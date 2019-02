La Iglesia, ante el espejo

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos con dos mil años de historia la eternidad como referencia Se comprende que la Iglesia católica mira a los tiempos con criterios propios por eso necesita décadas o incluso siglos para reconocer errores cuando lo hace ya adquiere carácter histórico una reunión que hubiera debió celebrarse mucho antes y que sólo será posible por la determinación del Papa Francisco la avalancha de escándalos desvelados recientemente desde mañana y hasta el domingo se reúnen en el Vaticano los presidentes de las Conferencias Episcopales de ciento treinta países en una cumbre histórica sobre pederastia abusos a menores en la Iglesia convocatoria que ha provocado desgarró pones en la institución es la hora de la verdad aunque no es de miedo inasumible dijo el obispo de Malta en línea con la petición de Francisco de que la reunión sea operativa pero para que de verdad sea la hora de la verdad es imprescindible que la conferencia además de orar de pedir perdón salte esa barrera con la que nunca se atrevió la del encubrimiento una práctica deleznable que protege a la organización escondiendo los culpables en rincones discretos lejos de los focos Ica mandona a las víctimas las más frágiles de las víctimas los niños para eso bastaría la proclamación solemne de una obviedad que los abusos y las violaciones no son pecados que pueda redimir la penitencia en un confesionario son delitos y los delincuentes tienen que ser entregados a las autoridades civiles sin ese paso cuanto ocurra desde mañana hasta el domingo no pasara de música celestial