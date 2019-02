La obsesión por gustar

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:48 vamos a tomarnos una vez más a esta Ventana de la filosofía de las últimas entregas hemos diagnosticado que vivimos en una sociedad que padece Dalton mismo político y social que la escuela debe o debería enseñar sobre todo a vivir no preocuparse por otras historias hoy el tema arranca a partir de un verbo el verbo gustar haber pregunta quién quién quién no quiere gustar e alguien sería capaz de responder que no porque hasta los bebés sonríen para para llamar nuestra atención no para captar Nos ya hacen gestos para que les hagamos caso pero una cosa es gustar y otra vivir vivir obsesionado para gustar a los demás pero claro como en este espacio todo absolutamente todo arranca con un punto de partida cotidiano Pepe Rubio buenas tardes hola buenas tardes cuál sería el digo ya haber pues podría parecer un arranque al más puro estilo Villarejo exclusiva de Moncloa punto com porque partimos de la grabación privada de una frase que el director de este programa osea tú qué pasa dijo en una reunión de contenidos con el equipo yo lo que querría saber es cuál Torre tuits ir cuántos Like se necesitan para que algo sea considerado viral que alguien me lo diga cuántos cuantos esto cuanto se agravó cuando se seguir avanzando las porque lo dije yo yo sé que lo dije no lo dije pero lo dije porque la preguntarnos inocente no hay reunión donde alguien no defienda como argumento para proponer un tema que es viral bueno quién mes que me que me mide esto cómo se hace pues bien yo como una hormiguita que es un animal muy filosófico me he puesto a buscar respuesta la primera cerquita de él de un redactor de Cadena Ser punto com Davy justo al que el preguntado cuánto me gusta o lie o cuánto retuvo para que algo sea vital

Voz 3 02:22 no hay una respuesta exacta para para determinar que un contenido sea viral o no no hay un indicativo que te llega a partir de un millón ya es viral no son varios factores que tenga repercusión mediática que haya un debate en Internet pues me ha gustado este último vídeo que ha hecho juega terapias sobre el Día Internacional de cáncer infantil y tú es que Musa un montón de colectivos estén hablando sobre el tema ese esos viral sí o sea no es únicamente números sino repercusión mediática que pueda tener tanto en redes sociales como en los medios

Voz 0313 02:55 bueno no está mal la primera lección no todo es cantidad bueno si no es lo que tiene estará un espacio filosófico también he ido a consultoría con Andrés Pérez Ortega experto enmarca personal estrategia e instructor Demi le hemos preguntado que si es una cosa es gustará a muchos os sólo a seguidores cualificados

Voz 4 03:12 la respuesta políticamente correcta sería no no es la cantidad lo que pasa es que sí que es verdad si resulta que te siguen diez mil personas es mucho más probable que alguien una empresa Tequila contratan al tiempo que tienen influencia en aniversario en mil personas lo importante y lo lógico y lo correcto sería la la calidad pero en este momento está primando casi casi el cincuenta por ciento También la también la cantidad

Voz 0313 03:33 pero entonces saber en qué quedamos que va claro yo es bueno gustara mucho sí o no lo importante apunta Andrés Pérez Ortega es no mentir

Voz 4 03:41 lo importante no es lo que aparenta Amos sino lo que aportamos a los demás no es una cuestión de envases no es cuestión de embalaje no es una cuestión de aspecto es una cuestión de que podemos hacer por digamos porque más vale tienes que es lo que está ocurriendo que la gente en lugar de estar mostrando digamos lo que realmente lo que está haciendo es maquillando es mintiendo y en el momento en que tú estás engañando tú estás ahí

Voz 0313 04:04 cuando lo que realmente es

Voz 4 04:06 te estás cargando digamos tu credibilidad te estás quedando tu prestigio textos que regando tu valor

Voz 1826 04:10 ya es decir que si estuviera aquí señor quieto Le diríamos Moraleja iría más o menos por ahí que gustar pero lo negativo es la obsesión por Guzmán no por el postureo más a esta exacto porque la obsesión por el postureo provocaría que Black Mirror

Voz 0313 04:23 me plaza sido tan famosas convierte en una serie del pasado y donde acudieron un asesor para que nos diga a quién debemos gustar y a quién no sea algo antiguo

Voz 5 04:31 gustan los desconocidos eso sube la mayoría de sus interacciones eviten eso círculo interior y son principalmente perdone el término personas de nivel bajo su círculo exterior ese cuál tiene muchas cinco estrellas recíprocas de empleados del sector servicios pero poco más por lo que puedo ver aquí le vendría bien un empujón justo ahí lo ideal son positivos de

Voz 1 04:54 personas de calidad del P I

Voz 0313 05:42 María José Guerra buenas tardes buenas tardes María José Guerra es catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de La Laguna hay presidenta de la Red Española de Filosofía hoy la pillamos en Barcelona a ver por dónde empezamos de entrada la filosofía tiene algún tipo de respuesta a esta obsesión galopante por gustar a los demás que siempre lo hemos tenido siempre nos ha gustado me imagino agradar al prójimo pero ahora es obsesivo puede llegar a ser obsesivo

Voz 6 06:05 eh hay un juego narcisista que los mecanismos de las redes sociales han sabido aprovechar muy bien ida alguna forma no tiene algo de adictivo eh el de alguna forma estar produciendo No somos prosigue Humet producimos bien contenidos imágenes discursos tuits y bueno recibí monja aprobación esto parece que tiene un refuerzo positivo y se convierte en una suerte de adicción porque claro no no ojalá haga es un mecanismo psicológico ni de psicología social que no Jassé muy muy dependiente de él

Voz 0313 06:47 la aprobasen siempre le hemos ido pero ahora amplificado ilegalizado pero si todo o casi todo es apariencia impostura dos cosas uno tiene que ser muy cansado eso por un lado dos tiene que haber un momento de la vida o del día en el que

Voz 7 07:02 o uno o una diga Bono este soy yo de ver

Voz 0313 07:05 da no tengo nada que ver con eso que trató de aparentar

Voz 6 07:08 claro yo aquí pienso que antes teníamos lo que llamamos tiempos muertos que no eran tiempos muertos no esperando ahora todos tenemos en la mano no nuestro teléfono móvil ir revisamos continuamente nuestras redes sociales o no entrar en contenidos por los grupos de Whatsapp con lo cual hay una suerte de colonización de la corriente de conciencia así que esos espacios para el diálogo de uno con un lo mismo que fue uno de los sentidos primero griegos de la filosofía queda muy muy reducido La sobre estimulación y la saturación es tal que ese tiempo para elaborar problema ya fueran no personal de políticos de todo tipo laborales pues queda muy muy reducido porque la mayor parte del tiempo estamos expuestos a estímulos y en muchas ocasiones sobresaturadas y en muchas ocasiones además recibiendo como información pues relatos ficciones ya no sabemos muy bien dónde queda la línea entre la apariencia y la realidad

Voz 1826 08:13 claro ese punto de saturación hará que en algún momento dado ese ejercicio de vanidad que no estás diciendo que se convierte en algo adictivo se torne en algo rutinario y acabemos cansando de todo esto

Voz 0313 08:27 bueno

Voz 6 08:28 no esa es una posibilidad la saturación de hecho Remedios Zafra que no es está especializada en este tipo de cuestiones ya plantea que hay que empezar a plantearse cómo desconectar no tiempos de desconexión cómo gestionar nuestras desconexiones Si con la alimentación

Voz 8 08:50 buena hablamos de El Aaiún no de las dietas pues a lo mejor

Voz 6 08:54 el régimen de exposición a todo este tipo de estímulos audiovisuales a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos que es una dietas al una saludable lo griegos ya hablaban del uso de los placeres no predicaban la moderación quizás hace falta una dietética de este tipo de exposición a mensaje continuas a una comunicación que no cesa

Voz 0313 09:22 si el concierto de vitalidad que es lo que planteábamos al comienzo de esta de esta conversación esta duda filosófica de a ver cómo se mire exactamente un algo para definirlo como viral de que depende de los de los lights de los de los tuits cómo cómo se mide eso a su juicio

Voz 6 09:37 pero bueno yo creo que es el imperio de lo cuantitativo no es atención a parir días

Voz 0313 09:42 a lo banal el otras Cygan m yo creo que sí

Voz 6 09:45 no se pierde porque el objetivo final eje esto que se llama el impacto impactar llegar a más gente

Voz 0313 09:54 gente yo moto que aquella foto de un huevo de hace unas semanas no que se convirtió en un fenómeno mundial la foto de un buen dato

Voz 6 10:00 osan puede ser cualquier cosa ni se sabe muy bien no porque el asunto es el impacto eso es curioso porque no sólo diríamos en un cierto nivel de las redes sociales sino que está pasando también por ejemplo con las publicaciones científicas en el mundo académico no cuanto más citado eres aunque tu artículo sea polémico y despierte no muchísimas críticas pero si te cita mucha gente suben como la espuma en los ránking es decir que hay verdaderas perversiones entorno a él este asunto de la lógica del impacto de lograr el mayor impacto posible se puede decir que vivimos en la era del parecer efectivamente no del ser al tener ideal tener al parecer hubo una época donde los símbolos de estatus eran los objetos no tu casa tu coche yo creo que esta a esta generalización no tecnológica de las redes sociales coincide tan bien sobre todo para las generaciones más jóvenes con el avance de la precariedad entonces un selfie no simpático o el prepararte la escena aunque luego tu vida no sin una vida pues precaria con muchas carencias pues te da en ese momento de gloria es una suerte de mecanismo de compensación que quizás sirve para producir una suerte de narcótico en asumió

Voz 8 11:33 es la realidad la dureza de la realidad edulcorar un poquito de lleva muy peligro

Voz 1826 11:38 no eso no porque por llevarlo a términos filosóficos creo que podemos estar perdiendo el yo y convertirnos en el otro en ese que proyectamos y que está muy idealizado

Voz 6 11:48 efectivamente no una suerte de disociación no de no saber muy bien cómo gestionar tu propia identidad de hecho esto es una de las cuestiones que hemos planteado para la asignatura de ética él como aprender a gestionar nuestras identidades virtuales que además pueden ser muchas y hacerlo con responsabilidad porque también los potenciales de acoso de violencia o simplemente de desconexión con la realidad que pueden tener para los adolescentes no nos llevan no como educadores responsables a pensar como ahora ya prácticamente no existe la intimidad se habla de extinguida no esto tiene que ver un poco a con síndico con con no se le da la vuelta a las cosas porque todo tiene que ser expuesto todo tiene que estar a disposición de la mirada de los otros claro no representaba también muchísimo riesgos la gestión de nuestras identidades virtuales

Voz 0313 12:48 bueno yo creo que está en circulación una moneda nueva que no es el bitcoins like que es una forma de medir la la fortuna fortuna entre comillas por cierto la ética será algún día materia común en cuarto de la ESO María José fue algo no

Voz 6 13:04 seguiremos batallando no estaba la cosa algo encaminada pero tenemos que empezar de nuevo esto El mito de Sísifo volveremos a subir no con la roca por la montaña vamos a pedir a todos los partidos políticos que en sus programas electorales en materia educativa incluyan el consenso de el pasado octubre sobre un ciclo de Filosofía en cuarto de la ESO y en los dos cursos del Bachillerato

Voz 0313 13:35 alguna pista de por dónde ir a la respuesta

Voz 6 13:38 esperamos que sean coherente no les pedimos coherencia porque bueno tanto no

Voz 0313 13:43 sí sí en octubre la verdad no

Voz 6 13:45 les pedimos que en unos pocos meses no hayan cambiado su visión sobre la educación y sobre el mundo así que plantearnos todos estos nuevos retos creo que se pueda ser de forma muy muy específica en clase de Ética y que hay una demanda social de la ética enorme y el otro día no un código ético para ejecutivos y no sólo referido diríamos a los mínimos de antológicos va idéntico Picard malas y buenas prácticas y no a comprometerse con el respeto a la diversidad con la sostenibilidad es decir las nuevas tecnologías nos demandan que hayan Orientaciones éticas y que tengamos debate sobre cómo estaban eso impactando en nuestras vidas cotidianas María José

Voz 0313 14:33 esta semana vamos a estar el lunes abriendo la ventana en Barcelona precisamente en Hospitalet de Llobregat en el en el Mobile World Congress Si yo tuviera la oportunidad de dirigirme a los grandes popes de la tecnología cinco G de todo lo que nos viene y tal que debería decirles desde un punto de vista filosófico para que no nos acabe atropellando todo este tsunami

Voz 6 14:52 bueno algo muy simple que es que la tecnología tiene que estar al servicio de la convivencia al servicio de respetar los derechos porque por ejemplo no estamos tanto nuestros datos continuamente de una forma muy inconscientes estamos viviendo una sociedad tipificada los datos tonta

Voz 8 15:12 en una nueva model una nueva moneda no picó en la hay

Voz 6 15:17 realmente necesitamos marcos regulatorios ético políticos que hagan que la tecnología contribuya a la convivencia y que no sólo a las fuerzas del mercado pueden dirigir todo este clan con lo mirado tecnológico y comunicativo

Voz 0313 15:35 me ha hecho mucha ilusión saber que las enviadas filosóficas que comienzan esta primavera llevan por título el tema de este año es lógica de la apariencia realidad y apariencia eso

Voz 8 15:45 es perfectamente la verdad volvemos a Platón no salimos de Platón muy bien María José Guerra muchísimas gracias por este ratito en La Ventana de la filosofía ha sido un placer de verdad

Voz 6 15:55 a ser también ánimo e a seguir peleando hace

Voz 8 15:58 seguiremos en la brecha

Voz 0313 16:01 a ver Pepe para cerrar hasta esta Ventana filosófica una recomendación filo cultural vas pues hoy recomiendo un libro que acaba de publicar Taurus se tiempo de magos del filósofo alemán Wolfram el en Berger y habla de la vida cotidiana y pensamiento de los cuatro grandes filósofos filósofos alemanes del Perú todo de entreguerra Wittgenstein Benja

Voz 9 16:21 min eh Heidegger y Cassirer

