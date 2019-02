Carlos Bravo (CCOO): "El Gobierno debería garantizar por decreto que las pensiones no pierdan poder adquisitivo"

Voz 2

00:21

no no no y no se ven afectadas porque estamos hablando de un conjunto de recomendaciones que deberían inspirar las futuras negociaciones Si cambios en el sistema de pensiones pero no lo nuevas hace están y las de este año tampoco porque la revalorización ya está aprobada en vigor lo que ocurre es que no facilita que el año que viene no venido el año que viene no volvamos a estar otra vez en una situación previa porque no se adoptan los acuerdos que facilitan que que haya modificaciones para que la reforma desaparezca