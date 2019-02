Tanto simbolismo para tanto sufrimiento

Voz 0194

00:00

en el juicio a los políticos independentistas en el Supremo ha vuelto a quedar en evidencia hoy la diferente estrategia de defensa entre los acusados el que fue conseller de la Presidència Jordi Turull ha seguido los pasos del ex conseller de Interior Joaquim Forn ya ha contestado a las acusaciones excepto la de Vox en cambio Raül Romeva expuso L de Exteriores ha hecho como Junqueras y sólo ha contestado a su abogado de los dos últimos sexta en sobretodo conclusiones políticas porque los dos han aprovechado su interrogatorio para su discurso político pero las declaraciones de Four ni de Turull chocan con la percepción que muchos catalanes independentistas tienen de lo que pasó en realidad la declaración de independencia dicen fue una declaración política sin ningún valor real que viene a serlo de la República no existe que dijo aquel Mosso d'Esquadra que ha sido expedientado por ello es evidentemente su estrategia de defensa pero dejan descolocados a todos aquellos que les creyeron creyeron un bulo que sigue alimentado desde Waterloo Carles Puigdemont que necesita seguir manteniendo la ficción para su propia subsistencia para lo que sirve de Quim Torra que para esto como dicen los mayores es muy bien mandado hasta TV3 reconoció hace dos días que el adujo simbólica apoyando desde la distancia la estrategia de los presos pues tanto simbolismo para tanto