Juicio y prejuicios

buenos días Pepa una semana llevamos sesiones en el Supremo ya se los hacia un mundo seguir el día a día de los enfrentamientos entre Fiscalía y acusados les cuesta mucho a los representantes del Estado justificar los delitos sobre todo porque en el banquillo están sentados con paradón unos perros viejos hartos ya de quitarse las pulgas en comparecencias públicas el fiscal les suelta lo de las cuentas a Jordi Turull el exconsejero de Presidencia será el discurso político de toma pan y moja que manzanas traigo así no se esperan unas cuantas semanas que sólo romper la monotonía cuando aparezcan eso es testigo están lucidos como el mismísimo Mariano Rajoy que comparecerá el martes de la próxima semana un día antes que Soraya Sáenz de Santamaría o los ministros remontó horrorizó oído pendientes del folclore las sesiones hacen difíciles conscientes todos jueces fiscales y acusados de que sus argumentos no van a servir de mucho los políticos catalanes llegaron al banquillo culpable según unos o inocente según otros y así llegarán al día fin al que es difícil vencer a los prejuicios pero cuidado porque es posible que los jueces allí presentes no piensen igual y el desarrollo de las sesiones Siles haga cambiar el rumbo previsto recuerden ustedes que sólo de ellos dependerán el veredicto si la presencia de Vox una vergüenza