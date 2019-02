"La Champions no la regalan, una cosa es aspirar a ganarla y otra que te la den por descontada"

Voz 1375 00:00 de un Barça al que yo veo que llega una temporada más al momento clave de el año donde te juegas todo lo cómodo en la Liga por la ventaja que lleva pero no sé no no acabo de ver al Barça fino en este tramo de la temporada eh quiere hablar de los fantasmas de la roban ni ni quieren ni recordarlo porque allí empezó el el el descalabro de la temporada pasar ahí empezó esta dijo Messi quiero la Champions hay que atraer la hora de ir a por ella llega el momento de la verdad ahí veo que como que hay demasiadas cosas que ajustar a punto de empezar el mes de marzo está por ahí la semifinal de Copa pendiente con el Real Madrid está en el momento clave de la Champions hombre claro estamos todos de acuerdo después de un cero cero es súper favorito el Barça pero hoy

Voz 1 00:46 muchos ataques muchos tiros a puerta pero no me parece un partido un poco alocado poco correcalles donde el Barça no acaba de tener el control de los partidos de Messi es el mejor porque es el mejor pero tampoco le veo como antes de la lesión

Voz 1375 01:00 no habrá quien verá la botella medio llena y que en la verdad medio vacía

Voz 1 01:04 por ejemplo como veis a Messi en qué momento vais a Messi ahora mismo

Voz 0985 01:08 yo a Messi por ejemplo una buena noticia es que creo que aquello que él iba haciendo de mirarse físicamente si por alguna parte u otra se podía hacer daño tenía dolores esto lo ha olvidado yo creo que ya está haciendo carreras que demuestran que físicamente se encuentra bien ahora bien el punto define de Messi no lo ha recuperado por lo tanto como antes decía Ramón en un equipo pensado para que Luis Suárez y Messi marque las diferencias y Messi no tiene una versión extraterrestre y una versión terna el Barça lo acusa

Voz 1375 01:37 pero no pero no se puede pedir que sean marciano claro pero pero

Voz 0985 01:40 Noema principal al margen de Messi es que yo haber salido justito lo veo justito sinceramente y además cuando tú miras y piensas bueno que estímulo tenemos en el banquillo pues parece que Coutinho va a ser un estímulo pero no acaba de pisar fuerte cuando ves Arturo Vidal en los últimos diez minutos dices bueno y que va a aportar entonces un poco la sensación que tienes es esto nos alcanza esta versión del Barcelona queda mucho para que se disputa el tramo definitivo pero no alcanza esta versión para atacar la Champions ahora bien mano también sería una buena pregunta para para Bruno que equipo hay en Europa que someta al adversario porque ella Barça solo criticábamos en el carrusel el Barça no someta al adversario pero hoy por hoy con el nivel actual tan competitivo hay algún equipo que someta a su adversario

Voz 1785 02:23 porque hay algunos detalles por ejemplo no toda la culpa es de Valverde a ver si empezamos por decirle que aquí hasta ahora especialmente en las redes y lo que sea y como que Valverde ha renovado que quiso tan aburrida

Voz 1375 02:34 la corriente y quitándole

Voz 1785 02:37 entrenador eso se arreglará sea arreglada es hoy se ha visto que no es culpa del entrenador el entrenador puede acertar puede estar equivocado puede puede tener lecturas del juego diferente le puede faltar muchas cosas pero no solo va va más allá de que haga jugar bien no haga jugar mal Albert para mí el problema es de que los jugadores que dominan esta esta plantilla tienen un peso tan específico que di hace difícil que el lugar es estructurales tenga recambios por ejemplo el Barça mejorado defensivamente el Barça tiene recambios para Lenglen para Piqué jugar Umtiti Se medios está consolidando bueno te apaños en el centro del campo cuando recuperen Arthur tienes un buen pasador tienes un buen jugador tienes alternativas con Arturo Vidal con Coutinho

Voz 1375 03:18 pero es que delante no tienes a nadie el problema es que

Voz 1785 03:20 Denver le ha salvado muchos partidos especialmente la Liga cuando metía goles y estaba acertado a hoy hoy no ha estado acertado en la última jugada para mí el problema es de Kick insisto en el punto de partida de que quién compite con Messi y Luis Suárez para que compitan ellos bien y meten goles también creo que hay una cosa que es interesante no no no esto es más difícil de medir que es la velocidad de balón del Barcelona la velocidad el Barça marca las diferencias cuando tiene buena velocidad de balón si tiene buena velocidad de balón tiene siempre las ocasiones son mucho más claras porque ocasiones tienen pero no son tan claras de velocidad de balón cuando desequilibra cuando está Pino cuando tira paredes y aquí coincido con Jordi en que quizá porque es febrero o incluso con tu apreciación que está llegando el tramo decisivo el equipo no tiene esta ya no tiene lo que necesita esta finura para poder marcar las diferencias

Voz 1375 04:11 por favor si faltan ajustes Marco sea Axel

Voz 2 04:14 pero eh perdonad si es que hay para mí fallan sencillamente las vacas sagradas no sean las vacas sagradas que siempre se llevan las portadas y los viejos éxitos porque se lo merecen ahora mismo nos también un equipo que hoy ha generado ocasiones pero no son como dice Ramón ocasiones muy claras pero un equipo que en los últimos cinco partidos ha metido cuatro goles dos de ellos de penalti tiene un problema estructural ese problema comprenderemos que puede ser de entrenador o no pero ahora el foco está puesto en que Messi no está bien Messi no tiene el punto de de eficacia y contundencia hoy por ejemplo ha fallado una que no es habitual aquella que elija Jordi Alba en la primera parte que ha sido ha sido para mí es el síntoma de que de que Messi no estaba bien Suay ya vemos que tampoco está bien de está saliendo de una lesión insisto ese es esa capacidad de romper los partidos a través osea es verdad que no ha tenido el juego fluido hoy Iker ha ido rápido pero con vendremos que el Olympique de Lyon a partir del minuto cincuenta ha desaparecido literalmente del partido inofensiva mente perdón defensivamente el Barcelona estado sólido hemos visto dos grandes para de Ter Stegen pero luego no hemos vuelto a ver a Ter Stegen como para sentido cuando

Voz 1 05:18 sí sí a ver yo correcalles que decías mano sólo lo vi al principio de acuerdo con con Marcos creo del Barça a todo control y tendría que lo tuvo desde antes creo que en el segundo tramo de la primera parte ya tuvo control de partido en este sentido no peligro tanto el resultado más allá de esas dos primeras grandes ocasiones no peligró la derrota no no había sensación de que pudieran hacer gol pero me parece que el Barça con

Voz 1375 05:42 pero la los partidos como como lo venía haciendo

Voz 1 05:45 yo hoy ha controlado el partido bien del veinticinco al al final más realmente tengo la sensación de que ha tenido mucho la pelota en campo contrario que era muy complicado que le hicieran un contragolpe peligroso porque el guión estaba tan hundido hacia su portería que prácticamente no tenía opción de acero contragolpes realmente peligrosos es esa sensación la he tenido durante el pan pido luego estoy de acuerdo en que evidentemente el equipo al al equipo le falta colmillo que los dos jugadores atacantes más importantes no es también pero también creo que con la ventaja que tienen Liga que esta eliminatoria pienso que aún estando así lo normal es pasarla tienes tiempo para que vuelvan a estar bien especialmente Messi que es una cuestión puramente física de que ha tenido una lesión y que pronto volverá a ser Messi entonces yo yo no lo veo tan catastrófico todo tengo la sensación de que evidentemente el equipo está en una fase gris y luego la cuestión de Suárez yo entiendo que no lo haya quitado hoy lo entiendo por una razón creo que al final sino tiene sustituto posible necesitas a un nueve que Pelé con los centrales aunque esté desacertado para que haga mejores a Messi a los de fuera y a los que llegan desde atrás ese trabajo al final beneficia a los compañeros

Voz 1375 06:57 catastrófico desde luego no es es cuestión de que estamos a punto de llegar al mes de marzo

Voz 1785 07:01 yo no veo al equipo ya yo diría que es plomizo

Voz 0458 07:06 no no pero si voy a un Barça que no bueno tiempo como dices sí claro claro

Voz 1375 07:12 yo en eso si me permitís lo que volvería al punto de de Jordi

Voz 1785 07:15 que creo que es acertado ser sacó Linda hay tan deseada está muy bien pero no las regalan en el Corte Inglés Dir hay que ganar al hay que competir y hay que ir al a Lyon y saber que puede sufrir es decir el Barça el partido le debe servir de referencia no sólo al equipo sino a todo el mundo para saber que una cosa es aspirar a ganar una Copa y otra cosa es que bueno te valoren por descontada y creo que el Barça está tomando conciencia de que le va a costar mucho si quiere llegar a la final pero

Voz 1 07:43 evidente en el ambiente flotaba

Voz 1785 07:45 no no vaya yo tengo la sensación de que mucha gente piensa que bueno que el Barça se estaba reservando para Champions y que bueno que la Champions es todo al Olympique de Lyon cero dos en unos ambientes que yo que yo veo no lo sé es una cuestión general pero eso es lo que es la sensación que yo tengo

Voz 1 08:00 no sé si la pregunta es si el Barça está como para ser el clarísimo favorito a ganar la Champions no está para eso el clarísimo favorito no pero está en un grupo de equipos en el que

Voz 0458 08:10 pero si es somete realmente como decíais que a nadie a que pasan por encima de los demás sea que

Voz 1375 08:18 el ese grupo de cuatro a cinco

Voz 1 08:21 candidatos a Champions está al Barça ahora igual no para ser el

Voz 1375 08:24 número uno indiscutible

Voz 2 08:27 no existe hoy a componente perdón Anfac hay un componente muy breve que este partido al Barça históricamente desde la época de Guardiola es el peor partido que se le puede dar el retorno a la Champions en febrero es un drama para el a tu analiza los en los diez años finales el pasado siempre mal siempre mal en este tipo de partidos por ejemplo sin ir más lejos la pasada temporada el Barça jugó o RIP para mí jugó peor contra el Chelsea en Stamford Bridge y acabó sacando un empate a uno pero jugó mucho peor que lo que ha jugado

Voz 1375 08:54 oye el cuatro cero de París

Voz 0985 08:58 pero lo decías hay verdad no decía que la Laguna al final es que para como decía Jordi Bagdad esta versión para la Champions yo creo que evidentemente no puede dar el Barça ese paso adelante es que llevamos mucho tiempo esperándolo es decir el Barça jugó muy bien la época así Messi cuando se lesionó a principio de temporada porque todos en un paso al frente pero luego ha habido bueno superando partidos pero no no ha habido la con tiene la de juego permita pensar que que el Barça está en un valle bajo y que enseguida va a recuperar el nivel de cuando de noviembre estampó tan bueno de diciembre de enero de este Federer evidentemente es decir no sabes exactamente si si el Barça tiene el techo mucho más arriba de donde está ahora si me permites hay una cosa que también me de eso pero un poco que es lo hemos visto porque el Barça acepta la intercambio de golpes no sabe no

Voz 0458 09:42 muy buenos Jordi minutos yo creo

Voz 1375 09:45 que yo discrepo

Voz 0985 09:48 Diez minutos no lo que yo he visto han sido más de diez minutos en un partido roto donde al Barça no le conviene un partido roto entonces me pregunto cuándo te van bien las cosas porque tiene estabas en campo contrario somete su adversario porque hace retroceder por que el Barça no vuelve a esta forma de entender el fútbol que también le ha ido muy a menudo veo esta precipitación esta necesidad de ir rápido en acciones individuales que no llegan a ninguna parte hombres volvamos doloso

Voz 1 10:17 que el rival pierden la salida tres balones en los primeros diez minutos hombre yo también querría finalizar la si el rival pierde saliendo tres balones en los primeros diez minutos entonces por ahí voy a intentar hacer gol luego cuando te das cuenta que esto también te lleva a que tu concedidas espacios pues ya bajas el ritmo creo que sólo ha ido haciendo el Barça

Voz 1375 10:34 bueno este cero cero Le insisto de deja como gran favorito para la eliminatoria en la Vuelta no no se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea el Barça ganando al Lyon exactamente la noche parecía más o menos tranquila pero Piqué la animado hemos escuchado lo que ha dicho a las televisiones con derechos luego se ha parado también en las teles por eso le ha dicho Adrià Alves no se llevo una hora a las tele sea para también en las previsiones que no tienen unos derechos de la competición pero que también a viajar a los partidos se ha parado no podía dejar pasar la ocasión de acordarse de su máximo rival deportivo el Real Madrid y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que últimamente el Madrid ha sido noticia por la llamada de Florentino a Rubiales con el tema del bar ahora la amenaza de dejar la Liga ACB por lo que ha pasado en la final de la Copa contra el Barça

Voz 1 11:24 precisamente Piqué ha dicho esto hace unos minutos sobre el Real Madrid

Voz 3 11:28 evocaron primero por el a favor del del Madrid lo mejor del Barça y bueno lo pues toda esta papeleta del Real Madrid respecto a los árbitros a final si los árbitros no se hubieran equivocado el Barça hubiera ganado eh porque estábamos dos arriba e masa intencionada que eran dos tiros y pelota entonces todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre eh pues eh que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores que fueron ahí sin ser favorito si levantaron la Copa en Madrid mucho orgullo mucho orgullo con todos estos jugadores se considera que bueno e ha pasado siempre los últimos años y pasan el basket pasa en el fútbol y luego van a Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo lo lo hacen a menudo menos mal que no tienen más secciones porque sino lo tendríamos que sufrir también el hockey

Voz 1375 12:24 pues o sea que daba gusto eh menos mal que no tiene más secciones porque si no tendríamos que sufrir los también en el balonmano y en el hockey la rajada de Piqué sobre el Real Madrid que es para enmascarar la victoria del Barça en la final de la Copa del Rey hombre yo pienso que el fondo y la forma

Voz 0985 12:39 cómo lo dice Piqué yo la suscribo yo estos días

Voz 1375 12:42 Manu ya he dicho que el mal perder de Florentino

Voz 0985 12:45 parece que es algo asombroso ya pasó con el bar con esa llamada el domingo a última hora al presidente luego Tebas le acusó incluye le contradijo de lanzar una campaña contra Velasco Carballo y contra propio bar y finalmente en visto hemos visto este papelón tan ridículo que está haciendo el Real Madrid con referéndum y amenazas de retirarse ni lo dijo anoche Lolo Sainz es que lo dijo los y no puedo estar más de acuerdo con el mano cuando digo dijo la Liga española tiene un gran prestigio es la mejor Iker esté jugando con esto me parece que es de muy poca o vuelo

Voz 1375 13:17 que luego hablaremos de ese asunto que ya lo he contado al abortar El Larguero el Madrid está estudiando seriamente dejar la Liga ACB veremos si no pero está estudiando seriamente y podría jugar la Euroliga dejando la ACB luego veremos los detalles pero eso ha entrado Piqué al trapo ya ha dicho que bueno pues que no paran de llorar en el fútbol en el baloncesto y que menos mal que no tienen más secciones bueno si yo puedo entender que el Madrid está enfadado por

Voz 1785 13:42 por cómo se resolvió el partido de baloncesto porque evidentemente tienen razón en la última jugada IMIE muy me parecería legítimo oí razonable que exprese en sus quejas pero sin amenazas ni chantajes decir que nos vamos oiga que lo lo que nos han hecho yo creo que es lo que hay que hacer es arreglar estas situaciones por el bien de todos no sólo por el bien del Madrid que no se vuelvan a repetir que se justifique lo que es el repleta lo lo lo lo ha hecho como una cuestión personal es decir eso es lo que han o con personal quiero decir como club es decir lo que es un debate sereno y que el Madrid puede abanderar precisamente porque ha sido el que lea la ha sufrido lo que es la revisión de Un vídeo y que le perjudica seriamente de defendido el sentido de que afecta a todo el colectivo de la ACB me parecería interesantísimo no sé si es que lo que pretende es que le devuelven la Copa sino iban a devolver la Copa eh amenazando con la ACB qué quiere que le den la razón encargándose voy metiendo la nevera a los tres árbitros es que no lo entiendo porque puedes tener muchas formas de argumentarlo a mí es donde se equivoca y luego con con todos mis respetos que el el el jefe de la sección entre en una sala de prensa de la ACB no hablen el entrenador sino que tome un discurso institucional en la sede la ACB es cómo se hayan tomado la ACB antes de haberse ido de la ACB porque yo no he visto nunca que un directivo se pueden meter un micrófono de una organización como la de la ACB y hacer ver que es el entrenador el director y hacer lo que le de la gana creo que en el discurso institucional se puede hacer desde el mismo club o desde otro sitio cuando se hace ante el mismo micrófono y al entrenador y tal para mí pierde la autoridad en tanto que representante deporte sino de Kufa

Voz 0458 15:14 es que Marcos ni jugando la Champions en Lyon se olvida uno de otras cosas hasta ahora la capacidad esto que la capacidad

Voz 1375 15:25 los de Bartomeu bueno no sé si llevan no porque lo digo porque o hoy ha ganado motos clásicas

Voz 2 15:31 los no lo he lo digo porque hoy ha vuelto a jugar bien hoy es el que más minutos lleva en la Liga no le afecta nada presenta la Copa Davis se va a celebrar el cumpleaños llega al partido y está desde el minuto uno hasta el minuto noventa y cinco es decir esa capacidad para entender todo lo que pasa aquí no le falta razón es decir quizás no sea el el el momento adecuado pero no le falta razón porque el Madrid como bien decías Ramón se queja llamar Rubiales el Madrid tiene todo el derecho a quejarse por esa acción pero si tú eres honesto tiene que en la misma queja señores los actos se equivocaron en la en la falta en que mata así Clinton pero también se han equivocado yo estoy hemos perdido la Copa del Rey ahora convertir esto en un asunto de Estado nos vamos a jugar en la NBA nos vamos a jugar la Euroliga jugado a cualquier sitio y como bien decías Ramón primero que abre el entrenador Pablo Laso después que haber el directivo de opciones para que invirtió abre no la sala de prensa con todos mis respetos usurpando el puesto y eso entiendo que Pablo Laso que su nombre de una auténtica personalidad asume el disco

Voz 1375 16:28 el club porque no dijo absolutamente nada

Voz 0458 16:31 de rebote tenía Pablo Laso porque porque él estaba procesando que habían perdido la final el saber es una zona mixta pues a mí en cualquier sitio nos saltamos todos los protocolos porque entendemos que nuestra casa no era la casa del Madrid y de la Casa de la ACB en aquel momento no era el pabellón donde juega habitualmente el Real Madrid

Voz 0985 16:48 esto

Voz 1375 16:49 bueno y de lo que Piqué fíjate lo que pasa que pilló también habría que recordarle que las quejas que ahora tiene el Real Madrid las han hecho otras veces en perdón si no recuerdo mal Él fue sancionado y multado con no sé que aquellas no bajarse en el no recto no me acuerdo cuando dijo ya sabemos cómo va esto cada semana los árbitros da más la razón algo ahí y al final le multaron con tres mil euros porque él venía a decir que los árbitros que ya sabemos cómo estaba esto montado es verdad que ahora el Madrid pues sólo ha puesto en bandeja porque era rajados

Voz 4 17:25 para Rajoy y ahora me voy de la CE Brossa

Voz 1375 17:28 todo salió Piqué ha dicho me ganó aquí a los culés ya está pero habría que recordarle que esto es perfectos y luego él no tuvieran muertos en el armario que tiene en el armario algún cadáver que otro porque él ha rajado de los árbitros ya han sancionado por ello Rosa al final costoso estamos eh es verdad y si recordamos Manu

Voz 1785 17:43 el Barça pues no disputó una final de la Liga porque se sintió en la que el día de la agresión de de Itu creo fue sancionado con Davis y todo lo que pasó que ese retiro de la final el título con Ahmadi pero se retiró de la final no se retiró de la competición y lo mismo ocurrió con la Copa del Rey el día que no que no jugó contra Atlético de Madrid y eso depende la sanción del Comité Competición pero no te retiras de la competición lo que tiene que hacer el Comité de Competición quizá tenía que haber sancionado al Barça de expulsión no sé cuántos tiempos el torneo eso es lo que me refiero tú puedes aquí a adoptar una actitud personal en consonancia con la cara no hacer de que es que ahora os vais a enterar de que vaya me vais a jugar sin mí esto es lo que yo no entiendo del Madrid siendo su argumento para defender la jugada no para hacer chata

Voz 1375 18:24 en esos de contigo ya anoche lo dijimos y el Madrid de la ACB cuando llegue el verano que lo cuenta Valori que lo piense pero una mala arbitraje en un partido que un día te perjudican y otro te beneficia

Voz 0458 18:33 bueno porque tampoco se fue cuando el campo atrás tantas y tantas cosas como por ejemplo por ejemplo como como el Barça tampoco se ha ido sea al final tú esto es una competición equivocado por supuesto que se han equivocado por supuesto han perdido la vida de Andorra atrás y les beneficiaron aquí sí sí pero entonces no hubo o comunicados no hubo nuevo referéndum no hubo nada

Voz 1375 18:52 bueno me voy a ir con Bruno Alemany y con Álvaro de Grado para hablar del otro partido es Liverpool cero Bayern cero pero ha recordado las palabras de Piqué éste

Voz 1 19:01 dardo directo directivo al Real Madrid después del partido de Champions

