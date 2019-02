Javier Paz: "Ver la permisividad de la Iglesia con los pederastas es lo más doloroso"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por Hoy Pepa

Voz 1727 00:05 ah bueno las nueve y treinta y siete minutos de la mañana a las ocho y treinta y siete en Canarias mañana mañana la Iglesia católica tiene una cita con su futuro ciento catorce responsables de conferencias episcopales de todo el mundo se reúnen a puerta cerrada en el Vaticano para abordar un asunto que ya no tapa el manto de silencio

Voz 3 00:35 que lo ha cubierto durante muchos años en el mes de septiembre la edición digital del dedo

Voz 1727 00:41 Spiegel publicó un informe interno de la Conferencia Episcopal Alemana que arrojaba una realidad estremecedora mil seiscientos setenta religiosos católicos en Alemania estuvieron implicados en tres mil seiscientos setenta y siete casos de abusos la mitad de las víctimas no había cumplido trece años fue este último escándalo el que empujó al Papa Francisco a convocar a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo la española incluida porque aquí también hay católicos que han sido víctimas de abusos sexuales Mónica Ceberio una voz que suelen ustedes escuchar a las siete de la mañana en Hoy por hoy hoy está aquí sentada en el estudio con negó buenos días Mónica buenos de hacer es directora adjunta del país un periódico que poco después de que Der Spiegel destapará el último macro escándalo en Alemania dedico al diario El País en España dice en España que en España que está pasando con él es posible que España no no tenga ningún caso porque sí que saben contado pero muy aislado ponéis en marcha una investigación que imagino que no fue nada fácil no

Voz 4 01:51 fue complicado nosotros también lo hicimos la pregunta que te acabas de plantear y la verdad es que lo primero que nos encontramos fue un inmenso muro de silencio alrededor de los casos de pederastia lo primero que hicimos fue pedir información a las diócesis españolas a las setenta diócesis para ver cuántos casos les habían llegado cuántas sentencias canónicas se habían dictado en cuántos casos se había comunicado a la Fiscalía de las setenta diócesis a las que nos dirigimos en primer lugar solamente en los contestar un dieciocho de las dieciocho algunas dijeron directamente que no habían tenido conocimiento de ningún caso nunca algunas los hablaron de algún caso pero realmente la opacidad fue absoluta y y de hecho la primera información que publicamos que nuestros la publicamos el domingo catorce de octubre del año pasado fue una información que hizo José Manuel Romero que es quien ha liderado esta investigación y que estuvo basada en el silencio en la falta de información en cómo se llevaban a cabo con total opacidad todos los procesos canónicos cuando las víctimas acudían acudían a la iglesia y a partir de ahí a través del buzón

Voz 1727 02:59 que pusimos para que gente que quisiera contar su caso se puso

Voz 4 03:02 contacto con nosotros fue cuando empezó

Voz 1727 03:04 vamos a recibir una avalancha aluvión de denuncias sin es fácil nunca una investigación de este tipo pero a raíz esos primeros movimientos con esas resistencias que describe es bueno pues habéis hecho un trabajo la verdad impresionante en el diario El País un un trabajo que sigue abierto todavía porque porque este tema es muy difícil de cerrar sobre todo para el Vaticano Joan Solés corresponsal de la Ser en Roma buenos días de nuevo

Voz 0946 03:29 buenos días Pepa hay que esperar algo de esta reunión

Voz 1727 03:32 cómo iba a tener a un grupo de altos cargos de del Vaticano con víctimas de abusos

Voz 0946 03:39 le recibirán en el Vaticano a puertas cerradas como has dicho lejos de la prensa para atender así la petición de anonimato de muchas de las víctimas que expresarán su protesta sus deseos y sus sugerencias en esta cumbre de Francisco con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y en los próximos días otras decenas de víctimas intervendrán ante el Papa y ante los ciento noventa cardenales obispos arzobispos expertos reunidos aquí también a puertas cerradas las aportaciones e incorporarán en las concluye no habrá comunicación alguna del Vaticano sobre estos testimonios de estas personas que han soportado los abusos y tantos años de silencio y en todo caso cada una de ellas decidirá si comparece ante la prensa internacional cabe es decir Pepa que son numerosos los periodistas de todo el mundo que se han desplazado a Roma estos días para informar de esta cumbre que casi parece la celebración de un cónclave

Voz 1727 04:34 iremos contando poco a poco lo que hubo ocurriendo en esa cumbre contigo pero hay dos cuestiones muy concretas todavía hay en la jerarquía vaticana quien cree que estos asuntos deben dilucidarse dentro de casa sin ir a la justicia civil por increíble que parezca

Voz 0946 04:48 así es exacto se pretende no sólo te ese Pulse a estas personas a estos dementes que sale reduzca Estado laico sino a que además se traslade a la justicia ordinaria de cada país para que les juzgue Illes aplique los respectivos códigos penales como a cualquier delincuente común en este sentido Francisco intenta vencer la resistencia de una minoría del clero y de la jerarquía eclesiástica que desearía que los acusados siguieran siendo procesados por los tribunales eclesiásticos según el Derecho Penal canónico es decir para que todo se resolviera en el máximo secretismo dentro de las murallas vaticanas este es el desafío

Voz 1727 05:30 ya en la segunda cuestión que es un poquito más ambiciosa la de acabar con el celibato obligatorio esto está dentro de la Iglesia como un debate intensísimo pero parece que Francisco ya dicho que no

Voz 0946 05:41 bien como dices está dentro del debate de la Iglesia en realidad Francisco no es que Francisco I ha dicho que no sino que en realidad es el sínodo el que no ha tomado una decisión

Voz 4 05:55 en este sentido

Voz 0946 05:57 de alguna forma frena al Papa de todas formas el debate sigue abierto no tanto por el celibato en sí sino ante la posibilidad de que personas casadas puedan ser ordenadas sacerdotes sacerdote algún día no se sabe cuándo pero en cualquier caso parece una que es una perspectiva que no va a tardar en concreto

Voz 1727 06:22 a Joan Solés un abrazo

Voz 0946 06:24 nosotros buenos días Mónica vosotros cuando Christie's el buzón

Voz 1727 06:27 me imagino que no imaginabais el aluvión aluvión que ponemos en cifras cuántas denuncias habéis recibido en el en el buzón del país pues nosotros

Voz 4 06:35 os hemos ya ha recibido casi doscientas de las cuales hemos podido acreditar más o menos cuarenta la primera información que dimos la recopilación es que hemos de sentencias de la justicia ordinaria sentencias canónicas nos daba más o menos una cuarentena de víctimas que a lo largo de treinta años que es el mismo número que hemos podido acreditar a lo largo de escasos meses de de investigación ahora mismo estamos hablando de un total de doscientos cuarenta y tres víctima así más o menos unos setenta sacerdotes esto a través de una investigación periodística bueno nosotros hemos puesto a mucha gente a trabajar en ello pero evidentemente con las limitaciones que tenemos

Voz 1727 07:10 denuncias como la de Teresa Conde con cincuenta y dos años contacto con el país para contar que sufrió abusos desde los catorce hasta los dieciséis años

Voz 5 07:20 en una tarde que recuerdo que era noviembre quieren vernos no me comí con este señor encima metiéndole mano metiéndose las manos en mis partes íntimas metiendo me la lengua la boca eh teniendo lo que yo sé hoy el día que era un urbanismo recuerdo la sensación de asco el pánico la la las el necesidad de salir

Voz 1727 07:42 corriendo porque yo creía que me iba a morir que dolor verdad produce escuchar testimonios como como este de Teresa no no sabía entonces cuando tenía catorce años que le estaba pasando a ese señor todavía y quién se pregunto porque tiene que pasar mucho tiempo para que se atrevan a denunciar vosotros no sólo habéis recibido denuncias también habéis destapado las estrategias con la que una parte de la Iglesia católica intentar deslegitimar a quienes denuncian Mónica sobre

Voz 4 08:12 hay una hay un punto en común en prácticamente todos los casos que nos han llegado ya es la tremenda soledad en la que se han encontrado las víctimas no hemos recibido víctimas denuncias de víctimas de treinta años cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta es decir se trata de un comportamiento de muy prolongado a lo largo de de los años todas absolutamente todas lo que denuncian es la absoluta soledad que se han encontrado cuando se han dirigido a la Iglesia católica para denunciar lo sucedido no hay que olvidar como decías tú antes que como dicen todas las víctimas que esto no es un ataque a la institución de la Iglesia de hecho la mayor parte de las víctimas son católicos o han sido católicos lo que buscaban era Amparo por parte de la iglesia hay que se encontraban se encontraban con que o directamente intentaban callar y ocultar lo que les estaban diciendo les ofrecían dinero en algunas ocasiones les decían que fijaran una indemnización y luego la utilizaban en su contra y desde luego lo que no han obtenido esto no lo dicen todas es una respuesta adecuada para lo que ellos les estaban planteando que era un profundo dolor porque todas las historias son absolutamente trágicas tenemos me cuenta los compañeros que han estado siguiendo estos casos que había muchas víctimas se ponían a llorar al teléfono algunas directamente les

Voz 0946 09:32 decían que nadie les había hecho caso en treinta o cuarenta

Voz 1727 09:34 vidas rotas Javier Paz muy buenos días

Voz 6 09:38 hola muy buenos días Pepa Javier es víctima

Voz 1727 09:40 sacerdote Isidro López Santos párroco de la iglesia de San Julián en Salamanca este sacerdote abusó de Ci desde los diez años de sentido muy solo como decía Mónica Ceberio

Voz 6 09:53 sí es un camino de fondo muy largo voy en soledad no no encuentra apoyos primero guarda silencio y cuando hablas pues es complicado no tienes mi apoyo institucional y la Iglesia pues te da la espalda totalmente

Voz 1727 10:08 vamos a escuchar un fragmento de la conversación que publicaron Íñigo Domínguez y Julio Núñez en el periódico habla el obispo de Salamanca Carlos López y Javier Paz nuestro invitado al teléfono y abre la puerta a una compensación económica dice que la reparación de daños está reconocida en el derecho penal canónico

Voz 7 10:24 que deben ser consideradas Chris Brown planteamiento así iban a todos los que fueron todos lo antes posible se presenta por el que la petición de que concede la razón exacta de eso no no no lo estoy a saber en qué qué más hacerlo estamos escuchando cómo te anima

Voz 1727 10:54 van a presentar por escrito esa petición lo haces pones las cifras que te habían comentado unos trescientos mil euros el pago mensual de mil quinientos de por vida pero había letra pequeña Javier que que escondía una trampa verdad

Voz 6 11:07 sí había una cláusula final en la que se me obligaba puede constató a mantener silencio de no emprender medidas legales contra las hacerlo tengo contra la Iglesia que es lo más lo más doloroso no porque más allá de del dolor que sufre uno en sus propias carnes no te cuenta que que la permisividad no y el encubrimiento de los jerarcas superiores no que mantienen en sus puestos a violadores de menores intentan silenciar además con dinero cosas te duelen te duele y además te humilla allí y te hace sentir cómplice en ese momento no oí quité bueno pues te hace caso la profunda depresión algo el porque si tú acepta eso estás permitiendo que el violador que abusó de Teeth durante tantos años siga en contacto con menores en la calle hasta no y eso no se puede permitir

Voz 8 12:00 no entiendo cómo a institución como la ya

Voz 6 12:03 una institución como la Iglesia mantienen sus cargos a personas que han permitido estoy que son encubridores confeso si demostrados no creo que ese sería un gran paso que tendría que da Francisco buenas para cumbre también no empezaba depurar responsabilidades tanto de los abusadores como de los encubridores

Voz 1727 12:21 espera realmente que la cumbre sirva para atajar este problema

Voz 6 12:26 yo entiendo que Francis comparte quiere mover mover ciertas cosas pero tiene una posición bastante dura dentro de la Iglesia IBI me la terna también reconocerlo que creo que la el el el mayor muro que bueno con la que se enfrenta esa aquí en España no la Conferencia Episcopal ha a cargo de la comisión de investigación a a un encubridor de la Iglesia española todavía no se dirige a las víctimas por mucho que el Papa lo haya ordenado hace más de un mes somos muchas las que estamos todavía esperando esa llamada pero digamos que se nos ha puesto la etiqueta de peligrosos y nadie quiere saber nada de los que hemos hablado y hemos empezado a a pelear un poco en este sentido no si quieren acoger a las nuevas víctimas pero para mantener esa política de encubrimiento había silencio dentro de su código canónico pero para los que hemos hablado nos dejan de lado no

Voz 1727 13:19 Javier tú has perdido la CEOE

Voz 6 13:22 no no no la Perle y a mí la fémina arrancaron te rompen aspira a mí me rompieron espiritualmente me dejaban abandonados me quede solo me familiar a la para la Iglesia la parroquia no y cuando ya es capaz de allí poder todos los que llevas dentro de sin saberlo que lo llevas te Teresa abocado a la soledad porque de repente te quedas sin familia sin núcleo social al que agarrar no voy y eso pues que lleva también a a otro padecimiento no de soledad ya sentirte un bicho raro

Voz 8 13:51 si la fetal arrancan te largan

Voz 6 13:53 manos luego te queda en valores que los valores y los bellos recuerdos pues están ahí siempre a hagas para mantener en pie pero la efectuaran Aranca de nuevo el tapizado una iglesia en muchos años ante hace poco para gravar con un equipo de televisión entre de San Julián en la puso la gallina no tuvo que salir no no podía estar allí de abuso

Voz 1727 14:11 Javier Paz un abrazo muy fuerte muchas gracias

Voz 8 14:14 muchas gracias a vosotros

Voz 1727 14:17 a mí me siguió presionando tanto Luisa de un testimonio como este no porque son vidas absolutamente rotas truncadas

Voz 9 14:24 es estremecedor ver la la ley del silencio que que estáis comentando no verdaderamente verdaderamente estremecedor yo creo que la Iglesia católica no tiene salida sino toma decisiones muy contundentes primero de poner todos los casos conocidos en manos de la justicia pero poner también en manos de la justicia a los encubridores ir yo diría Neil quizás es importante revisar el fanatismo de su doctrina respecto al sexo su su obsesión con la abstinencia y la contención no es que no da buen resultado es decir eso es algo que que requiere ser revisado desde luego eso también que de gente dar lecciones así en general por por el mundo vamos peor ahí estremecedor como decía como decía Luis todo esto

Voz 1926 15:10 digamos esta esta cumbre provoca sensaciones sentimientos encontrados no de un lado en fin se hay que celebrar evidentemente que que tenga lugar no es un paso adelante como se decía hay que celebrar que la Congregación para la Doctrina de la Fe se hayan duplicado las noticias que siempre la visibilidad y la denuncia es siempre el paso adelante pero una cumbre de tres días sin figuras clave presentes da la sensación a veces de que hay algo más de lavado de imagen que de auténtica auténtica operación quirúrgica no yo creo que aquí hay dos cosas claras tiene o se toman medidas específicas de tolerancia cero específicas no retóricas de rendición de cuenta de de protección de los menores de controles de entrenamiento Si

Voz 1727 15:53 si no hay una ley universal como piden las víctimas que ante cualquier abuso lleve al cura una monja al obispo quién sean ante la ley ante la ley común pues entonces nos avanza avanzará realmente en cualquier caso es el primer paso que toma que adopta un Papa de una manera muy clara muy evidente con muchos focos Lola

Voz 10 16:12 es el paso de reconocer la verdad no empezar a reconocer que está que eso ocurre en qué ha ocurrido y qué pero efectivamente seguramente los tiempos de la Iglesia no sólo en los no son de este mundo pero pero vamos tarde hay hay que el paso que de verdad debería salir de esta cumbre efectivamente es el de poder llevar a la justicia ordinaria a las personas que que sean sospechosas este tipo de comportamientos a partir de ahí la Iglesia efectivamente tiene que que reflexionar sobre el tema de la condición obligatoria de celibato yo creo que más adelante debería empezar a plantearse también buenos más adelante también es urgente la exclusión de la mujer del sacerdocio me parece importante