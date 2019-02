Daimiel: "Estaban como un 'flan', y eso habla mal de los árbitros. Si hubieran estado más tranquilos habrían visto más repeticiones"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:03 no

Voz 3 00:08 una hay cinco de la mañana los espera alguien tiene ya el horario español todavía tiene el horario norteamericano hola Anthony muy buenas qué tal buenas noches Manu cuando has llegado

Voz 0200 00:17 yo esta mañana esta mañana ha dormido o mejor no dormir y aguantar va dormido un poquito en el viaje y un poquito aquí con un poquito a poquito bonito

Voz 2 00:29 bueno ahora vamos con toda la NBA que está tengo un montón hacer preguntas que te han hecho de todo lo que ha sido el fin de semana pero lo que te has perdido eh ya ya a la movida que te has perdido y mejor estar pues se quejó vaya al Ibex apunta me imagino de visto las viste el final de partido y tal que yo te pareció guantazo uno

Voz 0200 00:47 bueno sí son dos errores muy graves uno de ellos además y viendo la jugada con la posibilidad de verla parece ser que más de lo que la vieron por lo tanto es un error mayor y es una lástima que no se haya hablado tanto del bandido como merecía con todo este lío y luego las consecuencias pues también me parece una cosa de locos no la al la reacción del Madrid luego la la nota arbitral tampoco la tiene muy bien ayuda

Voz 2 01:13 es no decir nada no hay

Voz 0200 01:16 bueno pues una lástima una lástima que ocurra esto yo creo que hay una cosa que ya tiene el bar y eso que el bar acaba de empezar y que tiene la revisión de jugadas en la NBA a quién no tiene el baloncesto FIBA y es que quién vea las jugadas sea un organismo que no esté en el pabellón por lo tanto que esté libre de tensión depresiones hacer acto esto no iba a menudo

Voz 2 01:41 menuda Sarah tiene además que tienen una sala que eso es la leche

Voz 0200 01:43 sí sí pero fíjate que claro aquí lo tienen que ver los propios árbitros que son víctimas de lo que haya ocurrido en el partido de la tensión del momento de la sensación de que a ese han podido equivocar en las lo anterior eh lo de que decida no al menos no decidan pero e insinúa no dictaminen algo desde otra sala independiente e no es arbitrario no es casual es para evitar todo este tipo de cosas

Voz 2 02:08 tiene en ese bar de la NBA decide el de el bar no deciden al final

Voz 0200 02:11 los aparecieron los árbitros pero prácticamente Breva es que claro lo están viendo con un montón de cámaras y les dicen todo lo que ven

Voz 2 02:19 bueno vamos con la NBA simplemente te recuerdo lo que ya hemos contado en en la portada del Larguero lo que hemos avanzado que está colgado ya en la web que lo de la amenaza del Madrid no es ninguna broma que están estudiando los servicios jurídicos de el club en las últimas horas las consecuencias que tendría desde el punto de vista jurídico deportivo sobre todo económico El exacto que tendría el dejar la Liga ACB a partir de la temporada que viene jugar sólo la la Euroliga y a partir de aquí nos nos surgía una duda todos pero puede el Madrid dejar la ACB jugar la Euroliga porque hay un artículo que dice que tienes estar en competición nacional bueno la respuesta es rotunda sí sí puede dejar la ACB jugar la Euroliga siempre y cuando los clubes de la Euroliga es una competición privada hay cerrada sobretodo bueno todos no los once digamos dueños de la competición que son los equipos que tienen licencia que la tienen hasta dos mil veinticinco después del acuerdo que firmaron en el dos mil quince si estos once clubes entre los que está el Real Madrid votan deciden aceptar al Real Madrid aunque no juegue en la competición doméstica la ACB si lo votar entre ellos dicen que si el Madrid juega nada más y esos once son Madrid Barça Baskonia tres españoles dos turcos el Anadolu Efes y el Fenerbahce dos griegos Olympiakos y Panathinaikos el CSKA de Rusia el Armani Milán de Italia el Maccabi de Israel el Zalguiris de Lituania si éstos votan en la votación sale por ejemplo seis a favor de Madrid Hi5 en contra el Madrid podría jugar la Euroliga aunque no jugó en la Liga ACB yo estoy seguro que esa votación la sacaría adelante el Madrid

Voz 0200 03:53 tiene un peso específico muy importante a la estructura

Voz 2 03:57 pero bueno veremos a ver en que acabas de Historia que ya hemos ido contando durante la semana que seguiremos contando NBA hay un montón de preguntas para Daimiel eh bueno qué tal echarlo porque ellos hoy durante la retransmisión lo de el aire acondicionado tanto obligatoria en el pabellón el pabellón sí sí sí porque había unas

Voz 0200 04:12 sensación general primero de calor pero luego los chorros de aire acondicionado muy frío y muy fuertes nos pegaban directamente dijo lo tienes que estar hay tres horas hablando eh con con ese chorro de aire acondicionado pues se hizo muy difícil además el tiempo era muy cambiante tampoco eh es que hiciera mucho mucho frío pero de repente había sensación de sol y de temperatura templada y luego sensación térmica de cero de menos

Voz 2 04:38 malo que viene un poco tocado sí sí

Voz 0200 04:40 dejó bastante toca hacer voy a voy a tratar de lucha

Voz 2 04:43 no saldremos adelante hoy empezamos por el final por el All Stars desde que no es Este contra Oeste parece que hay un poco más de Piqué amigos de contra amigos de yo no

Voz 0200 04:53 no sé si es por eso pero a mí el partido me gustó

Voz 2 04:56 hoy además quiero aconsejar a la gente que no lo vio que es el típico partido que si ves la estadística te puede llevar a engaño

Voz 0200 05:03 porque dice ciento setenta y ochocientos sesenta y cuatro lanzaron ciento sesenta y tantos triples entre los dos esto es una pachanga tal cero luego viendo el partido e poco a poco m a mí es un partido que me gustó sí han es el que más me gustó de los últimos seis siete años

Voz 2 05:20 sobre todo a partir del descanso más célebres leyendo

Voz 0200 05:22 como de que en el descanso Le Bron le dijo a Baden será el entrenador de su equipo dice coach podemos salir del vestuario a ver el concierto Ll Cool Milà dijo Si apretar en defensa y remontar es que venga

Voz 2 05:37 a ver joven el funcionamiento salieron haberlo luego remontamos si si no estuve porque fueron ganando fue iban más o menos cómodos ganando los de un pero la remontada no estar veinte abajo y sí fue tremenda te pareció justo al en BP para Duran porque los números donde fueron las

Voz 0200 05:51 sí claro pero su equipo perdió es verdad que fue desde el inicio el partido estuvo muy activo treinta y ocho puntos metió antes pero es verdad que lo que decide el partido que es el tercer cuarto luego sobre todo el último cuarto ahí fue muy protagonista Kevin Durant en ataque y defensa de metió seis triples treinta y un puntos es su segundo MVP de un partido de las estrellas

Voz 2 06:13 ah pensé que era tercero segundo si uno

Voz 0200 06:15 hoy tiene un MVP de la temporada NBA dos MVP de las finales y un MVP del Mundial y no está mal no está mal eh

Voz 2 06:25 el último All Star por cierto de Wade de Nowitzki sí sí sí bueno no les veremos mayores Jean están bastante bueno sí sí

Voz 0200 06:31 un detalle bonito del comisionado hubo quejas decía la gente que por qué no invitar a Carter vital el Comisionado dijo que ha dicho que hará su último año de que el viendo correrán Aubisque y piensa que es el último pero fue muy bonito porque son no sólo dos jugadores admirables sino son dos jugadores de baloncesto muy queridos por sus compañeros por los rivales se anotaba en las relaciones de ellos con con todos los el resto de integrantes del All Star eh y además sombríos simpático respetado miembro que estuvo muy bien

Voz 2 07:00 nada el partido el domingo que estuvo bien luego el resto fin de semana a mí me me dejó un poco como los últimos años las actividades de los triple bueno pues tuvo Carrie ahí estuvo bien los mates un par de mates bien bueno

Voz 0200 07:13 bueno yo no repara así rápido el el partido del viernes no me gustó donada eh fíjate que metieron menos puntos que los grandes pero fue pachanga absoluta Ana aunque hizo dos caños arriba les

Voz 2 07:26 serán los que verlo ni defienden seguirán mirando van

Voz 1375 07:29 la el

Voz 0200 07:30 bueno se lo tomó con más interés pero nada poco que salvar el las habilidades es que nunca me gusta de verdad es una cosa pero no me gusta

Voz 2 07:38 en la que mete Irving bueno una gracia tal pero sí pero no

Voz 0200 07:41 a nada que salvar luego las triples si me gustó eh porque tuvo emoción hubo muy muy alto nivel en primera ronda pasada Carrie Veintisiete va Vigil XXVI Booker veintitrés Harris veinticinco Danny Green veintitrés osea dos jugadores con Veintitrés se quedaron fuera y luego la final claro este John Harris empezó con esos veintiséis y Carrie mete esos primeros tiros nueve nueve seguidos que parecía que que

Voz 2 08:06 sí sí llevar meter hasta el carro pero luego se atascó eso

Voz 0200 08:08 carro del centro y Bono acabó bien pero se quedó en veinticuatro Harrison XXVI ganó y los mates los mates bueno yo creo que hubo dos mates muy buenos los dos de diálogo

Voz 2 08:19 yo siempre he si eso es de Superman

Voz 0200 08:21 tan por encima de Shaquille y hubo otro sin ninguna colaboración de nadie ni de nada eh que me parece que el primero en la final que puso la cabeza a la altura de largo que me parece muy bueno ir un poco más no Dennis Smith no me gusto Bridges

Voz 1375 08:35 tampoco y poco prepara o si sanmateos bueno algunos repitieron hasta cinco seis si no lo penalizan los no lo penalistas no no bueno ahí va regalando diez es muy fácil Mendi

Voz 0200 08:46 exacto el jurado estuvo tan como el mejor o si si sienta muy mal muy Jurado es lamentable cuarenta

Voz 2 08:52 es una organización como la NBA con lo que han sido los concursos de mates y de pero en fin por cierto don si qué tal el fin de semana será

Voz 0200 09:00 bueno sí sí riéndose a bueno pues yo creo que recibiendo ovaciones cada vez que salía a la pista para cualquier cosa es un jugador ya muy querido en todos los Estados Unidos bueno se nota que le empieza a caer muy bien al resto de jugadores también porque es muy bromista porque tiene además ha yo creo que como introductor como embajador como amigo y eso le ayuda yo creo que la pasa un buen fin de semana

Voz 2 09:26 me voy con las preguntas de los oyentes que hay un porrón de preguntas para que por ejemplo dice ser

Voz 0200 09:32 tú Paco así que muchas veces

Voz 2 09:35 hay Herminia Duran en los Knicks visto lo visto el All Star

Voz 0200 09:39 bueno en Estados Unidos y con gente con la que estuve hablando y eso piensan que puede serlo de Duran eh a mí lo de been me costaría más creerlo vamos a ver cómo acaba la temporada de Boston pero la gente era bastante credibilidad lo Durá yo no sé

Voz 2 09:53 si dura pero no sé si no me lo quiero creer

Voz 0200 09:56 Duran gana otro anillo con los Burdeos porque ese baile

Voz 2 09:59 los les ofrecemos lo máximo es que no lo no lo está ganando está ya más eh

Voz 0200 10:04 en San Francisco se ve muy bien a partir de la temporada que viene

Voz 2 10:07 te juegas cuya pabellón a partir de la que viene ya pensé que era una más que viene a bien luego tiene ya Carrick y tampoco le disputa que no hay haya mal rollo no no para nada que voy a decir estamos aquí a palos y tal pero bueno dice Andrés Domínguez se está fútbol Lizandro la NBA con el interés de crear súper equipos

Voz 0200 10:27 ah no yo no debía no no utilizar ese término es verdad que están tratando de acumular varios equipos para optar por el título muy buenos jugadores pero hay una normativa muy estricta allí ir todos lo hacen eh bajo unos parámetros quiero decir en los barrios con el equipo que tienen que es verdad que es un super equipo Super quinteto no pueden estar más de un año y es porque caucus viene de una lesión de un año sino no podrían permitírselo Cousins está cobrando dos millones osea es sería imposible no eh los Sixers más de lo mismo dos de sus jugadores acaban contrato este verano no van a poder seguir los donde hay unos límites que no permiten que más de medio año o un año como mucho puede ha pasado esto

Voz 2 11:09 a ver qué pasa con los equipos Pedro Gil Muñoz crees que los Rockets llegarán a las cincuenta victorias está

Voz 0200 11:15 muy difícil ahora tienen treinta y tres veinticuatro Si eh cree estado viendo el calendario y lo tienen difícil de aquí a mediados de marzo tiene un mes complicado no sé yo creo que van a estar cerca pero muy

Voz 2 11:28 difícil que llega hace Joaquín Bono crees que los equipos del Este se han reforzado lo suficiente para tener alguna posibilidad ante

Voz 0200 11:35 corrió porque no porque no sólo hay tres o cuatro

Voz 2 11:38 equipos muy bueno sí ese sí bueno Milwaukee que sí

Voz 0200 11:41 mejor hasta ahora pero Boston Filadelfia Toronto esos cuatro sin duda no y luego en nunca se sabe cómo se va a estar en junio de puede tener alguna lesión hórreos algún mal rollo cualquier cosa que estos equipos son capaces sobre todo jugando en casa con apoyo el público de meter en problemas a un problema de Wesley Villalba qué piensas del futuro de

Voz 2 12:01 en Wall después de esta grave lesión y que va a pasar con los Wizards

Voz 0200 12:05 bueno son como dos graves lesiones que sean sus eh sobrepuesto solapado el futuro de los Wizards queda muy condicionado porque es un jugador al que es imposible traspasar tiene ciento setenta y dos millones en los próximos cuatro años eh nadie va a querer a un jugador lesionado con ese salario con lo cual yo creo que va a ser muy difícil reconstruir u optar a mejorar el ex te pregunta Mulet Tomeu por lo

Voz 2 12:30 nos por los Bucks ahora mismo es el mejor equipo de la Liga de dice cuál es crees que

Voz 0200 12:34 sus puntos débiles o que debería mejorar Milwaukee Ocaña bueno punto débil puede ser en play off el tiro exterior si los rivales se cierran mucho y los obligan a tirar de fuera ante tocó bueno el otro día le vimos meter dos triples en los estar pero no es todavía un puro tirador entonces dependerían mucho de Middleton de Broad donde Brook López incluso Ilyasova etcétera y luego también como defender a los dos grandes pívots del este que ahora mismo son Embid y Marc Gasol

Voz 2 13:00 eso a ver cómo lo defienden con quién a ver aquí te preguntaba uno por el que llegará el año que viene dice Diego Horche será acción Williamson la primera elección del draft sí sí sí sí sí sí si alguien no ha visto nada hay decir de quién estamos hablando ponéis en Google ción con Z ción Williamson no hay más que ya ver vídeos ya ves

Voz 0200 13:24 aquí los dos metros e tremenda

Voz 2 13:26 el último tapón que salta desde no sé cuántos metros no ha habido no ha habido un físico nunca deben pero parece si es un digamos habrá alguna vez pero no lo parece lo bueno pues nada será la primera lección de edad sin duda para Daimiel dice Dani m Claudín Anthony cuál es para ti el mejor jugador no drapeado de la historia el mejor juego real sí sí eh habían llegado valores eh

Voz 0200 13:48 bueno Calderón podría estar entre los mejores Varea el portorriqueño tampoco fue drapeado pero yo creo que el mejor es Ben Wallace aquel pívot que jugó en Detroit eh que también estuvo en Chicago pero éste hizo una grandísima carrera como especialista defensivo ha sido campeón in este jugador venía prácticamente de la nada dice

Voz 2 14:05 Molly setenta y cinco como cobran jugador de

Voz 0200 14:08 NBA a la semana al mes le paga el dueño de la franquicia directamente en la NBA bueno esto hay en la la norma tradicional era porque es habitual en Estados Unidos cada dos semanas Seat pagan en vez de una vez al mes como aquí sus armas a normal dos semanas pero es verdad que en los últimos años creo que desde hace dos convenios el jugador puede elegir cómo lo cobra entonces aunque se lo gasta muy rápido pueden decidir de una vez por semana Ci eh hay otros casos por ejemplo siempre se decía que Kobe Bryant pedía sólo dos pagos al año extra de todos los años

Voz 4 14:42 sí no veinti tantos millones imagínate el día uno de julio de dos junio doce kilos te vas claro ya habrá algunos que Carragher cobrar tres veces por semana eso pero a ellos

Voz 2 14:56 dice E J Ruiz diecisiete en un uno contra uno tú contra Guille quién ganaría

Voz 0200 15:05 no sé yo creo en mi yo creo de ganar yo pero bueno hay que jugarlo ojalá lo su Val Mikel Alonso tonto

Voz 2 15:13 yo trece tienes pensaba hacer una segunda parte de El sueño de tu desveló no lo tengo pensado pues bueno hay montones de preguntas sobre la final de la Copa eh pero por ejemplo dice Paco Martínez uno lo que ha ocurrido en la final de la Copa del Rey que repercusión hubiera tenido en la NBA

Voz 0200 15:30 bueno hubiera tenido mucha repercusión pero no se hubiera dudado de la voluntad de los árbitros bueno con las herramientas que tiene ahí no se hubiera llegado a esa situación es difícil pensar que hubieran visto sólo dos repeticiones si yo yo la verdad es que no no es por pensar bien yo creo que estaban como un flan entonces eso bueno eso también habla mal de un árbitro al que tiene que estar preparado para decidir en en partidos de máxima exigencia tensión eso dijo anoche metimos a Juan Carlos Arteaga ex árbitro dijo que

Voz 2 16:01 hay que estar preparado para evitar en el último minuto que no todos pues que estaban que él está convencido lo que tu dices de la de la Liga que no fue por compensar sino que estaba bloqueado seguro seguro bloqueados adquirieron sabían lo que había en Viena

Voz 0200 16:14 si los hubieran visto más exactamente esas claro