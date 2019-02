Un juicio sin fiscales

Voz 1989

en esta vista del juicio a los doce apóstoles del secesionismo catalán casi todo está en su sitio los jueces con su presidente los abogados y sus clientes los procesados que se dividen entre los tributos de los a plebe y los practicantes la defensa técnica jurídica y escrupulosa casi todo está en su sitio el problema está en el casi donde están los fiscales del Tribunal Supremo juegan en desventaja los tribunas que lanza proclamas políticas de PES niegan a contestar sus preguntas lo sorprendente es que quiénes juegan en la defensa técnica a veces humildes a veces arrogantes les están dando sopas con onda al menos desde la perspectiva de la retórica a estos fiscales les cuesta preguntar con acierto y concretamente se enredan con las grandes cuestiones política es la autodeterminación la libertad el pacifismo el discurso de los acusados quieren sobre su visión de las cosas en vez de sobre sus actuaciones concretas así que no sabemos todavía exactamente Si los procesados dieron órdenes incorrectas a los Mossos Si se encargaron de las actuaciones peligrosas del referéndum después si se pagarlo no las facturas de la propaganda de los actos ilegales si el ministerio público no despierta no está en peligro la igualdad de armas del proceso es que no se logrará aclarar el paquete de los hechos disputados