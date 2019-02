Álvaro Pérez Leone: "Si no usamos nuestro cerebro, se pierde"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

pues ahí está ahora muy de los hombres más poderosos del mundo está a punto de comenzar dar su discurso sobre el estado de la nación Vladimir Putin la una vez al año y ese momento es ahora

te años lleva Putin liderando Rusia creen que habrá entonces creen que nuestro cerebro se adapta y aprende de manera continua

Voz 2 00:51 llega el día en el que separa y hasta aquí

Voz 1995 00:55 decía Sherlock Holmes que nuestro conocimientos como un almacén es decir llega el momento en el que si quieres meter algo tienes que sacar otra cosa pero se pueden hacer reformas sin ese almacén se puede ampliar se puede redecorar la ciencia está descubriendo que podemos conseguir tener un cerebro saludó génica un cerebro capaz de producir salud atención porque puede que estamos a punto de aprender cosas que van a mejorar nuestra vida a Pascual Leone es catedrático de Neurología en la Universidad de Harvard Álvaro muy buenos días qué tal muy buenos días cómo cómo se cuida el cerebro

Voz 5 01:36 bueno ese es el gran reto yo creo que que tenemos todos no olvidar el hecho de que igual que procuramos cuidar nuestro corazón y nuestro metabolismo en nuestro cuerpo que que poner el mismo énfasis en cuidar el cerebro es esencial para en una vida sana hay plena Hay infeliz y que hay cosas hábitos de vida que que podemos modificar podemos hacer realidad aquella frase de de Cajal de de que todos podemos el arquitecto de nuestro propio cerebro en este caso en en pro promocionar su salud su su capacidad de curarnos

Voz 1995 02:14 desde luego Álvaro es el arquitecto de su cerebro déjeme presentarle en condiciones porque Clavero Pascual Leone es catedrático de Neurología de la Escuela de Medicina de Harvard es director del Centro Berenson Allen designación cerebral de la división de Neurología del comportamiento en el Centro Médico Beth Israel de halcones está considerado una de las mentes más influyentes del mundo científico y uno de los quince investigadores en neurociencia más importantes del planeta que es un gran arquitecto de sucesos un sabio en definitiva así que veremos muchas gracias por estar esta mañana en Hoy por Hoy acaba de publicar el cerebro cura junto con Álvaro Fernández Ibáñez y David bar tres FAZ el que les explica en qué consiste eso de la plasticidad del cerebro como el cerebro por ejemplo crece cuando hacemos ejercicio

Voz 5 03:00 sí yo creo que el ejercicio físico acaba siendo más importante para el cerebro que para el cuerpo aunque no con frecuencia no lo pensamos así pero pero el ejercicio Kiko literalmente aumenta el grosor de la corteza en ciertas partes del cerebro en las partes frontales y además aumenta la producción de nuevas neuronas por lo tanto mejora la funcionalidad del cerebro a lo largo de de nuestra vida mejora su capacidad de de plasticidad que a la postre es lo que permite al cerebro adaptarse es responder a los retos que que en los que nos enfrentamos en la vida porque pensar

Voz 1995 03:41 no seguramente de forma equivocada que bueno cero lo hacía cosas muy diferente razona imagina empatizar memoria analiza inventa pero pensamos que lo hace de forma separada o lo hace o esas capacidades alimentan las unas a las otras

Voz 5 03:55 esas capacidades se alimentan las unas a las otras y además van más allá de esas capacidades tal como dices pensamos que que el cerebro es solamente entre comillas solamente para relacionarnos con el mundo externo con el mundo que nos rodea para escuchar prestar atención atender a lo que tenemos alrededor y actuar sobre ello y sin embargo una gran parte quizá más de la mitad del tiempo nuestro cerebro lo que está es monitorizado nuestro mundo interior nuestro cuerpo y actuando sobre ese cuerpo sobre ese mundo interior gracias a eso tiene la capacidad de promocionar salud el riesgo de que nuestro propio cerebro pueda causar enfermedad pues es que hay una frase usarlo

Voz 1995 04:43 pierde lo esto es aplicable también al cerebro este es totalmente aplicable al cerebro

Voz 5 04:48 si no usamos conexiones en el cerebro son demasiado costosas para el cuerpo mantenerla así literalmente las perdemos si las usamos entonces no son las mantenemos sino que el cerebro es capaz de aumentar las de aumentarles defunción y aumentar las de tamaño

Voz 1995 05:05 esa idea de que bueno pues si yo aprendía hasta aquí y desde entonces no se programar el realmente era muy difícil aprender a programar hundiría pero seguimos aprendiendo decir nuestro nuestras celebró nunca deja de aprender esa plasticidad a ustedes lo llaman plasticidad en la sala de un cerebro en constante movimiento

Voz 5 05:23 si esa capacidad dinámica esa capacidad de cambio el cerebro es una propiedad intrínseca al cerebro que deja de existir cuando nos morimos la la tenemos toda nuestra vida parte de lo que es necesario para mantener un cerebro sano y vibrante con la edad es precisamente hacer ponerle retos al cerebro para que mantenga esa capacidad plástica en en suma jugador momento mejor capacidad

Voz 1995 05:53 es interesante la forma en la que ustedes plantean en el cerebro cura el libro en el que hablamos mantener el cerebro sano hace que el cuerpo esté sana no al revés incorpore sano en este caso tiene mucho sentido hablando de cerebros sanos déjeme que presente a Don Khaled bueno sano troncales Nos días hola buenos días no me ha eso sí algo de lo que pensamos que nuestra vida hay un momento para aprender después precisamente las capacidades que necesitamos en el año dos mil diecinueve no tiene nada que ver con las que tenía por ejemplo Putin al que yo me refería al comienzo hace veinte años no yo yo y yo creo que además tenemos un gran reto hoy en día a ver el cerebro en los tiempos digitales no

Voz 6 06:37 porque a ver si el cerebro sigue creciendo cuando hay aparatos que nos hace perder un poco el uso

Voz 1995 06:47 de ser tú está siendo muy políticamente correcto estoy intentando buscar una es es ya sabes cómo soy que quizá todo este mundo digital nos haciendo más tonto la estación de más tontos no te cree que el mundo digital los convierte en seres no

Voz 7 07:07 Álvaro Salvador me preguntes a preguntes

Voz 5 07:09 ellos yo creo que que el el pensar que las herramientas las tecnologías el mundo digital nos hace perder capacidades cerebrales es la forma incorrecta de pensar en ello creo que no es cierto creo que que es cierto que te nuestro cerebro tiene que adaptarse a la realidad de las tecnologías en que sin duda es cierto que las tecnologías del mundo digital impacta sobre el cerebro hilo cambia el reto para todos nosotros es es cómo adaptar como cambiar la función del cerebro para mantener sus capacidades utilizando los recursos adicionales que nos da al mundo tecnológico y los amantes tecnología

Voz 1995 07:51 sí me gusta mucho cuando en su libro utilizan el concepto japonés del gay la razón de vivir usted no vive en España como decíamos usted trabaja en Harvard en el descargar Dico de Neurología esa escuela medicina todos parte se pero aquí también tenemos mucho ruido estamos rodeados de ruido de frase en fin de fricción y ustedes proponen que lo más importante es la razón para vivir es de encontrar una que eso es lo más estimulante y esa va a ser la gran simulación de nuestro cerebro

Voz 5 08:24 Exactamente así para aclarar la el concepto la idea de de aquello que te que te ha levantarte por la mañana y te llena de ilusión en la vida no tiene que ser una misma razón durante toda la vida del individuo las cosas pueden cambiar pueden evolucionar Hay tú puedes cambiar tu tu razón de vida fin último de la vida pero pero es importante esa razón de vida esté proyectada hacia fuera hacia los demás que trascienda a ti como individuo puede ser una creencia religiosa o filosófica puede ser tu trabajo puede ser te dedicación a los demás o pueden ser tus nietos pero pero tiene que ser o parece que es particularmente eficaz si es algo que trasciende al individuo y ahora tenemos dato este tenemos un estudio en marcha en en Barcelona el Barcelona es promovido por el Institut Guttmann y apoyado por La Caixa que de hecho en en cinco mil personas nos ha permitido identificar con con datos experimentales la importancia de ese de ese aspecto el tener un propósito de vida bien definido no sólo en el funcionamiento cerebral sino en la salud general

Voz 1995 09:42 pero es es fantástico enseguida hablamos de ese estudio que han puesto en marcha con tres mil cerebros sanos con el Instituto Guttmann en Barcelona presunta ética la idea de ser feliz te hace estar sano si esto claro dice el sueco lo digo yo pero dicho por un catedrático de Harvard desde luego no vamos a hacer una pequeña pausa Álvaro Álvaro Pascual Leone enseguida seguimos hablando con usted mientras Rosa Márquez buenos días

Voz 1995 10:18 menos y más ser feliz es lo que proponen Enebro que cura de ahorros de Pascual pero el orden es ser feliz comencé a correr no medio maratón que por cierto cambió a la ficha en Madrid el veintisiete para los que estéis Theissen que es quererlo que cura Álvaro Pascual Leone Álvaro Fernández Ibáñez y David las tres es un libro interesante pero un término que deberíamos incorporar ya debíamos eliminar otros y añadir este Salut Ojén Nico un cerebro que genera sólo seguimos hablando con Álvaro Pascual Leone entre otras cosas catedrático de Neurología en la Universidad de Harvard y si usted verá si si estaría que usted trabaja en la Universidad de Harvard y ahí en mil novecientos XXXVIII en plena Gran Depresión algo que ya conocemos bien por estos lares iniciaron un estudio con doscientos sesenta y ocho estudiantes de segundo año a los que siguieron durante ochenta años para intentar averiguar qué factores ayudan a tener una vida sana y feliz se me ocurren Álvaro pocos estudios más relevantes para una Escuela de Medicina

Voz 5 11:23 es un estudio espectacular es un estudio muy interesante por muchas razones algunas un poco anecdóticas pero que ilustran la época esos estudiantes eran todos hombres en aquel momento ahora en la Escuela de Medicina en cada curso hay muchas más mujeres que hombres pero en el momento del del inicio del estudio eran todos hombres el estudio no sólo los ha seguido a ellos sino a seguido a sus esposas a sus familias a las generaciones subsiguientes de esas familias

Voz 1995 11:56 y cuáles son las conclusiones a mí lo que

Voz 5 11:59 más me llama la atención son dos conclusiones la la la primera conclusión es que para ser realmente sano y feliz a lo largo de toda tu vida parece que una de las cosas que son esenciales es olvidar el ser capaz de olvidar hasta el punto que aquellos que tienen un cerebro con con menos desarrollo o con con más pérdida de las estructuras que nos permiten recordar de hecho están mejor ilustrando el hecho de que a veces no nos come las cosas las memorias las experiencias y que lo que tenemos que hacer es aceptar lo que ha pasado perdonar Isère más generosos con nosotros mismos en los errores hechos en el pasado eso es una un aspecto el otro aspecto que a mí me parece muy muy curioso interesante es que aquellos individuos que mantienen una relación de pareja estable durante mucho tiempo a pesar de las dificultades que eso conlleva de los dedos de las vicisitudes de la vida que puede hacer que se separen se vuelven a juntar etcétera pero aquellos que se mantienen juntos

Voz 1995 13:10 están más felices más sanos en en a la su vida es que está usted esta mañana ha venido aquí ahora a replantearnos muchas cosas eh Álvaro I la primera parte olvidar como motor vital Pasa a página se va suena absolutamente tras el hilo de la relación estable como como fuente de salud Louis fuente de bienestar de bienestar en estos tiempos eso no casa mucho voy a Instagram ahora mismo Álvaro y no no sé que quizá no no encaja con los parámetros de todas las tendencias de éxtasis

Voz 7 13:47 sé sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero pero nosotros lo que hemos pretendido no es escribir un libro

Voz 5 13:54 popular en el sentido de de hacer eco a lo que éste

Voz 1995 13:58 lo que estaba hablando de moda sino sino

Voz 5 14:01 no un libro anclado en la evidencia y siendo cuidadoso con la descripción de los datos incluso con la describe siendo honrado con aquellas cosas que no sabemos a destacando lo que se sabe lo que no se sabe estos son los datos en la la soledad sobre todo el el sentirse solo mata es una enfermedad mortal es una enfermedad común en nuestros días

Voz 1995 14:27 pero pero estamos abocados esa soledad el tipo de sociedad en la que vivimos casi casi que nos empuja

Voz 5 14:34 estoy de acuerdo lo que lo que hace es el proclama la necesidad de replantear estructuras y formas de vivir en parte de lo que el discutimos si comentamos en el libro son cómo hacer para mejorar ciertos aspectos pilares llamamos de de salud cerebral y uno de ellos son las relaciones sociales que tenemos con con los demás con con nuestros amigos con nuestros familiares con nuestras parejas y ver la importancia que esto tiene

Voz 1995 15:08 me gusta mucho porque claro estamos dedicando a las redes sociales y algunas casas Tom tu más yo mucho pero las redes sociales sirven para transmitir por ejemplo el mensaje de de Álvaro María Ruiz ha cogido una frase que usted acaba de este programa ya ha puesto en Twitter hacer ejercicio engrosa la corteza frontal a regenerar neuronas lo cuenta neurólogo en Hoy por hoy es decir claro aquí malo no hay nada depende de cómo lo utilicemos me gustaría que nos contratar

Voz 5 15:34 se alimenta de acuerdo industrial

Voz 1995 15:37 contará cómo es ese estudio de Instituto Guttmann mil tres mil cerebros sanos que han puesto en marcha en en Barcelona en qué consiste

Voz 5 15:44 bueno este es un estudio muy muy único y especial y que nosotros estamos muy muy ilusionados en busca identificar una población de gente pensábamos tres y de hecho tenemos cinco mil voluntarios que están en este momento sanos desde el punto de vista cerebral no tienen enfermedades neurológicas y psiquiátricas caracteriza sus patrones de vida sus hábitos de vida su biología cerebral y lo seguimos en el tiempo para identificar aquellos factores y aquellas actividades que que promocionan la salud y mantienen a la persona sana cerebral mente en contraste con aquellas que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurológicas la idea principal es es un poco transformar la forma en que hacemos medicina y hacemos neurología psiquiatría desde el enfoque actual de tienes una enfermedad y vamos a intentar ayudarte a minimizar tus síntomas transformarlo a un enfoque donde decimos está sano y qué podemos hacer para mantenerte sano para que para que Pere consigamos prevenir la enfermedad

Voz 9 16:58 es muy interesante lo que dice me hace pensar en algo que comentó un escritor inglés con Wilson sobre un estudio de de un psicólogo americano que dice que si se me asimismo la pregunta porque estamos todos estudiando el enfermo para IMFE Elise para encontrar la solución no es mejor estudiar la gente que está

Voz 10 17:19 bien ya le que les para para a ver qué tienen en común para encontrar un camino para para este enigma Keimen parece que es el camino muy correcto para para dirigirse a esta enigma gracias

Voz 5 17:32 exactamente la idea directriz si pensamos que que eso es de hecho no sólo posible sino más factible a la postre que el intentar de ese en Arles el problema cuando ya está demasiado tarde en el caso de enfermedades neurológicas y psiquiátricas sabemos hoy por hoy que cuando los síntomas se manifiestan hace ya diez o quince años que la enfermedad estaba ya están alterando dañando el cerebro entonces lo que buscamos es empezar antes de esa enfermedad aunque no llegue a ser en temática pero pero intentar mantener la salud cerebral que no es lo mismo que mantener un cerebro joven a lo largo de tu vida es mantener un cerebro sano vibrante adecuado para la edad que tiene

Voz 1995 18:21 también que esa precisión Álvaro porque asociamos joven Cassano y no tiene nada que ver jóvenes detenidos son hace dos dos acepciones muy distintas antes es pero sí me gustaría presentarle a dos amigos de de este programa todos los miércoles hablamos con ellos de Ciencias nuestras escépticos José Miguel Mulet profesor de Biotecnología la Politécnica de Valencia paisano suyo además Miguel buenos días hola buenas ideas qué tal también tenemos a Luis Alfonso Gámez periodista científico de el diario El Correo les Alfonso buenos días hola buenos días Mulet tú es que existe alguna dieta que sea especialmente buena para que el cerebro esté sano y feliz a ver una dieta

Voz 11 18:58 librada por supuesto porque si te falta algún nutriente a tienes una dieta muy desequilibrada celebró no funcionara bien pero una dieta que te haga más listo yo sinceramente creo que no una pizza cuatro estaciones

Voz 1995 19:10 ver dependerá de lo que con más el rastreo es la semana Luis Luis Alfonso algunos de los parlamentos de los que de los que hablamos con con Álvaro Pascual Leone siguen siendo rompedores de pensar que olvidar que forma parte de de una higiene mental y que eso nos va a ayudar a que nuestro nuestro organismo este más sano en estos días es desde luego rupturista sí pero

Voz 0335 19:34 te cuenta que los humanos por fortuna olvidamos muchas desgracias que nos rodean es decir la vida es más soportable porque olvidamos por ejemplo las pérdidas de seres queridos los tenemos ahí pero no la sufrimos permanentemente como al principio o cualquier desgracia que nos pasa no

Voz 1995 19:51 y en esa relación Álvaro por último esta relación de del cerebro con el resto de del cuerpo realmente en la práctica yo qué puedo hacer para que esa relación sea fructífera

Voz 5 20:02 lo primero es mantener un cerebro sano sea hacer los hábitos de vida adecuados para promocionar mantener sano el cerebro en eso es parte de lo que comentamos en el libro que qué podemos hacer cada uno nosotros en distintos ámbitos incluido el sueño la salud genera la nutrición el ejercicio físico y cognitivo y sobre todo en términos de relación social en términos de definir un propósito vital que podemos hacer cada uno para tener el cerebro más sano posible eso es lo primero lo segundo es ser conscientes de que cuando el cerebro está entre comillas descansando realmente no está descansando está trabajando tanto como cuando estamos hablando con otra persona está dedicando ese tiempo a promocionar la saludó Génesis que tu mencionabas por lo tanto que el descanso el pensar en musarañas la meditación en la la la tranquilidad el reposo son elementos esenciales para mantener la capacidad del cerebro de curarnos

Voz 1995 21:13 el aburrimiento estaría ahí también

Voz 5 21:16 el aburrimiento está ahí si no te hace sufrir una sensación de aburrimiento generalmente lo que hablamos cuando decimos corrimientos se refiere al al a la falta de ilusión de la persona y eso no es bueno eso casa estrés pero pero el el el dejar pasar el tiempo tranquilamente como algo activo beneficioso eso es bueno

Voz 1995 21:40 pues me apunto todas nos deja usted además con la con algunas ideas en nuestra cabeza y nuestro cerebro interesantes olvidar relaciones estables la agencia Álvaro Vázquez leonés que Adriático Neurología como les contamos en la Escuela de Medicina de Harvard una de las mentes más influyentes del mundo científico autor del cerebro que cura gracias por estar esta mañana un verdadero placer hay dos valles que seguimos anda que nosotros en unos segundos

