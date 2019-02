Voz 1 00:00 ya

Voz 0194 00:20 a Sara vítores buenas noches esta mañana moría al diseñador de moda Kar Lagerfeld lo llamaban el Kaiser el rey de la moda queremos recordar y descubrir la cara B que había

Voz 0137 00:32 tras esas gafas negras pues lo primero una influencia indiscutible en la moda a nivel mundial y lo segundo una personalidad icónica de la que ahora mismo vamos a hablar Él se definía como una caricatura de sí mismo pero también como simplemente un diseñador

Voz 0137 00:50 no me importan los nombres no me importan los negocios sólo soy un diseñador es suficiente para mí y quiero ser mi nombre en un producto de Chanel Fendi porque la gente me conocen todas partes no puedo decían y cruzar la calle no Muerto con ochenta y cinco años en el Hospital Americano de París donde estaba ingresado desde el sábado pero vamos a quedarnos con su vida con su modo de hacer con su influencia pues como hacemos otras veces Angels en la cara B lo vamos a hacer es que vamos a definirlo con música con tres temas musicales porque además era un tipo súper culto melómano decía que la música le da color al aire del momento en dos mil seis la revista Vogue esa con un play listo una lista que ha ido ampliando con sus temas favoritos entre ellos estaba perfidia de Xavier Cugat y hay de todo en esa lista luego escucharemos algún tema más bueno pues Karl Lagerfeld nació en Hamburgo era el director creativo de hecho en el desde hace treinta y cinco años también defendí desde mil novecientos ochenta y cuatro lideraba también su propia afirma

Voz 1 02:16 sus amigos cercanos era su

Voz 0137 02:18 familia y este es uno de los casos cada desfile de Lagerfeld llevaba su propia banda sonora pero en este caso Florence Welch llegó a tocar en directo en uno de esos desfiles si eso fue durante el de primavera verano de dos mil doce en el Gran Palacio de París tercera pera parada Vanessa Paradis

Voz 1 02:51 ella fue una de

Voz 0137 02:51 a sus musas pero también lo fue la hija que tuvo con Johnny Depp Lily Rose Depp fue otra de las mujeres imprescindibles de su vida además de la moda la fotografía la ilustración delfines deben muchísimo a este hombre de traje negro la coleta blanca y las gafas de sol

Voz 0194 03:07 saludar Eugenia de la torrentes la directora de Vogue España conocía personarán personalmente lo entrevistó en varias ocasiones villanos va a ayudar a conocer la personalidad del káiser de la moda Eugenia muy buenas noches

Voz 4 03:19 las buenas noches tanto al Eugenia porque eso de Kaiser

Voz 5 03:23 bueno venía evidentemente de su origen alemán del hecho de que era poco uno de los últimos supervivientes de un estilo Le diseñador no que es el diseñador que se formó la Alta Costura de París en los años cincuenta Ike tenía bueno me estoy un poco más no quiero decir la palabra dictatorial pues hay un sentido a lo mejor bueno hace imponer una moda que necesariamente de establecer un diálogo con la calle que esta lo es algo que sucede masa obras de todas maneras realmente él puede diseñador que después está yo a cualquier tipo de etiqueta puede incluso al final de su brillante Mazo yo a la calle

Voz 0194 04:06 obesidad como él se creó el mismo un personaje no esa coleta blanca esa corbata los pantalones pitillo se se forma un personaje hasta hasta el final

Voz 5 04:18 él realmente convirtiendo de los diseñadores más reconocibles no es decir su propia imagen era prácticamente un elemento de marca más siendo uno de los diseñadores la fáciles de identificar incluso por la gente a la que no le interesa especialmente la moda sabe quién descarnada el no iba por la calle la gente me paraba por la calle sí bueno el cambio de aspecto a lo largo de su vida realmente la estampa sabes pantalón ajustado y el hombre muy delgado fue algo que sucedió hace menos en el año dos mil dos mil uno cuando adelgazó casi cincuenta kilos para para poder utilizarlos tras este imán creada para para Dior pero en todos los momentos de su vida incluso en su juventud siempre tuvo muchísimo cuidado de su aspecto no

Voz 0194 05:07 no hay álbum concretó que definiera su moda

Voz 6 05:12 bueno era soñador que aburre a la nostalgia

Voz 5 05:18 aunque era una persona extremadamente culto

Voz 6 05:20 está bien sus colecciones había no no voy cantidad de referencias a arte Victorias la literatura la música cualquier cosa podía entrar en su vocabulario pero él era porque siempre estamos mirando hacia adelante con lo cual su propuesta de moda era vemos muchas veces en la moda ella de la arreglo de la moda que recupera un tiempo pasado yo aunque por supuesto en sus diseños podía haber inspiraciones de otros tiempos era siempre deliberadamente lo retro era siempre buscando el hablaba jamás le oí hablar de una década no fabrica desplegada en los años setenta donaciones cincuenta nunca utilizada en el tipo de referencia el habla siempre de siluetas de construcciones de volúmenes era en ese sentido bastante más conceptual y luego evidentemente pues además era uno de los mejores entre diputados del mundo con lo cual adornaba todo eso con con citas

Voz 7 06:15 por qué porque auge por qué Eugenia era tan buen entrevistado

Voz 6 06:20 pues porque para empezar es un hombre que le gustaba la provocación lo cual bueno cuando cuando me entrevistas Salies es algo que muchas veces agradeces no temía era totalmente contrario a la corrección política o o a decir la lo que la gente quería oir con lo cual jugaba mucho a la voluntad a la provocación a bueno pues a jugar a decir algo que podía resultar inconveniente muchas veces lo cual evidentemente para los periódicos estas era bueno un poco una mina no es decir era él él dice que todo el mundo quería ir a buscar una una cita después del desfile porque sabía que iba a mejorar tu crónica de es enormemente no

Voz 0194 07:03 y esa forma parte de esa parte maleducada que la gente decía que tenía también machista es decir en gente que destaca también las sombras muchas luces pero también algunas sombras

Voz 6 07:16 yo creo que era realmente son muy provocadoras no él era de la misma estos yo estoy personaje tan reconocible Él sabía que bueno pues para captar la atención mediática no era suficiente con que las colecciones fueran extraordinarias también había que crear un impacto había que crear noticia a que hacer ruido no todo esto estamos hablando de que lo hacía mucho antes de la actual cultura bueno pues de los medios lo hacen diera en el sesenta y cinco para Chanel en el ochenta y cuatro con lo cual realmente él sabía lo que era necesario para captar la atención para que la gente hablara de lo que hacía hablar evidentemente tuvo declaraciones y momento es extremadamente controvertidos

Voz 8 08:04 que es muy difícil que un finde

Voz 6 08:06 conciliar consensuar posturas pero yo creo que tenía mucho que ver con esa creación del personaje ID de buscar bueno pues salirse mucho de la norma por lo tanto hacer ruido con esto

Voz 0194 08:21 tú que has conoció a tantos directores creativos Eugenia crees que alguien le podrá sustituir

Voz 6 08:25 bueno yo creo que era el último de su especie realmente creo que con la retirada de Valentino la muerte de san Laurent que eran sus coetáneos son ellos trece formaron juntos en ese París de los años cincuenta como aprendices de las casas de alta costura desaparece bueno pues una manera de entender la moda un estilo de diseñadores Yi bueno realmente es muy difícil que eso ahora se pueda replicar el tenía contratos vitalicios en tanto en Feli como en Chanel cuando ahora vemos que los diseñadores los directores creativos tienen suerte de que dura más de tres años al frente de una firma con lo cual

Voz 5 09:02 bueno realmente un momento cumplir

Voz 6 09:04 también te visitó el que vivimos es muy difícil que pueda existir alguien como él de nuevo pero tampoco la industria de la moda es cómo era hace hace cincuenta años no

Voz 0194 09:17 es un genio de la Torrente directora de Vogue España muchísimas gracias por este perfil gracias Inma buenas

Voz 7 09:21 gracias hasta ganarlo ahora

Voz 0194 09:39 pues seguimos el recorrido porque hablábamos antes de

Voz 0137 09:42 Vanessa Paradis pero entre sus musas también Lily Allen a quien estamos escuchando de ella dijo que le encantaba que se parecía muchísimo a Gabrielle Chanel que era una mujer ella sí misma cool joven y extremadamente ingeniosas pero bueno no de todo el mundo hablaba igual de bien lo estáis diciendo ahora mismo que no tenía pelos en el encuadre Adele por ejemplo dijo en dos mil doce que estaba demasiado gordo

Voz 0194 10:03 esta es ahora pensando Berna María Elvira qué voy a decir de Carla que voy a decir de Carla veces no hace falta que diga nada si tenéis ahora una cosa se decir que alguna vez descubriste está alguna aprendo de él o alguna cosa podéis contarnos

Voz 0809 10:17 aquí una vez en le les osea yo me enteré que existía porque vive una entrevista una entrevista es recuerdo que en él lo fije en la memoria porque no recordaba yo es INI en aquel vamos mal peor lengua no recuerdo esa

Voz 0194 10:32 ya lo de la provocación que nos contaba aunque era cierto

Voz 0809 10:35 estupefacta del modo Lin que hablaba de otras personas de la mala baba ves como algo ves como algo tenías que ir y si no hay desde entonces cada vez que lo he visto pasar no sé nada de lo que hacía yo no sé distinguir un trabajo de este señor del que usa nadie ni idea vamos pero pero lo que lo que sí cuando lo veis todo así por las teles y las revistas y tal siempre me acuerdo de aquellas con un no repetiré lo que leo y dice no pero pero de una grosería sublime

Voz 0194 11:41 hemos hablado ya de algunas de sus musas Sara

Voz 0137 11:43 si ves que hay muchísimas más eh Carolina de Mónaco o Catherine Deneuve Linda Evangelista Claudia Schiffer Tilda Swinton Kate Moss Alexa Chung pero también en Lady Gaga o riojana a todas ellas las vistió pero como decíamos además también fue ilustrador y fotógrafo eh por ejemplo la fotografía de la portada de este tema si quiera de Florence and the Machine la fotografía de ese disco de

Voz 0194 12:06 la bien él lo hizo la infancia Lagerfeld ha sido indiscutible en todo el mundo pero los desfiles eran de otro eso sí que era de otro mundo

Voz 0137 12:14 lo que dice Charo Izquierdo que es la directora de Mercedes Benz Fashion Week Madrid y también de ferias de moda y belleza en Ifema de sus desfiles

Voz 9 12:22 yo creo que ahí hay una parte de de continente y de contenido no el continente es que

Voz 10 12:29 cada cada temporada ya tan ya fuera de su deseo de o de alta costura

Voz 9 12:36 y él había decidido que sus desfiles se mostraban en el en el país no y entonces la capacidad para convertir el Gran Palais des de en una estación espacial

Voz 10 12:50 más está una un teatro en ruinas

Voz 9 12:55 o la costa de Deauville no

Voz 0137 12:57 es también lo que dice Charo Izquierdo sobre lo que se pierde con su pérdida

Voz 9 13:02 es lo que ha sido es un gran seguidor de del estilo que en su día Marko Tomas Moses Chanel que hay que simplemente con ver cualquiera de sus desfiles con cuerpo con ver en la utilización del tuit de las perlas de las lanas de de las sedas a la manera de Anel no no a la manera labrarse sino la manera Chanel esto bueno pues eso simplemente con una imagen ya sabías que estaba siendo

Voz 11 13:34 el desfile sean el

Voz 0137 13:44 y esta otra más de sus musas Lana del Rey también usó su música en sus desfiles sus creaciones también han vestido al cine español al a las protagonistas de películas como por ejemplo Tacones lejanos

Voz 0194 13:54 ya hay quien dice que era considerado como un hombre del Rafa

Voz 0137 13:57 si sus escritoras favoritas por ejemplo eran Emily Dickinson Virginia Woolf tenía una biblioteca privada con trescientos mil volúmenes había creado su propia editorial que se llama siete l sus fotografías y sus ilustraciones también llegaron a todo el mundo por ejemplo hizo los dibujos para una edición de mil novecientos noventa y dos del nuevo traje del emperador de Andersen o los dibujos de El aire de Chanel de Paul Moran de de dos mil ocho pero claro también como buen nombre del Renacimiento Denia sus excentricidades escribió por ejemplo la dieta de Karl Lagerfeld que fue un súper súper éxito en ventas es pues lo estaba contando ante su genios cuando él perdió cuarenta kilos pero claro llevó la importancia de la de de la delgadez al estrés

Voz 0194 14:40 muy otra de sus excentricidades su gata sí

Voz 0137 14:43 su gata tiene hasta cuenta en Instagram con más de ciento digamos supervisado en el tramo operadores totalmente se llama supe tiene a dos niñeras dedicadas exclusivamente a cuidar a la bata las veinticuatro horas al día además tiene un asistente claro que le lleva la cuenta de Instagram escrito hasta un libro súper la vida privada de una gata de la moda de alto

Voz 0194 15:03 es vuelos y no puedo asegurarlo pero me ha parecido leer antes en diagonal que parte de la herencia iba a parar a su gato si toda casita exacto para saber mal padre entrara

Voz 0137 15:13 saber más sobre el bueno pues aparecido por ejemplo en dos mil uno allí hizo un cameo apareció también en la película el juego de los idiotas en Los Simpson en varios anuncios publicitarios pero bueno hay varios documentales sobre él en los que él aparece por ejemplo temporada número uno Episodio IV de vende is about en Flix en este capítulo de la serie se puede ver todo el proceso creativo de Karl Lagerfeld también el hombre que hay detrás del mito

Voz 4 15:41 bueno tu Benito también en mamás el FEEF habían cuestan donde se ve

Voz 0137 15:46 al Kaiser jugando incluso con los niños o haciendo de niñera

Voz 12 15:50 no me asombra su vida documental

Voz 0137 15:58 por ejemplo de Alexander Mc Queen Queen sólo supone una contraposición entre las dos figuras entre las dos personalidades

Voz 13 16:05 era un buen chico de listas no se daba en estudiar estaba siempre dibujando vestidos Liga

Voz 0194 16:12 es de cerramos hoy la cara B pues antes diríamos que agobia