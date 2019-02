Gana un concurso sobre baloncesto y ninguna pregunta es sobre ese deporte

Voz 1 00:00 patria una marca rojos y azules españoles Balbino es el mercado así que más natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema es que vamos a hablar Toni Martínez Aróstegui Marina García hola Marta del Vado

Voz 1176 01:03 hola ahí no oye y oye extractores Arriaga Tate

Voz 1220 01:14 ahora lo puedo decir estaba un poco cansado de Pilar

Voz 1176 01:16 la cita por encima

Voz 2 01:20 esto ha sido y a la que se abordó Especialistas secundarios bienvenido don José Antonio Páramo que ha empezado no

Voz 0230 01:27 Marta para que Marta para que entiendas oye estás con Iturriaga es que Francino cuando está Iturriaga está Iturriaga

Voz 2 01:34 no hay nadie más estás con Iturriaga una frase que significa

Voz 0230 01:40 el resto del mundo que es prescindible no tiene ese de hoy estás hoy

Voz 3 01:47 es más fácil Iturriaga eh

Voz 2 01:50 yo hoy estas con Turquía disparada adelante que tiene como yo

Voz 4 01:55 me da lo mismo

Voz 5 02:05 a la Lowe

Voz 6 02:07 la viene

Voz 2 02:09 si el ministro del interior del partido de

Voz 0230 02:12 todo hecho Italia Liga Norte que es sentó hecho acento hecho se librará de ser procesado por secuestro de decenas de personas eso es un país Follonero y no España escuchamos a John el líder de la derechista Liga está acusado

Voz 0946 02:25 voz de abuso de poder con resultado de secuestro de ciento setenta y siete inmigrantes a quiénes no permitió desembarcar en Italia durante una semana obligándoles a permanecer en alta mar aborto de la patrullera de la Guardia de costas de Italia que los había rescatado

Voz 0230 02:40 Solés dice en la derechista Liga Norte y otros medios incluso hablan de extrema derecha pero es centro hecha

Voz 1220 02:48 España Italia

Voz 0230 02:51 es el centro de tal dicen todo de hecho también qué tal está de ánimo el líder del centro hecha Italia Marina García

Voz 7 02:58 de gira política por la isla de Cerdeña subió midió el último fin de semana disfrutando del atardecer frente al mar escuchando al músico italiano Fabrizio de André ir pitillo en mano mientras hablaba ayer echaba el humo por la boca decía atardecer Cerdeño de Andrea al teléfono un cigarro este espectáculo es para todos vosotros los italianos número

Voz 0230 03:16 aunque con un profe con un juicio pendiente un procesamiento encima encima que tranquilo eh no es desde luego no es el centro de Chita

Voz 2 03:24 hablar de la gran deberé esa no es el centro de cobardes Salvini en España Nos falta poquísimo para tener Mambo español la tía le sólo tiene hará el caso

Voz 1 03:38 vamos allá twiterías

Voz 9 03:42 la política actual genera confusión en el votante ni Colette y anda todo loco

Voz 1606 03:47 al final vais a conseguir que confundamos a Pablo Rivera con Albert Casado la frase es echarnos ajustaron a todo el mundo y hay que buscar nuevas como esta que proponen percutió los que somos feos buscamos nuestra media Chirivella

Voz 9 04:02 luego no estaría mal que alguien revisase esto que nos tutea el

Voz 1606 04:05 la a ver si los planos de la Sagrada Familia había grúas y nosotros aquí treinta años pensando que está sin acabar

Voz 6 04:11 no

Voz 1606 04:12 venga vámonos a cuidados intensivos complica no manchó ese aquí la Unidad de Cuidados Intensivos pasa pasa no te quedes fuera que hace frío que eres una manta de trae un café calentito parece es cansados de pedir masaje en los pies que es algo para picar no gracias sí estoy de frío un huevo

Voz 10 04:30 oye acabamos las teorías muy pertinente a mí me parece esta pregunta qué formula fértiles por qué hay hoteles AC pero no lo Cy D C

Voz 6 04:40 yo

Voz 13 04:54 es que es que es

Voz 0230 05:07 España que que hay que tomar aire porque la campaña les

Voz 1722 05:12 Toral española será la carrera con Un poco después

Voz 0230 05:15 habrá cosas distintas he contar cada a día por ejemplo el líder de Ciudadanos Albert Rivera ha hecho hoy una propuesta sobre lengua dos y educación si nosotros gobernamos la lengua

Voz 1722 05:24 común de España el Espanyol va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España lo va a ser y aquí no le guste que se aguante

Voz 14 05:32 porque es lo que dice la Constitución

Voz 0230 05:35 la propuesta puede estar bien o mal pero esto que ha dicho Rivero no es verdad no es lo que dice la Constitución la Constitución no dice cuál ha de ser la lengua vehicular que puede estar bien o mal en la propuesta pero mucho menos hay ningún artículo de la Constitución que diga ya al que no le guste que se aguante dicen interés no no hay no hay no hay no hay ningún artículo demás digamos uno puede decir voy a proponer Boyan impulsar voy a plantear pero esto va a ser así porque en las elecciones generales no es que elijamos un tirano digamos llega uno elige

Voz 2 06:07 es a uno dice a partir de ahora ahora lo que les salga el porro tampoco lo dice la Constitución estos digamos no

Voz 0230 06:15 me gusta que es agua no no no no bueno no era espíritu del legislador en el setenta y ocho aunque cada cual recuerda la Transición como mejor le viene escuchamos al senador socialista Ander Gil meterse con Rivera

Voz 15 06:28 yo no sé qué hubiera sido de este país con Albert Rivera en la época de la Transición

Voz 0230 06:31 concretando

Voz 15 06:32 a quienes piensan a quienes piensan distinto

Voz 0230 06:35 lo dice con mucho sentimiento porque el PSOE está buscando el y dado de Albert Rivera anoche en Hora Veinticinco el ministro de Fomento José Luis

Voz 1220 06:42 sí sí soy engañoso

Voz 16 06:46 por es por eso le cantamos a consecuencia de todo no que no que no

Voz 3 06:54 Sanchez Mellado hace un rato que la presentación de la campaña

Voz 0230 06:58 ya en la precampaña pero de la precampaña delirio cultivó el vino

Voz 2 07:03 mi motivo que si vídeo motivo valga la redundancia

Voz 0230 07:05 a Ábalos considera contradictorio que Ciudadanos anuncie su rechazo al PSOE

Voz 1379 07:10 sorprende mucho que no tenga ningún problema en cerrar la puerta al Partido Socialista pero sin embargo deje todas las posibilidades a la ultraderecha esto para un partido

Voz 0230 07:21 liberal es muy contradictorio bueno de momento ahora en este día hoy asevera lo que pasa pero hoy en este día ciudadanos Le ha puesto las cosas fáciles al PSOE Alfonso Guerra esta mañana en Onda Cero descartar

Voz 17 07:32 a priori cualquier cualquier combinación

Voz 0230 07:35 desde el punto de vista técnico electoral

Voz 17 07:37 es un error gravísimo

Voz 0230 07:41 cualquiera puede pensar que es un error garrafal de Ciudadanos hay mucha gente diciéndolo hoy pero tal vez nos falta información es posible que Ciudadanos esté perdiendo simpatías hacia voz esto es lo que dicen algunos estudios demoscópicos al final vaya usted a saber porque luego llegan las elecciones las encuestas somos las comemos con patatas polla eso yo estoy en los debates es verdad que los antes políticos exageras y hacen discursos drástico vamos hipérbole es etc pero a veces se corre el riesgo de que los electores se crean las exageraciones o por lo menos algunos en el debate político en España si se dice que los independentistas catalanes son como los nazis no hay que sorprenderse de que mucha gente escoja Vox es que más duros enfrenta a los nazis es el héroe

Voz 18 08:22 ah

Voz 2 08:30 esto es así si los independentistas son como los nazis Abascal es Indiana Jones

Voz 0230 08:33 y yo otra parte del electorado de ciudadanos que simpatiza con la izquierda puede estar sufriendo lo que los sociólogos técnicamente llaman el efecto no me jodas es el efecto de Ollé convoque

Voz 2 08:47 no no me jodas

Voz 20 08:50 Mary

Voz 0230 08:54 ahora ciudadanos encuentra encerrado con Partido Popular y Vox mientras Pedro Sánchez va de Hare Krishna yo pacto con todo

Voz 21 09:00 buenos no cierra la puerta esa posible alianza o contar con los apoyos de los de los independentistas a partir de

Voz 1722 09:06 pero claro pero como tampoco me cierro a entenderme con con Podemos o con el Partido Popular

Voz 0230 09:14 cómo puede ser que le hayan dejado tanto espacio político a Pedro Sánchez dio al PSOE no se sabe esta mañana ha tenido otro acto Pedro Sánchez Rato acto Nerea Aróstegui ha tenido la paciencia de reunir todas sus palabras positivas sociable

Voz 22 09:27 talento e igualdad y diversidad optimista abierta solidaria innovadora culta ejemplar tolerante sabiduría progresó útil que ejemplar tolerante fuerte las ganas de avanzar solidaria próspera emprende y abre caminos con una mirada abierta plural dialoga aquí Lanza unida abierta optimista confiada repleta de esperanza

Voz 0230 09:52 son veinticuatro segundos todo todo la síntesis de todos sus mensajes positivos en el tiempo coincide casi con el hit de Pablo Casado con igual

Voz 22 10:04 la diversidad está abierto solidario e innovador pero urgen tolerante y con muchas ganas de avanzar poder prosperar emprende con una mirada abierta plural las dialogo aquí avanza unida

Voz 0230 10:25 qué están haciendo todos los portavoces del PSOE y del Gobierno posibilidad radios y televisiones a hablar de la necesidad de hablar de pactar y criticando que Ciudadanos rechace hablar

Voz 23 10:35 cómo alguien puede decir que no vamos a pactar con cuando hay temas de Estado que requiere el consenso

Voz 6 10:41 a las fuerzas políticas estas Margarita Robles

Voz 0230 10:43 la ministra de Defensa esta mañana en Radio Nacional más cosas positivas como ser buenos importante yo

Voz 1722 10:48 creo que en esta campaña electoral no es que digamos con quién va a pactar o con que no va a Packard me parece que lo importante es primero demostrar trasladar a los españoles qué proyecto de país tenemos

Voz 0230 10:59 sí sí han puesto bien las cosas para Pedro Sánchez que hasta Alfonso Guerra dice que le va a votar siempre Lotario

Voz 14 11:07 lecciones están muy lejos

Voz 0230 11:10 luego todo da muchas vueltas mira la final de la Copa del Rey de baloncesto no tenía dieciséis puntos arriba el Madrid se decidió en el último segundo fíjate fíjate fijaros si es importante el diálogo que la ministra de Defensa logra decir tres veces diálogo en un párrafo de seis segundos

Voz 24 11:25 el diálogo es un valor en sí mismo el diálogo no significa ceder como muchas personas piensan el diálogo significa hablar

Voz 0230 11:32 diálogo cada dos segundos si la frase fuera más larga quizá no mantendría la media bueno bueno vamos a escuchar ahora una frase de veintitrés segundos de Margarita Robles a ver cuántas veces dice proyecto en veintitrés segundos John incorporé hace Ibazeta

Voz 24 11:46 los años han proyecto sigo creyendo en ese proyecto estoy absolutamente comprometida en ese proyecto y a partir de ahí yo voy a trabajar en este proyecto donde tenga que lo que tengo que trabajar porque para mí ese proyecto es un proyecto que que es un proyecto de cambio es un rito de cambio social y sobre todo es un proyecto de estar con aquellos que que por lo menos plantea no tienen voluntad de hacer políticas

Voz 0230 12:08 nueve veces en veintitrés

Voz 2 12:11 segunda se extiende algo la media es un proyecto cada dos

Voz 0230 12:13 dos y cuarto pero es muy buen promedio dialogó proyecto tiene un punto cómico escucharon los socialistas repetir diálogo por aquí dialogo para ya si antes hemos escuchado Robles hacer un tres en seis atentos a este cinco el siete de Sánchez aquí lo que se está cuestionando día

Voz 24 12:26 el día dentro de la Constitución pero dirá luego el diálogo dentro de la legalidad

Voz 2 12:32 sí muchos mucho día

Voz 0230 12:35 algo proyecto acuerdo hablar que yo creo que en política hay que hablar con todos hablar sí pero sin ceder en realidad según Pedro Sánchez nunca ha tenido acuerdos con independentistas nunca había

Voz 1722 12:44 es un acuerdo con los independentistas

Voz 0230 12:46 les conoce de vista de haberse cruzado en el Parlamento preguntó Ángels Barceló Ábalos no les vimos votando para que fuera presidente los votos no se pueden rechazar eh eh esa imagen de Pedro Sánchez obligado a aceptar los votos de los independentistas en la investidura eh venga no no no bueno no venía voy por qué bueno sería con nieve

Voz 2 13:10 no no es obligado obligado

Voz 0230 13:12 no sé si os habéis fijado en el eh final de Ábalos los votos no se pueden rechazar eh es una cosa que hace a veces es decir que la reacción fue un poco histérica e en el suministro con final de Francia

Voz 1379 13:25 vale pues entiendo que no igual no fue la más afortunada porque esa palabra parece más vinculada a conflictos presos no que nosotros no reconocemos eh

Voz 14 13:37 vale vale

Voz 0230 13:40 a todo esto os acordáis de la seguro que os acordáis a la declaración de independencia de Cataluña el hombre hace un año y medio que provocó un reforma que todavía vivimos reformas que no declaración política que va lo dicho fue político no ha dicho uno de los miembros del Gobierno catalán esta mañana ante el Tribunal Supremo lo ha dicho en un tono de cierto desdén escucharéis dice era una declaración política al Parlamento hace política se sobreentiende un poco el usted no se entera o qué

Voz 0993 14:10 no declaración política o Parlamente Cataluña hace política

Voz 0230 14:13 eh yo sé y esto se lo podrían haber dicho a los miles a los cientos de miles de catalanes que les creyeron hace un año y medio incursos lo podrían haber dicho en ese tono entonces una declaración política porque el Parlamento hace política

Voz 14 14:31 todos claros poco él

Voz 0230 14:34 bien es verdad que en la siguiente frase Turull ha añadido que había una segunda parte en la que se encargaban cosas

Voz 0993 14:40 esa es la parte como toda propuesta resolución que encarga cosas al gobierno de la Generalitat

Voz 0230 14:45 hubieran podido decirlo entonces esto una declaración solemne del entonces presidente de la Generalitat Carles Puigdemont hoy presidente de una república imaginaria consecuencia de una declaración política con encargos de cosas pero podrían haberlo dicho hace un año y medio no hemos declarado la independencia encargamos cosas hacen cosas vieron pronósticos todos los jueces decidirán si hay delito o no pero a estas alturas ya se sabe que un poquito de cara dura sí que

Voz 0159 15:11 hubo un hasta bien todos algo que te quiero decir

Voz 0230 15:14 las acusaciones les pasa que se vienen arriba cuando interrogan sobrecoste de referéndum sobre la organización del referéndum

Voz 25 15:20 es cuando ustedes presentaron las urnas como fueron compradas esas urnas o no lo sabe ni idea pero usted estuvo en la rueda de prensa en la que él sí sí sí me dijo

Voz 0993 15:31 lo vamos a ir a la rueda de prensa va presidente de una urna yo fue la primera vez que vio la urna

Voz 0230 15:38 tienen claramente las acusaciones tienen también claramente enfocado el delito de desobediencia porque hay unas indicaciones de los tribunales que sedes obedecieron pero hay un punto en el que las acusaciones sufren es cuando quieren demostrar violencia o que los acusados estaban dispuestos a todo voy a toda costa cuando usted dijo

Voz 0993 15:55 daremos y ganaremos unos está refiriendo a que vamos a

Voz 1220 15:58 votar

Voz 0993 15:59 eh a toda costa no no no tan sofisticado normalmente no nuevamente cuando uno hace una cuando uno hace una a una campaña a favor de posicionamiento en un referéndum pues animar a la gente a votaremos y ganaremos no me imagino un tuit diciendo votaré perderemos no me imagino

Voz 0230 16:18 las discusiones políticas pasa estas carbono todos los llevamos sorpresas al final que tener paciencia todo bastó va a ser largo en el punto más inesperado te llevas una sorpresa quién iba a imaginar que las uvas crean plasmando lo cuento Nerea no

Voz 26 16:30 yo les tenéis si tenéis vaya un microondas Pays probarlo simplemente tenéis que cortar por la mitad introducirla entro en microondas bueno cómo surge esto es que el equipo de la Universidad de Trent en Canadá publicado el primer estudio sobre este fenómeno y los hallazgos sugieren dos cosas lo primero que hasta una chispa puede cautivar los científicos y sino atentos a usted audio

Voz 1 16:51 lo eh

Voz 26 17:02 se emocionan bueno y el segundo es que el plasma surja a causa de un flujo de energía entre las rodajas de uvas una fuerza que viaja a través de la piel es cuando es acumula suficiente energía pues produce este tipo de chispa de plasma y es un gasto izado que emite luz en el puente que une cada piel cada de los dos te hace perdido

Voz 1 17:20 está muy bien perdió

Voz 1220 17:29 Especialistas secundarios pues vamos a hacer

Voz 9 17:31 concurso digamos un con un poquito de alfombra no de Canada Gran Concurso que es el de Iturriaga vamos a hacer un concurso de basket es doble homenaje para di tú porque aún está caliente no la final de la Copa del Rey de baloncesto que tan brillantemente ganó del Fútbol Club Barcelona pero bueno vamos a hacer un concurso sobre este deporte de hombres negros e Iturriaga cuánto sabes de baloncesto sería la la pregunta era concurso ya tenemos a concursante al teléfono

Voz 27 17:59 hola buenas tardes qué tal buenas has tu nombre me llama manual Jandro acciones Manuel de instrucciones desde llegan

Voz 9 18:08 de la Mancha quede bonito que bonito eh

Voz 27 18:11 oye no

Voz 9 18:15 todas muy bonito en las uvas aquella Azón son bonitas también oye aficionó al basket que guay

Voz 27 18:22 permite que que empieza Juanma López Iturriaga

Voz 1220 18:25 así cuando la cosa

Voz 27 18:28 mira a amar el baloncesto ya que en la vida pues consiguen una canasta sin moverte de ahí está por ejemplo sin soltar ni nada nada entonces placer al mar con mi mujer soy yo el que vetaba siempre de Palomero sexual no digamos suave Palomera sexual

Voz 9 18:47 oye vamos a concurso contigo cuánto sabes de baloncesto venga venga pues la primera pregunta no te lo voy a hacer yo te la vas formular el catedrático de Medicina hay Anatomía Humana el procesador Wes y todo saldrá escucha atenta

Voz 28 18:58 motores con qué hueso se juega al baloncesto opción ha con el astrágalo calcando Navidad Cuno hoy de una opción B con el hueso que pecio trapecio hoy de Pizzi por me piramidal y semi una

Voz 9 19:14 bueno eso no lo hemos editado bien esta es la pregunta que me

Voz 27 19:18 si preguntas a esta zona de baloncesto

Voz 9 19:21 pero sí me parece bastante obvio que es una pregunta

Voz 27 19:23 pregunta la NBA de Felipe Reyes

Voz 9 19:27 no no puedo cambiar la pregunta es ésta Manuel lo siento

Voz 27 19:30 por eso nuevas ordenada se tenía entendido lo que ha dicho el rebote no vacuno pregunta

Voz 9 19:38 no no no no hay rebote porque tenemos otro concursante al teléfono buenas tardes a Cristino verdad a grip Pino desde dándonos llama eh

Voz 27 19:45 Andalucía dando grandes

Voz 9 19:48 oye que sabe esa respuesta no

Voz 27 19:51 a pesar de Pizzi fue lunar que son los jueces de la mano

Voz 9 19:55 sí sí luego se despide claro que sí eso es uso este punto para hablo por favor

Voz 1176 20:02 no hombre

Voz 27 20:06 bueno queremos que plazo en la tabla

Voz 9 20:09 si no hay que confiar en la gente de estudio la verdad que no oye escucha a grip Pino no si aciertas lo siguiente pregunta usted pues lo siento pero no te lo voy a hacer yo te lo va a hacer el catedrático de Lengua Castellana y filólogo profesor concretas

Voz 14 20:22 buenas tardes soy primo del de antes y la pregunta una voz de quién es este verso

Voz 28 20:29 mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla y una canasta para jugar al baloncesto

Voz 0230 20:42 tienes perro

Voz 9 20:43 de quién es este problema baloncestístico mítico

Voz 27 20:48 a tomar el pelo a la gente porque esta vez baloncesto porque es la que pregunta etapa que no deja España

Voz 9 20:55 pero rebotes no muchísimas bueno una pista Antonio cafés los pantalones

Voz 1176 21:03 Antonio Machado

Voz 9 21:08 es un producto muy Iturriaga bueno has ganado el concurso es un experto en baloncesto es desde nuestro punto de vista qué quieres que te diga el premio bueno pues ha ganado una estancia de dos noches en hotel de fin de semana el vi el fin de semana de las elecciones con el jugador de baloncesto que Tulio

Voz 27 21:26 has puede generar jugador ex jugador donde esto parte también si vale pues dijo Pedro Sánchez

Voz 9 21:33 sí señor pasando bien nada adiós hasta luego

Voz 1220 21:39 ya es el entremés el concurso en La Ventana con Carles Francino

Voz 0159 21:45 ah

Voz 2 21:53 ampara aquí seguimos en la hora de todo por la radio en La Ventana José Antonio Páramo tienes algo que decir

Voz 1176 22:00 claro

Voz 29 22:03 aclamas esa factura ni caso cuando tienes que firmar el contrato de alquiler dudas por esa letra pequeña bueno pues a lo largo del año en muchos momentos que necesitas que alguien real que realmente sepa pues eso que te ayude de verdad no te preocupes tengo la solución al alcance de la mano te tienes que hacer de legalizadas y sentirse

Voz 1176 22:20 es poca cosa

Voz 29 22:23 a veces como necesites porque con la tarifa plana de legal Itaú puedes consultar por teléfono abogados expertos tantas veces que quieras en todos los derechos ven fácilmente

Voz 1220 22:33 otros

Voz 29 22:35 en todas las materias de derecho es para el lo mismo bueno ir por sólo quince euros al mes que hay que hacer llamar gratis novecientos cien tres seis seis tres tenemos en estos momentos seis seis bonitos queda le dicta y ahora el universo Tram

Voz 1176 22:55 no

Voz 1 23:14 Marta del Vado importe

Voz 6 23:17 Iturriaga te saluda a primera vista

Voz 2 23:19 a cantando tú también

Voz 0159 23:22 a través de un país de emergencia nada

Voz 6 23:28 el viernes el presidente Donald Trump declaró la emergencia por esta situación de inseguridad que vivimos en la frontera sur cualquier bar en entredicho si nos dio una exhumación de drogas ya sabéis de traficantes de personas de todo tipo de crimen sí sí de pandilleros ante este peligro inminente el presidente declaró una emergencia que le va a permitir movilizar seis mil quinientos millones de dólares para reconstruir el muro sin la autorización del Congreso el mismo Trump explicaba que la declaración de emergencia abriría la puerta a una batalla legal y lo hacía a burlándose lo hacía con tonillo

Voz 30 24:06 a ver quien se bodega ante vosotros de Night Soccer y en Weibo paz

Voz 0159 24:14 en demandar íbamos a recurrir y lo vamos a acabar en el Supremo y a sí

Voz 6 24:22 cual no

Voz 2 24:24 donde poderes el caso es que dieciséis

Voz 6 24:27 ha demandado ya al presidente basándose básicamente en que Trump está robando los impuestos de los ciudadanos para construir un muro esto no lo digo yo lo dice el fiscal de California que basa la demanden las propias pala obras de Trump que en el mismo momento en el que declaró la emergencia reconoció que lo hacía solo para construir un muro más rápido

Voz 30 24:48 hay que prever Chan hayan nicho ustedes

Voz 6 24:52 no necesitaba hacer todo esto ahora de declarar la emergencia dice todavía tengo hasta dos mil veinte para construir el muro pero quiere hacerlo ahora lo más rápido posible en fin en esa rueda de prensa Tram contó que el primer ministro de Japón Shinzo Abe le ha propuesto para el Premio Nobel de la Paz Icon suele Dance habitual

Voz 30 25:11 detalla el choque de Jeb

Voz 6 25:15 esto qué es lo que mucha gente quiere que le den el Nobel y no como a Obama que todavía no sabe ni porque lo ganó el caso es que estas declaraciones llegaron a oídos de los japoneses que preguntaron a su primer ministro si de verdad ha propuesto a Trump para el Nobel de la Paz

Voz 31 25:29 GI Joe objetada ideal de Nook se extrae

Voz 6 25:33 Yeste es el portavoz de AVE que ha explicado que el comité del Nobel tiene como política no publicar las recomendaciones de los nominados y que Japón va a respetar esa política así que ni confirma ni ni desmiente Donald Trump ha tenido estos días la revisión médica anual el presidente ha engordado dos kilos en el último año que estabais aquí eso es lo que haría queríais a verlo en total pesa ciento ocho kilos ciento ocho ciento de estos gansos quienes tiene obesidad soledad según la escala oficial del Centro de Prevención y Control de Enfermedades no me dedico a hacer una huelga

Voz 2 26:12 sí

Voz 6 26:12 médica certificado que goza de muy buena salud pero el caso es que su nuevo Índice de Masa Corporal dice que que tiene obesidad entra en el rango de de los obesos y bueno la verdad que mide uno ochenta pero

Voz 14 26:26 vamos que está hacedor

Voz 6 26:31 se ve que para hacer algo de deporte se ha tenido que gastar cincuenta mil dólares lo ven instalar un simulador de golf en una habitación de la casa

Voz 1220 26:38 la verdad es que en la cama

Voz 6 26:42 en una de ellas que le va a permitir jugar al golf virtualmente y esto les va a venir muy bien para llenar ese sesenta por ciento del tiempo que tiene de Executive Time

Voz 0159 26:51 su horario laboral que va a dejar de ver un poco la tele de tuitear por lo menos se va a levantar y a mover el

Voz 20 27:04 no

Voz 32 27:07 eslavas

Voz 0159 27:08 el AVE en infiltrado en el Ku Klux Klan una

Voz 6 27:11 la peli de Spike Lee no sé si el abismo todos los directores y bueno

Voz 0159 27:14 bueno pues tenéis que haberlas una de las nominadas a los Oscar que se van a celebrar el domingo va a tener una

Voz 6 27:20 va a ser una edición con mucho contenido político con pelis bueno como ésta como la de vais la de Dick Cheney el documental de Ruth Ginsburg la jueza del Supremo el icono feminista de la que hablamos el otro día también y en el caso es que se va a hablar de del racismo institucional que está a la orden del día en este país el catorce de febrero sin ir más lejos en Montana dos mujeres estaban comprando en una tienda cuando un agente les escuchó hablando español le pidió los papeles

Voz 20 27:47 vas detrás es panes en una de ellas

Voz 6 27:54 que la gente que aseguraba que esto no es un asunto racial pero que es que les pedía la documentación porque le resultaba raro escuchar español en ese estado en la frontera con Canadá so we escama tu by mio ya cuentan que estaban en la tienda comprando leche huevos fueron detenidas por un agente al hablar español no llevar el pasaporte encima porque uno va a comprar huevos con el pasaporte el caso es que las dos han nacido en EEUU aunque son de origen mexicano ya esta semana han demandado a las autoridades por vulnerar el derecho a la igualdad y por último una una noticia de hoy es el senador Bernie Sanders que a sus setenta y siete años vuelve a la carrera Price sí sí sí ha anunciado esta semana que se va a presentar como candidato a las elecciones de dos mil veinte

Voz 31 28:47 exacto

Voz 6 28:50 y concluyó que es inaceptable igual y ante antiamericano tener un presidente que es un mentiroso patológico sexista racista xenófobo que no tiene precedentes en la división que está provocando en este país con su programa electoral va a ser una continuación ya lo ha dicho del que presentó contra Hillary Clinton sanidad universal lucha contra el cambio climático educación pública gratuita subida del salario mínimo quince dólares la hora y hay que ver si los estadounidenses están preparados esta vez para apoyarle oscile consideran como Le considera Trump un radical socialista

Voz 0230 29:24 de la extrema izquierda cuántos años cuántos años setenta

Voz 6 29:27 setenta y siete tiene sirvió Felipe

Voz 0230 29:30 sí sí decisiones que es cómo se presenta la

Voz 19 29:36 cierto

Voz 1220 29:41 no es así o con Juanma López Iturriaga el gran desafío vamos a saludar hoy tenemos un nuevo chico en este en este desafío más un jovencito no sabemos si confuso ahora lo vamos a descubrir cómo queremos saludar a Moisés de Córdoba hola Moisés

Voz 2 29:59 hola muy buenas puso no tengo una foto de Ignacio te entonces eres más confuso lo que yo pensaba bueno

Voz 1220 30:10 aquí vamos aclaramos todas las semanas cosas E insinuó que se lo pregunten a Pablo que lleva ya siete semana Pablo buenas tardes cobra de las eh hemos hoy tenemos un buen duelo un buen duelo el tocadiscos por ahí rondando si hay un tocadiscos bueno bueno seguro además Si bueno bueno es que el otro día fíjate que llevamos tiempo dando regalando tocadiscos yo el otro día vi una foto que nos mandó una pues bueno concursante que había ganado es muy guapa mucho que se profesor nada vinilos que hay ahora claro claro bueno pues venga Moisés elige compañero o compañera que tenemos a Marta

Voz 2 30:49 Marta Marta del Barça desde cuarto

Voz 1220 30:52 sí es

Voz 2 30:54 venga sienta presionado a Pablo venga venga pues empezamos con la Prime

Voz 1220 31:03 la tanda diez empiezan Moisés Marta el rebote bueno ya paso San Valentín afortunadamente que por cierto por ciento Moisés de era San Valentín de dónde de Padua de Roma o de Bilbao

Voz 2 31:19 vale sabía que iba a decir pero no es de ropa

Voz 1220 31:24 pero pero pero yo tengo que contestar ahora mismo darle a ver mala al Cuenca izquierda pues hay que escuchar más la radio en los martes

Voz 2 31:35 no es este pide ayuda tu serás beca pero esto ser vale vale

Voz 1220 31:44 no sé que es gran avance

Voz 2 31:46 esto es una noticia de hoy que Granada

Voz 1220 31:49 vamos a poder disfrutar pronto en whatsapp relacionado con los grupos queridos y odiados grupos tres opciones deberás dar tu permiso para formar parte de un grupo temporada de hacer de un grupo así porque si bien segunda opción podrá salir de un grupo sin que se enteren los el resto del grupo que esto mola haría también desde Viena y tercero podrás blog

Voz 33 32:10 crear a unos del grupo siempre he pesado logró pues pues vas a poder bloquear a unos y a otros no

Voz 1220 32:16 cuál de las tres ese Moisés la primera y la segunda o la tercera ha habido toses saben ha dicho

Voz 6 32:23 es donde rebote rebote con Marta

Voz 2 32:25 venga a ver era poder estar

Voz 1 32:29 deberías dar tu permiso para formar parte muy muy muy muy bien su primer mundo

Voz 1220 32:38 sí le mandamos todas estas señales el whatsapp está súper hablando de whatsapp en enero en enero sobrepasó una cifra muy redonda de gente que lo usa vale muy redonda cien millones de personas mil millones de personas o diez mil millones de personas

Voz 14 32:54 sí sí

Voz 34 32:55 un hombre muy redondas de cien mil

Voz 1220 32:59 diez mil mil bueno a ver que se que decía mil mil mil mil mil que no Farhan vale hablemos paramos me queda mucho también para móvil mio ya vale emoticonos de whatsapp cuál de estos tres emoticonos no existe vale el emoticonos del way él emoticonos de la May de la llama perdón o El icono de Langa la cual de estos

Voz 2 33:29 les no existe cuál de la gacela correcto muy bien vas bien pregunta

Voz 1220 33:42 ven hoy hay que felicitar a un colaborador del todo por la radio dejó bien claro un colaborador de todo por la radio al que le gusta inventar palabras Nebreda hablamos no lo que ha

Voz 2 33:56 bueno yo ya no puedo pero quién inventa palabras

Voz 1220 34:01 en yenes

Voz 2 34:02 ven aquí esa Gur Gur más vale dado que no la sabe que era lo sabe ella Luis Piedrahita el gran Luis Piedrahita alemán damos

Voz 1220 34:16 felicidades hombre cuántos años tienes un tiene la cara de Moisés tienes la cara de Luis Piedrahita no

Voz 2 34:21 ver cuántos años tienes claro

Voz 1220 34:23 bajo el flequillo cuántos años le echas a Luis Piedrahita te voy a dar dos años arriba dos años abajo bueno te voy a dar tres venga que me has caído bien que es tu primer día tres años arriba tres a eso cuántos años crees que tiene Luis Piedrahita

Voz 2 34:39 cuántos cuarenta o cuarenta años

Voz 1176 34:44 dos

Voz 2 34:46 ah sí

Voz 1220 34:49 eh pregunta triple pregunta baloncesto menuda la que se lio en la final de Copa ganó ganó el Barça al Madrid buenas si no voy a decir nada

Voz 33 34:59 por cuántos puntos por uno por dos por tres

Voz 2 35:04 por uno correcto muy bien

Voz 1220 35:08 el Madrid se ha acogido un cabreo del doce ya ha amenazado con que tres opciones dejar dejar de jugar la Copa del Rey porque ya dicen que le roba ya dos veces dejar de jugar en ACB cualquier cosa o dejar de fumar

Voz 2 35:23 matar a un referéndum de Harden

Voz 1220 35:27 jugar en la ACB correcto hablando de deporte te sabéis que que Rafa Nadal se casa a salir bien si te aunque sí sí sí con con su novia la guía ha salido una noticia sobre su despedida de soltero a la que espero que me invite entre mixtos pues no sabemos invita a las bodas que va a ser Rafa Moisés tres opciones Se va a recorrer la mítica ruta la A66 de Estados Unidos en caravana con unos amigos acabando en Las Vegas va a visitar va a visitar los escenarios de El señor de los anillos en Nueva Zelanda en caravana también con unos vídeos si os vais a ver el Guggenheim de Bilbao en caravana con unos al de las tres

Voz 2 36:05 la ruta la ruta como resultado de todas formas queda

Voz 1220 36:09 la Rafa que eso ya lo hice yo hace veinticinco años

Voz 2 36:11 vaya pregunta pregunta cuidado

Voz 1220 36:15 también ya que estamos en la semana la Copa el Rey está hablando es de mucho baloncesto un Se abre el telón de baloncesto vales abre el telón y sale seis jugadores de baloncesto no en una cancha vale cinco de ellos tienen balón un balón en las manos uno cada uno piel el dio trono cinco atienden y el otro no Turriano a mí no me lo han dado nada ya no es como se llama la película muy parecida a una de Bruce Willis vale cinco cinco tienen balón hay uno que no tiene balón con lo cual no puede hacer algo que se hace en baloncesto paré película muy parecida a una de Bruce Willis

Voz 14 36:54 voto mítica tiro en qué tal

Voz 2 36:56 con la de cristal que estás tú estás dentro de la gira que si no hay cinco balón el el el sexto no con lo cual el sexto su tiro

Voz 1176 37:12 me ha gustado

Voz 2 37:16 tú felicitar por favor oye nueve no

Voz 1220 37:19 esta vía de puntos en nueve puntos sobre dos sobre Grace sobre doce podrá Zafayona

Voz 1176 37:24 lo para

Voz 1220 37:27 bueno pues venga vamos vamos con el campeón

Voz 2 37:31 la cosa difícil oye

Voz 1220 37:34 vamos con un clásico un refrán que viene del Quijote vale si es un medio refrán un refrán hombre yo es que d'Esquerra

Voz 1176 37:42 la frase una han dicho adiós

Voz 1220 37:44 mucho dejemos lo dicho vale dejemos lo han dicho atento al Pablo lo tienes que rematar si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro mal para quien Zidane el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro mal para quién

Voz 1284 38:00 ah bueno para eso está claro claro

Voz 1220 38:03 no me claro Pablo para que está mal

Voz 1284 38:05 no no para el cántaro

Voz 1220 38:08 si no no da igual que de uno a uno estamos Pablo venga pregunta madre mía en León el mundo una noticia sobre el número de personas que están actualmente dadas en el mundo ahí hay gente sí sí sí sí entonces cuantas cree ese Pablo dos mil veinte mil o doscientos mil poquito poquitos pero pero que no

Voz 2 38:37 me era

Voz 1220 38:38 la primera dos mil oye te voy a sancionar

Voz 1176 38:40 esto ha dicho que hay poquito pienso eh

Voz 1220 38:47 hace tiempo Voices está a punto de ya de hacer de reclamar porque Obélix tercera pregunta para Pablo Borrero peligros tiene una fuerza sobrehumana siempre hombre

Voz 2 38:58 Pablo Marta lo sabe por porque porque estaba yo en la cima

Voz 1176 39:05 eso claro

Voz 0159 39:10 pregunto hoy

Voz 1220 39:13 ya sabes que en cumpleaños Lin Marvin muerto dijo nadie espera de

Voz 1176 39:20 da para Francino

Voz 1220 39:22 sí que te preguntaba Lee Marvin que cumple noventa y cinco años cumplía porque ya no sabemos si está con nosotros para celebrarlo tú qué quieres

Voz 2 39:32 cuando espera que Francisco Camps pero murió en el ochenta y siete correcto Aldi Marvin Lee Marvin hijo ella verdad sí me has salido de lanza la siguiente pregunta de dónde le han salido más incontrolable

Voz 1220 39:52 más Lynn Vargasvil tenía una voz profunda magnificar en una de sus pelis más recordada la ley da la ciudad es posible canta a mí me gustó yo no lo tengo gol canta esto tenemos creo que tener la canción

Voz 35 40:04 no hombre bueno Pedro Sánchez

Voz 1220 40:12 sí es correcto bien bueno esto es lo que Qala I was there and One vale que si he dicho fecha Marta que es sí que significa Wanderers tres opciones brillante osea estrella brillante estrella errante o estrella paseante

Voz 2 40:33 errante Herrán errante

Voz 1220 40:36 punta

Voz 36 40:39 el

Voz 1220 40:41 un triple volvemos a la final del domingo la última hasta el partido bueno canasta o lo que fuere ah vale pero quien metió los últimos puntos del Madrid tres opciones

Voz 34 40:53 Sergi Llull Carroll Oltra

Voz 2 40:57 que haga Carro Carro Carro seguro no estaba

Voz 1220 41:01 en junio se estrena la que puede ser la peli del año tiene título de canción de los Beatles trata la peli que la verdad ves el trae tiene muy buena pinta trata de un hombre que sufre un accidente cuando se recupera Bieber ese da cuenta que todo sigue igual salvo que los Beatles no han existido nunca diese sabe todas las canciones de los tiene padre no está muy bien qué canción pone titula la peli tres opciones Hey Jude son thing o Yesterday

Voz 2 41:29 será Yesterday correcto e es de Danny Boyle Trainspotting y todo esto bien he eh pregunta tú Chacho hermana de Boris

Voz 1220 41:39 Johnson político inglés que es ferozmente pro Brexit eh no comulga con las ideas de su hermano para llamar la atención que ha hecho ha compuesto una canción ante el Brexit que la está apretando en en en Inglaterra se desnuda en un programa de televisión o convocó elecciones como Pedro Sánchez

Voz 2 41:57 la primera la primera compuso

Voz 1220 42:00 la canción anti pues se desnudo en un programa de televisión que significa la expresión quid pro quo

Voz 2 42:09 no has guarra eh no no no vale de aquí para allá

Voz 1220 42:19 pic procuramos suelen sí

Voz 2 42:22 el Hannibal Lecter en Euskadi está pero si no

Voz 1220 42:24 y una cosa por otra es una equivocación me dije una cosa poco y por último pregunta si está me gusta mucho y ahí se abre el telón sale Jesucristo ya jubilado esto es esto es un universo paralelo Jesucristo ya está jubilado y está el hombre ahí sentado ya con su edad ganando a Vicenç quejándose que no llega a final de mes como se titula la película muy parecida a una de Mel Gibson se abre el telón y sale Jesús no notó el ser no suele pero ya está viejo pole si estoy tal quejándose de que no llegar a final de mes por la cómo se titula la película los

Voz 1284 43:07 Mel Gibson por favor no no sí sí anglófila la pelis Meyer ya no vale pero como se de la tele Mélenchon que pilló obra

Voz 1220 43:21 no la obra no la la peli de era era la Pasión de Cristo en este caso es la única

Voz 1176 43:30 hombre que vengan a los Mossos d'Esquadra paga

Voz 2 43:36 a ver cuenta cuenta que ya está votada saca lo dejamos la semana que viene si esta semana que hoy se puede es verdad si no tienes que abrir ningún ríe

Voz 1220 43:47 lo ni nada de eso no

Voz 1176 43:50 no bueno la Audiencia Nacional

Voz 1220 44:01 a los dos

Voz 6 44:03 y Marta a que mola los martes aquí si yo estoy aquí el martes que viene como siempre dice sí sí sí sí