Voz 1150

00:05

Rivera centran la derecha Sánchez guiña al centro no me cierro a Ciudadanos Podemos el PP quien mucho abarca poco aprieta en la coyuntura actual no es más rentable el viejo eslogan de buen recuerdo para los socialistas catalanes Si tú no vas ellos vuelven lo que la izquierda no puede permitir es que Cataluña sea el único tema la campaña la crisis las democracias europeas no se resuelven parapetados detrás de las banderas urgen la agenda social la reforma del sistema de representación para que la ciudadanía no se siente ignorada no hay democracia si la voz de los ciudadanos no llega arriba Si como dice Bruno Latour les invitamos a que describen sus condiciones de existencia de dependencia hay que contar con los ciudadanos no silenciarlos con ruidosas exaltaciones que el programa de la derecha es claro liberalización económica hay autoritarismo patrio Otero las iniciativas de los ocho meses de Gobierno de Sánchez dan pistas pero se requiere más dos bloques si las elecciones se presentan en blanco y negro que uno el de la derecha está claramente definido a tres tiene el otro más allá del PSOE hay un gran batiburrillo pero el sol rechazo de Ciudadanos a cualquier negociación con los socialistas tiene trampa hay precedentes la trampa es que la filmación de lealtad al tridente y su cruzada contra Sánchez tiene como objetivo afrontar la competición contra el PP por la hegemonía de la derecha sin generar sospechas de debilidad ideológica si la puesta sale perdedora quién sabe qué ocurrirá el día después el precedentes cuando Artur Mas prometió ante notario no pactar con el PP no tardó mucho en hacerlo cuando llegó al poder la evolución de Ciudadanos de singular viene marcada por su origen podía haber sido el partido liberal español pero se forjó en la lucha contra el nacionalismo catalán y estas cosas vienen del alma y el alma se visto que era nacionalista española y ahí está peleando en el frente de la derecha patriótica