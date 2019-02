Jorge Galindo: "No se deben dar derechos en función del sesgo ideológico"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 00:15 no diez y cinco minutos

Voz 1995 00:28 es una hora menos en Canarias las expectativas las relaciones el trabajo en las elecciones generales aparcar en el centro el día a día es en fin un cúmulo de expectativas la diferencia entre lo que soñamos ser y lo que realmente somos es lo que se acumula en los pliegues de la piel y forma las arrugas las expectativas se a los quince años quince dieciséis les hubieran preguntado a ustedes cómo iba a ser subida futuro que hubieran respondido verán hace unos días conocimos me cuesta realizada en el Reino Unido adolescentes británicos de entre trece y diecinueve años en ella silbaban algunos datos interesantes la mayoría de los encuestados recuerden que tienen entre trece diecinueve esperaban ganar ochenta mil euros anuales al llegar los treinta ochenta mil castañas a los treinta y tres veces más de lo que actualmente ganan de media los que ahora tienen esa edad además la mitad esperaba llegar a la treintena trabajando la ocupación de sus sueños tener casa al margen de sus padres un veintiuno por ciento Sevilla incluso dirigiendo su propia empresa empresa también se acuesta de manera más pormenorizada apuntaba que hasta un cuarenta y uno por ciento de esos jóvenes Sevilla casado o casada y con hijos a propósito de esa encuesta queremos hablar de las expectativas como las valoramos como los define como las gestionamos Patricia Ramírez lo he Fuller es experta en psicología clínica de la salud especial además especializada en el campo el deporte Patricia buenos días

Voz 4 02:04 Patricia buenos días hola buenos días ahora se comunican a Bilbao Patricia pero cuando entraba entrar como como

Voz 1995 02:11 qué le parecen las expectativas que se exceden de de ese de esa encuesta a la que más les llama la atención es el dinero pero usted qué le parece si bueno a mí me

Voz 1681 02:19 hay parte de ellas que me gusta porque ve una mentalidad emprendedora gente que tiene claro que empieza a creer en que es importantísimo dedicarte a nivel profesional aquello que te apasiona pues como un índice de bienestar psicológico y físico en en en tu vida no es salud mental me llama la atención lo del tema económico eh porque yo creo que las expectativas siempre tienen que estar montadas o definidas en función de aquello que nosotros podemos hacer pero no del resultado sea tu puedes dedicarte a una profesión que te guste apasionante trabajar tener valores pero el resultado que es que te contraten o tener una un salario que llegue ese ochenta mil euros pues no depende no

Voz 5 02:56 pero también Un príncipe me gusta que la gente

Voz 1681 02:58 piense en grande saber que les han preguntado

Voz 4 03:02 cuánto crees que vas a ganar a los treinta

Voz 6 03:04 sí sí me ha dicho

Voz 1995 03:06 ya que tengo que me pregunta claro

Voz 1681 03:09 poquito de desde la parte esta materialista de pensar en cuánto voy a ganar a mi se me preguntas en yo creo que la respuesta correcta sería pues eh pues eso ya verá en un principio voy a dedicarme a lo que me apasiona voy a invertir e esfuerzo trabajo disciplina en voy a tratar de ilusionar me de ser un buen compañero y luego pues económicamente lo que llegue

Voz 1995 03:27 bueno es tutelar depende de vamos a escuchar un corte de sonido de un personaje muy conocido en España vamos a escuchar a él rubios hace unos meses el rubio recuerden es el youtuber más famoso de de este país tiene treinta y tantos millones de casi casi España entera sigue al rubios en las redes sociales esto es lo que decía hace unos meses

Voz 0859 03:49 por esto por la ansiada intentar y los nervios de intentar ser como la mejor versión de mí el cien por cien de las veces que sí porque usted es decir tiene algún sentido no pero yo me entiendo

Voz 1995 04:05 se retiraba por la ansiedad por lo que se espera de él y estuvo seis meses sin sin lanzar vídeos en Youtube sería entonces la ansiedad el reverso de la expectativa

Voz 1681 04:15 claro cuando tú tienes unas expectativas muy altas y de repente te conviertes en el foco de atención de millones de personas y tienen la sensación de que tienes que estar continuamente estando a la altura de lo que esa gente espera de ti no de lo que tú espera de ti sino de lo que los demás esperamos di pues al final te genera un nivel de ansiedad altísimo te genera frustración y al final pues uno termina por tomar esa decisión con tal de no seguir sufriendo

Voz 0859 04:37 yo

Voz 1995 04:37 que esta pregunta que toca días habría que hacérsela no no no a los jóvenes entre trece y diecinueve años habría preguntarle a la gente de cincuenta oye tú fuentes peras gana a los sesenta deberíamos renovar esa pregunta una pregunta Oye

Voz 5 04:53 a cumplido expectativas esto también es interesante hasta qué punto este que te este

Voz 1681 04:59 en este punto muy importante tú sabes que solemos confiar más en el yo futuro que en el yo presente sea la gente cree que dentro de tres meses era capaz de hacer cosas que hoy se plantea hay que no es capaz resulta que hoy a día diecinueve de febrero somos el yo futuro de azul y no hemos hecho nada de lo que nos planteamos hace un mes ya que dejemos de confiar en aquello que vamos a hacer en el futuro y empecemos a pensar que el momento perfecto es este y ahora ahora tenemos que empezar a trabajar ahora

Voz 1995 05:25 ahora mismo concretamente ahora mismo en el Tribunal Supremo conduce la segunda semana tienes que perderán un segundo Patricia pero como hablamos expectativa acaba de comenzar la segunda semana de juicio el pluses sí Alberto Pozas muy buenos días queda también muy buenos días aquí

Voz 0055 05:40 para empezar eh Jordi Turull se juega dieciséis años de cárcel que le pide la Fiscalía está haciéndolo interrogatorio el fiscal Jaime Moreno es el mismo que interrogó hace unos años a Francesc Homs por la consulta del 9N es el mismo que hace unas semanas defendió mantener la condena del ex president Artur Mas por la misma consulta soberanista en estos momentos le preguntan a Jordi Turull al exconseller de Presidencia Si él entró en el cubrieron de Carles Puigdemont después de una purga después una de altos cargos que no estaban conformes con convocar un referéndum lo escuchamos en directo

Voz 8 06:09 las maneras de todas maneras señor fiscal como usted sabe va a comparecer como testigo como testigo en esta sala lo contestará ella mucho mejor que yo entre todo caso porque le afecta a ella no me afecta a mí

Voz 1995 06:21 salió en directo en el Supremo Alberto una cuestión que a diferencia yunquera Struth si tiene previsto contestar a todas las partes

Voz 0055 06:28 sí lo que va a denunciar hace apenas unos minutos la contestar a su abogado por supuesto va a contestar a la Fiscalía a la Abogacía del Estado no va a contestar a la acusación popular

Voz 0505 06:37 que encarna del partido ultraderechista

Voz 0055 06:39 eh Vox esto significa que la declaración pues va ir va a ir para largo porque muchas acusaciones pesan sobre este hombre organizar la logística del referéndum financiarlo con más de setecientos mil euros públicos así que vamos a estar un rato escuchando los conseguía de Presidencia

Voz 1995 06:53 se contestará a casi todas las partes

Voz 0055 06:56 práctica de todos ahora mismo está que la Fiscalía después a la Abogacía del Estado después su propia defensa y luego si hay defensas de otros de los otros once acusados que quieren contestar pues también también también contestar a sus preguntas

Voz 1995 07:06 bueno pues esa es la última hora gracias Alberto Pozas cualquier novedad línea permanentemente abierta esa es la última hora digo desde el Tribunal Supremo nosotros hoy en Hoy por hoy hablamos de la expectativa de esta encuesta llamativa ganar ochenta mil euros a los treinta años es lo que han respondido jóvenes entre trece diecinueve al ser preguntados que ESP tres meses más lo que ganan los treinta años

Voz 5 07:28 ahora mismo así que eso se espectadores

Voz 1995 07:31 vamos a hablar de de las expectativas de las suyas y de las nuestras y también las de Rosa Márquez buenos días

Voz 2 07:38 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 07:45 Nacho Carretero ya Gonzo dos cronistas de la realidad que por difícil que resulte siempre cumplen con las expectativas que genera

Voz 9 07:54 cúmulo de Turull casi siempre casi todas las partes Nacho Carretero muy buenos días buenos días esto

Voz 0055 08:01 lo de esto verdad salvo si salvo alguna cosa

Voz 9 08:05 Gonzo muy buenos días

Voz 1995 08:07 muy buenos días la mayoría mayor parte del beneficio del manifiesto tenía veracidad mímica también estamos dando con con Patricia Ramírez sigues ahí Patricia verdad aquí seguimos dando de estas de esas expectativas expectativas que que se cifran ya económicamente en esa encuesta en el Reino Unido jóvenes de trece quince diecisiete años que esperan ganar ochenta mil euros cuando tengan treinta

Voz 10 08:34 pero decir algo

Voz 4 08:37 hemos venido ahora mismo ahora tal

Voz 10 08:40 yo recuerdo cuando empecé a trabajar empecé a trabajar con veintiuno si veintiún años más o menos en Coruña yo vivía con mis padres empiezas a trabajar te empiezan a pagar un dinero que nunca visten la vida que no es mucho pero que bueno que viene con tus padres con veintiún años idea como Coruña pues va sobrado tus colegas aún no trabajan en fin entonces empiezas a hacer proyecciones mentales de oye pues y con veintiún años y mi primer trabajo llame va así de bien cuando tenga treinta yo me visualizó pero

Voz 5 09:09 en mi casa con mi coche suele

Voz 10 09:12 lo tenía muy claro que era una progresión natural y que no se iba a interrumpir que si empezabas así pues y además el entorno porque era aquella España pre crisis donde parecía que el dinero salía de un grifo y donde no

Voz 5 09:24 no mi padre nunca exacto pues te lo

Voz 10 09:27 también creer te hace creer que adelante iba sigues así la tratada y luego llegó la crisis llegó la crisis y fue como el castillo de naipes que que si una abajo en mi caso no hubo demasiada frustración porque las expectativas y tal porque tampoco era lo que yo perseguía pero me pongo en la piel de alguien que persigue únicamente eso el objetivo de tener dinero y cumplir sus sueños en forma de casa coche etcétera imagino que la frustración AVE habrá sido grande porque nos lo habían prometido sin ningún género de dudas no lo prometieron a nuestra generación

Voz 0505 09:58 no sólo te lo prometido sino que casi que te inculcó en ciertas cosas como las de tener un piso en propiedad yo recuerdo que cuando mi sueldo empezó empezó a tener cuatro cifras es decir pasado de los mil euros gente que me quiere bien entorno el el Consejo era mete te ya en un piso

Voz 10 10:13 se a ver

Voz 0505 10:15 la verdad que la época de la vida para tener expectativas es precisamente la de esto es encuestados trece catorce quince dieciséis años respecta está demostrando que no es tan fácil yo respecta expectativas así como tú recuerdas tu primer sólo recuerdo la primera vez que fui que me llamaron para apadrinar una promoción de periodismo la primera pregunta que me hicieron el turno de ruegos y preguntas la primera pregunta de un estudiante fue cuál fue tu cuánto cuánto dinero ganas el chaval que se estaba licenciando que estaba en la celebración de haber superado la carrera cuando tuvo un periodista delante lo primero que le puede preguntar es cuánto dinero ganas recuerdo que le dije mira te voy a contestar cuanto fue mi primer sueldo que fueron sesenta mil pesetas trescientos sesenta euros no vivía en casa y claro ahí la expectativa era la de mejorar si coges ese trabajo porque piensa que siempre vas a mejorar lo que había mucho ahora en los jóvenes es que ese primer trabajo muchas veces es rechaza porque la expectativa no está en lo que vas a tener con treinta o treinta y cinco años sino que ya tu primer trabajo te tiene que dar cierta independencia económica y permitir que cierto tipo de de lujos me llama mucho la atención escuchar continuamente en en entorno a gente de nuestra profesión de la comunicación que cuando te piden consejo dicen no que me llamaron para este trabajo pero me pagaban muy poco o tenía que trabajar muchas horas que la expectativa tiene que ser una vez que tú sepas cuánto puedes dar o a donde puedes llegar en en tu propios males pero con trece años me parece normal que tenemos esa expectativa ante lo crees que vas a ganar ochenta mil

Voz 1681 11:45 creo tengo me da cosa interrumpir mira yo creo que el problema no está en tener unas altas expectativas yo creo que soñar en grande bueno yo creo que lo importante es preparar a esta juventud para que si en algún momento se tienen que meter el batacazo sepan desarrollar su capacidad de resiliencia sea tú puedes trabajar e invertir esfuerzos para conseguir ese salarios si esas tu meta lo tienes que tener en la cabeza a pesar de que hay investigaciones que dicen que la gente que se orienta hacia el tema económico lo consigue menos que aquella gente que se orienta a disfrutar de su profesión pero para mí lo importante es que esa gente joven cuando no alcance eso sino lo alcanza desarrolle esa capacidad para reinventarse para buscar soluciones para ACB para saber aceptar esa otra parte de la vida para seguir esforzándose por seguir consiguiendo sueño que eso no llegue a tener tal nivel de frustración que lóbulo GI digan bueno pues esto no lo conseguidos que ya no valen para nada porque esa capacidad de resiliencia iré volver a levantarnos a pesar de que nuestras expectativas se frustre lo que no va a dar capacidad para volverá a poder disfrutar de un trabajo hoy de la vida en las expectativas

Voz 1995 12:46 ya no solamente parecen de nosotros sino también de los modelos de sociedad de los que vivimos no es decir no sé hasta qué punto exacto donde yo veo las redes sociales a chavales conduciendo un Lamborghini o disfrutando de una semana en las Bahamas eh eso me genera mi una necesidad de él es crear otras expectativas

Voz 1681 13:05 pero mira Toni lo lo que son las redes sociales no lo podemos controlar porque hay cuatro cinco que ganan mucho dinero seguramente youtubers que que que transmite no dan visibilidad a ese modo de vida pero los padres sí que tenemos la obligación de educar en valores explicarle un poco que hay una relación directa casi siempre no siempre pero hay una relación directa entre el esfuerzo tu formación con tu experiencia tu compañerismo y muchos otros valores en la vida que nos permitirán llevar una vida digna una vida digna y una vida plena y que eso que están viendo las redes es un escaparate o es como nosotros podríamos ver antes a los artista de Hollywood no que ahora los artistas pues han convertido en esta gente aunque igual bueno pues por otra vía pero los padres los maestros los entrenadores tenemos que inculcar una serie de valores que les hagan ver cuál es la realidad porque esa es una realidad muy pequeña pero no es la la realidad

Voz 1995 13:52 es claro es pequeña pero es la que

Voz 10 13:55 ahora yo entiendo que las expectativas Si estamos hablando expectativas de todo tipo lo que pasa que la cabeza nos lleva a pensar en expectativas económicas siempre ponemos el mismo ejemplo de pues yo me veía casa coche ya veo tal is y me Se me frustra eso pues me vengo abajo pero claro no todo el mundo se mueve por eso porque yo no me movía por eso y entiendo que como yo por muchísima gente entre es la frustración pues es distinto en mi caso las expectativas rotas derrumbadas con la crisis etcétera me sirvieron de motor de motor para seguir peleando por intentar conseguir el disfrutar el vivir de mi trabajo entiendo eso

Voz 1681 14:31 ciencia y luego que creo que

Voz 0505 14:34 el dinero se ha definido ya como la unidad de medida de de las expectativas es decir más pira son buen trabajo aspira a tener una familia lo que sea pero siempre a la hora de cuantificar lo lo cuantifica en en dinero creo que mucho más en los jóvenes de hoy en día que vive en una sociedad mucho más marcada por lo que puedes tener o lo que no puedes tener luego creo que hay el problema es que también se ve en los jóvenes por ejemplo con panorama que hay en nuestro país que es la falta de expectativas como a muchos de lo que ya les ronda por la cabeza es que a veces no merece tanto la pena el esforzarse porque no van a encontrar una recompensa o con buen trabajo o como volvemos a lo mismo o con un buen salario

Voz 1995 15:14 o porque esa recompensa Pozo tampoco provoca la felicidad escuchábamos hace unos minutos a rubios pero tenemos muchos más ejemplos Alfred que el año pasado representado a España

Voz 11 15:24 en Eurovisión y la verdad es que el porqué de ese ataque de pánico de la depresión ansiedad fue que iba tan a tope con con Mi vida con todos

Voz 7 15:35 los peritos con todo no descansaba que al final pues

Voz 0055 15:38 eso le paso factura sirio que encontramos son

Voz 1995 15:41 modelos la búsqueda de esa ese poderío económico vemos que el que dé éxito

Voz 10 15:47 también estamos poniendo ejemplos muy vocacionales no entiendo las expectativas también chavales somos unos privilegiados los que podemos dedicarnos a lo que vocación realmente queremos buenos chavales que empiezan a trabajar muy muy jóvenes en lo que pueden y con un salario muy bajo su expectativas no pasarlo mal y que no se les estropee sus sus horizontes económicos

Voz 0505 16:06 el en la época del boom urbanístico lo vimos aquí en España como muchos jóvenes daban por cubiertas sus expectativas cuando con diecisiete dieciocho años tenían sueldos de a veces superaban los dos mil euros en el sector de la construcción es decir a esa edad la expectativa era poder tener un buen coche poder viajar lo que me dé la gana el nuevo poder elegir no el elegir una profesión de futuro de hecho pero fue una de las de los síntomas de la crisis es cuando muchos jóvenes se quedan sin trabajo ya habían dejado los estudios decir que muchas veces si el dinero lo marca todo

Voz 5 16:40 este problema es expectativa demasiado bueno eso es lo que tú decía antes las expectación porque son materialistas porque es que a mí me acuerdo me expectativas de pequeño eran poco o como decía Jack London el resto del hombre es vivir no suele existir a lo mejor me ha pasado mucho pero por otro lado es todo eso se mide en la forma material por fin de su calidad de vida eso es expectativas pueden cumplirse con más facilidad que daños simplemente porque propio esfuerzo Patricia yo creo que estamos en otra dinámica no

Voz 1681 17:12 yo creo que ahora sabemos que para tener una vida plena hace falta vivir una vida coherente con nuestra escala de valores y esta gente pues que ha sido tan reconocida como el rubio usó el cantante que de repente este llega esa fama ese reconocimiento que no tienes tiempo ni de pensar ni de sentarte ni de meditar cinco minutos al final terminas por perder esa parte el autoconocimiento saber dónde quieres ir quién eres qué te falta yo creo que tenemos que educar una sociedad para que aprenda a vivir esa vida plena pero desde el auto conocimiento desde desde encontrar ese sentido que cada uno tiene que encontrar en su vida si eso al final trae un reconocimiento económico que seguramente va a traernos en qué medida pues seguramente tenemos gente con menos ansiedad con Mena frustración gente mucho más solidaria gente mucho más compañera a gente que disfruta que igual va con menos prisas que igual grita menos gente más respetuosa para mí el el la base está en buscar esa plenitud pero desde dentro hacia fuera no no de fondo no de lo que recojo de fuera para sentirme bien

Voz 1995 18:08 pero eso sería en una sociedad con redes hacia sí peso educación pero es imposible

Voz 5 18:15 ya ves porque la educación parte del colegio

Voz 1681 18:18 yo parte de la familia parte del deporte

Voz 5 18:20 parte del entorno Patricio claro pero porque era decirle vamos la responsabilidad el padre total

Voz 1995 18:25 el Meteo menos

Voz 1681 18:28 cuando mismo el grupo de igual esto forma muchísimo pero cuando tú educa desde la cuna porque a un adolescente no lo puedes educar con quince años a la adolescente tienes que educarlos en la cuna el adolescente sale de la cuna y cuando tú vas dando ese tipo de mensajes seguramente va a calar mucho más que si nos esforzamos en hacerlo no entonces para mí el tener a las expectativas es genial que cuanto más alto piense uno siempre que que tu talento te lo permita o tu situación tu valores perfecto pero que también preparemos a la gente para saber gestionar ese fracaso porque en estos caso del rubios y el cantante yo creo que hay una parte fracaso no fracaso económico pero sí fracaso de la persona con pues pues con la valoración con la autoestima con la sensación de ser un fraude porque esta gente muchas veces tiene el síndrome del impostor que es esa sensación de que en algún momento alguien se dará cuenta que yo soy un fraude porque ni siquiera ellos se ven tan buenos como la gente los reconoce y claro ahí tenemos una bomba emocional eh pues difícil de difícil de gestionar el tema de la ansiedad algo muy complicado no bloquea completamente

Voz 1995 19:26 prince algo que tal y como lo plantea sería bueno que se presentarán a las elecciones esta gente decir adiós encaja encajarían en el perfil

Voz 12 19:35 sólo quiere las elecciones nunca terminan de reconocer Kosovo yo

Voz 1681 19:40 de idealista con la política y hasta que ahí no haya gente de bien de bien de bien para dónde vamos

Voz 1995 19:46 Patricia muchísimas gracias por dedicarnos esta reto para analizar

Voz 5 19:50 vamos a otras tan interesante como el de las expectativas porque

Voz 1995 19:52 en la expectativa de toda esa gente joven va ser lo que conforme nuestra realidad dentro de muy pocos años Patricia muchísimas gracias

Voz 7 20:00 aquí seguimos en Hoy por hoy

Voz 13 20:23 ya estás

Voz 2 20:50 Toni Garrido Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 20:59 Nacho Carretero y con Gonzo no hablamos ni de las expectativas de los de los jóvenes pero dejadme cuando dejamos de ser jóvenes cuando madura cuando sería para vosotras el punto donde ya tienes la responsabilidad suficiente como para tomar decisiones importantes en Pratibha tu entorno nuestro

Voz 12 21:20 por eso la semana pasada no yo creo que lo de la mayor yo tengo expectativas que va a pasar en la mayoría de las

Voz 10 21:27 hubo que acordar una edad pero desde luego hay chavales que con dieciocho años son críos auténticos y otros que voy con dieciséis ya tiene una madurez mayor que otros que con veintí pico yo creo que hay un acuerdo de decir bueno los dieciocho pero no no significa nada ya sé porque me lo pregunta

Voz 1995 21:47 sí porque ayer leímos Daily Telegraph provocador artículo que proponía que dado que los jóvenes en la actualidad no suelen tener casa propia ni trabajo independencia económica puesto que además los neurocientíficos coinciden en que la adolescencia no termina hasta los veinticinco años proponen tanto en ese artículo que los jóvenes no voten hasta por lo menos los veintiún años no participar en nuestro sistema democrático hasta los veintiuno tiene para dispendios argumentado once

Voz 9 22:21 me parece que es en

Voz 0505 22:24 es un argumento que lo puedes manejar a tu antojo es decir si quieres encontrar justificaciones para asegurar que la mayoría de edad están los dieciocho también las bases también lo vas a encontrar es cierto que la vida de un joven de dieciocho años de hoy no tiene mucho que ver con uno de hace veinte a veinticinco años pues puede ser ahora que eso signifique que sean más o menos inmaduros yo ahí no me atrevería a meterme y y hay países como Estados Unidos donde sigue para la mayoría de actividades te piden los veintiún años el juego el alcohol pero sin embargo para conducir con dieciséis ya lo puedes hacer es decir no o la vida Vietnam o para poder ir a la guerra es decir la madurez no te llega igual para todas los aspectos de la vida y en ese sentido yo prefiero incluir que no excluir un chaval de dieciocho años en nuestro país muchos de ellos tienen que decidir si se van de casa sino qué tipo de universidad se quieren encontrar me parece que tienen todo el derecho del mundo a expresar qué es lo que quieren para sus dieciocho diecinueve veinte veintiún años en en unas urnas en España por lo menos hay una cosa

Voz 1995 23:27 corriente hace ya algún tiempo leíamos también en Liga Times en una corriente totalmente partidario de lo contrario es decir lejos de subir la edad a los veintiuno bajarla a los dieciséis defendía que ejemplos como el de los estudiantes en Parla seguro que recuerdan ustedes aquellos manifestantes contra el control en la política de armas Estados Unidos sin merecían el voto

Voz 14 23:49 de ellos dicen que un bueno con un arma puede detener a un malo con un arma nosotros decimos que eso es mentira ellos dicen que las armas de fuego no son más que herramientas como los cuchillos y tan peligrosas como los coches nosotros decimos que eso es mentira si el presidente quiere venir aquí decirme que esto ha sido una tragedia terrible que no tendría que haber ustedes

Voz 1995 24:05 la voz de una chica de siete años llamada Emma González seguro que recuerdan todo aquel asunto nefasto de la chica que venía al pelo rapado vamos hablar de esto con Jorge Galindo es sociólogo y analista político en en economía política reformas estructurales y elecciones el GTC actual me oye eso sí que es cubrir espetar

Voz 4 24:26 se va la marcha Jorge Galindo buenos días

Voz 1995 24:28 buenos días qué tal placer para Ci cuál es la edad justa dieciséis veintiuno o hay que hacer un examen previa

Voz 7 24:34 no pues es que yo creo que estoy de acuerdo con al final sí sí y decidimos a quién damos ya que invitamos derechos en función de lo que nos conviene a nosotros por nuestros eso biológico pues entramos en una dinámica en la cual pues podemos dedicarnos a dar va quitar en función del criterio que a nosotros nos parezca que va a crear un mundo un resultado electoral o un país que nos guste más a nosotros yo creo que los derechos no se deben dar ni quitar en función de esas razones sino pudiendo otras razones entonces pues no sé por ejemplo me parece que es mejor tener este debate hubo más o más instructivo en términos de bueno quién está asumiendo ciertos deberes con respecto a la sociedad pues quizás también tiene derecho para decidir ciertas cosas por ejemplo en muchos países de la antigua Yugoslavia en Bosnia Herzegovina en Eslovenia en creo que Serbia la gente dieciséis diecisiete años puede votar sin trabajo

Voz 4 25:29 estás cotizando

Voz 1995 25:31 no digo que no necesariamente de despacho

Voz 7 25:34 interesante porque

Voz 1995 25:36 la otra corriente estos empezaron a hablar fuerte después el Brexit que dice que a partir de los sesenta y cinco años utilizándose ejemplo donde ya no trabajas donde ya estás jubilado pierdes tu derecho al voto

Voz 7 25:48 hombre lo que pasa es que desde ese punto de vista quiere decir la gente de más sesenta y cinco años sigue participando en la toma de decisiones y sigue recibiendo más vida del sistema no es dependiente necesariamente de hecho el problema el argumento para mí no está con la gente de más de sesenta y cinco sino con la gente digamos más de ochenta y cinco noventa años porque si desarrollamos este argumento de bueno estás contribuyendo a la sociedad participase en el debate público estás en una posición formal hay demás bueno o no lo estás o tienes poca madurez mucha madurez entonces qué hacemos con la gente va a los veinticinco noventa años seguimos el mismo argumento o no por eso digo que yo creo que estamos discutiendo sobre derechos y al final esto es una decisión que no deberíamos no deberíamos tomar muy a la ligera ni deberíamos tomar basada en en el resultado que pensamos que va que va a producir

Voz 1995 26:34 les recuerdo que una petición antigua de la izquierda F bajar la edad por esa asociación a la juventud pensamientos más de izquierdas es sí

Voz 7 26:46 en España los que los partidos hasta donde yo sé que han puesto estos sobre la mesa de madera formal es decir que han puesto propuestas de ley o no de ley para cambiar esto son Izquierda Unida luego creo que retomó Podemos en algún momento Esquerra Republicana de Cataluña es decir ellos pueden argumentarlo con un discurso como de derecho si amplía

Voz 4 27:04 la democracia además pero en realidad lo que hay detrás de eso es una estrategia clara que al final

Voz 15 27:09 tampoco a tener mucho efecto porque pues estamos hablando un dos por ciento

Voz 10 27:12 eso además que a mi me parece que hay un poco de trampa ahí yo no estoy tan convencido de que necesariamente gente que sí rebajas la edad de votación sea progresista porque si es más cuanto más las rebajes teniendo en cuenta que cada persona es un mundo que hay chavales de dieciséis años con una inmadurez brutal que lo que van a votar eso que escuchan en casa

Voz 1995 27:31 treinta hay cinco mil déjame escuchar la voz de un adolescente suecas llama There que hablaba ante la sede de las Naciones Unidas tiene quince años y es la líder de las huelgas estudiantiles que se están desarrollando toda Europa contra el cambio climático

Voz 5 27:46 no es que yo me llamo Greta y tengo quince años soy de Suecia hablo en nombre de Climate ya hay mucha gente que dice que Suecia es sólo un país pequeño y que lo que hagamos no le importa a nadie pero yo sé que nunca se es demasiado pequeño como para marcar la diferencia y unos pocos niños pueden acaparar los titulares por falta alguno ni en colegios

Voz 7 28:06 esta joven la queríamos todos juntos y nos lo propuso

Voz 5 28:08 si hacemos a ver yo siempre he estado a favor de

Voz 7 28:11 a activar cuanto antes la la conciencia de que uno vive en una democracia el voto es sólo una de las maneras también el colegio debería servir para eso y el Instituto y no estoy hablando un asesinato de Educación para Ciudadanía sino por ejemplo de este sistema que creo que está en muchos colegios en casi todos de escoger delegados y delegadas de las clases y además eso llevarlo un paso más allá darles un pequeño presupuesto a los delegados y delegadas y que tengan que tomar decisiones sobre la fiesta de Navidad sobre el carnaval sobre lo que sea entonces claro tú empiezas a crear pequeños modelos de tomar decisiones de gestión del conflicto desde muy temprana edad

Voz 1995 28:45 creando pequeños monstruos monstruos

Voz 7 28:48 es decir al final eh está claro que las divisiones políticas que se toman democracias son reflejo de la sociedad y que no basta con con esto para para saber si vamos a crear monstruos o ciudadanos virtuosos pero bueno al menos les pones el hecho de que han hay una sociedad necesariamente en conflicto innecesario debate que se canaliza a través instituciones desde muy prontito

Voz 1995 29:09 entonces bastante se Jorge el ejemplo de Bosnia Serbia Eslovenia de los jóvenes de dieciséis años pueden votar siempre y cuando tengan trabajo en Hungría sí sí siempre cuando estén casados en Argentina es opcional entre los dieciséis y los dieciocho obligatorio para el resto recuerden Brasil votar eso quinientos dieciséis dieciocho para los mayores de setenta para también opcional para lo demás es obligatoria en España no es un contrasentido que alguien legalmente pueda trabajar con dieciséis pero no participar el sistema democrático hasta los dieciocho

Voz 15 29:40 bueno pues a eso me refería quiere decir yo creo que ese argumento tiene cierto sentido no digo que lo comparta yo personalmente no tengo una decisión todo

Voz 7 29:46 al respecto pero me parece que esa es la manera de pensar en este tema es bueno a ver si realmente tú estás ya en disposición de contribuir plenamente a la sociedad bueno por qué no vas a participar en la toma decisiones con el instrumento más poderoso que en democracia que es el voto yo creo que es algo que merece la pena que disputamos y que además al final como digo estamos hablando un dos por cien del censo aproximadamente

Voz 5 30:08 si ya es que esto vaya a cambiar por su supuesto si medirlo dieciocho es que la edad de conducir un coche por ejemplo ver algo Hall estos son yo creo que dieciocho se han puesto por eso no yo creo que este puede ser una forma de medir pero como dices es es totalmente relativo en ese sentido yo tampoco tengo una opinión muy muy informado sobre el asunto dice Nacho con dieciséis años puede votar por Podemos podrá dar por todo depende de no es necesariamente una

Voz 7 30:36 de hecho lo que vimos en lugares como Austria y como Noruega por citar casos de nuestro entorno donde se puso la Se bajo la de voto es que la distribución tiende a ser un poco más hacia los extremos porque tienes digamos empiezas socializadas de políticamente por los extremos eso nos ha pasado a todos yo creo de por un extremo o por el otro entonces claro dentro moderado antes con dieciséis

Voz 4 30:59 exacto vamos que no si es un poco la verdad siempre hay piezas así está sacaba pero bueno entonces claro

Voz 7 31:10 al fin y al cabo de todas maneras lo que se vio por ejemplo en en Austria en Noruega también es que sobre todo en Austria que se impuso en dos mil siete la primera elección con voto dieciséis años estos mil ocho es que no no había una gran diferencia entre los patrones de voto de la gente dieciséis dieciocho años con respecto a la gente de menos la XXXI digamos lo que entendemos como joven joven político de dieciocho a treinta

Voz 1995 31:30 los en España próxima porque si a Jorge los derechos políticos los acudimos con dieciocho años pero recuérdanos cuando se pueden perder porque puedes perderlo

Voz 7 31:38 sí efectivamente puedes perderlo por ejemplo si entras en la cárcel en tu sentencia aparece dictada por el juez que tú has perdido tu derecho a voto has perdido que hubiera hecho a Otto el caso español es bastante discrecional el sentido de que depende del juez pero hay hay otros lugares como este en ciertos estados Estados Unidos donde es cuando entra en la cárcel de y no lo oye no lo recupera siquiera fondo sales de la cárcel entonces

Voz 1995 32:02 argumentó que Jorge como que sea como una una pero esto

Voz 4 32:05 innecesario pues este dato

Voz 5 32:09 ningún familiar que no pero la verdad es que no es tal sino el movimiento también da el voto al preso que también hay un movimiento en contra hay muchos motivo porque acaba en la casa en Estados Unidos algunos son lo que pasa es que quitar el voto de un preso no me no sé si es de

Voz 7 32:26 Jasen censo no y además es que al fin y al cabo sabemos que en Estados Unidos por ejemplo hay una desproporción de personas de origen latino o afroamericano que entra en la cárcel de Thomas dos dos un sesgo racial a la hora de dar y quitar el derecho a voto y eso es algo que afecta sin duda a los resultados de las elecciones

Voz 1995 32:45 Jorge Galindo sociólogo analista de político Jorge muchísimas gracias

Voz 7 32:49 gracias a vosotros mismos

Voz 16 32:53 enloquecía

Voz 2 32:53 la SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 3 32:58 en la Cadena SER hoy con Toni Garrido

Voz 1995 33:04 son las diez y cincuenta minutos una hora menos en Canarias lo que quiere decir que desde hace cincuenta y un minutos exactamente cincuenta minutos está a la venta manual de resiste

Voz 17 33:17 en su libro de Pedro Sánchez que emoción nervios nervios ahí

Voz 0505 33:24 han detenido que descatalogar Un libro para poder colocar

Voz 1995 33:27 en las estanterías de las librerías de España Pekín sea el otro día cuando estaba de Judea estuvo con nosotros y Miguel Ángel Aguilar gran cronista de este tiempo le preguntamos a quién se dirige libro por qué será que cuando uno hace lo que sea pues mira esto va dedicado quiero que me lean no quién creéis que es el público objetivo de libro de de Pedro Sánchez Manuel de resistencia la oposición diría que él mismo porque dicen que que

Voz 0505 33:54 todas las decisiones sólo para ver

Voz 5 33:57 que se lo supe en supongo que

Voz 0505 33:59 que que destina el libro a aquellos que no creyeron en todo lo que llegó a hacer Pedro Sánchez porque sí que tienen una historia que contar en cuanto a fui secretario general del PSOE me echaron como me echaron conseguí volver como conseguí volver el con presentar una moción de censura sin ni siquiera ser diputado consigue llegar a la presidencia del Gobierno yo me imagino que cuando alguien dentro de un mundo como es el de la política y que tienes ambición demostrada hay Isabel pues cuando escribo estas cosas supongo que en parte en el fondo también la escribe para aquellos que no creyeron en él o incluso peor aquellos que hicieron todo lo posible para que no llega se dónde está porque este libro no lo escribes sin no vuelves a presentarte o no vuelves a ganar dijo seguro de las primarias de

Voz 1995 34:46 juro que pensaba que era es decir todos los que no creyeron que con lo que es peor los que sí creyeron en él

Voz 0677 34:52 no porque yo creo que para los que se creyeron ya escribe las chapas subir los discursos que meterán ya no sé si dado dime Lozano es la

Voz 1995 34:57 su autora de libro hace una un ahora decía esto en este programa en Hoy por hoy

Voz 0813 35:03 sí yo estuvimos conversando muchas horas grabábamos esas conversaciones y después con todo ese material pues de todo eso yo hice un libro pero el autor del libro es el presidente quiero decir es su experiencia vital lo que se narra desde que se elige secretario general por primera vez en dos mil catorce con con es verdad con idas y venidas a sus etapas anteriores en política pero es su expediente

Voz 1995 35:26 eso es lo que nos decía este libro del presidente escrito por mí no trabajar en Gran Vía veintidós es que hay un mítico lugar que es la casa el libro que es la mejor una de las mejores librerías de esta ciudad y ahí hemos mandado a John y Arenas ahora que ya perdón cincuenta y cuatro minutos que libros a la venta Johnny muy buenos días

Voz 4 35:43 buenos días buenos días compañeros efectivamente aquí estamos en la Casa del Libro hoy podemos confirmar que en estos cincuenta y un minutos ya se ha vendido un ejemplar un ejemplar si si bueno era para un compañero de medio de comunicación que eso lo tiene que leer y luego preparar un informe estas sí

Voz 1995 36:00 casa libro delante de libro

Voz 4 36:02 delante de estoy delante de libro de Pedro Sánchez manual de resistencia que está flanqueado a su parte derecha por un libro que se titula Una familia decente

Voz 0505 36:11 qué sección está exacto

Voz 4 36:13 eso está en la sección de nada más entrar está en el primer es

Voz 7 36:18 hay que vender ojito porque lo acaban de todo lo

Voz 4 36:21 dar en los más vendidos también ahora mismo porque es que se ha vendido esta mañana ya vendido esta mañana un ejemplar como persona

Voz 5 36:28 acaba de coger el libro hola buenos días te llama a seguirle depresión

Voz 4 36:32 soy compañero todo yo soy periodista vale ya van dos periodistas gracias buenos días llevaban dos normalmente cuando había que hacer una

Voz 0677 36:39 el libro lo que nos enviaban era el libro de la editorial esté no esté quiera comprar si cuando escribió sobre él cuando preguntas te para

Voz 10 36:46 lo escribió este libro presente yo lo tenía claro que iba a responder para el periodismo para que los periodistas se lo lean saquen las frases citas salgan en los medios y la oposición las utilice en contra del Gobierno vasco antes de libros para periodistas estoy convencido

Voz 1995 37:01 el libro va con faja sabe usted que cuando los libros generalmente van con una faja donde aparece alguna frase hay alguien que ya lo ha leído dice bueno esto es una maravillosa va con faja

Voz 18 37:12 no lamento comunicar que no lleva Fahim no llevas bajita no lleva al faldón reseña no lleva detallito de alguien que lo haya leído los que están a su lado si tanto una familia decente como era una vez la taberna es Wang también los otros

Voz 4 37:29 cuánto cuánto cuesta el libro Just veinte con cincuenta bueno eso buen precio es un es un precio no si tienes que Dios popular no estaría mal que la faja en vez de llevar las típicas frases de crítico

Voz 0055 37:45 qué tal fósil las las frases que han dedicado en los últimas semanas sus opositores eso

Voz 5 37:52 pero Nacho Nacho ya experiencia para garantizar un éxito literario hay que tener un juez que prohibe la venta claro es que es esto no ha pasado en esta caso así que poco expectativas contener

Voz 18 38:04 como no hay fotos muy bueno traer unas fotos muy bonitas también os digo eh está saludando varios sitios el presidente y luego está haciendo una una paella en Los Santos de la vamos a Madrid a ella

Voz 1995 38:17 libro da de sí

Voz 18 38:19 sí si se si llega una vueltita el libro tiene fragmentos muy muy muy muy muy bueno

Voz 1995 38:24 el PSOE da para sería el libro se presenta el próximo jueves a cargo de Mercedes Milá de Calleja que quienes presentan el libro al presidente es el único presidente nuestro país que publica o libro durante su mandato algo que ha explicado esta mañana insisto Irene Lozano

Voz 4 38:41 yo ahora un libro por ahora nos vamos a preguntar o bien esa por el momento no vaya muy grande entonces vamos a ver vamos a ver tampoco porque lástima con lo que uno ahí ya que gusta toda España

Voz 19 38:57 bueno pues dejamos a la Casa del Libro

Voz 1995 39:00 expectante por noventa sabemos podemos confirmar ya sea un ejemplo regresa a casa el libro de de Madrid tú presenta este por cierto concepto presenta este libro en A Coruña de de Nacho se presente Fariña ahí

Voz 0505 39:12 en Coruña y de hecho si no recuerdo mal creo que fue cuando los conoce

Voz 1995 39:15 hemos personalmente sí así fue

Voz 0505 39:18 no le debió gustar mucho la presentación porque repitió presentación en Coruña ante la posibilidad de presentar dos veces en alguna ciudad en Coruña justo en otro por supuesto que Juan Tallón

Voz 1995 39:28 que a uno bueno entonces con un libro ya se había convertido en algo meritorio pues entonces ya estoy a la altura Nacho Carretero el de Fariña

Voz 4 39:38 sí

Voz 19 39:40 ser siempre acabamos hablando metido todo empieza y acaba en plan como sea claro si presentaciones Gonzo un abrazo grande

Voz 20 39:47 pero FIA yo yo tengo claro