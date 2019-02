Flash deportes Ser de las 14:30 horas (19/02/2019)

Voz 1

el Fútbol Club Barcelona inicia hoy su camino en los octavos de final de la Champions a partir de las nueve de la noche el conjunto culés se medirá ante el Olympique de Lyon ambos equipos llegan a esta ronda traspasar invictos la fase de grupos el conjunto Ernesto Valverde no contará con Artur por lesión Por su parte el equipo francés no tendrá uno de sus jugadores más decisivos como en Pekín ya que se lo pierde por sanción también a las nueve de la noche podremos disfrutar del partido entre el Liverpool y el Bayern de Munich en el equipo inglés será duda afirmó sino mientras que en el equipo alemán no contarán ni con Robben ni baten por lesión y mañana era el turno del Atlético de Madrid que se medida las caras ante la Juventus de Cristiano Ronaldo dejando de lado el tema Champions Nos centramos ahora en la noticia de la mañana Luis Rubiales el presidente de la Federación ha anunciado un nuevo formato para la Supercopa de España se disputará como una especie de Final Four entre los dos primeros clasificados de la Liga y los dos finalistas de la Copa del Rey disputará fuera de España en el ámbito polideportivo nos centramos en el balonmano hoy tenemos partido de la Liga Asobal entre el primer clasificado el Barcelona y el segundo el Bidasoa Irún los equipos se encuentran separados por once puntos en el mundo del motor concretamente en la Fórmula uno ya ha afinado la la sesión matinal de la segunda jornada de los test de pretemporada Ferrari ha vuelto a conseguir la pole Hamilton logró la séptima posición