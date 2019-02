"Una cumbre sobre pederastia en El Vaticano tan útil como la precampaña electoral en España"

Voz 1 00:00 colocó

Voz 2 00:12 le dio

Voz 3 00:15 no no vio

Voz 4 00:18 yo he

Voz 5 00:20 a ETA

Voz 6 00:27 es Pedro José Sánchez Martínez quizá

Voz 7 00:30 recuerden el niño de La mala educación la película de Almodóvar cantando esta versión de Moon river en aquella película del año dos mil cuatro sobre abusos en un colegio religioso

Voz 0456 00:42 hoy preguntamos por la pederastia en la Iglesia católica hoy que el Papa va a víctimas y que nosotros vamos a escucharlas también en Hoy por hoy buenos días

Voz 0155 00:49 buenos días soy Santiago yo creo que la Iglesia debería denunciar abiertamente todos los casos sino ocultarlos ante tribunales también cesarán en sus cargos aquellos protectores que dicen frases como que los niños pueden provocar o que a veces hay malos momentos y por supuesto educar a los posibles afectados en la denuncia que denuncia que muchas veces la vergüenza o la edad a la que se cometen estos hechos hace que ellos no no no se atrevan a denunciar

Voz 8 01:20 Raúl Madrid pues chico yo he estudiado con los Maristas en Buitrago de Lozoya allí estuve interno cinco años era una comunidad la estupenda que se dedicaba sencillamente a la enseñanza y ya está y allí no se oyó nunca que hubiese ningún problema de pederastia ni nada por el estilo saque no generalice hemos si no pensemos que todo lo religioso

Voz 9 01:44 esos todos los curas monjas son una banda de degenerados porque tampoco es eso gracias por tu experiencia Raúl mañana empieza esa cumbre sobre pederastia en el Vaticano bon día

Voz 4 01:53 buenos días Jose desde Barcelona la respuesta que debería dar la Iglesia no la va dar porque lo único que pone la Iglesia son parches y chapuzas lo mismo ocurre

Voz 10 02:00 de la política van poniendo parches y chapuzas en vez de enfrentarse realmente a la realidad pues vamos con la política

Voz 11 02:10 que esté perdido

Voz 6 02:15 qué

Voz 12 02:17 hemos de clásicos e incluso dos mil cinco Este en Quizás quizás quizás de Santísima también forma parte

Voz 0456 02:22 el de la banda sonora de esta película con nuestro quizás permanente vamos a ganar David Pla es nuestra vida eso es buenos días

Voz 13 02:29 hola buenos días Pepa iraní si me temo que de las elecciones el día veintiocho va a salir un escenario muy parecido al que tenemos ahora y los independentistas van a seguir teniendo la llave casi que

Voz 7 02:41 eso es gracias sabrán

Voz 0456 02:43 Abraham de León que nos escucha desde Abu Dhabi buenos días bienvenida

Voz 14 02:46 hola buenos días a todos con el Sevilla en la primera vez que un votante de base del PSOE y estoy cansado de Alfonso Guerra y Felipe González cada vez que habla hacen mucho daño PSOE es todo no estaban ya jubilados salud

Voz 0155 03:00 un saludo Paco bienvenido gracias por llamar

Voz 12 03:02 terminamos buenos

Voz 15 03:04 ya no sólo tiene una de política porque la verdad es que no entiendo mucho pero lo que está ocurriendo esto su tumor día así y lo que no se espera propuesta de ley que beneficien al pueblo español a todos que se tumba en porque no has propuesto tú me demuestra que lo único que se quiere es llegar al poder no el beneficio de los españoles de a quién representas esto me crea muchas dudas la verdad sobre a quién voy a votar

Voz 7 03:27 próximas elecciones porque ninguno me inspira confianza que es una pena es que no entiendo

Voz 16 03:32 que Aurora pues unos contado bien clarito muchas gracias siete menos diez seis menos diez en Canarias

Voz 1372 03:41 España en precampaña buenos días muy buenos días de Sevilla llevo año publicando comparativa redes sociales de cómo cambiaría el panorama político si cada español fueron votos sino se perdieran tantísimo voto en cada una de la provincia que no van a ninguna parte el respeto a las minorías no puede invalidar el voto de miles de españoles se arreglaría la llave de gobierno de intérpretes

Voz 7 04:08 de la eterna batalla por la reforma del sistema electoral gracias Ernesto

Voz 0456 04:13 roto el Pacto de Toledo sin acuerdo para reformar el sistema de pensiones

Voz 17 04:17 esto esto claro quién va a pasarles la precampaña y la campaña en todo esto no lo van a arreglar nada porque porque no nos representan sólo quieren el poder los sillones el dinero para gastarlo o robarle quién sabe si tiene entre del Gobierno y ya veremos si lo estamos en bloqueo no lo va a arreglar mi Dios

Voz 0456 04:36 era Conchita de Madrid determinamos bienvenido buenos días o las de Zaragoza

Voz 18 04:41 tiene que dejar de hablar de de Cataluña

Voz 19 04:44 qué tiene que centrar en lo que me importa o sea el defender la sanidad pública la educación pública exactamente lo que quieren destruir la santa trinidad nos quieren dejar sin sanidad pública educación pública sólo quieren dárselo poco dinero público queda para los ricos