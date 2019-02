Suena Madrid: De la 'Mistura'a la 'Mandanga'

Voz 1280 00:00 de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid si de aquí al escenario de centro comercial la azul empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1490 00:31 en una siete minutos Conti

Voz 3 00:35 llevamos en Hoy por Hoy Madrid dice nosotros

Voz 4 00:38 la llenando el estudio de de música y de de músicos Quezada vamos a a ir conociendo ya ir saludando pero es que bueno hoy empezamos estrenamos pues algo que que ya hicimos la temporada pasada y que la verdad nos encantó y fue todo un éxito suena a Madrid que bueno pues de lo que trata es de conocer precisamente eso a lo que suena a Madrid lo que suena a nuestras calles toda esa gente que con su música pues nos hace los viajes en metro más llevaderos el caminar por la calle cuando vamos con prisa así con cabreo y todo eso que nos pasa bueno pues nos hacen que que cambiemos un poco la cara y sobre todo que respiremos sí que escuchemos música en directo bueno pues hoy estrenamos nueva edición de suena a Madrid para ayudarme con todas las claves sentado aquí a mi lado a Carlos Rioyo que es el coordinador regional de la Cadena Ser en Madrid a la Carlos cómo estás

Voz 0318 01:31 muy buenas y además voy encantado de volver aquí contigo

Voz 5 01:34 hay que bien y además bueno pues que te encanta la música te llevas en ella un montón de tiempo disfruta canciller desde antes al año

Voz 6 01:43 no sé que tiene tienes así

Voz 5 01:45 extremadamente

Voz 6 01:46 bueno hay conciertos toda la semana próximamente fíjate que estoy pensando partido

Voz 5 01:51 exacto del todo siga me encanta la música yo cada vez que pasa por allí por tu despacho estás con algo ahí trabajando en algo

Voz 7 01:57 la cosa es que me dedico a esto tal no tengo la desgracia dedicarme a la música

Voz 5 02:04 qué suerte que es nada bueno el año pasado hicimos la primera

Voz 6 02:06 son de de suena Madrid nos lo pasamos muy bien creo que que nos divertimos mucho que de lo que se trata descubrimos a un montón de grupos de artista de de esta ciudad que tocan en las calles que tocar en el metro que tocan en los parques y que más animan como tú decías a nuestros paseo madrileños nos lo pasamos muy bien eso decidimos repetir no suena Madrid no es no es un concurso no tiene no tiene intención de de de que haya vencedores ni vencidos es una muestra no es una muestra de del talento que está en en nuestras calles y es una muestra abierta a todos los estilos de música tenemos de todo no tenemos flamenco tenemos ya te dejo jazz tenemos funky tendremos artistas de todo tipo

Voz 5 02:51 participar en muy fácil como lo hacemos eso vamos por partes vamos a decir que en el programa durante doce semanas está ahora vamos a tener siempre a dos grupos

Voz 6 03:01 no obstante estaremos durante doce semanas y cada semana conoceremos a dos artistas bandas que que actúen en nuestras calles como se participa pues apuntándose a través de nuestra web Radio Madrid punto Es o mandando son May la suena madrid arroba Prisa Radio punto com suena más bien a madrid arroba PRISA Radio punto com pero vamos en la web de Radio Madrid punto Es pueden consultarlo todo

Voz 5 03:26 ah mira me dicen suena Madrid arroba Cadena Ser punto com Cadena Ser punto com no PRISA Radio Cadena Ser punto com dice sí Fermín

Voz 6 03:35 Fermín tienes toda la razón tiene si GM

Voz 5 03:37 Agustí que nuestro compañero que se estalle la producción rápidamente me ha dicho no no así así pues así Cadena Ser punto com

Voz 6 03:43 y bueno pues estaremos doce semanas conociendo a artistas y grupos y luego nuestra intención es hacer una muestra ya en una sala de Madrid el año pasado hicimos una preciosa final en el a final un concierto abierto a todo el público en el Café Berlín pero no así de nuestras ideas favoritos por la cercanía hay porque hay así que tienen musical muy variadas no entonces bueno pues este año haremos lo mismo en el mes de junio no sé si en el caso de Berlín o a lo mejor en otro local ya ya veremos de lo que se trata es de de dar voz música y palabra a a los jóvenes talentos jóvenes y no tan jóvenes talentos de de esta ciudad anda que se lo merecen tanto o más que muchos músicos consagrados que tenían mucho que contar me gustas en a Madrid porque además se une lo mejor de la calle con lo que más nos apasiona que es la música no entre de bueno es el ritmo de la calle

Voz 4 04:41 desde luego bueno pues antes de continuar de conocer de hecho a los músicos que hoy nos acompañan porque ya decimos que todos los martes a esta hora pues vamos a a charlar a escuchar sobre todo que eso es lo bueno escuchar en directo a alguno de esos grupos solistas que van a pasar por aquí por el programa puedes habíamos pensado un poco en en recordar un poco cómo cómo se hace para tocar digamos en la calle El también ahora mismo y ya saben que hace tiempo lo recordarán sobre todos los músicos que actúan en la calle que hubo mucha polémica cuando Ana Rosa lo hizo aquel examen para los músicos de la calle buena afortunadamente no tienen que pasar exámenes ahora para para tocar en la calle pero queríamos saludar a Jorge García Cabañero que desde la Oficina del Coordinador de la Junta del distrito Centro Jorge hola qué tal muy buenos días

Voz 1982 05:32 buenos días qué tal bienvenido Hoy por Hoy Madrid

Voz 4 05:34 eh para que no se sitúe es un poco bueno cómo se organizan hemos llamado sobre todo al de Distrito Centro hay que explicar porque obviamente la mayor parte de los de los grupos que que tocan en la calle lo hacen en el distrito Centro entonces queríamos conocer un poco cómo se regula ahora mismo esta esta actividad Jorge

Voz 1982 05:53 bueno las regulaciones no es sencilla porque basta que cualquier músico que quieren interpretar la solicite nos cuente sus datos personales y musicales ir reciban autorización para hacerlo lo que hay es una normativa que creo que que conocen todos los músicos vosotros también que es determinar qué espacios son adecuados para hacerlo y en razona evitar molestias al vecindario etcétera etcétera no ahora mismo tenemos el problema de algunos puntos en los que sí se están generando algunos problemas que empezamos eso esperamos resolver en breve pero en general la evaluación es bastante positiva porque lo que se ha creado un marco más estable más fácil para que los músicos pueden estará en la calle con cierta confianza

Voz 4 06:40 esos espacios que decías que que ha habido algún digamos de desajuste un poco de problema porque ha sido Jorge exactamente

Voz 1982 06:47 pues ha sido porque el el genoma de la música como otros muchos están muy guiado por la la con dentro de público y el a las concentraciones de público Se dan especialmente en espacios muy concretos pues podemos hablar del eje de sol Opera Plaza Mayor tiende a concentrarse una oferta de música que no siempre es la que enriquece a la ciudad sino simplemente está buscando bueno pues sí seguir una cierta un cierto mérito de vida que no se corresponde con la expectativa de lo que es la música en la calle y eso está generando quejas continuas de vecinos etcétera conflictos con frecuencia entonces se insisto que es un tema localizado en puntos muy concretos y que se trata de resolverlos pues hablando con lo músicos mediando entre músicos finos para que no se dejen en esos problemas

Voz 4 07:39 más o menos cuantos músicos sale ahora mismo en la zona centro poniéndole banda sonora a la zona centro de Madrid

Voz 1982 07:45 bueno solicitudes presentadas ayer una quinientas pero evidentemente la inmensa mayoría de los casos no están presentes asiduamente Soccer sí podemos hablar de que hay una presencia de veinte o treinta músicos en todo el distrito que es un espacio bastante amplio

Voz 4 08:02 bueno pues Jorge García Cabañero de la Junta de Distrito Centro pues muchísimas gracias por situarnos un poco iluminado sobre este asunto

Voz 5 08:12 pero dime Carlos que quería preguntarle si tú dime

Voz 6 08:15 una cosa en en en todo caso los músicos de calle siempre ponen su gorrilla para qué

Voz 0318 08:21 soy los transeúntes en esa no es ningún problema no ningún claro eso pongo te lo decías porque es que es es es su modo de vida le pero bueno que

Voz 6 08:31 que que a todos bueno pues ponen su parrilla para

Voz 0318 08:34 para sacar unos euros entiendo que para ayudarles a

Voz 1982 08:38 claro sino de aviones así como fracturas que no son músicos profesionales pero están en al tránsito de serlo ir poco a poco haciendo de la música su medio de vida

Voz 5 08:49 que algunos de los que se ven seis son ya profesionales la verdad

Voz 4 08:54 bueno pues están están haciendo o cultura y arte en la calle oye pues eso tiene y su su precio para todo el que quiera colaborar desde luego bueno pues J

Voz 5 09:04 muchísimas gracias un abrazo adiós hasta luego vamos a llegar a aún hay dieciséis minutos así que lo que vamos a hacer es una pequeña parada ya asentado sentado aquí a mi lado también Miriam Soto hola qué va estar también dentro de este spa nacido porque es otra de las personas que se ocupa de organizarlo hoy poner en contacto a los músicos con el programa traerles por aquí así que en unos minutos vamos a hacer una parada Míriam

Voz 8 09:27 presentas a los grupos a los

Voz 5 09:30 pues que iban a estar vale ya así mientras les ponemos aquí aprobada a los primeros que vamos a escuchar en directo venga hasta ahora

Voz 9 09:37 en Hoy por Hoy Madrid Elena Jiménez

Voz 1490 10:16 una hija veintiuno veintiuno

Voz 5 10:19 minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid estrenando nuestro suena Madrid queriendo conocer eso la banda sonora que está en nuestra ciudad en las calles en los parques en el metro Miriam Soto nos toca conocer al primer grupo que ya tenemos preparado nuestro escenario

Voz 10 10:34 pues sí ahora no habla no son Samu que está a la percusión a los bongos tan que está al cajón de de a la voz que va a cantar ir Rubén que está a la guitarra son mixtura Mistura

Voz 5 10:47 bueno hoy vamos con ellos entonces ya en directo les escuchamos Mistura hola allí desde el escenario cómo estáis

Voz 11 10:53 preparadas para que os escuchamos en directo venga pues quitamos la sintonía y Mistura en hoy en Madrid

Voz 12 11:03 y a un

Voz 14 11:16 ah no

Voz 15 11:30 sí a mi casa

Voz 16 11:36 era el calor

Voz 5 11:38 ahí no es no es

Voz 16 11:41 mira

Voz 15 11:42 como tal

Voz 17 11:52 ah

Voz 15 12:02 a la espera no a mí ah

Voz 18 12:51 ah

Voz 15 12:53 no

Voz 19 13:00 la espera

Voz 20 13:04 eh

Voz 15 13:20 le meta mira que me me

Voz 21 14:02 donde sí

Voz 15 14:54 que

Voz 22 15:00 ahora

Voz 23 15:03 ahora

Voz 24 15:11 sí

Voz 15 15:17 de la

Voz 5 15:30 oye Mistura pues así da gusto que sea martes eh Carlos qué te ha parecido

Voz 6 15:37 a mí me encanta ya que que han hecho una versión es una canción de Susana Baca no si la versión preciosa

Voz 8 15:43 sí pero preciosa preciosa Menotti lo bueno están en proyecto en ello estamos cocinando todo justo ahora no esta esta que viene a quienes no metido en la cocina de Mistura

Voz 6 15:57 tres lleváis Bryce lleváis una mezcla curiosa no porque hacía más cosas además de

Voz 25 16:01 sí bueno yo yo vengo de la parte flamenca como oficio también que ven pero bueno Anteriormente fue iba tú qué

Voz 8 16:14 trato que esa baraka tú ahí empecé a cantar luego me empecé a interesar por el flamenco me puse a estudiar

Voz 25 16:21 y ahora pues bueno no sé si es la edad

Voz 8 16:25 hay la cuantía cuántos años tienes es bueno tengo veintinueve

Voz 7 16:30 pues aquí vamos a parar entonces la una y veintisiete

Voz 5 16:35 no vamos a parar porque tenemos que ir a publicidad no porque no haya has ofendido goles y además luego tenemos un reportaje que no se ha hecho Miriam precisamente para conocer más

Voz 8 16:45 esta obra de más de la batucada

Voz 4 16:50 hay que decir que esta actuación que no os acabáis de hacer aquí en directo en Hoy por Hoy Madrid está sea grabado por nuestros compañeros de de vídeo y luego la vamos a tener nuestra página web en nuestras redes sociales para poder disfrutar de la música y sobre todo además de de veros mientras interpreta es porque eso siempre además es un gustazo así que vamos a parar un momentito os hacer Caixa aquí a la mesa para que podamos charlar con vosotras vale venga hasta ahora

Voz 1490 17:33 una ahí treinta y cinco minutos seguimos disfrutando de esta segunda edición que ponemos en marcha hoy de suena Madrid que estamos grabando para que luego puedan ver todo

Voz 5 17:44 la música en directo y nuestras caras en Radio Madrid punto Es y nuestras redes sociales Carlos Rioyo Emilio Soto vais en salir ya os lo digo

Voz 2 17:54 porque yo

Voz 1490 17:57 que teníamos pendiente conocer un poco más a

Voz 5 17:59 Mistura con el reportaje que nos has preparado miríada que vamos concede

Voz 10 18:04 Aso que dio Desirée de la

Voz 5 18:06 no ha visto ahora Mistura venga vamos a escucharlo en el reportaje que no has preparado

Voz 10 18:12 Nos preguntamos qué proceso creativo ha sufrido esta artista Desirée cuando ha pasado de esto

Voz 28 18:21 a nuevo

Voz 2 18:27 una batucada de atún ha pasado esto

Voz 30 18:42 intuimos detrás

Voz 31 18:43 la artista una librería de viejo el silencio de esas calles del centro a mediodía un día de principios de otoño la cámara no sólo enfoca unos ojos azules ya una cabellera rubia sino que haciendo un barrido vemos al público suyo por lo que está presenciando

Voz 19 19:10 tan es así

Voz 31 19:11 que escuchen los aplausos ahora estamos en verano es el festival topa pies del va pies el ambiente ya no están íntimo así que lo que pegas son las bulerías

Voz 32 19:25 no

Voz 2 19:52 no

Voz 31 19:56 unas bulerías que no podían más que acabar así en alto

Voz 5 20:20 pues así con la con aplausos saludamos ya aquí en la mesa a mis Tura muy buenas buena Veri y conocerse entre los cuatro porque fuera de micrófonos estabas explicando Desirée donde venía cada uno Madrid Madrid Brasilia Alicante Ike que os un entonces pues bueno un poco el récord

Voz 8 20:41 mido así yo a Tanit Le conocí hace muchísimos años cante no notan pero algún cajón cajón a Tanic Le conocí hace muchísimos años en una hace encuentros de de de arte de calle batucada Si malabaristas en Pinto que organizábamos hace años Nos conocimos ahí que él estaba en otro proyecto también hay ahí nos conocimos y luego nos fuimos encontrando por el camino con amigos en común e Roberto nos conocemos de todo Brasil quita

Voz 2 21:14 a ir

Voz 8 21:17 a Roberto Bueno con Roberto me he encontrado

Voz 4 21:20 todo por ya por la rama del Flame

Voz 8 21:22 como dice mucho con él también me gusta mucho la música brasileña y al final en cualquier faceta hace de Jaca

Voz 33 21:30 caer alguna alguna Korda algún algún acorde de esos raros que nos encanta vivo era decide Le gusta el le gusta el brasileño bueno quiero decir si seguramente en lo posible los ritmos brasileños y al brasileño le gusta el flamencos curioso no pues sí

Voz 8 21:48 sí bueno Asamoah me lo encontré hace muy poquito muy poquito pero me gustó mucho su energía le invité a tocar en el en el hace poco en un concierto donde presentamos un poquito el repertorio le le invite por si quería sumarse si le encantó y se quedó con nosotros

Voz 5 22:08 eso cuando ha sido entonces que dice muy poquito muy poquito hace cuánto fue

Voz 34 22:12 nada fue hace un mes a mes

Voz 5 22:15 ya estáis tocando ahí los cuadros hablando así de maravilloso

Voz 1621 22:19 sí yo era muy amigo de tantos también que estaba antes

Voz 34 22:22 sí la verdad que siempre quisimos todas juntas en grupo

Voz 5 22:26 y ahora que estáis preparando entonces que decías antes estamos aquí en cocina si a ver cómo se está cocinando de soy para cuando vamos a tener que vamos a tener un disco que vais que estáis preparando conciertos

Voz 8 22:37 bueno de momento estamos eh yo por mi parte estoy con la parte creativa no describir de de de sacar y juntos estamos también como dándole forma a todo eso no de de la estructura del tema crear dinámicas queda ambientes no oí yo por mi parte no también personalmente aprendiendo mucho de eso no porque si es verdad que el flamenco es más es más del momento no es muy improvisado todo no hay muchos códigos es muy intuitivo no

Voz 2 23:10 y a la hora de realmente de armar

Voz 8 23:13 de armar un tema no de principio afín más canción no para mí todo ese proceso está está siendo un aprendizaje también potente y del que no quiero tampoco eh no quiero precipitar menos por eso también que estamos cocinando con cariño despacito para que el guiso

Voz 7 23:30 verdad que querías pedirle

Voz 6 23:34 he visto que acaban de tocar en el centro social de Entrevías supongo que en breve tocara diciendo otro sitio pero que Desirée que que tiene muchas aptitudes entre otras da clases de Palma Panenka la es muy importante para bien normalmente los payos lo hacemos muy mal y los que no somos Fame con somos muy sosos los dudas clases de de Palmira flamenco

Voz 5 23:56 si no puedes ser una cita

Voz 0312 23:59 sí pero no vamos a en la mente muy bien aunque es decir no sé

Voz 7 24:04 vamos a rápidamente y rápidamente

Voz 5 24:08 hombre yo aconsejo a todo el mundo que quiera aprender a tocar las palmas

Voz 35 24:12 que que que bueno que que que

Voz 8 24:16 escuche con atención también no porque no sobre todo en el flamenco las bulerías no que es que bueno todo el mundo conoce este patrón no de siete ocho en una idea cuatro cinco siete ocho de esto es como lo que más conocido así manos suena no pero la bulería nos gusta meter otra base de palmas que acompaña muy bien al soniquete sería siete ocho nueve y diez Un

Voz 36 24:43 tú

Voz 7 24:49 ah ocurría para sacar del flamenco desde luego pero me encanta

Voz 5 24:58 que ya empieza con el ritmo con el ritmo y rápidamente acompañan hola

Voz 2 25:03 aquí

Voz 7 25:05 a ver si te pones en la gente

Voz 5 25:08 oye pues Mistura mil gracias por haber venido a Hoy por Hoy Madrid por inaugurar este primer martes que empezamos con este suena Madrid así que nada a disfrutar y a tocar

Voz 4 25:20 en las calles en todos los días vamos a ponerle museo

Voz 5 25:23 a la vida vaya doble lo que sí si os apetece pues nos quedamos ahora hay conocemos al siguiente grupo les escuchamos en lo tiene claro por en la anterior ahora ya saben que se colaba una trompeta pues ahí de fondo del dirían de quién era la trompeta

Voz 10 25:35 pues te da de Frank

Voz 7 25:39 de quién más como se llama al grupo

Voz 2 25:41 devolvían Dhanga Guillén

Voz 5 25:44 vas a la cabeza bueno pues mandan a que les tenemos hola Dhanga cómo estáis ahí al fondo porque les tenemos ya en el escenario

Voz 11 25:51 preparados para tocar el tema en directo y luego ya os vais a la mesa venga pues cuando queráis todo vuestro

Voz 37 26:08 van eh

Voz 38 26:46 la calle tiene magia y eso se contagia y ahora con nosotros un poco más de música calle tiene magia y eso se contagia y ahora con nosotros poco más de música calle tiene magia y eso se contagia nosotros poco más de música

Voz 13 27:05 eh

Voz 39 27:23 sí

Voz 5 28:20 ha sido buenísimo y además es que me ha pillado justo que me había se para un poco del micrófono para ver a la percusión lo que tenía el suelo puesto os cursos reciclada sería así porque estoy viendo que me llegan un poquito más difícil así pero que éstas

Voz 33 28:35 vendo para ir pues mira un bote enorme de pintura plástica quince litros quizás pero vacía no no te diría no a algunas panderetas y no pandereta dos sartenes cerámica a varios panderetas y después ya a los clásicos tambores se llaman así

Voz 5 28:59 bueno pues oye ahora les conocemos ahora os pedimos que os acerquéis a la Mensa pero tenemos también un reportaje para conocer un poco más a Candanga que no sabe elabora

Voz 4 29:07 dado Mirian así que vamos a escuchar primero ellas reportaje así venís aquí a la mesa venga hasta ahora

Voz 31 29:12 este es un recorrido por los últimos meses en la vida demandan esquina de Callao en lo que en su momento fue la puerta del Hotel Florida afanan dos músicos uno al bajón voto la percusión son botes enormes de pintura quizás de diez litros pero atención piénsese tintineo la cámara se acerca es una sartén boca abajo a la que el porque esta está golpeando el siguiente vídeo es una una réplica de Guille recorre toda la plaza del Callao desde el cine hasta la salida del metro la gente parece salida de una película de los años veinte del siglo pasado por lo rápido que va

Voz 10 29:54 y acabamos en un interior basta ya de calle es la sala barco donde mandando toca con la colaboración de una voz excepcional

Voz 2 30:02 ahí les dejamos

Voz 20 30:18 eh

Voz 1490 30:32 pues ya tenemos aquí a la mesa a

Voz 4 30:34 parte del grupo mandan

Voz 5 30:37 nombres median que Nos falta por con hacerles a todos ellos aquí

Voz 10 30:40 Carlos hola percusión reciclada que ahora mismo la esta

Voz 5 30:43 el que cogiendo la maleta porque es que lleva como cuatro o cinco sartenes la vista en más de dos

Voz 10 30:49 pues sí

Voz 8 30:53 a ver a Pablo el saxo se

Voz 10 30:56 Frank con cal final

Voz 2 31:01 Guillermo Guille

Voz 5 31:03 al bajo muy hola buenos días pues hola ahora que has tenemos aquí más cerca cómo estáis mal Nanga

Voz 1621 31:09 muy bien un poco nerviosos primera aparición en la radio en persona

Voz 7 31:12 pues no te preocupes desaparecían espiritual telefónicamente

Voz 5 31:17 te te iba a decir porque tú vienes de la vallecana

Voz 1621 31:19 y eso por aquí ha pasado muchas veces claro con el proyecto Éste es la primera vez porque Predictor recién llevamos meses en activo

Voz 5 31:27 lleváis del mes de dos meses como mantenga sí qué tal bueno muy bien experimentado

Voz 1621 31:32 no cosas nueva desde esta posición que no es la misma que cuando estaba participando como como no se quedó con un proyecto que lleva otra persona no que es otro

Voz 5 31:41 ya todo Boliden oye los nebuloso eso buenos son sanos y no soy tan feliz no te preocupes yo también estoy nerviosa y no pasa nada pero si lo llevamos los y tranquilamente Carlos tú estás nervioso yo mucho

Voz 6 31:55 la siempre vamos a lo que he visto es tocar por separado creo en en en Callao y en algunas de las calles Dati si te he visto

Voz 7 32:03 en la calle no me pongo Guillermo lo has visto todo bien parecía aparte de una vallecana

Voz 6 32:09 esto en solitario de Callao Preciados

Voz 1621 32:11 el la zona del distrito Centro Carlos entre ante con Jorge que también un saludo para Jorge porque ya ya no conocer

Voz 5 32:18 tras conoce mucho de ir a hablar con él de autorizaciones y demás

Voz 0312 32:22 sí sí sí sí tenemos ahí hay visita que deja caer en la calle y yo creo que Carlos le he visto en en solitario tocar a Carlos percusión también solos con Guille pero sí normalmente

Voz 35 32:35 estamos juntos pero a veces me voy yo solo

Voz 5 32:38 bueno y estáis preparando algo ya ha como grupo

Voz 1621 32:43 muy coqueta has conozcamos hicimos un estreno como proyecto en la sala barco el catorce de diciembre del año pasado bien para aunar un poco todo el contenido con los músicos la las canciones y demás ida ahí va adelante pues ahora tenemos dos concita lo pendientes que si me permitís promocionar los es el dos de marzo esto genial apuntamos desde marzo que estamos la semana que viene no el sábado será doble marzo el rompeolas que está rompeolas rompeolas está en la calle Tarragona dieciocho en metro Delicias si es un centro un espacio creativo la cooperativa muy muy guay donde dan clases y eventos y demás lo haremos en horario infantil por la tarde después de comer así que para ser un poco más integradores que la idea de que el proyecto en principio que integre lo máximo posible difunde la cultura al máximo

Voz 5 33:33 qué bien pero eso no se puede ir con también con los peques Satie

Voz 1621 33:36 vamos a Sara puesto peques entrará Nati bien porque lo Peque pues bueno porque queremos que en grado

Voz 41 33:42 claro que sí

Voz 5 33:45 sí

Voz 7 33:46 esa es la mejor razón de peso pero luego el dieciséis de

Voz 1621 33:52 en marzo también tocamos en un evento en Moratalaz que es aún se llama encuentro garra para chatarrero

Voz 7 33:59 y qué nuevas palabras de milenio garrapata chatarrero entonces

Voz 5 34:10 exactamente pues esto es un evento de arte

Voz 1621 34:12 sanos de Moratalaz que organizan en la en el espacio socio cultural Salamandra le pedía al hombre que me enviará bien los datos para que no olvidarse de nada

Voz 4 34:20 claro el hombre te corresponde hoy todos los días

Voz 7 34:23 no llega el hombre en cuestión es Fernando cada vez

Voz 5 34:28 eso le mandamos un saludo porque ha enviado la información

Voz 7 34:30 no es correcta y elemento es un evento que pinta

Voz 1621 34:33 muy guay porque tiene encuentro así de artesanos feminismo y comida popular espectáculos y música en directo así que os recomiendo que estéis ahí apoyando a la gente que participamos que somos muchos al que ahora mismo recuerde

Voz 5 34:47 pues bueno no nos gustan Guillermo eh como presenta así como cuentas oye en la calle tocar los lo planteáis mucho poco no se en fin sirve como escenario para ir probando de hacer cosas nuevas no en fin

Voz 1621 35:03 ante la la de hecho de la calle surgen varias de las canciones del grupo que interpretamos actualmente en directo aunque no las tenemos en disco porque llevamos muy poquito pero ya quedarán plasmadas en un disco pronto entonces de la calle tanto surgen ideas como se afianzan ideas au au se práctica

Voz 5 35:20 a ver de eso que ha surgido como por ejemplo el

Voz 1621 35:23 el grupo principal que hemos tocado aquí en esta canción surge en la calle y ir decido meterlo en una canción porque porque la gente el feedback directo de la gente de a pie y me pareció muy positivo siempre y entonces

Voz 5 35:36 qué hacía la gente veía que queda

Voz 1621 35:39 corro incluso algún rapero sea apuntabais es que hay mucho espontáneo en la calle y eso es

Voz 33 35:42 bien que vino de los vídeos heroína que tiene Guillen sumó Instagram hay una chica que se que se pone ahí a bailar qué es lo que qué es lo que baila las chicas hace un como

Voz 1621 35:54 la edil entiendo que probablemente haya hago algún

Voz 5 35:57 no es que lo libre no entiendo que como nos iba

Voz 1621 35:59 el Haring seguro que me pierdo algo y alguien me me quiere montar ahora mismo pero pero la chica por lo que he visto en sus redes también baila con de demás es una cosa que baila White así que

Voz 5 36:10 pese a lo mucho y me dio buen rollito ahí

Voz 1621 36:13 no a bailar con vosotros ya damos la calle pasan cosas muy locas e Muchachito el otro día a Carlos y a mí Muchachito Bombo Infierno no defendió de un hombre que estaba tocando de violín que es un poco acaparador ahí

Voz 7 36:24 si no se defendió que tocaba así porque hombre quería que no fuéramos

Voz 5 36:29 en este es

Voz 7 36:32 el portavoz no llega a ser pelea

Voz 1621 36:34 como tal pero sí se puso de nuestra parte por decirlo así en un conflicto de intereses

Voz 7 36:40 oye y vosotros son como si nada grave

Voz 6 36:45 a diferencia de Mistura sí que siguió tocáis canciones propias contadores no así sí

Voz 1621 36:49 no no todo el repertorio aún pero pero a día de hoy hay seis tú Guillermo si los cuatro por ahora sólo he creado yo canciones pero bueno diría que hay muchas cosas que tengan influencia de de ambos lo de de es de estos compañero que tengo aquí nuestro país de todos de ambos tres sí porque una de las canciones que estará en directo surgió para un grupo en el que participaba vamos juntos Frank Pablo Lillo que se llama ajedrez que es un cinco cuatro tiene que vive la música afro otra de las canciones iba Paraguay shout que es un grupo con el que toco actualmente con Carlos Tello con el batería y al final como no llegó a funcionar por motivos que no recuerdo ahora mismo está negando así

Voz 5 37:33 pero es como hacéis para estar en tantos grupos al final tienes que vuestra agenda

Voz 1490 37:39 el apuntarme mañana

Voz 5 37:42 hoy con este grupo mañana con este otro no

Voz 7 37:45 bueno a ver a ver a ver los demás

Voz 5 37:48 que os escucho acercaba a los micros ahí

Voz 42 37:51 es una locura para que todos colaboramos con bastantes grupos hay duros tenemos nuestros proyectos personales pero está bien porque aprendes invite en papas de muchos de muchos estilos de música diferente aprendes con mucha gente y conoces a mucha gente diferentes oca

Voz 6 38:11 en no venir diferente por lo que me parece a mí que tiene

Voz 35 38:15 no Si bueno todos tenemos digamos una base común de jazz funk y música negra americana pero luego cada uno tiene su influencia diferente exhibió en bastante grupo soy con Fran por ejemplo el banquillo estamos en una prohibir o con estamos hablando ahora nosotros

Voz 5 38:35 los grupos a Sahagún pero te has visto dos de de la música

Voz 1621 38:38 sí somos puede vivir no de de la música

Voz 5 38:41 esto estoy viviendo la pobreza

Voz 7 38:43 sobre el móvil del término ir sobre morir

Voz 5 38:48 me gusta este asunto

Voz 7 38:51 pues eso menos así viviendo más o menos sí

Voz 1621 38:54 sí sí sí sí cuando se toca

Voz 5 38:56 la calle qué tal de generoso es el el público bueno la verdad es que aparte de lanzarse a cantar a bailar con vosotros

Voz 1621 39:04 no hay una realidad que es generoso con el feed back I pero también entiendo que depende un poco de de lo que estén escuchando sea tienen su criterio también la gente y cuando estás que sientes que hay un poco más de bueno tal también se tramite otra vez que a lo mejor estás un poco más colorido cansado o cualquier cualquier cosa que pueda pasar así que te caiga un poco también se nota tanto en las propia Millás que que no se Chana el feed back porque sí porque la gente tiene su propio

Voz 8 39:34 cuando hace bueno pues os echan mucho no hay mucha gente

Voz 1621 39:37 es verdad que la gente también se motiva con con lo día o bueno sí las fiestas y tal es una realidad como toda Estados estamos vivos sin hilo transmitimos ahí en la calle donde más

Voz 5 39:49 es alguna anécdota así aparte de la que nos decías de de la bailarina que bailaba con Shakira que se puso a bailar con vosotros así alguna que

Voz 35 39:56 eh que podáis contarnos qué

Voz 5 39:59 hay que nos deja así con la sonrisa no para terminar este sí

Voz 1621 40:02 no guay por ahí una muy guay es que en la calle hemos conocido a un chico que se aventuró a capear con nosotros ahora es parte de la banda como cantante porque no caímos guay

Voz 43 40:14 pues nació una amistad otra guay mejores que una pareja de ancianos cobró en bailando delante no es que sí

Voz 1621 40:22 una pareja desconocida de anciano maravilloso

Voz 43 40:25 si no se conocían entre ellos no ya al día a como una semana después les vimos paseando juntos que se iban a cenar el contentísimos bendito sí sí sí eso está datado en vídeo te vale ahora mismo no

Voz 1621 40:37 bueno el nombre de anciano de la mujer de la

Voz 43 40:39 tampoco porque no me lo dijo el deporte como seguro

Voz 5 40:42 que estoy nerviosa ansiedad no me parece

Voz 43 40:45 sí respetables ancianos agrava ahí

Voz 5 40:48 no no oye pues que merecen una canción

Voz 7 40:51 sí sí eso lo mánagers les invitamos a nadie de Pata Negra

Voz 0318 40:59 buenas maneras de Huelva manager de Huelva

Voz 5 41:02 pues oye que se merecen una canción ahí los managers totalmente bueno Dhanga lo mismo que Mistura muchísimas gracias por haber venido Hoy por Hoy Madrid por inaugurar este segundo suena Madrid hay mucha música sí eso eso sí que hay muchos nervios que eso siempre siempre te pone mantiene vivo efectivamente mire el auto baja hasta luego hasta luego dicen los veremos Carlos Rioyo alguna cosa más que tenemos que andar listos mira es que me dice ella Fermín que me tengo que ir oye que también teníamos por ahí que apuntar que el grupos tocarán de la ver

Voz 0318 41:42 quieran pueden tocar en azul que además bueno pues globos es lo contaremos a ellos pueden tocar en el centro comercial Irla azul

Voz 7 41:48 qué bien además de tocar en en el

Voz 0318 41:51 el gran concierto quedáramos en junio que vamos a hacer

Voz 1490 41:53 el mes de junio todo eso eso lo hago es el contando todos los martes porque esto no ha hecho nada más que empezar así que Feli tarde martes con mucha música adiós