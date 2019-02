Decreto desamortizador Mendizábal

Voz 1626

cuando a los trece o catorce años oías decir en clase desamortización de Mendizábal tú malo tensión de glúteos Peñafort canto es hoy va de decretos de no sé qué vienes de manos muertas de reformar de Hacienda porque primero había que entender qué era eso de desamortización dicho a lo bruto quitarle a la Iglesia terrenos edificios y bienes que habían acumulado a lo loco de donaciones de testamentos o vigilados ya los que no daban utilidad para luego el Estado venderlos o subastar el diecinueve de febrero de mil ochocientos treinta y seis Se promulgó el primero de los dos decretos de esa amortiza Dolores que puso en marcha Juan Álvarez Mendizábal al que por cierto llamaban Juan y Medio porque era muy alto el de ahora no es el original la desamortización que impuso Mendizabal no fue ni la primera ni la última que tuvo España de hecho fue la tercera antes que él Carlos III de es amortizar los jesuitas José I Bonaparte también de ese amortiza pero poco después de Mendizabal también de es amortizar on el general Espartero Pascual Madoz en total hubo cinco pero lo más importante la de mayores consecuencias fue la de Juan y Medio por quédese amortizado Mendoza porque las arcas del Estado estaban tiritando porque había infinidad de latifundios improductivos en poder de la Iglesia los bienes de manos muertas se trataba de que esas propiedades confiscadas por las bravas pasaran al pueblo a manos que las trabaja la intención parecía buena verdad bueno pues fue un desastre se gestionó peor que mal fatal los bienes pasaron de manos muertas a manos de rivales el Estado no hizo pequeñas partición es para que el pueblo pudiera adquirir un terreno Tito sino que los terrenos se vendieron en grandes bloques que el ciudadano de a pie no podía pagar es decir que los latifundios fueron comprados por los pudientes así que llovió sobre mojado las tierras de es amortizadas en las quedaron la alta burguesía los nobles y los campesinos más pudientes los paisanos más pobres otra vez se quedaron a verlas venir no se dio oportunidad para adquirir tierras precisamente a quienes las trabajaban tampoco es que la iglesia se conformará con la medida eh no amenazó con ex comulgar a quiénes de amortizar hoy ya quiénes compraran lo de es amortizar pero bueno el efecto fue el mismo que decir a qué te Toxo