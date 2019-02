"Conocí a don Antonio el verano de 1932..."

línea entonces claro bajo mi padre Él ayudó a bajar a don Antonio torpón así un poco luego Pepe Machado que estaba atrás ya se juntaron ya con mi madre empezaron a hablar y es cuando presentó es cuando me plantó la mano en el pelo y me despedí qué sueños después que nos habíamos preparado para esto era la hora del almuerzo

Voz 2

04:02

se desvaneció el recuerdo de la vieja Soria ya no encontró ni ni en la ciudad su vieja ciudad de esa lo que era entonces la Glorieta de los jardines con de Bollywood con telas de araña entre sus ramas y entre sus hojas a mí me chocó mucho que este señor echaron de menos las arañas porque era una cosa que oíamos niña sin embargo para él esto era entrañable era el recuerdo de Leonor era el que iba con Leonor no sé mi padre no quería tampoco preguntarle ni hablar porque era mejor el silencio