Zooloco | Lagartijas que desafían las leyes de la evolución

Voz 1491 00:00 bueno bueno bueno creo que Rafa Muñiz viene hoy dispuesto a desafiar al mismísimo Darwin Rafa buenos días buenos días porque quieres hablar de lagartijas que viven en los Andes y que se han convertido en el primer animal capaz de revertir la evolución yo esto hasta que no lo expliques bien no me lo creo pues si te parece Marina Juan vamos paso por paso

Voz 1772 00:27 como sabéis los animales han ido evolucionando con el paso de los años y eso mismo hicieron las lagartijas de Sudamérica que al vivir en las frías montañas de los Andes han pasado de poner huevos a parir como se tratase de un mamífero dejaron de poner huevos porque se congelarán en lo alto de los Andes esto es la evolución normal y corriente vaya evolucionó nosotros como os la explico no es que los científicos acaban de descubrir que las lagartijas que han descendido pero con el paso de los años a zonas más bajas de las montañas han vuelto a poner huevos es decir que han vuelto a ser o paros esto es un misterio dicen los expertos el cómo ha cambiado la fisiología de estos animales que han desafiado las leyes formuladas a finales del siglo X nueve por el paleontólogo Luis dolo que señalaba que una vez una tu sufres una evolución como una especie no puedes revertir esa evolución no

Voz 1704 01:25 viene bética lagartijas tienen motor híbrido

Voz 1772 01:28 más o menos eso eso ocurridos a ser revertido esa evolución lo que ha ocurrido con estos reptiles podríamos llamarlo una involución

Voz 1 01:37 no una mega Évole

Voz 1772 01:40 la vida que es como que vas pasito pues si vuelves Patras no porque allá abajo no necesitan los Juegos no claro pero salas era mejor sistemas mira una ni son capaces de adaptarse al que te le arrancas el rabo le crece otra vez puede hacer lo que no merece todos nuestros desde luego bueno a mí de pequeños cogí una lagartija un trauma con eso porque claro se le del rabo y lo pasé fatal si de hecho fue un trauma enorme sí sí sí

Voz 1704 02:06 pero el CES explicaron que deba salir otra vez pero claro

Voz 1772 02:08 pero aún así Amin la experiencia eso me gustó en absoluto bueno esto esta esto que han descubierto los científicos es muy relevante porque estas lagartijas ha sido capaces de evolucionar como os digo al parir sus crías e involucrar al volver a poner huevos yo no sé que esto si os parece relevante nos parece relevante Si nosotros podríamos volviera primates

Voz 1704 02:29 como volverás a los primates pero nos queda bastante tiempo ordenando huevos tener más futuros cotizantes eh eso te iba a decir en ese sentido yo creo que en el PP lo compraría es más cómodo lo comprarían esto del

Voz 1772 02:46 el sistema Obi paro bueno ya atención a este nombre a ver os suena fango Lin

Voz 1704 02:51 pues a nada para nada pagoda

Voz 1772 02:56 pues os cuento es un pequeño animal acorazado parecido un arma Ahmadi yo con la cola muy larga bonito sí sí sí lo es un poco más alargado un poco más alargado porque tiene cola larga el sábado fue el día mundial del PAN Dolly

Voz 1704 03:09 hasta tango Molina que debían mundial todo el mundo el gremio no es que nosotros un día internacional es lo que decían ayer en la encuesta procedentes de de buenas claro aymaras internacional de trabajador nocturno

Voz 1772 03:22 pues imagínate el fango Lin que prácticamente no teníamos mucha idea de lo que era tiene hasta Día Mundial el sólo es muy importante que sepamos un poco más de él por eso trae loco porque es el mamífero chicos que más con el que más se trafica en el mundo entero un animal que prácticamente no hacen nada para porque

Voz 1704 03:41 este trafica con que va a continuar su piel no para

Voz 1772 03:44 camas tiene escamas bastante grandes y las utilizan para ellos los Pangos Lines para hacerse una bola evitar que les es como Vadillo como hacen un erizo con las púas no pero no pueden hacer nada para salvarse de los de la caza furtiva ahí es donde éramos veo desde rodado esperamos nosotros en la cultura asiática en China y en vendrán por ejemplo se utilizan la esas escamas del PAN Bolín para la medicina tradicional y tratar enfermedades cutáneas el asma o la artritis a esto se suma que también consumen su carne en algunos países desconsiderada una exquisitez

Voz 1704 04:20 yo no he probado tú tampoco te placer bueno poli bueno o no lo sabes a lo mejor ni te has enterado si eso también es verdad que también pasa

Voz 1772 04:32 para que os hagáis una idea la población de fango Lines en el mundo entero se ha desplomado un ochenta por ciento su especie está catalogada dentro del grupo de peligro Crick y no sabíamos ni que existía hasta ahora si así que desde aquí sumamos a todas esas oenegés organizaciones que desde el sábado pues quieren concienciar sobre su importancia y que piden que se frene el tráfico ilegal de

Voz 1704 04:55 Nos sumamos que son muy monos a ver si ahora Twitter son muy graciosos no hay un Change punto org Javier Torres era para dar fe te juro decirlo tampoco hay que no fe crees que con decirlo aquí estoy muy buenas buenas es un buen rato verbal no basta

Voz 2 05:11 vamos con el concurso

Voz 1772 05:15 pero es como ante el pasmo Lim verdad noten un sonido no no no no no que hoy va a ser otro sonido dime entre My yo lo siento por Juan pero es que yo creo que el de hoy lo adivinar más

Voz 3 05:25 el hombre es porque ha mandado un Whatsapp Julia de Alicante si dándome unas instrucciones muy claras para cómo patina Marina cuáles son esa vista el así no mirarla a ella porque es una espiral tenebrosa bueno yo no

Voz 1704 05:40 estoy muy cool porque capaces a mis rivales

Voz 1772 05:44 eso quiere decir que tú eres la luz Marina la oscuridad pero podríamos hacer esto loco con los ojos cerrados

Voz 1704 05:50 yo he intentado antes en la redacción he mirado a Juan fijamente y hecho eres un pollo me ha contestado por qué

Voz 1772 05:57 así que no nada bueno vamos a ver si funciona o no las tácticas que dicho Julia Tapie vamos a ella con el sonido de hoy venga desde las pistas fin no es una vez son periquito no les gusta el frío aunque algunas también les gusta el calor

Voz 2 06:23 Contradicciones La Ser prima son negros blancos Urru Carlitos los unos de los otros colibrí

Voz 1704 06:33 no a Juan Bardal

Voz 1772 06:36 yo en esta pista es fundamental son aves pero no vuelan son avestruces no son gallinas no les gusta dormir acurrucado frío normal codornices

Voz 2 06:46 fríos con un poco nos va con bonitos puesto

Voz 1772 06:57 alguien da ya la última mitad que me quedara que Pingüinos como hacen otra vez

Voz 1704 07:06 me además por cantando cuentan las dándolos cinco bueno

Voz 1772 07:12 diecisiete especies de Pingüinos en el mundo y os preguntáis porque son negros y blancos pues para camuflarse para que no les persigan los depredadores por la parte delantera es blanca les proteger los carnívoros que les Sánchez les acechan desde abajo en el agua y su lomo es negro les hacen menos visibles para los que estampó arriba les confunde con el fondo marino el macho también Valdas negra si sus espaldas negra y el macho también

Voz 1704 07:39 Cuba los huevos es verdad creo que no es habitual esto no

Voz 1772 07:43 en las especies en el mundo animal no por eso es una cosa a tener en cuenta también de los Pingüinos los Pingüinos si son gracias muy gracioso de dos vídeos de Pingüinos muy gracioso ciudadanos los que hacen doblaje como Celama

Voz 1704 07:56 Cameron sobre su barriga diste deslizan son

Voz 1772 07:59 buenos nadadores llegan hasta cuarenta kilómetros por hora debajo del agua nada