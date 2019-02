James Rodríguez: "Tengo contrato con el Bayern y en junio ya veremos"

no sólo bueno qué tal el partido justo el empate porque ha sido ha sido tremendo sobre todo la primera parte fue había sufrido mucho contra el Liverpool no

la segunda parte cambiaba algo o no el partido pero pero es que en la primera mitad casi os han metido en el área pequeña que ha pasado en esos primeros cuarenta y cinco mil

bueno ellos aquí son son fuertes bueno cuando tú cuando tú quieres ganar Champions le yo creo que tienes que estar así junto si voy a poder sufrir un poco también bueno y también sabiendo que a un par Un un un partido no entonces yo creo que tenemos que estar juntos y poder allí

buenas para la vuelta va a ser tremenda eh con un hay vuelta y sobretodo con el peligro de no haber marca vosotros fuera de casa haya hay que tener mucho cuidado con con con el gol del Liverpool claro

o de yo creo que todo sigue totalmente abierto ojalá que podamos hacer un un excelente partido allí has visto

Voz 0851

01:51

he visto he visto ahora cero cero también te has sorprendido y es que en Champions League todos son complicados entonces por eso oye James