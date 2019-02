"Tener mellizos es como la NBA"

Voz 0313 00:00 Mariola Cubells buenas tardes bienvenida cómo estás muy bien muy contento muy bien vamos azul pero en tonos distintos hay mira siempre el matiz diferencial te escape de agua kárate el pelo y acércate al micro por favor a los cascos y no me queda más qué razón Boyero eh no no me está gustando la tercera temporada de True detecte no me faltaba un poco y me falta el sí a mí también me faltaría un pisotón que tengo ganas ya de que termine Exactamente un poco harto ya de los saltos de tiempo para arriba o p'alante además me perdidos en qué coño lo así no ya fuera pro soy un poco así

Voz 1 00:35 a mí no me estado muy bien los actores y tal pero está pero a ver si el último capítulo menos no tengo veremos qué haremos lo hablaremos de los todos los tiempos para contar las historias

Voz 0313 00:45 muy importante y además la primera temporada era la

Voz 1 00:48 que tenía al efecto sorpresa y lo demás muy poco cansino

Voz 0313 00:52 bueno oye hoy en la muy bien hoy en La Ventana de la tele vamos a ocuparnos otra ley de vida como extra que antes se comentaba de que pongan los de siempre ley de vida que lo de ser padre ser madre en definitiva de tenido hijos esto es una bendición un castigo respuesta depende depende depende pero que la vida te cambia de cabo a rabo de eso no hay la más mínima duda hay te puedes encontrar metido yo que sé en conversaciones sobre alimentación

Voz 0057 01:15 pues es la clase de esto sabía una madre que les estornudar en la cara puede ser

Voz 2 01:19 claro no les diga nada porque te los encuentras cada día que en qué alegre a todo ello hay que tener un niño no es sólo miseria no te voy a rendir

Voz 0057 01:26 tiene todo lo que hago es me arrepiento lo devuelvo

Voz 3 01:30 no claro no no no tranquilos tampoco hay que gritar Ahmet de uno en uno de un uno compartí

Voz 4 01:42 Lucas Lucas de aquí tienes tu merienda deja

Voz 0057 01:45 señor no podemos competir con eso con una hamburguesa

Voz 5 01:47 la fría llegue no pasa nada nada que su madre Soledad crema de brócoli no hay mierda de esas estas hamburguesas frías tienen más sabor que todo lo que han con esta semana juntos

Voz 4 01:55 ya saben Laura que comenzó

Voz 3 01:59 allí se pregunta mamá dónde habéis comido

Voz 0313 02:03 doblando el número uno te puedes encontrar con esto te puedes hallar en mitad de un debate sobre el nombre de una clase

Voz 6 02:10 la clase a nuestros hijos esta clase se llama la caseta las ratas sí y la otra línea Se llama la clase de los pandas y también están los delfines y los leones les gustan los animales delfines hispanas está bien porque son animales simpáticos pero las ratas sí yo también lo pienso reconozco que yo fui la primera sorprendida pero lo escogieron ellos creemos que es importante que empiecen a tomar sus propias decisiones porque que estado pero es que las ratas son animales asquerosos y portadores de enfermedades de verdad queremos que nuestros hijos sean los ratas deciden ponerse yo qué sé los tumores salvo vuelco cien por eso los nazis o los de la ETA no es que el derecho a decidir tiene que tener unos límites a ver si digo yo

Voz 0057 02:53 pero una cosa si hacemos que vuelvan a votar pero les damos una lista de animales que no se pueden votar que os parece bueno aunque es un derecho es decir casi Prado tamos ratas

Voz 7 03:05 hámster

Voz 0057 03:07 algo más serpientes a ver

Voz 7 03:10 tenemos ratas hámster serpientes cucarachas dos bofetadas ahorras palomas y arañas

Voz 0057 03:18 algo más buitres llenas llenas

Voz 6 03:21 gracias seguimos con la reunión resumiendo

Voz 0313 03:23 que todos los un pollo de eso hablada la serie mira lo que has hecho y resulta que este viernes en Movistar Plus se estrena la segunda temporada Berto Romero Bienvenido La Ventana lo más que contentos de estar aquí si te ríes tú que ya sabes lo que va a venir o sea es garantía de éxito

Voz 8 03:38 pues sí mira Revuelta reír porque después de describirlo reescribir lo rodar lo verlo montada treinta veces ya no

Voz 0313 03:45 hace gracia pero que te acercas nueve es la imagen la verdad

Voz 1 03:49 está muy bien escrita la sería está muy bien pues sí

Voz 0313 03:52 estamos hablando de un remojón unionista no venga Berto también ha escrito

Voz 1 03:58 yo no sé Enric Pardo que ahora tarda buenas tardes entre ellos está el como ha escrito mucho

Voz 0313 04:04 lo de lo de lo de si se llaman tumores que es tuyo es de Berto

Voz 0057 04:08 no no se no con algunos todo jugamos ese juego de te quieres cada palabra trajes suena luego todo muy muy muy bien avenido oí el trabajo pasa por todas las manos

Voz 1 04:18 es la primera temporada ya estaba escrito sí

Voz 0057 04:21 sí sí sí estábamos con una el si Rafel Barceló Enric Pardo y yo mismo somos el equipo de de guión de esta serie pero como es eso que pasa por las seis manos en este

Voz 1 04:30 en este caso que empiezas tú después se lo pasa cuál cuál es el plan Ibarretxe lo cuentas tú todo el proceso

Voz 9 04:37 procesos muy muy hablar es casi como hacer terapia además como es hablar sobre la vida ficción a Alberto tiene un poco de de esto de de estar hablando de qué es lo que queremos hablar de qué temas Nos interesaría tocar

Voz 10 04:50 y luego bajarlo poco a poco papel

Voz 9 04:52 una vez hemos hablado ya pasamos como uno primero otro después lo hacemos en paralelo al final las seis las seis manos han pasado por casi todo

Voz 0057 05:01 oye pero repartimos el trabajo íbamos reuniéndonos cuando ahí cuando surge un problema o hay que o agua hay que afinar Lois sino va pasando por las manos de todo

Voz 0313 05:08 vida aficionada a todo o también hay algún punto de inspiración en lo bueno es que algunas de las cosas que hemos escuchado como nos han ocurrido más menos que entonces

Voz 0057 05:17 no tendrían que viene de todas partes verán en lo que se refiere a mi vida lo que hacemos normalmente es partir de situaciones que pudieran haber generado algo y seguramente no en general pues yo he ido a reuniones pero nunca se ha dado un debate ni como éste ni violento no pero claro tú lo oye pues estas cosas que me suenan pues entonces lo ponemos ahí en la mesa hay entre los tres

Voz 1 05:36 no no que si te nadie se atreverá a las reuniones luego la serie me permite hacer cosas

Voz 0057 05:44 que no hago vida por ejemplo en segundo episodio le metió una bronca un agente sí sí sí sí yo soy para hacerse fotos

Voz 0313 05:50 en la cola del festival pero no le habrán faltado la vida real ha pasado nunca

Voz 0057 05:55 bueno para eso sirve la la ficción no para para exorcizar para crear tengo una vida que no vivas porque si no yo es la que tengo ya la tengo

Voz 1 06:04 oye pero bueno la serie sí que habla de la tele dentro de la tele que eso es una cosa muy interesante que habéis conseguido de contar una ficción dentro de la ficción yo quiero saber si vosotros sonreír cuando Enric Berto cuándo estáis escribiendo esto cuando París un ahí

Voz 0057 06:18 a vosotros os vais yo mucho

Voz 9 06:21 de las cosas más chulas de trabajar con Berto sean cuantos propias ideas con las ideas de todo es que luego él las interpreta en la Writers Room y claros ahí ves si algo funciona no funciona te puede hacer gracia el chiste sobre papel pero si Berto lo interpreta como para que te puedas volver a reír otra vez

Voz 0057 06:36 claro yo a veces lo sé ellos me dicen el triste yo los hago ahora es muy divertida sí y además en un horario muy poco divertido acostumbramos a quedar a las a qué hora y media no sé si es más gracias a las nueve y media de la mañana de la madrugada se dice venga y entonces es en una hora y media de concentración yo creo que si somos graciosos a esa hora pierda cualquier otra Enric porque tú también tienes niños no no no yo soy sí hombre soltero si sí tiene una

Voz 1 07:09 si no y cree que conoce la que no tiene nada que ver soy

Voz 0057 07:15 no es la primera temporada el gran reto de padres

Voz 0313 07:18 primerizos la segunda mellizos ya para tal es el Everest esto bueno tuvo además claro claro sí

Voz 0057 07:25 pero mellizos son el Everest ya el los mellizos son son la NBA dos más uno es la NBA no son tres son trescientos pero en la segunda temporada lo que hacemos es para no volver a hablar de lo mismo que no lo habíamos pasado muy bien viendo bebés hacemos un poquito y es no no ir directamente a eso sino detenernos un un momentito antes en el embarazo porque no habíamos visto embarazo también vemos a través de flashbacks el primer embarazo que son muy divertido ver cómo es un embarazo cuando todavía no tenía ningún niño como es otro cuando ya tiene su casa que es otro mundo y entonces ahí vamos a a ver qué pasa con la pareja cómo resiste la pareja eso sí se quiebra o si aguanta pues yo creo que una de las cosas que te trae un hijo es poner a prueba como está se está sólida va a salir mal

Voz 0313 08:16 los tres cerditos y la casitas de paja del ladrillo

Voz 1 08:19 yo una grieta si hubiera que si como hay ahí la palanca

Voz 0313 08:24 se me ocurrió bueno bueno un embarazo puedes aprender incluso nombres de contracciones

Voz 0057 08:30 antes una contracción

Voz 12 08:32 no me falta mucho para el acto preocupación es muy pronto todavía queda Ana

Voz 13 08:40 tienen una ante muestra a Cali no son encontrar otra

Voz 12 08:47 no sólo eso

Voz 14 08:50 a la Armada

Voz 12 08:54 no

Voz 15 09:03 en un señor dos uno dos a un médico

Voz 16 09:08 nacido en mil ochocientos y pico eh

Voz 0057 09:11 Ray Reino Unido pero se ha dividido

Voz 15 09:13 dos en función del show porque dos bailarines de claqué lo más pero oye muy para para

Voz 1 09:19 que no lo sepa esto es un momento musical de ella para que están allí en plena en plena historia hasta de depuración por la tripa blandura desarrollaron yo quiero saber para Enric por ejemplo porque para Ci igual es un poco más complicado esa falta a mí me sorprendan falta de pudor no para poder contar tu propia alguna vez que te he visto en teatro ya era un material de que tú utilizadas los monólogos lo de la vida con los niños para Enrique debe ser más fácil llevarla al papel pero para ti que igual

Voz 0057 09:47 al porque los que hacemos ficción da igual el material con el que trabajemos seguir sino en ficción lo que pasa es que lo llamas hasta ver todo bien sí que Federico

Voz 16 09:57 me da igual el y además yo sí

Voz 0057 10:00 monologuista que es que yo creo que esto es importante y los malaguistas hacemos esto siempre desde el primer momento cuando subimos escenario nos inventamos un personaje una persona personaje a la que les damos lo que nos apetece de nuestra vida el resto no lo inventamos lo mezclamos con lo que nos apetece contar entonces la serie al al fin y al cabo yo creo que es seguir haciendo lo mismo con más sofisticado no pero al final es finales yo lo veo al revés de lo que hace por ejemplo cualquier director no nos extraña cuando nos cuenta mira yo creado este personaje es mi alter ego se llama Francisco es un pintor pero él está hablando de él a través del personaje yo creo que hago el camino inverso yo tengo el personaje hecho lo uso pues como muñeco para hablar de de historias que a veces son mías a veces no es son invenciones y además te tiene este este componente extra de de saber que el público tiene esta sensación rara de pensar si es exhibicionismo que lo lo acerca mucho al falso documental que es un género que interesa mucho pues también me gusta mezclar elementos que son reales pues si puede salir Andreu haciendo de Andreu pues venga de metemos más tanto tuviera un documento real de Mi vida que pudiera mezclar ahí para que aún la confusión fuera mayor por supuesto que lo haría es divertidísimo

Voz 1 11:13 oye tenemos que hablar de va Ugarte que está absolutamente fantástica serie que es una bestia yo no lo sabía yo no no no no había visto nunca ningún sitio antes de me decía Berto antes Enrique no

Voz 0057 11:26 ha bajado su novia trabajó ningún papel importante como éste es el primero

Voz 1 11:30 que el casting fue una maravilla el cásting

Voz 0057 11:33 esta ocular hicimos este este castigo era muy exigente porque digamos la sería Duo en la primera temporada más aún casi es un único personaje entonces necesitamos a alguien que tuviera una energía muy similar pero distinta que que contrastar a bien que te quiere llegar la pareja que hubiera química qué es esa cosa que dos personajes que se caen bien ni se entienden en pantalla no probamos como un castigo muy activo además eh yo muy implicado en el XXV XXX personas hasta que apareció la última además como en las películas se era óptima

Voz 1 12:06 el BCE mentira eso no

Voz 0057 12:09 también encaste en que cuando ellas se marchó luego posterior me contó que ese fue el champán

Voz 0313 12:15 pues esto pero no no ha podido

Voz 1 12:17 sí porque está rodando cosa que está muy bien que esté

Voz 0057 12:20 no entiendo cómo no está robando esa pero

Voz 1 12:22 a la otra porque en esta segunda temporada tiene dos mujeres sí pero no está no se puede desvelar mucho eh

Voz 0057 12:29 bueno hay claro en la serie estoy rodando las clarisas entonces hay común otro juego de actores que los actores que ya hacen pero había puesto os hubiese hecho un lío

Voz 0313 12:42 está ahí hay escenas que arrancan pero el espectador que está pensando que hay un contexto no no no es el otro esteponero dando no

Voz 1 12:48 Enric vosotros un poco todos

Voz 0313 12:50 también una notable visto bueno un poquito es un poquito más pero vamos que sevillista que a ti te conozco carné leyenda negra España estos leyendas

Voz 1 13:00 vosotros lleváis esto lo hace el Terrat lleváis un montón de tiempo trabajando juntos yo quiero saber ese modelo de funciona muy bien esa esa especie de trabajar con amigos vosotros eso lo lleváis a cabo desde hace cuánto

Voz 9 13:12 pues nosotros empezamos con este proyecto ahora lo

Voz 10 13:17 ocho años en sí

Voz 9 13:19 sería un serio hoy están haciendo cuentas hace unos en el en octubre del dos mil quince ha jugado pues viéndolos todo todas las semanas los tres veces cuatro veces

Voz 1 13:32 calle y no desea también nos pues mira

Voz 9 13:35 al principio sí que lo parecía pero pero yo creo que lo hemos cogido como mucho gusto al al trabajar sistemáticamente con el tiempo al al ir que las cosas vayan madurando a ir

Voz 0313 13:48 hay rutinas placentero que son una mierda esa es la diferencia no atenderán sí

Voz 0057 13:54 sí sí sí mira yo siempre tiendo a trabajar como bien nos exime a veces les sale escuchamos sí pero no sé si yo siempre tiene a trabajar con amigos Si puedo trabajar con un amigo mejor prefiero no hacerlo normalmente ocurre que cuando empieza a trabajar con alguien me acabo convirtiendo en esa persona entonces al final siempre acaban siendo amigos

Voz 0313 14:16 pero esto esto que tú cuentas medio en broma medio en serio

Voz 0057 14:20 era lo medio siempre debería déjanos fenómenos

Voz 1 14:22 no eso que te toque tú cuentas medio en broma medio

Voz 0313 14:25 en serio para que lo sepan los oyentes la fórmula del Terrat El Terrat original por El Terrat añadidos yo creo que es un modelo a estudiarán esas escuelas de negocio lo digo lo digo con con en fin con absoluto convencimiento porque es la fórmula esa teórica que todo el mundo proclama de que la gente para trabajar tiene que estar motivada de bien cuidada y tal no no es que aquí la gente hubo una buena parte de la gente son amigos son bondadosos son generosos tienen buena relación todo hay algo toca

Voz 1 14:52 no porque porque no no puede si esta es la gran la gran historia no sólo yo solo y ha dicho la verdad

Voz 0057 14:59 no está bien que no se quede corto entonces el otro

Voz 1 15:04 a ver si no porque a mí próximo habría anima yo no tenemos aquí un poco sí

Voz 0057 15:09 a ver yo siempre he sido bastante así yo por ejemplo con la gente con la que de trabajo en el teatro llevo veinte años trabajando con la misma persona hoy más veinte años este y el año pasado se cumplen veinte años de trabajo con las mismas personas con Rafel Barceló con que llevo no bajando en este proyecto antes ya también había trabajado pues casi la misma cantidad de tiempo cuando entré en El Terrat me encontré con un perfil muy similar también lleva este rollo tuvo estrenos la próxima semana no el teatro el sí

Voz 0313 15:38 el veintiocho veintiocho y estarás todo un mes en Madrid hasta el veinticuatro el veintiocho de

Voz 0057 15:43 de febrero hasta el veinticuatro de Barreda

Voz 1 15:46 la verdad es que se ha arreglado ya vamos

Voz 0057 15:49 qué espera después al Teatro Capitol plata pues que la Alierta gorda pero

Voz 0313 15:58 el gordo no tenía que haber hecho una lista de de de

Voz 0057 16:00 traducción que Sinama hice una lista de distribuir fusil

Voz 1 16:05 si no no tiene Enric ayudar

Voz 0057 16:08 la lista a ti te llega mi mensaje ya está tú así que eso no

Voz 0313 16:12 en ese mes eh pero si algún grupo

Voz 0057 16:15 no es un chat una bolsa en Guárico hay tres este caso ciento quince personas que sin ningún criterio mezcle famoso el presentador de televisión actores actrices con gente de tu familia pues amigo mío

Voz 1 16:29 no te digo aquello se convirtió en una peli

Voz 0057 16:31 la de perros rápidamente se grupo de tu legado y entonces me asusté inmensa Lidl Grupo el satélite de grupo tus derechos como administrador pasan a otro entonces ese otro me volvió a meter estoy a mucha gente se ha ido pero claro eso no no esto es terrible te hace gracia pero pero aparecen los teléfonos de la gente

Voz 0313 16:56 gente conocida teléfonos de gente

Voz 0057 16:58 les permite denunciar podrían denunciar usted quitan si si es que aquí estábamos viendo estar en la cárcel

Voz 0313 17:05 Enric si algún día hacéis tercera temporada esto

Voz 1 17:07 esto es lo que está en el yo no es que de grupos de whatsapp como una de las de las normas si tú con tu ahora se supone que es la tercera bueno si hay tercera temporada claro quién sabe si hay tercera temporada los mellizos tendrían que estar ya en en el mundo sí sí es lineal y si fuera fuera lineal el público habitual Enric Pardo ya tendría que ser padre para entonces yo estoy botecito del hombre para hablar también a hacer meta televisión en clara

Voz 0057 17:46 a ver qué documentarse digo a veces no es esa diverso paralelo vaya a ser necesario vivir las experiencias para hablar de para hablar

Voz 1 17:53 ya no claro el discurso de las ficciones yo quiero saber Berto si tú por ejemplo no lo de las reuniones me interesa porque luego cuando vas a las reuniones de padres los padres deben mirar te mal

Voz 0057 18:04 no porque yo mira

Voz 1 18:06 Jamal entre que no todos han visto la serie

Voz 0057 18:09 dicen los que

Voz 1 18:11 la han visto a mejor no han visto todo

Voz 8 18:14 o estaban durmiendo o que alguna no

Voz 0313 18:18 al final las probabilidades al que entra sudado yo le daba guantazo también si se sea pero vamos sin ningún problema además te mira mal que le den yo soy muy respetuoso digo escribo una ácida sátira

Voz 15 18:30 no

Voz 0313 18:36 con valentía Berto Romero Enric Pardo oye muchísimas gracias amigo

Voz 1 18:39 a nosotros os será genial lo sabéis no

Voz 0313 18:43 la sensación por lo bien que con lo poco que hemos visto hasta ahora nos ha dicho que se preveía

Voz 0057 18:49 me gustaría que la gente conectara como hizo con la primera porque es lo más bonito que me ha pasado en estas series que noté que mucha gente les llegaba y si se sentía interpelada

Voz 0313 18:57 no obstante a nosotros tres nos ha ocurrido

Voz 1 19:01 sí pero no somos una muestra representativa

Voz 0313 19:04 a ver cómo sino exacto exacto claro

Voz 1 19:06 vaya Enric cara luego habla