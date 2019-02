Santiago Lorenzo, autor de 'Los asquerosos': "A mí siempre me ha sobrado el tiempo"

Voz 1120 00:00 circuló sentirlo qué relación tiene con el mar y yo nací en una en una ciudad que está a cinco en un pueblo que está cinco kilómetros del mar en una accidente geográfico que se llama es decir esa manga fluvial en la que penetra el agua marina e que se llama Portugalete entonces fuera de que a nosotros todo el mundo nos encanta el mar como a todo el mundo nos encanta ya no sigue una cosa que a mí me llamó siempre mucha atención que es que yo nunca he sido muy de playa cuando me me preguntas hoy pero tú eres de Portugalete tendrá que buscarte la playa a la gente del Cantábrico el mar nos puede sonar a la peligro a trabajo a faena a humedad

Voz 1 00:43 la perjuicio y me he quedado

Voz 1120 00:47 de playa no soy como ahora el Portugalete que te vio crecer que probablemente no se parezca mucho al de ahora se parece extrañamente se parece muchísimo menos en el color de la IVE Leire tiene color aunque parezca otra cosa yo nací en el año sesenta y cuatro me fui de Portugalete obligado en el año ochenta y uno en coincidiendo con el vamos a llamarla el a limpia miento de la de la idea de toda la cuenca del Nervión porque al el el desmantelamiento de la industria pesada siderúrgica y tal entonces en efecto ya no vas a volver hoy a ver en Portugalete cielos rojos como los que se veían en cielos industriales el aire estaba bastante más limpio el agua de la ría ya no es sólida como era antes pero sin embargo lo que me gusta mucho de mi pueblo es que fuera de Soto lo demás permanece absolutamente igual cosa que no se puede decir de pues de una ciudad por ejemplo en la que estamos ahora como es Madrid es muy emocionante para mí ir a Portugalete

Voz 2 01:58 cuando voy a cuando

Voz 1120 01:59 yo siempre que voy a Portugalete pues alguna cosa que pues que que es uno de los pocos lujos que me puedo permitir que es que yo voy a visitar mi casa natal porque yo nací en una casa en vez de en una en una clínica no como es esa casa es muy bonita es muy bonita no lo hice yo yo solo en la ciudad pero es una casa muy curiosa una lectura que aún hoy me parece muy extraña hay muy muy poco a escribirle a ningún estilo no se sería no sé no sé trigo sin sin saber a qué estilos se podría escribir en la calle Cristóbal Mello

Voz 1 02:29 número cinco Si

Voz 1120 02:32 yo cuando subo a la desde el Puente Colgante hasta hasta la calle Cristóbal Mello número cinco sigo subiendo por una escalera que fueron construidas en el año setenta o setenta y uno y me parece muy emocionante que esas baldosas como pasa mucho en Portugalete como pasa mucho en Guecho como pasa mucho en Bilbao siguen siendo las mismísimas baldosas cuarenta y nueve años más tarde que se pusieron en el año setenta y me parece muy emocionante ser de un pueblo en el que todo la barandilla el alféizar del portón Cillo el aporte de los portales sigue siendo el mismo que hace cincuenta años

Voz 3 03:06 porque el escritor Santiago Lorenzo se ha puesto de seudónimo Santi nulo

Voz 1120 03:10 pues un día se lo cubrió una amiga mía que se llama OPA panda que en el año ochenta y ocho y no sé por qué pero un nombre tan complicado como lo que tiene cuatro sílaba

Voz 1 03:20 cuadro eso e hizo fortuna

Voz 1120 03:25 bueno si hay que bueno pues que ponerse bueno que ya este puesto y me ahorro el trabajo

Voz 3 03:31 este este es anuló Santiago Lorenzo han dicho alguna vez

Voz 1370 03:37 para imaginarme de pequeño basta con imaginar a un niño correteando con el pito al aire

Voz 1 03:44 no no yo he dicho eso no no en absoluto yo he dicho eso no puedo imaginarme a mí mismo no no no esto yo

Voz 1120 03:58 estuvieron con los del Opus no me imagino yo no no por Dios incluso hoy que ya te con niño como ves estoy vacilando ante el micrófono como si fuera él se descubrir ante un auditorio de dos mil personas con el pito al aire has dicho pues invito al aire no no no eso no puede ser de ninguna manera no de ninguna manera

Voz 3 04:20 Pobre de mí entre este en un colegio lo pues a los seis años ya has dicho que tienes buen recuerdo de ese colegio de lo que te enseñaron por qué qué aprendizaje has tenido no sólo intelectual sino también por ejemplo te ha realizado ahora no al contarte lo de estábamos hablando de

Voz 1370 04:38 niño pequeño con el pito al aire es muy pequeño no podrían horrible no ruborizarse nadie con eso sin embargo a ti te han subido todos los colores y me gusta

Voz 1120 04:47 yo a mi me gusta fomentar Mis vergüenza porque no me dan vergüenza me parece un tesoro y la gente que le vuelta a las clases me parece despreciable si guardo buen recuerdo era un sitio como a mí me gustó bien si yo soy yo estoy incapacitado para creer en Dios y creo ser un buen ateo con un cierto conocimiento de la liturgia hay un cierto conocimiento del mismo y un cierto sentimiento de las bases nacionales seguir nacionales para creer en Dios hay que ser bueno incluso siendo ateo en lo que ya no entonces pues me considero un buen no soy ateo porque me por por por malas experiencias sino por experiencias que no son ni buenas malas los hoy por incapacidad para que me gustaba el pasado por una educación religiosa porque me parecía dices esto ahora tal y como están las cosas y te arriesgas a cualquier cosa pero me parecía interesante que a las diez de la mañana te estuvieran diciendo que Cristo resucita ya a las once de la mañana te estuvieran diciendo que es muy normal que si abres una manzana la dejas al aire por oxidación la manzana se corrompa y entonces es cuando tenías que empezaba a darle vueltas al asunto que sexto pero qué contradicciones hizo está dándole vueltas a cosas a informaciones en una misma mañana tan contradictorias tiene una una una una capacidad didáctica muy interesante

Voz 3 06:19 Santiago sabes que este programa esta noche gira alrededor de las

Voz 1120 06:22 duda pues es dudaremos aquí a todo lo que hacer donde sale bien vale la director de escuela antes director de escuela en un oficio era subdirector de escuela por oposición

Voz 2 06:38 y me enseñó el en una enfermedad

Voz 1120 06:41 padeció estaba enfermo en casa y me enseño me enseñó a leer vamos si es que se leer Santiago cuando sales de debida a que el siete de julio de mil novecientos ochenta y uno porque mi padre pidió otro destino mi padre mi madre trabajaba donde la enseñanza lo también era profesora tú sí

Voz 2 07:05 pensaron que estaría bien

Voz 1120 07:07 Valladolid qué tal en Valladolid pues una llegada nefasta o sea yo me sentí como como muy mal cuando se tenías dieciséis y es que además yo me acuerdo de estar pensando racionalmente que que estaba siendo parte de un de un experimento sociológico psicológico porque yo veía que todas las características que tenía la vida que lleva en Bilbao los habían puesto la contraria en Valladolid es decir un clima atlántico un clima continental un colegio privado masculino un instituto público mixto una todo eran cambiazo no todo entonces las ciudades eran muy diferente en España ahora ya más o menos hay mucha carretera está la Internet no había las células ciudades era muy distintas

Voz 1 07:51 sí

Voz 1120 07:51 que tengo una hermana que se iba a la estación de Valladolid a ver cómo venía la gente de Madrid hay jugaba a adivinar quién era de Madrid por el aspecto dieron juego muy aburrido porque estaba muy claro quién era quién era de Madrid quién no llegué a pensar que era un cambiazo aposta entonces la llegada fue fue tremenda pero yo fui gracias a Dios víctima de un inmenso síndrome de Estocolmo yo estoy absolutamente enamorado de Valladolid un día dije le quita esa cara no quiere sacar a vas a vivir aquí sólo hace cuatro años pero pero cuando tienes diecisiete años no sabes que vas a vivir solo años

Voz 3 08:30 ahí sí que tienes una duda existencial total a los dieciséis los diecisiete dudas de todo

Voz 1120 08:35 no es que además estos cambiarlo dice joe es que además han elegido una edad súper canalla sea super cabrón dieciséis años entonces y un día dice escrita sacará porque así no vas a ningún lado y entonces es cuando te cuenta de que es que adoro esa ciudad hay también no hay cosas tan espectacular en el ratio población barra librerías en Valladolid impresionante es una cosa de Ken que es una cosa el ratio por supuesto en términos absolutos no pero en términos relativos que es lo que cuenta es impresionante yo creo que ya en el año ochenta hay ocho aparecen Valladolid tú conocerás una una librería de viajes Beagle en la calle Rivas pues una viviré viajes en una ciudad de trescientas mil personas trescientas quince tenía en el ochenta y estaba tiene menos o por ejemplo hay tres

Voz 3 09:26 pérdidas de comics bueno es la ciudad de Delibes sí

Voz 1120 09:30 es la ciudad de Delibes eso hacia Delibes yo me lo parece un día no soy nada mitómano sea nada mal los precios pero Levy y además debe ser el sitio menos de liviano de Delibes ya no de Valladolid dices mejor todavía en contar pero en otras un sitio prosaico no lleva con lo que un día hace yo me como un tonto un día me fui a al cementerio y me pusiera ante la tumba yo sea cosa muy rara en mí porque yo no yo de mitomanía me da incluso desprecio esa esa manía no pero un día que me encuentro yo delante de la tumba de este gracias aquí yo mismo he no a él que tiene todo el derecho es en en en una de hombres ilustres citados hombres y mujeres ilustres de Valladolid y la ciudad de Gustavo Martín Garzo y la ciudad de Eduardo Fraile valles que es para mí el gran poeta contemporáneo

Voz 3 10:24 Eduardo Fraile vallas iban a es hacia de la Seminci de

Voz 1120 10:29 Pingüinos en ese reúnen todos los moteros

Voz 3 10:32 del Ribera del Duero de

Voz 1120 10:34 o pinchos exactamente y hay una cosa que me hizo notar una amiga mi australiana que cualquier yo no me voy cuenta hasta que me lo hizo notar en cualquier bar que te metas el Cafés extraordinario el vino por supuesto como en Logroño tú te puedes ir a cualquier sitio en Logroño que el vino es fantástico vaya pasa igual en todo el mundo lo sabemos pero lo del café tuvo que venir una vez Australia hace al menor votar hoy en Santiago y Lobo carísima Eric es que para mí sea mi llegada aquí osea también llega a Madrid fue como a mí me faltaban horas al día para recoger la Castellana vamos hoy me fui a sitios así zurdos no Museo Romántico el Museo Naval el sitios que mogollón de madrileño está bien lo conocen hoy yo el primer mes ya había estado en todos yo no podía sea no y luego sobre todo hubo un barrio al que cogí muchísimo cariño que es flamenco

Voz 1 11:23 Villa La Ventilla

Voz 1120 11:28 no yo no no podía para Seat tú tú bien ahí con la excusa que vienen a estudiar pero tú viene a estudiar tú vienes aquí estar en que debo o sea yo me quede Pam filo

Voz 3 11:39 qué tal lleva es el éxito de tu última novela los asquerosos es una novela de la que todo el mundo habla es muy divertido entre otras muchas cosas la verdad pero no sé cómo te llega a ti es tu cuarta novela no sé cómo te llega a ti el que todo el mundo hable de los asquerosos

Voz 1120 11:58 has qué pasa yo vivo el uno de agosto de dos mil doce yo dejo Madrid me voy a vivir a un sitio donde somos quince personas entonces yo no estoy enterando de nada yo tengo Internet si lo veo no sé con gran agradecimiento veo que que pues eso el editor me cuenta que vamos un montón de ediciones de todos de pero yo los que está a pie de calle no me estoy enterando de nada ha habido tres ha habido tres veces vengo muy poco ya Madrid ha habido tres veces que me han parado en la calle yo no sé qué cara poner es decir mucho peor que lo del niño con el pito al aire antes muchísimo pero

Voz 3 12:39 pero fíjate si me interesa hablar no tanto de la novela como de uno de los temas de la novela que es la relación

Voz 1120 12:44 de del protagonista de El

Voz 3 12:47 el hombre con el tiempo sobrado

Voz 1120 12:50 mucho tiempo no se desde hace mucho a mí por lo que sea igual porque porque no porque yo yo muy pronto me di cuenta de que a mí el dinero no me hacía ninguna ilusión sabes cubiertas una serie de necesidades que

Voz 2 13:09 que a mí yo no sé conducir yo no tengo hijos dio no

Voz 1 13:14 no me hace ilusión ya

Voz 1120 13:17 he pasado épocas en las que he ganado mucho dinero ahí lo he puesto entonces dices que bien la verdad es que este problema como cuando Buñuel decía a mí lo que quiero es que me quiten el el la el Lancia sexual un problema pues te quitas un problema a mí me hace feliz como los cacahuete eso me hace feliz de unas bobadas tremendas que entonces pues dices pues querían porque es una suerte entonces le resultado de esos que te sobra tiempo y entonces pues yo soy avaricioso tacaño y gorrión en materia de hora esto sea me hacían falta más me apetece mucho tener todas las que hagan falta un poco de esta novela

Voz 3 13:57 que tu vuelo ha con quién te gusta encontrarte

Voz 1120 14:00 no si es que nosotros estamos ahí en ese pueblo osea bueno yo vivo solo pero no no esto es una aldea segoviana ahí

Voz 2 14:13 sí es una de una aldea muy

Voz 1120 14:15 Castellana yo entraba en casa dos personas creo y entonces pues que a mí me cae muy bien esa sociedad es Sami que lo sociedad no me parece que hay unas virtudes tremebunda en ocasiones le decía un día a una colega tuya de esta casa que que hay comportamientos muy urbanos en ese es decir comportamientos que que se a toda la gente que está ahí viviendo de todo el año gente que la mayoría nacieron ahí ya hay siempre no algunos no alguno sólo llevan treinta años yo sólo llevo seis pero hay comportamientos ahí quiero relación haríamos mucho con comportamientos urbanos por ejemplo hay sí vamos todos como les da la gana por la calle cosa que no pasa en en Chueca o cosa que no pasa en el Raval en los barrios más modernos no pasa eso va todo el mundo derecho bastante preocupado por cómo va no en este pueblo mío si vamos cada uno como los da absolutamente la gana

Voz 1 15:15 mi vamos con unas pintas deplorables

Voz 1120 15:19 porque porque pues porque no estamos para pensar en otras bobadas más sabes

Voz 3 15:26 Santiago este programa se llama El Faro quién ha sido el Faro de tu vida si es que hay alguien que ha sido el Faro de tu vida

Voz 1120 15:36 yo no creo que haya habido nadie que digas tú has sido el Faro de Mi vida yo no creo que haya nadie que no sea una responsabilidad sería eso no me dice Alfaro el subida hay mil de disparo pero ojo yo he tenido la suerte de tener como varios cientos de favoritos decías también que la noche la Lomce es parte de la noche a noche disfrutas la pasas durmiendo en la pasas desvelado Amis que dormir no me gusta nada hay también de pequeños mandaban a la cama a las horas ridículas de pronto no de templar Ana hasta entonces a la gente que ha pasado eso nos pasa que se nos no suele dar la amanecía porque está también

Voz 2 16:21 a es que también bien

Voz 1120 16:24 y además que nada te distrae sea tú de noche como no se ve un pimiento pues no pues no te distraes más que con lo que te pones delante tú durante la cara pero por el día a día tanto si vives en Madrid como si es en Valladolid como divididos en Portugalete como cedido es en donde yo vivo siempre hay algo para mirar mucho más interesante que cualquier cosa que tú te pongas delante así que no así que no haces nada más que está mirando por la ventana como un pan Filho lo cual está muy bien lo mejor a lo mejor no es no preferida ni día y la noche a lo mejor es no dormir nunca ya no te pierdes ninguna de las dos