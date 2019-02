Flash deportes SER de las 14:30 horas (20/02/2019)

Voz 0419

hoy es día de Champions del Atlético de Madrid disputa el partido de octavos de final de la Champions los rojiblancos vienen con novedades después de mucho tiempo Simeone consigue completar la lista con jugadores de la primera plantilla además Koke vuelve todo apunta que lo hará en el once titular por su parte Diego Costa estará esta noche en el Metropolitano pero lo más probable es que Simeone de Rosell a los últimos minutos y enfrente la Juventus el equipo viene muy fuerte primero en la Liga italiana al trece puntos exactamente del segundo que es el Napoli el nombre más sonado es el de Cristiano Ronaldo que vuelve a Madrid para disputar este partido en el Wanda Metropolitano también Yuki el ex jugador rojiblanco mañana se medirá a los que fueron sus compañeros de equipo ya parte del encuentro en el feudo rojiblanco tenemos el duelo entre el Schalke cero cuatro y el Manchester City los de Guardiola parten como claros favoritos ante un Schalke que acumula un total de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria ya es décimo cuarto en la Bundesliga ya parte bueno de hablar de la Champions también hay cita con la Europa League Sevilla Lazio en el Sánchez Pizjuán que acoge la cita a las seis de la tarde y cobrado Europa en la Liga Santander hay malas noticias para el Rayo Vallecano la el Comité de la competición de la Real Federación Española de Fútbol ha informado que abre expediente al equipo de Míchel por exactamente la exhibición de banderas racistas en el estadio de Vallecas por parte de algunos aficionados del Atlético de Madrid y fuera del fútbol vimos la tercera jornada de test en Fórmula uno de Montmeló ha acabado ya en la sesión de esta mañana donde han logrado los mejores tiempos tres pilotos exactamente Raikkonen Sebastian Vettel Hulkenberg el español Carlos Sainz ha tenido mejores tiempos pero acabado al final en séptima posición la segunda opción volverá en la sesión que se reanudará a las dos de la tarde y en baloncesto el Real Madrid ya concentrado en el partido de Euroliga que tiene este viernes ante el Bayern de Múnich a las nueve de la noche en el Winter de momento es todo