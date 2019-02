Voz 0313

00:00

hola buenas tardes si nos pusiéramos a medir la la temperatura mediática creo que hay poquitas cosas que puedan competir con el juicio Cesc y con toda la trompeta quería de la precampaña electoral pero hoy hoy tenemos una historia a la que que hay que prestarle mucha atención el crimen de Llanes el asesinato de Javier ardían ex concejal de Izquierda Unida sobre el que flotó durante bastante tiempo la sospecha la de una una especie de Vendetta por motivaciones políticas el muerto además de ser una persona muy conocida no se andaba por las ramas a la hora de tomar decisiones como concejal de Costas Medio Rural y personal no era ningún secreto la inquina que le tenían algunos empresarios también algunos funcionarios del Ayuntamiento por ahí empezaron las pesquisas de la Guardia Civil pero ahora se descubre que los motivos supuestamente eran otros todo apunta a un asesinato por encargo es decir con la actuación de sicarios por motivos lo que se llama motivos sentimentales por la relación que la víctima mantenía con la esposa de uno de los detenidos así que llegados a este punto bueno otras reflexiones muy breves no que se me ocurren la primera como se lo puede ir la olla a algunas personas con los puñetero celos y la venganza la segunda que miedo da que miedito da saber que hay gente entre nosotros dispuesta a alquilar sus servicios para cargarse a alguien y la tercera que unos vecinos de Llanes van a poder descansar tranquilos ahora sólo falta que no convirtamos entre todos ese pueblo que muy hermoso por cierto en uno más de la ruta de las tragedias en España somos bastante aficionados a hacerlo pero tal vez deberíamos aflojar un poco bienvenidos a La Ventana