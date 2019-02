El Larguero: Entrevista con James Rodríguez y análisis del empate del Barcelona en Lyon (19/02/2019)

Voz 1623 00:00 hola qué tal buenas noches acaba de terminar el partido del Barça

Voz 1 00:38 estamos votando FLA aquí Adrià y toda la banda

Voz 1375 00:41 de Carrusel deportivo con Dani Garrido ha terminado el

Voz 1623 00:43 partido sin goles nos pide paso Adriá Albets

Voz 1375 00:46 está hablando Ter Stegen Adrià o la mano qué tal buenas

Voz 2 00:49 muchas hablando el portero del Barça en directo la escuchamos en el larguero

Voz 3 00:52 bueno nosotros siempre queremos marcar pero en este caso no ha sido posible por un importe muy muy grande hoy bueno ya nos faltaba un poco la suerte ha dado mejor ya esperamos que

Voz 2 01:07 que bueno para el fin de semana no a Marc a Luis Suárez no se eleve defino no está en su mejor momento le cuesta marcar no sé si es un problema físico que no está bien físicamente o es algo mental como leves

Voz 3 01:19 no yo no estar en la posición de hablar de de algún compañero mío pero nosotros sabemos que gran calidad tiene Lewis sí sí siempre contamos con él por supuesto nosotros tenemos que trabajar como como un equipo sí hay individualmente claro que que queremos a todo el mundo al cien por cien y él está haciendo lo máximo para para estar ahí

Voz 1785 01:47 sí

Voz 3 01:48 bueno en este caso sí es como como un portero no si si fallas alguna ocasión hablan de TIC en este caso esperamos que que vuelva a marcar pronto para para su confianza y bueno estoy contento con el equipo el esfuerzo que ha hecho no es

Voz 2 02:12 como siempre es importante tener infinidad

Voz 4 02:15 en ocasiones de gol este cero cero que sabor deja en El Vestuario os da tranquilidad pensar

Voz 5 02:20 que la vuelta en el Camp Nou o nos preocupa

Voz 4 02:23 el resultado

Voz 3 02:25 bueno ahora ya no no ponemos cambiar no pero lo lo que es verdad es que queríamos un poco más pero pero nada ahora tenemos que mirar hacia adelante tenemos buenos partidos que enfrentamos en las próximas en los próximos diez días bueno nada nada más y luego viene la vuelta contra un guión que que es muy fuerte que ofensivamente tienen mucha calidad de esto tenemos que defender bien y objetivamente sabemos que tenemos mucha calidad

Voz 1375 02:58 la calidad suficiente para

Voz 3 03:00 pueden marcar en cualquier momento

Voz 2 03:03 la tras frustrar una trabajada que más

Voz 3 03:08 no no frustrado al final no no seremos pero sabemos que tenemos que hacer tenemos una vuelta delante que que en qué podemos hacer en todo y bueno esto es nuestro objetivo llegar a la próxima

Voz 2 03:25 eh era notoria la última pregunta para Marc André Ter Stegen antes de que se marcha el portero del Barça

Voz 3 03:34 bueno lo importante es que recuperamos ahora y que para ese día hace falta estar al cien por cien y que que queramos nuestra confianza bueno sacamos un buen resultado siempre

Voz 2 03:50 ahora no es la última respuesta de Marc André Ter Stegen el portero del Barça que dice que no se van frustrados a pesar del

Voz 0851 03:56 el empate a cero aquí en el estadio del Olympique de Lyon

Voz 1375 03:58 bueno pues eso es lo que está diciendo Ter Stegen que entre otras cosas ha defendido a Luis Suárez al que hoy muchos mira porque claro para intentar hacer algo grande en Europa tienes que tener a Messi a tope hay evidentemente todavía no está a tope desde la lesión no para decir esté como antes de la lesión y Luis Suárez que sigue teniendo un problema grave muy grave para ser el nueve del Barça con con el gol lleva dieciséis partidos fuera de casa los últimos dieciséis partidos que ha jugado al Barça en Champions fuera de casa sin marcar en contra el Bate Borisov contra el Arsenal contra el Atlético de Madrid contra el Borussia Monchengladbach contra el Manchester City contra el Celtic de Glasgow contra el París Saint Germaine contra la Juve contra el Sporting de Portugal contra Olympiacos contra la B contra el Chelsea contra la Roma contra el Tottenham contra el Inter y contra el Lyon todos esos partidos que jugó al Barça fuera de casa desde septiembre de dos mil quince no marca fuera de casa el uruguayo al que ha defendido el estábamos oyendo Ter Stegen o también el entrenador Valverde ya terminó la rueda de prensa hola Quique narrando el partido qué tal qué tal Manu

Voz 1296 05:02 buenas pues si lo dije no me ha gustado mucho y le preguntamos por Luis Suárez a Valverde que le ha defendido a capa y espada incluso ha llegado a ironizar cuando se le ha preguntado por el delantero uruguayo diciendo que antes estará reservado para marcar goles en próximos partidos pero la sequía de la que tú explicabas es preocupante aunque Valverde pues se queda con otras cosas que dice que el uruguayo les sigue aportando al equipo

Voz 0588 05:23 no me preocuparía sino generara sino tuviera situaciones de gol que es lo que es el espigado delantero no eso un que siempre pelea que siempre está ahí que siempre tiene ocasiones de gol que si no las tiene las genera para los compañeros que son dolor de cabeza permanente para el rival y que se que es infalible porque siempre va a aparecer luego en la cierto o no en un momento determinado pues bueno es que eso es lo que hay que buscar

Voz 1296 05:48 pues siempre va a aparecer aunque es verdad que en Europa hace tiempo que no aparece el uruguayo ya ha explicado Valverde que ha cambiado a Denver le Hinault a Luis Suárez porque le venía de lesión que había jugado el pasado sábado una gran cantidad de minutos y ha celebrado que Coutinho hubiera ha entrado con buen pie pero Luis Suárez poseído al Vaquilla

Voz 1375 06:02 están saliendo protagonistas en directo escuchamos a Rakitic que está hablando en la tele

Voz 0839 06:06 partido que que hicimos la verdad un total confianza vemos la vuelta a también con muchísimo respeto por supuesto pero bueno creo que hemos enseñado ahí que bueno que no nos ponemos bien bien las pilas las cosas salen bien si queremos que Juan Carlos Armas y prepararnos bien para para la vuelta que iban da la sensación de que vosotros que habéis terminado con mejores sensaciones de de el partido que sois los que habéis las

Voz 0231 06:31 es más positiva a la incluso cero

Voz 0839 06:33 pero no bueno queremos ganar presupuestos queremos marcar e ir bueno hemos tenido en varias ocasiones que a veces pasa como como hay que

Voz 6 06:43 bueno creo que aunque

Voz 0839 06:45 si hubiéramos jugado media hora más parece que no hubiera entrado así que a ver si también es importante sino puedes marcar arriba pues atrás no pasa nada ha producido en la primera parte pero después la verdad controlado bastante bien de ahí creo que he visto que ellos iban cayendo detrás de otro minuto uno uno por uno que les costo que les ha costado muchísimo podía ir a verdad tenemos que trabajar bien para la vuelta tenemos muchísimo confianza hay bueno lo que queremos es pasar ya la botella tienen que viendo este Olympique de Lyon las tres ocasiones de la primera parte hasta qué punto es peligroso Un cero cero como ha dicho Valverde buenas es peligroso porque este es si se puede pasar algo no pues puede ser que te masoquismo confiante como he dicho pero también sabemos que ellos tiene mucha mucha calidad arriba tienen jugadores que bueno que que son capaces de marcar la diferencia en cada situación no de ahí tenemos que hacer aún mejor mejor partido pero eso confiaran en lo nuestro pensaran lo que tenemos que mejorar nosotros después de ahí pues poco cuesta cambiar lo que hizo en lleva Luis Suárez una una racha llamativa por la calidad

Voz 5 07:57 viene por por la facilidad que mostró muchas ocasiones

Voz 0839 07:59 es el para marcar gol fuera de casa en Champions League yo iba a su tienes que que ha llegado a tener que no ha tenido suerte bueno a veces pueden puede pasar gracias y no así en la vuelta lo mete eh no pasa nada no no por supuesto que él también él como el equipo le apoyan siempre bueno ojalá habrá en cuartos otro podido fuera que que podría cambiar pero bueno tenemos muchísimo confianza y si lo mete pues solicitamos todo toda esa racha

Voz 1375 08:27 Iván muchas gracias palabras de Rakitic micrófono de Movistar Plus en Liga de Campeones Éste es uno de los que no falla nunca e Ivan Rakitic está siempre a un nivel eh el partido voy a ir mejor peor pero es uno de los que que nunca se esconde de los que casi nunca falla bueno ahora le pregunta Jordi Martí a Marcos pieza Ramon Besa está también hay Axel Torres que hasta comentando el partido en la tele enseguida el análisis del lío con cero Fútbol Club Barcelona cero ha tirado veinticinco veces a puerta el Barça veinticinco tiros a puerta cinco de ellos han ido entre los tres palos e la racha de Luis Suárez ya la hemos contado malísima es incomprensible en un delantero de la clase de la categoría goleadora de Luis Suárez que lleve tres años y medio sin marcar un gol en Champions fuera de casa la vuelta este partido será el miércoles trece de marzo a las nueve en el Camp Nou no hay sancionados para la vuelta eh y el dato no es negativo lo sí a Escorial en en en Carrusel cinco de las seis veces que el Barça empató a cero en la ida de las seis en cinco se clasificó sólo cayó eliminado hace once años ante el Manchester United después de empatar a cero en el Camp Nou y perder en Old Trafford uno cero en el resto siempre pasó el Barça además esta noche jugado otro buen partido otro partidazo en Anfil también acabó sin goles Liverpool cero Bayern de Munich cero luego le pregunta hemos Álvaro de Grado en Anfield la vuelta a ese partido también el Mieres les trece también a las nueve de la noche en Munich y mañana tenemos otro otro partido de los grandes eh ha llegado la Juventus con Cristiano al frente han llegado a las seis de la tarde

Voz 7 10:01 in Sanyo directos al hotel de

Voz 1375 10:03 centré acción para el partido en el que mañana se va a enfrentar a los de el Cholo Simeone enseguida la última hora de ese partido también del Atlético Madrid mañana en el Metropolitano contra la Juve

Voz 1623 10:14 nos pide paso Álvaro de Grado en Liverpool Álvaro hola

Voz 1375 10:18 hola Manu buenas noches estamos con James futbolista del Bayern cero cero hoy en Anfield te escucha en el Larguero hola James o la ola quitad cuánto tiempo hombre cómo te va la vida por ahí fuera dos dos años casi jugar dos años echa de menos por aquí

Voz 0851 10:34 tú sí un poquito la verdad que sí

Voz 1375 10:39 todo un poquito sólo bueno qué tal el partido justo el empate porque ha sido ha sido tremendo sobre todo la primera parte fue había sufrido mucho contra el Liverpool no

Voz 0851 10:47 sí ha sido un partido de mucha intensidad yo creo que el empate es justo y bueno yo creo que en el en el alias tenemos que estar bien y bueno yo creo que hoy ha sido un resultado justo

Voz 1375 11:02 te lo mejor el resultado con lo que mejor

Voz 0851 11:05 sí yo creo porque ellos aquí son son fuertes ellos aquí siempre siempre marcan goles bueno yo creo que el que el cero cero es bueno para todos

Voz 1375 11:16 en la segunda parte cambiaba algo o no partido pero pero es que en la primera mitad casi os han metido en el área pequeña que ha pasado en esos primeros cuarenta y cinco

Voz 0851 11:23 dos bueno ellos aquí son son fuertes bueno cuando tú cuando tú quieres ganar Champions League yo creo que tienes que estar así junto si voy a poder sufrir un poco también bueno y también sabiendo que ha

Voz 7 11:38 un par

Voz 0851 11:39 si un un partido no entonces yo creo que tenemos que estar juntos y poder allí

Voz 8 11:46 a hacer cosas buenas

Voz 1375 11:48 ahora la vuelta va a ser tremenda eh con un ida y vuelta y sobretodo con el peligro de no haber marca vosotros fuera de casa hay que tener mucho cuidado con con con el gol del Liverpool

Voz 0851 11:57 o yo creo que todo sigue totalmente abierto la que podemos hacer un un excelente partido allí

Voz 1375 12:02 has visto el Barça tras entrar el resultado

Voz 0851 12:05 he visto he visto ahora cero cero también

Voz 1375 12:08 si te has sorprendido

Voz 0851 12:11 y es que en Champions League todos son complicados entonces por eso

Voz 1375 12:16 oye James cuando volvió al Madrid

Voz 0851 12:20 no sé yo ya tengo ahora contrato con el Bayern Joan Ollé en junio hay vamos a ver

Voz 1375 12:27 a ver qué decide si a ver qué decide el Madrid pero te están oyendo los madridistas a ti te gustaría volver

Voz 0851 12:34 cuando yo creo que ahí tengo todo no tengo allí casa tengo gente que me quiere entonces no sé a ver qué pasa

Voz 1375 12:44 a ver qué pasa pero ti que te gustaría

Voz 0851 12:47 bueno yo por ahora tengo contrato con el Bayern

Voz 1785 12:50 el futuro yo creo que nadie

Voz 0851 12:53 nadie Sabina y bueno yo creo que yo sólo quiero acabar esta temporada buena hay

Voz 1375 12:58 veremos a ver qué pasa no oye la última te parece que son los favoritos un año más el Real Madrid

Voz 0851 13:04 bueno el Real Madrid siempre en Champions siempre siempre cambia el chip entonces ellos son fuertes entonces yo creo que siempre son siempre tienen cosas cosas buenas ellos

Voz 1375 13:18 fíjate mucho James en alegre advierte cuya tengo

Voz 0851 13:21 hasta allí para darle un abrazo hasta luego el colombiano

Voz 1623 13:23 James Rodríguez ahí en el micrófono de la cadena SER con Álvaro de Grado después de Liverpool cero Bayern de Munich cero me está pidiendo paso a Adriá Albets

Voz 1375 13:31 ante sí porque está hablando Sergio Busquets

Voz 2 13:34 es el segundo capitán del Barça valorando este segundo en este empate a cero en el campo del Olympique de Lyon no se pueden despistar la vuelta pero si queremos estar en la siguiente ronda qué menos que ganar uno de los dos partidos no hemos podido este te merecidamente pero bueno así es el fútbol hay que seguir no pensamos en que sea peligroso sino en salir adelante desde nuestra afición en nuestro campo y ganar aquí dijo claro portantes de marcar aquí es lo recordaba ayer Busquets en rueda de prensa pero no ha sido posible hasta que la haga vamos hasta que a la vez según me humillaron patagón pero bueno yo lo sigo mejor no empate a goles en partido aquí nos pueden además resulta que aporten cada mañana cómo está cuando se buen fase no porque ha comentado bañando dos partidos ha echado en cara al eliminatoria dos bastar son cuanto más se mi yo pues yo a casa somos favoritos pero muestra el campo

Voz 1375 14:38 hay que demostrar en el campo por delito yo en casa les hace un poquito más favoritos si hubiera sido un empate a goles como decía

Voz 2 14:43 la Adrián pregunta eso es hablando que un par de preguntas he leído algo sinceramente pero bueno no sé si se tiene que aprobar si no asistían gol Xunta con más gente se tendrá que ver todo no calendarios ni es muchas cosas lo leído pero no sé mucho más Sergio Luis Suárez tres años más de tres años sin marcar en Champions fuera de casa Esther

Voz 0267 15:04 dato es preocupante tú como leves

Voz 2 15:07 al final bueno está claro de los delanteros viendo el gol pero no nos podemos quedar sólo con eso de Luis

Voz 1296 15:11 es el trabajo que hacen para el equipo y todo lo que

Voz 2 15:14 lo que da pues mucho más importantes al final pues esto tarde o temprano sacaba rompiendo y nada más

Voz 1375 15:20 es una pregunta para Sergio Busquets en catalán

Voz 2 15:23 cómo se queda en el vestuario después de este partido después de no haberlo resuelto como pasó en Milán donde sí marcaron algo que no sucedió y lo están más que enfadó un món partir aún Party Par fagot pero bueno al final fue no Pat Symonds a costa costa Hay Guardans comenta avanza queda nada bueno pues que no están contentos en que queda la vuelta la última pregunta Manu va a ser que muscular puede haber algún problema aquí en la zona mixta con los operarios somos inferiores que bueno cosas mucho peores pero yo creo que no que no sea así no hay que hay que ser optimistas palabras de Busquets

Voz 1375 16:14 pues nada si saliendo protagonistas en directo y alguno más que seguramente saldrá antes de que cojan el avión de vuelta para para España bueno además de todo lo que ha pasado esta noche previa del Atlético de Madrid te recuerdo que también juega mañana El Sevilla contra la lata el partido de vuelta recordamos que ganó el Sevilla cero uno en Roma y esperemos que no haya incidentes porque a esta hora están aterrizando unos mil quinientos Cáceres de la que al parecer vienen para buscar a los virus Si liarse a palos ojalá que no sea así pero habían que da hoy Nos vemos en Sevilla hay demás ojalá que hablemos solo de fútbol mañana a las seis en partido de vuelta tras el cero uno en Roma IU ha hoy ha sido noticia lo estaban preguntando a Busquets por ello la noticia cada o Luis Rubiales por la mañana el presidente de la Federación Española contando que habrá un nuevo formato de Supercopa de España a partir de este verano que la jugarán cuatro equipos luego con Antón Meana repasaremos el eh la noticia dos Rubiales y en qué consiste quién es la van a jugar y cómo se va a jugar donde hay tres opciones en Oriente Medio en Asia o en América esto evidentemente abre otra guerra una más en el fútbol español Tebas Rubiales que ya desde Uruguay donde está Tebas ha dicho que está en absoluto de acuerdo y que se pondrá un portón los medios para que no se juegue la Supercopa de España fuera y luego contamos cómo se jugaría y es la jugarían esa idea que se aprueba que se aprobará ha propuesto la idea Rubiales para que se vote en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol en el mes de abril lo jugarían los dos primeros de Liga finalista campeón de la Copa y para terminar la portada de Larguero eh sigue coleando el asunto de la Copa del Rey de basket luego la ampliaremos también pero te cuento a esta hora el titular es que el Real Madrid si podría jugar la Euroliga si decidiese abandonar la Liga ACB los equipos jurídicos del Real Madrid están valorando económica jurídica hay deportivamente qué supondría para el club dejar la Liga ACB es una idea que si estando ahí que no digo que la vayan a hacer pero que la están valorando hicieran lo digo por todas las dudas y por todo lo que has oído ya has leído te cuento que si el Madrid dejase la Liga ACB sí podría jugar la Euroliga dependería de una cosa de que los once clubes con derecho a voto que son los clubes que tienen una plaza fija los clubes eh que tiene licencia que son once votasen mayoría que si eh así de fácil nada más si en la Euroliga esos once equipos que son Madrid Barça Baskonia ahora todos Efes Fenerbahçe Olympiacos Panathinaikos CSKA de Moscú Armani Milan Maccabi Zalgiris si esos once votan sale un seis cinco a favor de que el Madrid juega la Euroliga da igual lo que pasaran hacen lo digo por las dudas por todo lo que has leído y oído y en ello está el Madrid cuándo veremos abren que acaba ese asunto luego lo ampliamos todo esto en la aporta Larguero diez minutos para llegar a las doce arrancamos Nos vamos directamente al Lyon

Voz 1623 32:46 estamos en el sanedrín del Lyon cero Barça cero

Voz 1346 32:49 sí

Voz 1623 32:50 hemos escuchado a todos los protagonistas que ahora tiempo para el análisis del partido de un Barça al que yo veo que llega una temporada más al momento clave de el año donde te juegas todo y le veo cómodo en la Liga por la ventaja que lleva

Voz 1576 33:04 pero no sé no no

Voz 1375 33:06 acabo de ver al Barça fino en este tramo de la temporada eh nadie quiere hablar de los fantasmas del arroba ni ni quieren ni recordarlo porque allí empezó el el el descalabro de la temporada pasar allí empezó esta dijo Messi quiero la Champions hay que traerla hay que ir a por ella

Voz 1623 33:22 llega el momento de la verdad ahí veo que como que hay de

Voz 1375 33:25 así las cosas que ajustar a punto de empezar el mes de marzo ahí la semifinal de Copa pendiente con el Real Madrid está en el momento clave de la Champions hombre claro está esto de acuerdo después de un cero cero es súper favorito el Barça pero hoy ha habido mucho ataques muchos tiros a puerta pero no me parece un partido un poco Halo dado un poco correcalles donde el Barça no acaba de tener el control de los partidos de Messi es el mejor porque es el mejor pero tampoco le veo como antes de la lesión es decir habrá quien verá la botella medio llena y quién habrá medio vacía por ejemplo como veis a Messi en qué momento vais a Messi ahora mismo

Voz 0267 34:02 yo a Messi por ejemplo una buena noticia es que creo que aquello que él iba haciendo de mirarse físicamente si por alguna parte u otras se podía hacer daño tenía dolores esto lo ha olvidado yo creo que ya está haciendo carreras que demuestran que físicamente al se encuentra bien ahora bien el punto de define de Messi no lo ha recuperado por lo tanto como antes decía Ramón en un equipo pensado para que Luis Suárez y Messi marque las diferencias y mes y no tiene una versión extraterrestres y una lesión terrenal el Barça lo acusa eh

Voz 1375 34:31 pero no pero no se lo puede pedir que sean marciano claro vías no pero pero a mí

Voz 0267 34:35 el lema principal al margen de Messi es que yo haber salido justito lo veo justito sinceramente y además cuando tú miras a Ban Ki piensas bueno que estímulo tenemos en el banquillo pues parece que Coutinho va a ser un estímulo pero no acaba de pisar fuerte cuando ves Arturo Vidal en los últimos diez minutos dices bueno y que va a aportar entonces un poco la sensación que tienes es esto nos alcanza esta versión del Barcelona queda mucho para que se disputó tramo definitivo pero nos alcanza esta versión para atacar la Champions ahora bien mano también sería una buena pregunta para para Bruno que equipo hay en Europa que someta al adversario porque llevárselo criticábamos en el carrusel el Barça no someta al adversario

Voz 7 35:10 lo hoy por hoy con el nivel actual tan

Voz 0267 35:13 competitivo hay algún equipo que someta a su adversario

Voz 1785 35:17 hay algunos detalles por ejemplo no toda la culpa es de Valverde a ver si empezamos por decirle que aquí hasta ahora especialmente en las redes y en lo que sea y como que Valverde ha renovado que quisieran aburrido

Voz 1375 35:29 la corriente bastante negativa no vamos y quitando

Voz 1785 35:31 el entrenador eso se arreglará sea arreglada es hoy se ha visto que no es culpa del entrenador entrenador puede acertar puede estar equivocado puede puede tener lecturas del juego diferente le puede faltar muchas cosas pero no sólo va más allá de que haga jugar bien no haga jugar mal al verde para mí el problema de que los jugó no es que dominan esta esta plantilla tienen un peso tan específico que di hace difícil que lo cuál es estructurales tenga recambios por ejemplo el Barça mejorado defensivamente el Barça tiene recambios para el Lenglen para Piqué War Umtiti Se medios está consolidando bueno te apaños en el centro del campo cuando recuperen Arthur tienes un buen pasador tienes un buen jugador tienes alternativas con Arturo Vidal con Coutinho pero es que delante no tienes a nadie el problema es que B le ha salvado muchos partidos especialmente la Liga cuando metía goles y estaba acertado a hoy hoy no ha estado acertado en la última jugada para mí el problema es de Kick insisto en el punto de partida de que quién compite con Messi Luis Suárez y para que compitan ellos bien y meten goles también creo que hay una cosa que es Inter no no no esto es más difícil de medir que es la velocidad de balón del Barcelona la velocidad debe el Barça marca las diferencias cuando tiene buena velocidad de balón si tiene buena velocidad de balón tiene siempre las ocasiones mucho más claras porque ocasiones tienen pero no son tan claras de velocidad de balón cuando desequilibra cuando está fino cuando tira paredes y aquí coincido con Jordi en que quizá porque es febrero o incluso con apreciación que está llegando el tramo decisivo el equipo no tienes a Fini no tiene lo que necesita esta finura para poder marcar las diferentes

Voz 1375 37:06 falta faltan ajustes Marcos Axel

Voz 7 37:08 claro perdona es que hay para mí fallan sencillamente las vacas sagradas no sean las vacas sagradas que siempre se llevan las portadas y los varios éxitos porque se lo merecen ahora mismo no es también un equipo que hoy ha generado ocasiones pero no son como dice Ramón ocasiones muy claras pero un equipo que en los últimos cinco partidos ha metido cuatro goles

Voz 1375 37:27 dos de ellos de penalti que un problema estructural

Voz 7 37:30 ese problema con vendremos que puede ser de entrenador o no pero ahora el foco está puesto en que Messi no está bien Messi no tiene el punto de de eficacia y contundencia hoy por ejemplo ha fallado una que no es habitual aquella que elija Jordi Alba en la primera parte que ha sido ha sido para mí es el síntoma de que de que Messi no estaba bien Suay ya vemos que tampoco está bien de está saliendo de una lesión insisto ese es esa capacidad de romper los partidos a través osea es verdad que ha tenido el juego fluido y Iker ha ido rápido pero con vendremos que el Olympique de Lyon a partir del minuto cincuenta ha desaparecido literalmente del partido inofensiva mente perdón defensivamente el estado sólido hemos visto dos grandes para de Ter Stegen pero luego no hemos vuelto a ver a Ter Stegen

Voz 1375 38:11 como para sentido cuando se pone a parar aquel

Voz 0267 38:14 sí avería correcalles que decías Manu sólo lo vi al principio

Voz 1375 38:18 yo estoy de acuerdo con con Marcos creo del Barça

Voz 0267 38:20 bajo control y tendría que lo tuvo desde antes creo que en el segundo tramo de la primera parte ya tuvo control de partido

Voz 1375 38:26 he sentido no peligró tanto el resultado

Voz 0267 38:29 más allá de esas dos primeras grandes ocasiones no peligró la derrota no no había la sensación de que pudieran hacer gol pero

Voz 1375 38:36 me parece que el Barça controla los partidos como como lo venía haciendo

Voz 0267 38:39 creo que hoy ha controlado el partido bien del veinticinco al al final realmente tengo la sensación de que ha tenido mucho la pelota en campo contrario que era muy complicado que le hicieran un contragolpe peligroso porque el guión estaba tan hundido hacia su portería que prácticamente no tenía opción de acero contragolpes

Voz 25 38:56 realmente peligrosos es esa sensación

Voz 0267 38:58 ni durante el partido luego estoy de acuerdo en que evidentemente el equipo al equipo le falta colmillo que los dos jugadores atacantes más importantes no es también pero también creo que con la ventaja de tienen Liga

Voz 0231 39:12 esta eliminatoria pienso que aúne

Voz 0267 39:14 estando así lo normales pasarla tienes tiempo para que vuelvan a estar bien especialmente Messi que es una cuestión puramente física de que ha tenido una lesión

Voz 1375 39:23 Toni que pronto volverá a ser Messi

Voz 0267 39:25 entonces yo yo no lo veo tan catastrófico todo tengo la sensación de que evidentemente el equipo está en una fase gris y luego la cuestión de Suárez yo entiendo que no lo haya quitado hoy lo entiendo por una razón creo que al final sino tiene sustituto posible necesitas a un nueve que Pelé con los centrales aunque esté desacertado para que haga mejores a Messi a los de fuera y a los que llegan desde atrás ese trabajo al final beneficia a los compañeros

Voz 1375 39:51 catástrofes desde luego no es cuestión de que estamos a punto de llegar al mes de marzo

Voz 7 39:55 el ingenioso como veo al equipo y yo diría que es plomizo es compromiso de Australia

Voz 1375 40:01 yo no percibe un Barça que no como dice sí claro yo en eso si me permitís lo que volvería al punto de de Jordi

Voz 1785 40:10 que creo que es acertado sacó para tal Linda hay tan deseada está muy bien pero no las regalan en el Corte Inglés decir hay que ganar al hay que competir y hay que ir al a Lyon y saber que puede sufrir es decir el Barça el partido le debe servir de referencia no sólo al equipo sino a todo el mundo para saber qué

Voz 1375 40:28 una cosa es aspiran a ganar una Copa y otra

Voz 1785 40:30 esa es que bueno te la den por descontada y creo que el Barça está tomando conciencia de que le va a costar mucho sí

Voz 7 40:36 en en llegar a la final pero eso era evidente yo creo no

Voz 1785 40:39 en el ambiente flotaba o no vaya yo tengo la sensación de que mucha gente piensa que bueno que el Barça se estaba reservando para Champions y que bueno que la Champions es todo al Olympique de Lyon cero dos en en los ambientes que yo que yo veo no lo sé es una cuestión general pero eso es lo que es la sensación que tenerlos

Voz 0267 40:55 la pregunta de si el Barça está como para ser el clarísimo favorito a ganar la Champions no está para eso el clarísimo favorito no pero está en un grupo de equipos

Voz 7 41:03 en el que somete a realmente como decía nadie nadie nadie pasa por encima de los demás o sea que

Voz 0267 41:12 sí claro en ese grupo de cuatro cinco candidatos a la Champions está al Barça ahora igual no para ser el número uno

Voz 7 41:20 discutible en el componente perdona y hay un componente muy breve que este partido al Barça históricamente desde la época de Guardiola es el peor partido que se le puede dar el retorno a la Champions en febrero es un drama para tu analiza los en los diez años finales el Barça lo ha pasado siempre mal siempre mal en este tipo de partidos por ejemplo sin ir más lejos la pasada temporada el Barça jugó o RIC para mi jugo peor contra el Chelsea en Stamford Bridge y acabó sacando un empate a uno pero jugó mucho peor que que lo que ha jugado hoy

Voz 1375 41:49 el cuatro cero de París

Voz 1296 41:52 pero ahí perder pero no decía que la la duda al final es que para como decía Jordi va da esta versión para la Champions yo creo que evidentemente no puede dar el Barça ese paso adelante es que llevamos mucho tiempo esperándolo es decir el Barça jugó muy bien la época así Messi cuando se les no a principio de temporada porque todos en un paso al frente pero luego ha habido bueno superando partidos pero no no ha habido la continuidad de juego permita a que que el Barça está en un valle bajo y que enseguida va a recuperar el nivel de cuando de noviembre es tampoco era tan bueno de diciembre de enero de este Federer evidentemente es decir no sabes exactamente si el Barça tiene el techo de mucho más arriba de donde está ahora me permites

Voz 0267 42:29 cosa que también me desespera un poco que es lo hemos visto porque acepta el intercambio de golpes

Voz 1623 42:34 no sabe es muy buenos Jordi yo creo que discrepo