no sé si es de

Voz 3 11:33 censo no y además es que al fin y al cabo sabemos que en Estados Unidos por ejemplo hay una desproporción de personas de origen latino o afroamericano que entra en la cárcel listón más de dos mil dos un sesgo racial a la hora de dar y quitar el derecho a otro y eso es algo que afecta sin duda a los Estados de las selecciones

Voz 1995 11:52 Jorge Galindo sociólogo analista político Jorge muchísimas gracias gracias a vosotros seguimos

