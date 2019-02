Maras. Ver, oír, callar.

Voz 0313 00:00 hoy se estrena en España la serie Maras ver oír y callar es una serie de la que sabíamos muy poquito hasta hoy sólo en la campaña de de promoción hoy hemos descubierto eso que decía antes quién es una ficción que es una realidad la Comisión Española de Ayuda al Refugiado junto a Globomedia han montado esta esta campaña así un poco de de equívoco para denunciar la situación en Centroamérica y la falta de ayuda que se ofrece explica casos muy concretos historias estremecedoras estábamos hablando de de sicarios de lo que cuesta en determinados ambientes de lo que puede costar el precio de una vida humana Bono lo que cuenta Marcos que conoció a muchos chicos chavales de doce años uno juzguen ustedes mismos

Voz 1 00:38 yo conocí muchos muchos muchos niños de ingresaron a la pandilla a los doce años ya los doce años ya habían asesinado a cuatro personas en tan sólo una semana los pandilleros el ponen el arma en sus manos hice los llevan a asesinar gente que está no tiene nada que ver en pandillas y nada desde entonces es algo muy triste de que las guías estén acabando con la juventud mundo está esperando que lo asesinan por así decirlo porque tú sales hito unos sabes si vas a llegar a tu casa o va a llegar la noticia y León es familiares mira que en ACAI que lo acaba de asesinar o qué

Voz 0313 01:21 eso pasa con los niños en las en las maras y con las niñas las líneas que son o quieren ser novias de la pandilla qué ocurre con ellos con ellas nos lo cuenta Milagros

Voz 2 01:33 la queríamos obligar a meterse a esto de la pandilla todo lo de la pandilla así era la trece MS trece temió que meterse hay violarla trece miembro de la pandilla siguiera de la dieciocho eran dieciocho y nada tuve que mandarla la mandé a sólo a España cuando mi hija del medio también cumplió once años hubo un chico de una pandilla que me molestaba también que quería que fuera la novia cuando son novias o han pertenecido a la pandilla les cortan los les cortamos pecho y les tira una piedra en la cabeza allí eso es lo que define que ha sido algo de las pandillas

Voz 0313 02:17 estas son dos de las cinco historias que forman parte de esta de esta campaña Maras ver oír y callar donde hablan también víctimas víctimas directas como Jonathan

Voz 3 02:28 es muy doloroso recordar que que en una ocasión cuando regresamos a Centroamérica paseando por un parque fue interceptado por miembros de pandillas y yo iba con mi ahí fuimos víctima de un atraco hoy ir lastimosamente mi hija ha fue víctima de violación sexual gracias a Dios está muy bien y tiene su vida normal como cualquier or uno cualquier otra niña pero sí necesito mucho mucho pollo de parte de nosotros y psicológicamente pasó tuvo mucho tiempo tratamiento y pensamos que que no iba a salir de esto pero sí

Voz 0313 03:18 las historias son brutales y me gustaría simplemente para terminar que los oyentes tengan una idea una explicación más clara de por qué esta campaña de un de un cierto equívoco yo creo que sus promotores lo cuenta muy bien

Voz 4 03:30 en los últimos años las series sobre organizaciones criminales tomaron muestras pantallas temáticas como robos extorsiones a Marco tráfico tuvieron muchísimo éxito mientras tanto España recibía miles de peticiones de asilo de víctimas de otro tipo de organización criminal

Voz 5 03:50 la semana

Voz 4 03:53 queríamos dar a conocer esta realidad

Voz 6 03:57 miles de personas a las que no

Voz 4 03:58 se les reconoce como refugiadas quiénes apenas se ha hablado por eso ya que en España no interesan tanto las sevicias no se nos ocurría mejor manera de poner el foco sobre las maras que poniendo literalmente los focos sobre las maras presentamos Maras inca una falsa serie que cuenta la historia de varias familias y su lucha diaria para

Voz 0313 04:23 ha está muy bien pensado e muy ancho es buenísimo y el recuerdo de al lado que yo en fin no sé si conocía o no había caído que es verdad mucha gente que viene igual que hubiera gente de la guerra de Siria desde que huyen de las maras que es otra guerra en Honduras en El Salvador bueno es que no

Voz 1362 04:41 de gente muy joven que viene a veces siendo menor de edad siete veces siendo mayor y que está a lo mejor cuidando de nuestros ancianos o en caso de las mujeres sobre todo pero también de los hombres ayudando en casa yo conozco algún caso de alguna compañera nuestra que tiene en casa cuidando a su madre enferma un chaval que llegó huyendo de las maras pero huyendo no de una Naza teórica no de una estadística no Ariel propia ve una amenaza real de hecho en otro caso también cercano que conozco a una persona

Voz 0485 05:13 eh que ayudaba en casa de un familiar dependiente y tuvo que ir a recoger el cadáver de su hijo creo a Bolivia porque porque había muerto víctima de un Amara habías de Estado

Voz 1362 05:26 de tanto resultarles se resistía y finalmente lo ejecutaron en la calle y la madre en en España que había tratado de traerse al al chico con ella en entre trámite y trámite

Voz 7 05:36 el chico murió pero es muy interesante el el enfoque no es decir vemos tanta ficción sobre esto que parece mentira hay a quienes presentan la verdad