Montaje Romeva

Voz 1805

00:00

pues en ese sentido yo en coherencia con lo que he hecho durante la instrucción hipotético consideró que este es un juicio político yo me acojo a mi derecho de responder sólo a las preguntas de mi abogado si en estos momentos soy diputada en el Parlament de Cataluña suspendido de sus funciones por ese tribunal IV justamente hoy hace un año trescientos sesenta y cinco días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político Jovi violencia cargo que sí violencia a la que ejercieron de forma incomprensible e injustificada los cuerpos y fuerzas de seguridad estado y yo lo que sí que es lamentar el hecho de que si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron renunciaron a ello les pasaron a ustedes a ustedes a los tribunales la responsabilidades responder responder a un problema o una cuestión que les atañe a ellos