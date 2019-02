Samantha Villar: "Hace tres años que no me he aburrido"

Voz 1 00:00 yo como Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:08 el segundo en esta mañana que muy hablaré miento Samanta Villar Si buscas el cable de los casi volumen Si lo giras todo a la derecha a tope ya me acuerdo bueno menos a la radio ante Villar decía muy buenos días qué tal tú recuerdas cuál fue la última vez que te aburrir este

Voz 2 00:31 no nos recuerda que fuerte no

Voz 3 00:36 la memoria venga tenemos tiempo Marcos hasta las dos no no no no no yo

Voz 2 00:40 por lo menos hace tres años que no me he aburrido en ningún momento entregados van hacer tres años no no no

Voz 1995 00:46 pero es posible

Voz 2 00:49 el cuando estás lleno de obligaciones identitarias

Voz 1995 00:53 miran hace diez años diez años aquí conocimos a Samanta Villar al frente de un nuevo formato en su sabía absolutamente rompedor que se llamaba veintiún días

Voz 4 01:04 voy a vivirlo para contarlo porque hay problemas que sólo se entienden cuando se sienten en la propia piel

Voz 1995 01:10 en esta década Samantha no ha dejado de trabajar pero adquirido dos nuevas ocupaciones a tiempo completo dos hijos mellizos

Voz 5 01:20 claro las

Voz 1995 01:21 a responsabilidad del hogar

Voz 3 01:25 por si esto fuera poco además

Voz 1995 01:29 aparte no tener tiempo libre no no aburrirse también se ha cometido en una especie de líder

Voz 3 01:36 intelectual que la desvela a presentarnos la carga mental porque hay muchas mujeres que siente muy representada sentí esa sí que es verdad es cierto empiezas a hablan de este tipo de conceptos la carga mental y que es la carga mental

Voz 2 01:53 mira pues es un ejemplo enseguida se entiende tú sabes ese momento que ves las mantas dobladas que llevan allí quince días dobladas en una silla que subirlas al armario iba si le dices a tu marido oye porque no has metido de las mantas en el armario y te dice es que no me lo has pedido y tú dices pero te tengo que pedir es innecesario tú no puedes por ti mismo tomar la iniciativa ver que las mantas llevan ahí quince días cogiendo polvo Terras tú mismo el armario ella me dices todas estas tareas de planificación de supervisión de estar pendiente de todo de tomar la iniciativa de que no se te pasen los plazos de las matrículas de los colegios de los niños de las extraescolares de los equipamientos de las medicinas las vacunas las citas los regalos de cumpleaños de los niños de tu padre tu madre acuérdate del todo esto eminentemente cae sobre las mujeres

Voz 1995 02:44 o sea tres puesto el nombre porque eso ese terreno ese territorio indefinido de preocupación que no es algo físico de hoy no he sino que forma parte de una rutina hay una constante que está todo el rato una especie de nube que tienes la cabeza tú me llamas la carga mental femenina

Voz 2 03:00 me Nina femenino Sella se le llama ya la carga mental y femenina porque tradicionalmente esta ha sido una tarea que ha recaído sobre las mujeres IU de la que yo misma no tenía conciencia por ejemplo hasta que empecé a indagar sobre el concepto ya escribir el libro y me di cuenta de que la mayoría de nosotros tanto mujeres como hombres no le habíamos puesto un nombre a esta nube que tu dices que efectivamente es así in por lo tanto no teníamos conciencia de que lo que hay muchas partes del día a día que solamente a las mujeres nos estamos ocupando de esto es un estrés una carga

Voz 1995 03:38 estamos querías hoy fijen estamos que días abierto

Voz 2 03:42 hoy es miércoles

Voz 1995 03:44 si hoy es miércoles del miércoles sin duda miércoles y es veinte de febrero dentro de poco llega el ocho de marzo nos hemos dado cuenta y eso es lo maravilloso pero el pasado ocho de marzo supuso tal puñetazo a las bases y las que esta sociedad estaba constituido quiero que todavía sea la onda expansiva del CSKA que como sociedad todos se hombres mujeres niños mayores da igual Yuri todavía no no no somos capaces establecer bien las consecuencias de lo que pasó hace casi un año en este país no sólo está había conscientes

Voz 2 04:20 sí yo creo que a todo arrancó a lo mejor con el mi tú verdad nos vino la bueno todo arrancó hace muchísimo tiempo no había toda una enlace mías están ampliando pero sí

Voz 1995 04:30 tú tuvo en al menos una connotación más si quiere sexual el metro más de igualdad en España tuvo tratamiento

Voz 2 04:38 sí pero sí es verdad que esto hizo crecer una ola que es verdad que estaba latente desde hacía décadas de pronto cogió forma no y el ocho de marzo del año pasado sí que es verdad que de repente lo vimos con nuestros propios ojos no las mujeres por primera vez nos unimos salimos a la calle dijimos ya está bien entonces creo que fue un punto de inflexión no creo que haya una marcha atrás me da la sensación de que se ha tomado ya conciencia de que esta situación de desigualdad en tantos ámbitos no tenía ni pies ni cabeza por supuesto tenemos mucho camino que recorrer todavía pero la toma la sensibilización hacia este tema me parece que ya está consolidada

Voz 1995 05:22 Samantha hace programas de televisión venimos veinte gracias estableció un nuevo formato de primera persona desde el periodista que vivía en sus carnes todo aquello que nos estaba contando era lo más parecido en nuestra época alpinismo Gonzo que llevaba ya unos cuantos años hablando pero ahí hace un nuevo libro que se llama la carga mental que hoy está presentando unos en Hoy por hoy Luis un dato en ese sobre título que es que las mujeres continúan a coste cero como vivimos los tiempos que vivimos amante que cuantificar roto económicamente este país sobrevive mejor peor con crisis sin crisis como queramos porque hay millones de mujeres trabajando gratis porque no cuantificados las horas algunos hombres también porque lo Avvenire sabe da hoy lo son algunos

Voz 3 06:06 ahora bien

Voz 1995 06:08 pero mayoritariamente las mujeres en este país continúan trabajando gratis para que nuestra economía esa con la que se insultan unos y otros hoy por ejemplo el Congreso siguen defendiendo los milagros los sociales no se equivoquen ustedes todo funciona porque millones de mujeres

Voz 3 06:25 Page gratis que parece llevamos una una pausa ahí seguimos hablando de la carga mental claro es evidente será masculinas pero Toni Garrido Cadena SER

Voz 5 06:38 hoy bueno y

Voz 3 06:40 con Toni Garrido permítanme que les lea un par

Voz 1995 06:43 datos que es posible que no manejen pero que seguro les van a interesar al ser madres el cinco por ciento de las mujeres toman decisiones laborales que implican renunciar de un modo u otro a su carrera profesional el cincuenta y ocho el porcentaje de hombres que hace lo mismo seis por ciento según la encuesta de condiciones de vida de distrito en fin la estadística los hombres con hijos que trabajan dedican veinte coma ocho horas a la semana a realizar trabajos no remunerados como educarse hijos cocinar o realizar tareas domésticas las mujeres dedican a estas tareas el doble algo más del doble de su tiempo el último dato lo escucharon aquí en este programa hace dos días nos dé ofreció la catedrática de Sociología María Ángeles Durán que es una mujer fabulosa creadora del término cuida torear

Voz 6 07:29 el ochenta y cuatro por ciento de los cuidadores de larga duración son mujeres ir no están felices simplemente piensan que tienen un deber moral que les han asignado una sociedad porque sí que lo cumplen porque se sienten obligadas a ello

Voz 1995 07:44 como ven parece que estamos lejos de lo que algunos han dado llamar igualdad

Voz 3 07:51 segunda algún tipo que trató de desmitificar la maternidad de extenderla de ese aire romántico que bonito tienen también pero que no

Voz 1995 08:04 no solamente eso en las mil diecisiete publicó su libro madre hay más que una hora propuesto BS visibilizar de realidad a las mujeres que además de ser embajadora sí sí mantienen también al mando del hogar a coste cero asumiendo lo que ella llama este último libro la carga mental femenina buenos días en este momento todo

Voz 7 08:27 esa cuando dirías tú a todos los pasa día que te das

Voz 1995 08:31 incremento tomas conciencia de lo de la carga que estás asumiendo esa cargamento

Voz 2 08:36 pues fue justamente al empezar a investigar y escribir este libro cuando me di cuenta de que determinadas dinámicas que que te hemos todos incorporadas en nuestras vidas podían recibir este nombre no de la carga mental yo me di cuenta por ejemplo en mi caso que hay mucha corresponsabilidad en casa y no conocía el término de la corresponsabilidad pero también es verdad que las mujeres cuando nos juntamos siempre nos quejamos de las parejas no es que no hace esto es que no se da cuenta es que no sabe y luego hay una idea muy muy consolidada que es sino lo hago yo quién lo va a hacer

Voz 3 09:09 por eso hay una frase de Madrid ya que yo no esté exacto sea ya ve la mierda pero es un mito

Voz 7 09:17 no es verdad a la prueba

Voz 2 09:19 Nos quejamos a todas las mujeres de España una semana de vacaciones y nos vamos todas tú te crees que se va a hundir el país no creemos que sí porque como toda la vivida al toda la vida lo hemos vivido así estamos convencidas nosotras las primeras eh pero yo creo que los hombres también o por lo menos está en una posición tan cómoda porque siempre hay alguien que lo hace que asume esa responsabilidad y que todo funciona que no hace falta que tome un papel activo en esto no pero yo estoy convencida de que nosotras hacemos una huelga de brazos caídos una semana

Voz 8 09:50 los niños comen los niños se visten

Voz 2 09:52 eh se ducha lo mojones de Ocharán todos los días pero

Voz 3 09:55 no importa no van a coger la sarna va a funcionar podemos descansaron

Voz 2 10:00 poquito más las mujeres Century Bruce es un cálculo

Voz 1995 10:03 el precio y además establece es funciones que por término general seguro que no es así en todos los casos ligeramente hagamos esté escuchando aseguró que no uno pero por término general son actividades que caen labores que recaen sobre las mujeres en esas horas libres en las que no estás trabajando

Voz 3 10:23 es muy divertido llamarle

Voz 1995 10:24 has elegido está está bajando que serían las de niñera lavandería chófer personal shopper limpieza cocina profesor y a ti te da un salario concreto de dos mil setecientos cuarenta euros mensuales

Voz 2 10:36 si fuera un trabajo remunerado es decir las mujeres que hacen este trabajo no con los miembros de la propia familia sino fuera y que reciben una remuneración a bueno pues pueden cuantificar lo mejor si nosotras cuantificados todos los cuidados quedábamos y todas las tareas que asumimos no salen cerca de tres mil euros al mes no están

Voz 3 10:54 él no sé cuánto nos ahorramos eh como sociedad perros sólo las cosas muy muy bien ese punto vuelvo citara a María Ángeles Durán que es contó también esto Naciones Unidas

Voz 6 11:06 desde el año noventa y cinco ya viene diciendo que hay que cambiar el marco de análisis macroeconómico porque si seguimos con ese marco de análisis no respondemos realmente a las necesidades de los ciudadanos ya ha propuesto que se incluya el tiempo no remunerado dentro de los análisis macroeconómicos haciendo un nuevo tipo de contabilidad nacional

Voz 7 11:27 quiénes contaba

Voz 1995 11:30 catedrática Durán que desde Adam Smith el término riqueza ni que ver con producir algo o hacer algo y venderlo más caro enviar un servicio pero creo que esos fondos no es hablar de la riqueza somos capaces de generar muchas más cosas que no generan un precio que no tienen un precio pero si tienen un dio un extraordinario valor yeso esos son los dos mil setecientos cuarenta euros de que habla

Voz 2 11:52 imprescindibles son tareas imprescindibles sobre las que se sostienen toda la estructura económica y política de este país sino hubiera mujeres en casa cuidando criando hijos no digo que los hombres no los que viene también lo hacen pero si no estuviéramos nosotras asumiendo sobre nuestras espaldas a veces con un desgaste físico y psicológico pues los cuidados la organización la supervisión y a todo esto que es que de lo que siempre estamos pendientes y no la hiciéramos los hombres no podrían vivir tan tranquilos también entender e también vosotros tenéis vuestro estrés yo no digo que no pero que lo el equilibrio sería otro muy distinto está bien empecemos a hablar de esto que empecemos a tomar conciencia

Voz 7 12:35 se en primera línea ellos y si tenemos otros tres pero el ochenta y cuatro por ciento los cuida desde Països a mujeres ya ese dato pues a partir de ahí tenemos que callarnos no es más datos pero de la vida por el agua tuvo entonces que existe también una una carga mental masculino que se ocupa de los tradicionalmente deberes desde

Voz 3 12:58 el hasta ahora ser paganos facturas les da cosas oye sí que es verdad que la carga mental de los hombres está muy relacionada con

Voz 2 13:09 el ámbito profesional los hombres Sentís sobre nuestras espalda el peso de tener un trabajo bien remunerado por ejemplo el paro es algo que estigmatiza más a los hombres que a las mujeres pero también es cierto que a medida que las mujeres nos hemos ido incorporando al mercado laboral nosotras también tenemos esa carga de la del ámbito profesional pero no nos hemos podido desprender de la carga del ámbito del hogar de los cuidados con lo cual nosotras estamos siempre Pluriempleados tenemos nuestro trabajo remunerado fuera de casa luego llevamos a casa tenemos otra jornada entera por hacer que incluye todos estos cuidados

Voz 1995 13:51 déjame decir Samantha que ser madre cambió tu vida pero no sólo la tuya ya de tu entorno más cercano como vamos a comprobar a continuación la de mucha otra de que comparte vuelvo a insistir en la lideresa Villar pues ha abierto los ojos o comparte muchas reflexiones que tiene muchas otras mujeres y dos hombres por ejemplo en cuatro hace problemas en la vida con Samantha esta idea tuya de exponer temas que son muy cercanos y quizá por cercanos entonces había un cuento del padre Brown de Chesterton del asesino era el cartero porque no lo es una figura tan habitual en un edificio que no nadie vio entraría el cartero pues pasa lo mismo con lo de la paternidad los temas que das en cuatro expone es los cambios en el modo de entender la paternidad desde la experiencia de otros de tu propio

Voz 9 14:41 madre te cambió mucho la vida de repente tenerme a mí no porque a fin de cuentas yo tenía mi trabajo a tu madre si es lo que había en esa época eso era lo Standard de la sociedad escucho vamos a mi opinión de padres de otra generación vosotros nos ocupa ellos las niñas

Voz 10 14:57 a mí me gustaría ocupan el más pero a ocuparme lo intentó pasar a tiempo

Voz 11 15:07 era un canto no lleve espetó nada después

Voz 1995 15:11 curiosamente están vínculo pues lo de la carga mental femenina hacer son intangible pero después

Voz 4 15:18 y es lo mismo ser padre que ser madre porque yo yo sería experiencia desde ser madre diferente

Voz 12 15:23 estas mucha los sentido estamos muy igualados pero el vínculo que tiene un hijo con su madre son nunca nosotros no vamos a poder a poder llegar nunca porque ahí están los Bilal nosotros no pero es que lo notas tu esa ese ese vínculo

Voz 13 15:40 nos cambió la vida

Voz 2 15:42 si de todos modos yo tengo muchas dudas de por qué se nota tan

Voz 1995 15:46 todo

Voz 2 15:48 se nota porque nosotras estamos más presentes en la crianza porque entonces eso es modificable claro si fuera una cuestión genética natural hormonal es más difícil de modificar pero si al final resulta que caemos en la cuenta de que desde el principio porque nosotras empezamos dando el pecho hecho porque obviamente solamente nosotros lo podemos dar pero además la baja maternal es más larga que la paternal con lo cual ya desde el inicio pasamos más tiempo con los niños entonces aprendemos antes cuáles son los trucos para calmar los prende cuando llega al Papa en casa a casa pues ya enseguida coges tu al bebé porque lo vas a calmar antes y esto es una inercia que se va manteniendo en el tiempo lógicamente al final los niños aquí en van a llamar ah pero significa eso que el vínculo siempre va a ser distinto entre una madre y un padre tengo

Voz 1995 16:36 sí como imagino que todos los padres y madres tienen sus dudas y está viendo Darias bien ponerlo en común ese todo lo que están Samantha permíteme decirte es cuestionarlo sea lo que está bien es que hablemos de ello durante años y años pero nuestros padres yo que pobres no tuvieron esta conversación no

Voz 3 16:53 claro y me parece una apenas

Voz 1995 16:55 no no es que estas conversaciones hay que tenerlas y lo bueno cuando los buenos hacen cosas buenas y él es muy buena

Voz 2 17:01 sabes qué fue lo bonito de la generación anterior yo me di cuenta escribiendo este libro que mi madre y mi padre Nos educaron a mi hermano y a mí en igualdad y en casa se repartieron las tareas por igual a mí nunca me hicieron un discurso diferente al de mi hermano a la hora de salir a la calle por ejemplo nunca tuve más miedo que él por ser chica ni me dijeron oye cuidado con la minifalda que llevas nada de esto a mí me educaron en igualdad pero luego en el tiempo me he dado cuenta que esto es algo que nos inculcaron a nosotros como hijos pero que no se aplicaron a ellos como pareja mi padre no puso lavadoras será normal no cambió ni un solo pañal de dos hijos que esto me sorprendió muchísimo sin embargo a la hora de educarlos sí que cambiaron por completo esa dinámica y a mí no se me habría ocurrido tener una pareja que no hubiera cambiado ni un pañal es que ni se me pasó por la cabeza ni a mi pareja se le pasó por la cabeza no cambiar pañales es decir ellos en su generación no aplicaron determinadas cosas pero sí pudieron cambiar las generaciones posteriores de la carga mental femenina tengo un poco una intuición de que algo similar pueda o no cubrir quizás nosotros con nuestras parejas las dinámicas estén tan establecidas que o nos divorciamos o no va a cambiar radical que ya sabes eso me gusta

Voz 14 18:14 ideas pero ahora mucha gente tampoco tampoco este sólo el mucha gente usando la radio lo he dicho sí

Voz 3 18:23 claro pero quizás sí que

Voz 2 18:26 a la hora de educar a nuestras hijas si les inculcó a ya nuestros hijos si les digamos todos tenéis que estar pendientes de todo no solamente ellas no va a planificar sólo ella no va a ser ella solamente la que esté al tanto de

Voz 8 18:39 que las vacunas de los niños o del calor

Voz 2 18:41 Dario de lo que se bueno

Voz 1995 18:44 nació en si si tu padre contaban que no lo hiciera sino a tus hijos ya lo ven porque una vez más los hijos se educan en lo que ven lo que dices

Voz 2 18:51 sí pero Gomis padres ya te digo que no se aplicaron en cuento

Voz 3 18:54 pero yo nací Yago en el cuento aplicado algo viene bien

Voz 1995 18:57 digerir siete a la empatía citó llevas diez años llevamos diez años vino de la televisión hacer muchas cosas y maneja es un territorio que es muy complicados

Voz 7 19:06 técnicamente se llama facturan que es actualidad

Voz 3 19:10 una documentación de la rehabilitación de la realidad

Voz 1995 19:13 pero tú sol sobre todo estás en una tabla de surf que se llama empatía que que esto lo decía muy bien Miguel Ríos que BZ está en la cresta de esta es la ola Pertur manejan muy bien esa tabla de la empatía

Voz 2 19:24 pero yo creo que eso viene de serie o sea no no me imagino ser periodista sin ser persona non no me sale entonces yo

Voz 1995 19:34 pero cómo es ese equilibrio entre sí soy demasiado en pánico dar estoy contando la historia desde el punto de vista que en ese correctísimo muy poco tengo una distancia que no me permite ver

Voz 2 19:43 no yo creo que hay fórmulas también a veces necesitas a hablar con los personajes de cuestiones Pelli agudas y sabes que le puede incomodar o le puede llegar a doler pero creo que todo en esta vida se puede tratar desde la educación el respeto incluso desde la propia empatía

Voz 3 19:59 esta vez tú la puerta de tu casa también esto me ayudaba mucho a conciliar también tengo que decir

Voz 1995 20:06 esto es una exprese el primer Airbnb televisivos tienes huéspedes femenina visores tu casa así enseñarlo

Voz 3 20:15 mira era una un homenaje creo

Voz 2 20:18 en a todos los personajes que han pasado por todos los programas de facto al que hemos hecho como bien dices llevamos diez años entrando en casa de la gente dijimos ya es hora de que la gente entre en mi casa y esa convivencia es muy bonita enriquecedora periodísticamente muy interesante

Voz 3 20:32 pero la convivencia real sí claro sí sí por lo menos una noche en casa con gente claro hay que ver la cara que bueno es que yo sabía yo estoy maravilloso una desde luego el punto de entrega de mi trabajo es extraordinario eso sí que es verdad

Voz 11 20:51 sí bueno lo había con Samantha Smith de los lunes en

Voz 1995 20:54 a eso de las once menos diez era la tele o desde las diez o las once y media nuca se sabe Ipar nosotros honda había también pues bueno pues cómo somos en esta esta vez desvela que nos invita a su casa pues iremos con el libro que acaba de publicar la carga mental cogió el otro

Voz 14 21:12 sí me quedo te lo justo

Voz 15 21:15 el ático en Harvard a primera hora iba a decir con su libro buenísimo

Voz 3 21:18 es muy parecido al que hemos tenido hace un rato

Voz 1995 21:21 no es la carga mental femenina porque las mujeres continúan al mando del hogar a coste cero Samantha Villar hacer muchas cosas muy buenas

Voz 3 21:29 sea verdad o no ser

