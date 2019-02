Flash Deportes SER de las 18:30 horas (19/02/2019)

Voz 1315

00:00

esta noche vuelve la Champions con dos partidos más de la ida de octavos desde las nueve Olympique de Lyon Fútbol Club Barcelona ambos equipos llegan a esta ronda traspasar invictos la fase de grupos Valverde no podrá contar con Rafinha Vermaelen civiles en y Arthur por lesión y en el equipo francés no tendrá a uno de sus jugadores más decisivos como USB Kiir ya que está sancionado a la misma hora se jugará el Liverpool Bayern de Munich en fin muchas bajas en ambos Van Dyck sanción además de Gómez y Chamberlain por lesión en los ingleses los alemanes Robben voten Jito liso aparte del sancionado Muller en el Atlético de Madrid se está entrenando a esta hora en Majadahonda Simeone un jugador hablarán en el Wanda Metropolitano a las ocho menos cuarto la Juventus entrenado en Turín esta mañana ya están en el Wanda Metropolitano para realizar la toma de contacto con el campo a las siete menos cuarto hablará el técnico hijo jugador en baloncesto siguen las reacciones en el entorno blanco como la del ex jugador blanco Alfonso Reyes que no ve en la Liga Endesa sin el Real Madrid