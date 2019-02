100 Yardas - Semana de culebrones (Programa 151)

Voz 2 00:00 si bien ya fútbol americano

Voz 3 00:28 qué tal estáis bienvenidos a cien yardas bienvenidos al fútbol americano aquí seguimos hoy tan

Voz 1025 00:32 hemos estado como el camarote de los hermanos marcha a tope sea puesto Nacho Sánchez a los mandos que es noticia que hacía mucho tiempo que no teníamos al mejor los técnicos es más bien yardas para los que seáis nuevos comenzó con él porque él fue el primero junto a Andrea dando ni que en M ochenta recuperamos la marca en fin ya Rey empezamos a grabar el podcast esto como dirían en las a las galaxias hace un millón de años en una lejana galaxias o sea que nada aquí

Voz 3 01:03 estamos toda la tropa ahí

Voz 1025 01:05 por ahí aparece dando ni que estás diciendo a Andoni

Voz 3 01:08 qué días digo que eso es como la

Voz 4 01:10 la Fele antes de la fusión antes de la suya

Voz 3 01:13 a a este a decirle hola qué tal cómo estás querido Oceano di ahí estamos tengo al mítico chicos de la embajada Chris a mi lado a la crisis hermano cómo estás muy bien buenas tardes buenas tardes estoy muy contento de que esté dio también ella hombre por ahí anda anda Iker zaga así hora Iker qué tal en las soleadas San Sebastián dando también ha regresado el verano graditos veinte grados

Voz 1025 01:44 estamos ya el norte ya no es lo que quieras que no sé pero bueno está también por ahí Rubén Ibeas porque le encanta que le fustigó hemos como rookie del programa hola Rubén que tales las olas

Voz 5 01:55 un saludo a todos aquí está golpeando para los palos de hoy

Voz 1025 01:58 no te preocupes te llevará es tu dosis ya lo sabes aquí no salen libre hoy pero bueno por ahí está el mítico Luis santón

Voz 6 02:07 el plan era nombrado más bienvenidos de San Francisco el mantra hay que recitar lo cada semana hasta que ocurra lo que poquito más que eso vais a ver

Voz 7 02:15 darle al marco el Manta bueno claro

Voz 6 02:17 citarlo plazo para Antonio habrá aunque ahora hablaremos pero también Palazzo cada cosa en su sitio

Voz 1025 02:22 bueno tenemos un vídeo es muy largo hoy a ver si somos capaces de meterlo todo porque hablaremos por supuesto Antonio gran como decía Luis se Camper Nick que también tiene ahí junto a Erik Reid muchas cosas que contar Brown parece ser que lo de jubilarse en los Patriot no está bien visto ya hablaremos de ello también además tenemos a los principales bueno como diría los chicos a los que hay que sacar a bailar los nombres de los principales Guillén en los equipos de ellos hablaremos quién tiene más dinero y menos Salamanca por cierto Miami está semana ha dejado entrever ya de una manera no oficial pero si clara que es su primer pic en el drama va a ser un novatadas CIO si va a ser un banco que Miami va por quarterback a ver qué pasa oye que casi nos quedamos sin Liga nueva que no lo daba por el chat y nos avisaba que esta semana si no llegan a dar dinerito no tendrían como comerlo chavales esto que juega a fútbol americano en la Liga sea que todo estoy más en un programa que portó cierto tiene por ahí el ramo que nos han mandado fijaros lo que nos han mandado esta semana

Voz 9 03:38 el programa de GP bienvenidos aquellos que los oscuras sexto para muchos era Oprah males tocando las pelotas pero ya jubilada otras Plate y que alcanzó la sexta venidos aquí el programa de Moto GP heridos dos Que Locura sexta para muchos era un programa les tocara las pelotas pero el día de la marmota ganando la sexta le echan místico que no le gusta la que se retira ahora con cuarenta y uno Se redime consultarlo fue primera mentira Bones no poder colocar al basket pero pasa las más trenes me alegro por los Patxi un recorrido incomparable pero la Teddy fruto del pacto aunque tienes porque él me gusta tanto este por tendré para el fútbol donde para pero quiso siete mil siete Delta pero equipo tenga toda la red de arenga compras tanto los bichos disfrutando de sus peticiones son como las Lucky que la marca pero al menos somo charter se van a sospechar que el tiempo juega claro por este año se lo está ya cuando muerto y para muerto mi padre que Rekalde este tema pero Channel programa para muchos era un bailes tocar a las pelotas pero ya hace practicando la sexta bueno bueno aquí Bolton XL fan Dawson Potito desde Vallecas es un placer solicitó a todo el equipo todos los chárter somos legión y sólo me queda una cosa por decir Alony paga el pan duro primero avisó

Voz 10 05:19 hay estábamos sede penal esto es el pilar

Voz 3 05:21 a Doni que sepas que ya está ya en busca de campo

Voz 10 05:26 no sólo en Vallecas en el Mundial

Voz 0453 05:31 me pagan el padre

Voz 10 05:32 no te preocupes que te pasa por la dirección de aquí eso está hecho

Voz 11 05:37 pues nada a un abrazo enorme a

Voz 1025 05:40 a dos por regalarnos esto va ser en Fierro de nuestro programa lo pondremos como cierre así que a partir de ahora nos va a acompañar nosotros nosotros tenemos tantas cosas de las que hablar que vamos a empezar el espectáculo señoras y señores cien yardas al lío venga

Voz 2 05:56 el fútbol americano

Voz 5 06:00 eh

Voz 12 06:09 tema

Voz 3 06:17 bueno empezamos por el culebrón a José Antonio creo que

Voz 5 06:21 creo que lo suyo no sin sin ninguna duda Antonio ha llegado a esta si son para entretenernos haya dejado

Voz 10 06:28 a las que ya no hay muchas noticias tranquilos que Brown que le meto un viaje venden en mi redes pero estar ahí

Voz 1025 06:41 cuerdo y si no me lo decís que lo que la semana pasada lanzamos alguno de nosotros cobra visos de realidad ahí ahí un mal rollo dentro del vestuario de los estiletes y es que es un que es algo cierto que por eso está pasando todo lo que ha pasado que que por eso probablemente tengan líos con León Ambel que que ahí hay algo no

Voz 5 07:02 este es un mal rollo que que viene que viene de largo es decir que esta temporada es El Vestuario ha explotado el el tema Bell Brown se puso del lado del la el divorcio con Big Ben era claro desde la primera jornada cuando voy recordar que Antonio Brown si va a la banda de de los Brawn si IBI cargándose en todo porque no le llegaban los balones que que él quería él quiere salir entonces como quiénes Ali ha dicho voy a romper la baraja públicamente ha dicho que que Big Ben se se se comporta como un propietario y que se permite cómo cómo traducir habría ganado si reprender a todos incluso a los entrenadores bueno esto ya es pegar fuego ya la al al vestuario por completo tanto es así que has Runi segundo el propietario pues se ha reunido con el pues hace hace un par de días

Voz 1025 07:53 sí parece que claro porque la idea es os salimos por lo civil o penal salimos y anime dónde está dejando claro que o me dejáis salir por las buenas o la voy a Onésimo que nos quede más remedio que o pagarme el dinero el pastón que ha es que ahora mismo lineas tan gordo que joder es que cómo se va a quedar ese tiene del equipo no no evidentemente de lo que han salido de esa red

Voz 13 08:14 neón entregas Runi es segundo y Beni

Voz 5 08:18 Antonio Brown es que si es tiempo de Buffon no de seguir adelante también ha salido la noticia me vais a permitir que aquí ya empiece a a opinar ya os dejo a todos de que todas estas todos estos mensajes de Antonio Brown pueden estar asustando a algunos llenar managers pues perdonar que os diga quién necesita

Voz 1025 08:39 cuando receptor de primer nivel vamos baila por Antonio Brown pero vamos sin sin pensárselo ni un minuto dime

Voz 7 08:46 ahora ahora voy contigo que iba a ser

Voz 13 08:48 a la cuestión va a ser cuánto van a tener que pagar ir luego después de estos video cuánto van a estar dispuestos pagar sabiendo que él bala salir que él quiere salir y que realmente bueno yo no sé

Voz 1025 09:02 qué qué planteamiento tiene los tilos

Voz 13 09:04 pues pero yo están en una posición muy difícil ya es

Voz 5 09:07 es que dice esto Chrissie voy con Luis Milla sí que ya si lo decimos todos que estaría dispuesto a vosotros a dar por Antonio Brown recordad que va a dejar

Voz 1025 09:15 en Miami yo me vendo hasta el delfín tres va a él va a dejar veintiun millones y medio muertos tenía contrato

Voz 13 09:23 de de sesenta y ocho mil no que hasta que empezó en el año

Voz 5 09:28 dos mil diecisiete pues claro con el bono este fichaje etcétera al impacto pase lo que pase va a ser de veintiún millones y medio este año en el saldo de Óscar tienes que dar bastante

Voz 1025 09:38 dar mucho Davy Jones quien quiere dinero claro

Voz 13 09:40 ha garantizado entonces he garantizado

Voz 7 09:43 quizás por más para empezar el tema Antonio Brown por más malos rollos que al parecer Si Sony ya lo veníamos diciendo el libio Ambel Antonio Brown digo todo todo gira en torno un poco al carácter de The Big Ben parece ser lo que lo que las las estrellas no tanto un corredor como el pelo

Voz 5 10:03 Brown dicen ese es el gran tiran por ahí no

Voz 7 10:05 por más que eso sea así lo siento señores hay una norma sagrada en el deporte que es la mierda de vestuarios te lava dentro eso es lo que yo

Voz 1025 10:14 ya lo que no lo que pasa Luis que te voy a ser muy grande lo de Pittsburgh porque ya jazz digamos que ya rebosa por demasiados sitios ya no es tiene muchas sola

Voz 7 10:23 tiene muchas formas lo que han hecho al final después de tantas cosas sentarse no con con con el propietario sentarse ahí en una reunión donde parece ser que todo ha ido muy bien con foto incluida y todo y ya han decidido salir pero no puede ese para mí es sagrado deportista ha ganado el tema este de airear ya todas estas cosas fuera de Rubén como

Voz 1025 10:46 yo respira Astún este tema

Voz 14 10:49 muy parecido a lo que estoy diciendo no quizás los las palabras de Antonio Brown no sea el del todo correctas Machi quiere buscar un nuevo así que no porque quizás por ahí como cómo estáis diciendo pueda crear algún problema en algún tiene a mano algún propietario que no quiera tener no juego la así yo creo que casi toda la Liga por no decir toda la Liga quiere Antonio Brown y su precio dependerá de las aspiraciones de de cada equipo no es nuevo que quiera que quiera ganar del ya ahora mismo va a tener que pagar mucho porque porque eso supone que va a ser supongo o está en ese en esa carrera por el título un equipo que está en reconstrucción quizás a lo mejor pueda ofrecer menos porque no sea ahora mismo prioritario es tener un jugador así para ganar desde Llano entonces dependiendo de eso no de qué equipos sea al o del las aspiraciones que tenga cada equipo el precio va subir o no yo personalmente hombre yo Antonio Brown como jugador y como siempre porque

Voz 1025 11:48 no es el mejor de la liga por eso sí oye Andrea te sigo con esta línea pero te te añado un punto más que he intentado hacer memoria y ver si algún equipo había tenido algún follón de esta magnitud con un paro tres de jugadores está tan estrellas hoy en los últimos años no hemos vivido cosas parecidas en la NFL o al menos yo no tengo constancia de ello

Voz 0453 12:13 bueno pues no siempre en caso de gente que se quiere marchar intenta bueno ya tenía muy claro

Voz 4 12:20 sí

Voz 0453 12:22 lo único que que pienso que es bueno más o menos ha dicho ya las opiniones lógicamente luego convergen porque porque es lo que yo no creo que se está haciendo un gran favor Antonio Bravo con todo lo que está haciendo no no sé si es una táctica subía pero pero realmente esta claros Antonio está está clarísimo que Antonio cobraron vamos problema para encontrar un equipo note

Voz 4 12:44 no hay ningún seguro

Voz 15 12:46 a que que el abanico se eh

Voz 0453 12:50 estrechen pues yo creo que sí hay algunos sitios donde de donde es demasiado peligroso no

Voz 16 13:00 realmente

Voz 0453 13:02 tú fichas Antonio Brown sabes que está asfixiando uno con su carácter Nobel bueno yo te digo no te puedes decir lo que se quiere pero mucho mucho de de de esta pataleta de también para mí tiene también de la

Voz 16 13:18 en la explosión de Schuster

Voz 15 13:22 sí son celos Si protagonismo

Voz 4 13:25 pero también como tal

Voz 0453 13:29 demás Le tengo tiene su primera temporada

Voz 4 13:31 antes si no resuelto Ny vamos en mi caso conmigo no ha tenido ningún

Voz 0453 13:37 hay más de mi equipo no se quiere os

Voz 4 13:40 y entonces ahí se que no otro

Voz 0453 13:44 no lo sabe y que luego te te hace otra Piru Lula como esta en el medio de una temporada en un equipo que a lo mejor tiene mucho sobre tú que haces te bajas no pantalones y

Voz 4 13:57 yo yo yo yo fíjate la esto

Voz 0453 13:59 seguro que encuentran aquí todo tipo según

Voz 7 14:01 lo pero para mí incluso hasta hasta el problema que puede generar esto más que el rechazo de llenar eso o lo que puede ser propietarios equipos no creo que sea problema yo para mí es la integración de un perfil ha sido un vestuario yo te lo aseguro yo estoy listo

Voz 10 14:17 no

Voz 4 14:19 el problema si me sale una cosa que

Voz 5 14:22 qué receptor número uno de un equipo estrella no es una diva absoluta Hay indie un ego

Voz 1025 14:31 sí lo son todos no con más o menos

Voz 4 14:37 esto no es humilde entonces mundo actuara sí hombre yo no he visto yo no

Voz 0453 14:43 bueno

Voz 4 14:44 puedo equivocarme a mí no me suena que Julio Jones haya hecho no

Voz 5 14:49 el año el año pasado julio Jones tensó la cuerda eh yo diría que no

Voz 4 14:53 a estos niveles

Voz 0453 14:56 los todos son así pero vale

Voz 4 14:59 oye podríamos sacar nombres de gente que no tenía más

Voz 1025 15:05 número uno que no es pero quiere que voy

Voz 14 15:07 Larry Sumers Larry Brown

Voz 1025 15:10 pero o Julio Jones que es lo que hemos hablado siempre al final estamos con unos chavales jóvenes con un montón de Pascua pero sí

Voz 4 15:23 depende con del año que viene antes personalidad a otros lo mejor

Voz 0453 15:30 no es una buena presencia en el país

Voz 4 15:32 tú no sólo explico Sébire derecha un poco el el

Voz 5 15:38 qué sí quede

Voz 4 15:41 en Yale otros bocado

Voz 5 15:43 no querría cualquier equipo darles seguro yo a lo que voy a que hay muchos jugadores con mucho gol Lane Fele y es algo con lo que tienen que gestionar sobre lo que preguntaba Ponseti movidas así bueno el año pasado en Seattle tuvimos una muy parecida con la salida de Sherman con la no renovación del alto o más con Michael Bennet se montó

Voz 1025 15:59 ya Gordillo Sima pero pero no pero yo me refería a una presión tan clara por parte de jugadores porque lo que ha pasado para salen lo lo haya aireando lo que déjame que lo pongan muy muy de manera muy bien pues ya lo que a mí no es un golpe Estado de dentro hay dos tíos que son dos auténticas de estrellas ha dicho es que nos queremos ir que no queremos jugar en este caso

Voz 5 16:19 que en los últimos años seguramente han sido el mejor receptor y el mejor Randy en Bagdad claro sí claro pues ellos quieren más y quieren quieren más atención más dinero más balones más todo

Voz 0453 16:30 el tema que Libia bien verlo independientemente de lo que puede haber dicho después pero el en principio era que practicamente quería dinero sí claro claro claro un tema económico

Voz 17 16:44 que luego salga toda la

Voz 1025 16:47 la porque el viento era todo por dinero sí yo también entiendo pero en cambio Brown no Brown la sensación es que es más un tema de cariño del equipo no me hacen no me paran la atención Sito un caso estamos hablando de un caso de un tipo que creció vivienda en coches en en cuartucho

Voz 5 17:08 los con no

Voz 1025 17:10 a ver cómo muchos de la fe en Miami si si de repente el dentro

Voz 5 17:14 con el draft también en un puesto muy parecido al de Lady eh

Voz 1025 17:17 ciento ochenta Yago creo que fuese yo creo que lo tiene muy

Voz 17 17:21 ahora ahora esto perdóname a mí también hay mucha gente que que recibe su sumido condiciona así todavía sigue ahí

Voz 4 17:31 no no pretendo no está eficaz eh precisamente porque sí

Voz 0453 17:36 sí ha tenido una infancia complicada ahora el multimillonario jugando a Juan practicando

Voz 4 17:42 pues ahora sólo pretendía dar con esto es desde ya ya

Voz 0453 17:46 entiendo te entiendo para qué

Voz 5 17:48 además Antonio Brown quiere Antonio Brown como como personaje cae muy bien Kayes súper ricos

Voz 0453 17:53 hace faltaría

Voz 7 17:55 sí a su comunidad súper súper

Voz 0453 17:58 solamente el verlo desde el punto de vista de alguien que tiene que gestionar un equipo que en definitiva es una empresa donde invierten muchísimo dinero donde sea donde hay muchas situaciones y entonces digo hombre probablemente insisto sea él no va a tener el mismo es un problema para encontrar un equipo en el equipo que el está

Voz 4 18:19 gala pero que

Voz 0453 18:21 a lo mejor hay algunos que que ya se plantean decirme vamos a buscar otra cosa no

Voz 5 18:26 ya pero si tú San Francisco en Arizona los Colts los jets los parados

Voz 0453 18:33 espió por ejemplo te digo para mí podría ser un cáncer es decir no sabes cómo te va a reaccionar el equipo joven donde el euro como él

Voz 15 18:42 y donde en un equipo como Escocia Zeltia

Voz 0453 18:46 sí ha porque se sienten a esta Liga

Voz 1025 18:48 también está también te Higuaín Helton allá pero no yo no te vayas un equipo como los pero bueno ya veremos a ver qué pasa en los próximos días y bueno ya para terminar ahora eh que si no hacemos ni un trozo de espera espera pues para cerrar

Voz 5 19:03 el tema para la citábamos para va cinta os hago dos preguntas

Voz 10 19:06 a ver si hacemos el haríais una

Voz 5 19:08 primera ronda para Antonio Brown yo sí yo os también

Voz 1025 19:11 el os Terra si yo creo que todo el mundo no se Rubén tu daría al primera ronda por éste no

Voz 4 19:17 que lo valga así dependiendo de como Exxon desde elegido se llama Nancy amarillo

Voz 5 19:22 a la vale

Voz 4 19:25 mira valga así que la tiene

Voz 5 19:29 yo te estoy preguntando si tu daría si estuviera sentado en la silla el CEO darías una primera ronda

Voz 4 19:35 bueno que depende del dijo ya

Voz 14 19:39 es decir ganar ya sí sí son no sé

Voz 5 19:42 si fueras le aquí Si fueras Lindsay daría es una primera ronda

Voz 4 19:47 me gustaría eh

Voz 14 19:48 me gustaría dar una primera ronda porque creo que necesitan los la Inés más cosas que un un

Voz 1025 19:53 estoy dando muchísimas más cosas esté acostaría

Voz 14 19:56 verdad pues vale pero lo vale

Voz 1025 19:58 la segunda Iker cuál era

Voz 10 20:01 me lo paso Panettone oigame Pandora

Voz 0453 20:08 es poca confianza que

Voz 18 20:11 ah sí

Voz 0453 20:14 no yo estoy completamente de acuerdo con con Rubén es que sabes dependes adiós siempre ha sido uno K que ha defendido que una primera ronda del draft para un veterano que demuestra no no quiero decir viejo quiero decir

Voz 4 20:28 lo que ya lleva tiempo lo diga yo

Voz 0453 20:31 posición es uno de los mejores

Voz 15 20:33 hombre frente a la incógnita de de de de un tío

Voz 0453 20:37 que no sabes cómo va a estar en los tramos pues yo siempre he pensado que a una primera ronda perfectamente se puede gastar hombres

Voz 7 20:45 cómo están las cosas y ya verás diferencias hay una diferencia

Voz 0453 20:47 de que si la primera ronda del draft se supone que esa casa uno con mucho talento que cuesta poco comparado con esto durante los primeros años IT Dansa pero de Arganda para Brown pero luego estás pagando a tienes el talento ha asegurado

Voz 4 21:05 pero está pagando ahora una Super Bowl Yola Darío aclara hombre correcto

Voz 0453 21:11 están ahí los equipo pagará los Super Bowl evidentemente por eso por eso estoy de acuerdo con Rubén depende qué equipo depende equipo que necesario Ponzio objetivos tiene el equipo y la segunda

Voz 5 21:22 la y hemos hablado que Antonio Brown deja XXI y medio en en el impacto en el filial se dinero muerto Si o del Beckham Jr que este año dejaría treinta y cinco coma cinco si se queda y si se va son dieciséis y medio a Kennedy Antonio Japón Camps Jr amigo venga empiezo contigo

Voz 19 21:45 pero yo mirar

Voz 13 21:47 no solo

Voz 19 21:50 yo por Brown Poor's tú no

Voz 13 21:53 estilo de jugar la consistencia en los años se ha hecho lo que he visto de Brown obviamente Beckham tiene mucho talento pero más versiones

Voz 1025 22:05 mucho que demostrar no mucho más

Voz 13 22:09 las lesiones más otras cosas Luis claro

Voz 1025 22:12 yo no estoy los tuyos quieren a alguno de los dos se estás con los dos haber echado Izquierda pero pero pero yo me entregué Rubén tú querías verás ahora me dirá yo no Pedro

Voz 14 22:27 yo lo aquí lo tengo claro yo yo veía poco o Beckham

Voz 1025 22:33 ahí les dio es que es que Antonio Dorado

Voz 14 22:36 el mejor de la liga en eso pero las avanzando Lotraca Higuera de Carlos

Voz 0453 22:42 la perversión de Manning

Voz 14 22:44 tenido un año o años y espectacular a mí se me parece que es un talento brutal más allá de que es otra diva también de de Where Cyber pero puff a mí Beckham me parece un jugador fuera de serie voy a decir una cosa

Voz 1025 22:57 ah pero pidiendo a gritos pillar hoy

Voz 10 23:00 que esto es lo bonito Andrea que tú qué piensas si estamos todos de acuerdo

Voz 0453 23:06 hombre sin dejar a un lado que que

Voz 15 23:09 me has dicho una cosa muy muy muy

Voz 4 23:12 sensata muy nosotros Rubén sí

Voz 1025 23:14 hombre tú alimentar a la bestia

Voz 17 23:17 así las cosas los once siempre uno más uno dos hay que pensar tampoco tiene razón

Voz 0453 23:25 aún así yo te digo por gusto personal yo en igualdad de condiciones Merea por Brown

Voz 4 23:30 bueno vamos a dos grandes

Voz 1025 23:33 sólo Rubén que la eh

Voz 11 23:35 el alcalde ha venido te doy hetero

Voz 1025 23:42 lloramos a todo cambiamos la página venga matado hoy el tema Brown

Voz 12 23:51 ay ay ay las

Voz 1025 24:14 pues nos viene la canción Kenia Andilla el dedo porque que otro muerda el polvo debía estar pensando Colin ni Jeffrey Wright llegando al acuerdo con la NFL acuerdo que por cierto no vamos a saber nada yo creo que nunca porque no dos tienen prohibido si si no lo y que no va a haber ninguna filtración ni por parte de ni por parte

Voz 11 24:33 hay que espera

Voz 1025 24:36 pregunta es este acuerdo sirve dime dime Andrea perdona

Voz 0453 24:40 no digo además que no hay ninguna obligación de hacerlo

Voz 1025 24:43 efectivamente pero pero este pero el acuerdo para qué sirve osea a partir de ahora cómo puede cambiar la vida de captar Dixie puede cambiar hola de Rain pueden dar bueno

Voz 17 24:53 en primer lugar quiero que sirva para mostrar que algo había no depende no

Voz 10 25:00 a su huerto

Voz 17 25:03 más

Voz 0453 25:03 le ha pagado para para dejar todo bueno para que ese terminar de hablar

Voz 10 25:08 tras recordar que rodilla del eh

Voz 5 25:14 por lo que el espada es porque tanto tanto como en Tikrit con Luis lecciones un poco bueno que se sentían perjudicados por la Liga que habían hecho ahora se le vale y esto podía llegar a juicio Lane Fele por un lado lo que decía Andrea es verdad se evitan que se hable más pero se evita que vaya a juicio que eso sí que habría sido un escándalo total

Voz 0453 25:37 pero que evidentemente de Dios venía ambiciosa

Voz 5 25:39 sí sí sí claro que sí

Voz 0453 25:42 creen imagen y perder a lo mejor incluso más dinero de lo que es es porque ahí nunca bueno nunca porque en Key luego siempre hay filtraciones siempre la luz pero bueno hablar de posiblemente de ochenta millones de dólares que hayan dado KPN

Voz 10 25:56 sí sí le han dado

Voz 4 26:01 a la nota

Voz 0453 26:04 así dinero ganado en el mes de lo que había ganado antes lo que ha ganado con este juicio en tres temporadas tosco

Voz 4 26:11 a publicidad

Voz 10 26:14 todavía

Voz 7 26:16 la repercusión de todo esto está poniendo a Capel Nick a la altura de Muhammed Alí que si os acordáis el movimiento que también hizo vale con toda suerte ayer jugar Luis

Voz 10 26:27 esto no

Voz 7 26:30 conciencia

Voz 10 26:33 el gol de dar una licencia para cuando llegó esa había había repartido mucho vale cuyo saque

Voz 0453 26:40 quienes Girona cosa partimos de la base que decidió era uno de los que les día no es que ahora que no

Voz 5 26:49 hemos

Voz 17 26:52 esto que si hubiese silbidos Cougar

Voz 10 26:54 seguro seguro

Voz 0453 26:57 por último los suyos los pasos de Le pues no es que fue él estaba en un contexto complicado

Voz 15 27:04 bueno un poco a la deriva y todo lo que tú quieras

Voz 0453 27:07 pero que haya sido entusiasma antes eh

Voz 4 27:10 la

Voz 0453 27:11 hay olvidemos ante toda la polémica que ahora todos están diciendo estábamos están no cómo es posible es bueno como capas Nico tengo un equipo eh es verdad no cómo es posible que tenga equipo pero no hay que olvidarse que antes de que empezara a todo esto muchísima gente decía que Capa que estará en el FN que Capello

Voz 10 27:32 bueno es que bueno

Voz 5 27:34 hemos ido muchísimas horas de programa discutiendo de eso yo creo que esto demuestra no que tuviera que estar o no sino que había lo lo que ha dicho Andrea hace un rato que había detrás algo eso que le gusta tanto a sí a la conspiración existe ya existía en este caso en este caso sin duda hay que que había algo tácito detrás para no avisarle si no no les da sino no Morte nada seguro que no pero pero creo también que es evidente es que esos estos dos últimos años en la Liga esto de manera objetiva o sea quiero decir sí o no había Cuartero infinitamente peores porque es algo que a Pernía no estuviera en su mejor momento cuando ha acabado

Voz 1025 28:14 en este ya estaba para todos Stop

Voz 5 28:16 voy a hacer creéis que vuelva volvamos a ver

Voz 1025 28:19 Barney jugando en El pero no parece ser que

Voz 7 28:24 muy probablemente también dicen que también eso es afirmado parece ser que no va a poder vale que no sé que dentro de todo ese dinero que le da Annie toda esta historia

Voz 4 28:35 ha aclarado que nombre a un momento

Voz 0453 28:37 de hecho luego dicen que absolutamente no es un hombre está claro que tiene sexis esa cláusula la cantidad es dinero ya sería descomunal

Voz 5 28:47 sí es desorbitada para que ha

Voz 0453 28:49 acepte esa cláusula ahora independientemente de su no sí bueno estamos siempre guarda una situación complicada pero dices bueno volverá podría volver a son la que lleva ya dos temporadas cinco dos otra cuántos considera cuenta con dos temporadas sin jugar

Voz 15 29:07 que en el momento en que lo dejó o hicieron que es lo dejara pues tampoco era

Voz 0453 29:16 unos perros considerados entre los mejores

Voz 5 29:19 ha recordado que el verano que todavía no estaba seguro que Denver estuvo a punto de fichar

Voz 10 29:23 si los hijos y los hijos

Voz 0453 29:27 por mucho sea yo siempre he dicho que que la situación de cada período súper complicada porque era era

Voz 4 29:34 demasiado conflictivo sea podía crear demasiado proclives haciéndome

Voz 10 29:39 atrae además que la atención

Voz 0453 29:42 exacto entonces esto podría ser un problema dicho esto

Voz 15 29:46 sí que puede que cita mente

Voz 0453 29:50 pero no algo impuesto pues la NFL que que que muchos han dicho mira éste ha intentado fastidiar nos ahora les vamos a Fassi a nosotros pero lo que acababa en sí que lo quería decir un momento por mucho que se diga que había un complot que había uno

Voz 15 30:07 acuerdo entre todos pues los Broncos

Voz 0453 30:12 un contrato ICO los hijos

Voz 17 30:13 eso sí estuvo entrenando y todo claro es decir que es muy claro muy claro

Voz 15 30:19 muy muy como se dice no prohibir bueno me entenderá

Voz 1025 30:24 sí sí sí no volver a escuchar el pop casi lo entenderéis en la segunda parte

Voz 20 30:28 no quiero escuchar a Cristian Rubén sobre el tema este Chris no yo creo que anteriormente habría

Voz 13 30:37 ha sido un os quizás un el sentido o quizás de los dueños de la Liga no se de eso de de crear igual un problema como podría crear el Antonio Proa Brown problemas en el Vestuario yo creo que ahora mismo eso no debería ser una una preocupación de ningún equipo porque

Voz 1025 31:00 obviamente el tipo es muy popular como

Voz 13 31:02 los los jugadores no creo que haya ninguna historia de que el a él desde los entre comillas problemas que que han habido que la haya causado o provocado algún problema no por su dos yo creo que es muy querido entre dos jugadores entonces

Voz 1025 31:21 el problema es que nosotros jugadores

Voz 5 31:24 entre los deportistas si si Le Bron James

Voz 1025 31:27 o sea quiero decir no cuando hablábamos

Voz 17 31:29 imposible proponer no es en el vestuario del problema

Voz 0453 31:35 hay gente que que que bueno hay crisis tú eso no sabes mejor que yo porque yo no soy americano pero vamos

Voz 4 31:41 compatriotas que sois sardo no hay mucha gente que si su equipo canta ni se va ir quema

Voz 20 31:48 a Banderas no es posible eso sí eso no voy a si a eso iba

Voz 13 31:54 eso eso también puede ser un problema pero hemos llegado a un punto en la política en Estados Unidos yo creo que es todavía cincuenta cincuenta Pero como el el el tema ese desparecido no ya ya no hablan de eso

Voz 4 32:08 ya entonces yo creo que el momento mapas

Voz 13 32:11 estado en que si entonces la pregunta va a ser si si él era osea si ellos los los equipos habían tenido dudas de que el problema del Vestuario sí sí seguro que sí eso ya no pero tienen dudas de su capacidad

Voz 20 32:30 como jugador yo creo que tiene si tiene no sea era muy bueno que alguien lo habría evitado

Voz 7 32:38 eso fue lo que argumentó la NFL au lo que lo que sigue argumentando la NFL no tenía capacidad

Voz 1025 32:44 no quiero a dar nombres pero hay muchísimo

Voz 7 32:46 pero capacidad equipo elegiría antes saca a Pernía Washington Robert King se quedó con con con Sánchez no fastidies hombre

Voz 1025 32:53 Pedro Sánchez de My Space

Voz 7 32:57 Sánchez Miami no fastidies

Voz 1025 32:59 no tengo yo escuchaba tío a ver rookie que está muy tapado porque no quiere pillar o qué pasa

Voz 14 33:04 no aquí a estar con lo que estoy diciendo es que está claro que la NFL algo tiene que ocultar para que no para pagar tanto dinero y para que no fueran a juicio algo había a nos echa una restricción oficial entre comillas a los equipos además pero algo tenían algo había ahí porque no es normal llegar a un acuerdo de entre tanto dinero incluso dar esa dejar que que suponga eso no que que haya una que haya una una mancha negra en esa el sale Fele y luego por otra parte lo de KPN yo tengo yo siempre he tenido dudas de que de que él quisiera volver a jugar no es cierto que a lo mejor si quería si quería volver a jugar pero pero tenía otras ha cogido un camino que a lo mejor le lleva a J

Voz 4 33:49 las prioridades

Voz 14 33:52 este acuerdo también le beneficia hay también la otra parte que es que es Eric Reed eh que ha renovado por por los cabinas de tres años entonces esto él a tampoco les beneficia porque hay un poco esto de que de que los equipos no tienen ficharlo porque porque están armando bulla o porque

Voz 0453 34:10 modificar la rodilla

Voz 14 34:12 si tiene un contrato Eric Rey si sirve para no

Voz 1025 34:15 pero para que Rubén ya estarás de acuerdo conmigo que no podemos comparar con la de Río

Voz 14 34:23 no pero no estamos hablando de la de de la protesta contra el racismo policial es eso está claro es eso de lo de hincar la rodilla la imagen la eñe pel eso respecto a lo mejor no lo de lo de que los aficionados son muy patriotas lo más

Voz 1025 34:39 que al final sea puesto en primera línea con eso va a parte de la historia la mala suerte que en las protestas para no cantar en la Super Bowl la gente hablaba con o no se quiere batir pero lo es mucho más significativo el papel de de réditos

Voz 14 34:58 por supuesto con pero lo que me refiero es que a él también hay mucha gente que lo que lo que quieren decir en favor de mucha gente sí que ha dicho que Camps ni que sea rendido es Darren de dinero y quizás no tenía todas las de ganar por por eso no porque su compañeros sí que ha tenido un contrato evidentemente ni para amigos a jugadores hay la NFL estos dos últimos años que has jugado que vamos que que que debería haber tenido su sitio

Voz 5 35:25 pues claro pero es lo que estoy donde estoy acá

Voz 14 35:27 pues ni los en torno a ver a la época de genes

Voz 1025 35:32 pero pero pero pero tenía un lío os acordáis es que hagamos un poco de memoria había un lío en El Vestuario pero en aquel momento estaba dirigido el vestuario de San Francisco eh todavía agua apoyó Él estaba incluso apartado del equipo

Voz 0453 35:47 bueno yo creo que la pregunta es otra cosa vamos a olvidarnos el tema político el tema es complejo

Voz 4 35:54 bueno no es un punto de vista deportivo Hoy por hoy

Voz 0453 36:00 yo creo que al final lo mejor del encuentro de los de los vehículos

Voz 4 36:05 sí sí sí ese hablado estos pero quiero decir hoy por hoy en equipo

Voz 10 36:10 ya permite porque un juez

Voz 0453 36:13 Noor que de todas maneras lleva dos años sin jugar he yo yo

Voz 10 36:19 el segundo cuarto

Voz 0453 36:21 sólo se puedes a otra porque venimos de una lesión que hubiera podido acabar con su carrera en el fondo dices bueno mira es un tío que viene eh hay y vamos a ver como como ahora

Voz 10 36:36 pero por ejemplo caso de Washington

Voz 0453 36:39 depende de Washington

Voz 10 36:41 voy con mi yo me quedo

Voz 0453 36:44 se titula au sale fichas pensando que va a ser tu titula

Voz 10 36:47 pues no lo ficho de vaca

Voz 4 36:52 en cuanto no estoy poniéndola cuánto cuánto quieres

Voz 10 36:58 si ganamos aquello de

Voz 4 37:02 que de acuerdo que es lo que dice que no

Voz 14 37:04 quizá Andrea él ya no es tan fácil el el cap debería jugar la NFL sí o debería jugar de a estar un equipo en Fedex sí pero es que el titular no

Voz 10 37:15 pero vamos a ver qué te voy a pedir por el título

Voz 14 37:18 algo que titular

Voz 7 37:20 en el caso de Wass caso de Washington con Sánchez claro efectivamente ya estar allí

Voz 4 37:27 de lesiona ya

Voz 17 37:30 vuelva a Marvin es un tío

Voz 0453 37:33 lo que que que viene a cualquier con cualquier comida que si vas súper conscientes de cuál es su papel hoy en día en un equipo de diez

Voz 10 37:43 pero yo

Voz 0453 37:46 tú Varela aceptó un contrato nombre cuánto costará

Voz 7 37:50 podría es negociar con Dick después de la situación que tiene que perfectamente podía

Voz 5 37:55 estamos dando por hecho de que de que él va a querer ser igual es lo que quiere es reintegrarse

Voz 10 38:00 no todo son cábalas

Voz 5 38:02 sí y es muy probable en esto sí que que no

Voz 1025 38:05 diez segundos de exportar es muy probable

Voz 5 38:08 que no pase este no va a volver y yo me alegro que lo haya dicho Rubén porque no lo está aguarda al final quiero poner en valor la figura de hit no sea llevado toda esa atención pero sí se ha llevado mucho perjuicio Eric Reed ha estado sin equipo cuando tienes nivel de sobra para ser titular en la NFL y al final encontró un hueco pero es que desde este año ha pasado nueve controles antidoping sí que Rando me prácticamente todas las jornadas ha pasado en ninguno ha habido persecución estos jugadores sin ninguna duda

Voz 10 38:37 bueno señores Mónaco venga a la última

Voz 17 38:42 porque es total tenemos que hablar de precipiten cuenta

Voz 0453 38:48 sea lo de los de la oferta

Voz 21 38:50 la de del Alliance lo ha hecho

Voz 0453 38:53 hacia no porque no va a jugar por ochenta por sesenta mil dólares el primer

Voz 4 38:59 es bueno como si no muere antes porque no él la Liga peores na

Voz 3 39:05 sí o no

Voz 4 39:10 no no para la Liga

Voz 5 39:13 se lo hemos visto mucho

Voz 0453 39:15 ah pues no está indicado mejor si en la NFL sigue sin entrar quién puede hacer alguna apuesta fuerte sólo hay quise Fedele el año que viene porque hay quise PDL no viene

Voz 14 39:26 hombre con la intención de

Voz 4 39:29 de a delante la él hayan entra para competir

Voz 5 39:36 sí sí sí la Alliance ya buscado relevancia llamando a ti Bowie llamando a capella

Voz 1025 39:42 pues imagínate la la excepción

Voz 0453 39:44 no sé qué entraría mucho más en la política de la X entre ellas aunque teoricamente ahí

Voz 4 39:49 a veces una Liga que quiere ir a Phnom Penh

Voz 0453 39:52 de hecho ya han dicho que ellos van a fichar

Voz 4 39:55 a jugadores el la cuestión de dos años después dejáis cuyos todas las cosas

Voz 1025 40:05 vamos a ver qué pasa Time creéis que vais

Voz 13 40:07 de eso de él y yo lo veo un poco como la Liga canadiense por alguna razón los jugadores que piensan que tienen nivel no quieren ir ahí osea tiene que es alguien que sea muy desesperado pero sí lo hace

Voz 0453 40:26 no sí pero creo que la es la el cuando estábamos depende de cómo

Voz 4 40:33 está claro que alguno puesto elegir si puedo hacer

Voz 0453 40:35 es decir a de momento porque luego por la por la

Voz 15 40:41 Estados luego Gene Kelly fase igual están pasado H algo claro si podemos seguir apelando no lo sabe

Voz 0453 40:52 él no depende como esta que luego son experimento que se ha visto que al final no funcionan es otra historia y yo no estoy diciendo que la X Alfredo les va a llegar iba a reventar la NFL no pero bueno ahora mismo aceptando en su momento saturó solo otro examen pero fueron tres años que cambiaron la NFL

Voz 10 41:08 bueno pues vamos a ver

Voz 1025 41:11 que llega a traer vientos de cambio y el cambio llega ahora de nuevo a Isabel nosotros no discos

Voz 1 41:40 sí

Voz 10 41:51 bueno está claro que al final los patios a hacer el equipo más viejo de América pero no se jubila nadie ahora parece que no

Voz 1025 42:00 el esquí ha decidido que tampoco no

Voz 23 42:02 Coghen que todavía puede aguantar que si está llevaba los cuarenta pues da lo mejor es llega a los treinta ahí

Voz 1025 42:10 yo es curioso

Voz 10 42:12 su equipo tenga usted empate no alegrarse no alegrarme bien me alegro Pérez dejando a al

Voz 5 42:18 sí es muy curioso que tengamos esta percepción de de robo que tiene veintinueve años sí lo que pasa por él

Voz 1025 42:24 con él ha sufrido tanto Casquero

Voz 5 42:27 el él ha llevado tantos Lynne Baker delgados a la espalda mientras corría yardas que claro está está más cascando esa si yo por ahí va a empezar lo lo que ha dicho Luis alejaremos nos algo porque estamos hablando de seguir ya sé que seguir con un jugador así poder verle es una maravilla por otro lado hoy contamos la noticia parecen Chery yo yo lo vi ya estos días en algún medio de Boston que que él estaba celebrando broncos que están las instalaciones de los patios a entrenando intentando pues eso mantener la forma pensando ha habido llamar a varios compañeros diciendo quiero otra Superbowl más así que es bueno espérate un momento

Voz 1025 43:05 cadena mira lo que no hay amaba el quarterback titular del equipo Sevilla hermano

Voz 5 43:12 la teoría de Luis imagínate estoy

Voz 7 43:14 aquí ni ni no no no no así los esquís muy muy sencilla imagínate a un crack aún Bill Medici ya eh que te llevan a comer tú como les dicen no a estos tres

Voz 10 43:26 ah no claro

Voz 7 43:29 imposible que a estos tres que te rogando te quédate

Voz 5 43:34 pues cuando su colega de si siente acordado y le dice ven hacer películas a Hollywood que no te vas a llevar una leche pues también suena muy atractivo pero pero Crack

Voz 7 43:42 Bill Eric Eaton Breivik diciéndole que era T de

Voz 1025 43:45 dime que no bueno yo también creo

Voz 13 43:48 que tiene algo que ver con porque la temporada de él no era el no no es el tipo de temporada que que un jugador como él quiere cerrar su carrera

Voz 7 44:00 no dice lo ha dicho

Voz 10 44:03 bueno dejando mal sabor de boca pero sabiendo lo que hay ahí al lado pero te vas ganando tío yo siempre se lo que es mejor no

Voz 13 44:12 vamos si pensamos que él puede ser considerado como uno de los mejores de todo tiempo no mejore si se ha vuelto a favor lo único que no tiene ahora es son los años y las peticiones que los ochos que han jugado muchos más años que lo que esperaban

Voz 1025 44:28 pues igual sí

Voz 13 44:31 esa gente no sé si si si quitas esa gente

Voz 7 44:35 tiene que ser casi el mejor de Roque robo eh

Voz 1025 44:37 de todos modos si tú te quieres ir

Voz 7 44:40 como las sensaciones de lo que él decía que se quería ir no porque ya bueno para ya consideraba ya su tiempo y tal yo creo que era el mejor escenario ya tenía la etiqueta

Voz 1025 44:51 claro no por cómo cómo lo mejor dicho basta

Voz 7 44:53 tornillos además yo no te la juegas y fue imposible sí

Voz 5 44:58 Cluster este año y fue clave en la final de conferencia sí fue clave en el voto clave si eso eh

Voz 14 45:05 la que tiene que que sigue jugando

Voz 1025 45:08 nada tú a joder a los que hubiera eh

Voz 14 45:11 es un jugador importantísimo para la Liga aquí yo creo que limita

Voz 24 45:15 dándole Snipes y jugando quizás he jugado no

Voz 14 45:21 a medio gas sino jugando menos tiempo sabiendo que lo puso utilizar tanto bloqueando como saliendo a recibir si está físicamente ya no digo al setenta y cinco por ciento

Voz 24 45:30 él puede puede ganarte todavía en en población y puede ganarte en ruta jugando con el pase

Voz 14 45:38 yo creo quedaron y puede puede seguir jugando sin problemas y lo vas a volver a utilizar al cien por cien y demás yo creo que hay te lo te lo te puedes seminal cargando pero yo sí que me hago el esquí siendo siendo importante ya no sólo en el juego de pases porque hemos visto que puede ser muy importante ayudar mucho al equipo en el juego te ha resultado bien bloqueando en la en la línea escribe

Voz 7 45:56 otro punto importante y estoy convencido que en las nuevas incorporaciones que habrá en este equipo el tener a una figura como él haciendo tal eso ayuda hay mucha también aparte también

Voz 1025 46:09 de Iker que voy con André y me voy a otro lado

Voz 5 46:12 no que me me me parece importante dos cosas que ha dicho Rubén porque ya

Voz 1025 46:15 sabéis que aquí no se habla de los patronos

Voz 5 46:17 una fórmula verdad número de repeticiones cuando cuando llevaron nada Marte los Benet yo creo que ya era pensando en eso también quitarle ponerlos a los dos juntos por supuesto pero quitarle esa responsabilidad de tener que ser siempre él han ya no es ese jugador él está atascado y lo segundo que me pasé muy importantes el tema de los bloqueos se se da por hecho no es su trabajo y tal si broncos que es es una bestia bloqueando claro armario pero se da por hecho el hecho de que la vemos pues preguntada si están contentos con cómo lo que allí me caraja porque no creo que estén nada contentos Grosske sea Fajardo en estos playoffs eh

Voz 7 46:56 bueno es que

Voz 14 46:58 problema grasa en los que la gente es es todavía les y veinte la situando y media

Voz 5 47:03 ya

Voz 14 47:04 yo cuando fichas a un jugador como Jimmy Graham que todavía haya entrado es que si tu hijo el también que no bloquea a presiones que no quieren bloqueado alinearlo en otro lado suelen creo que es un buen receptor que puede crear ventajas puede ser un buen mismas pero sí que si es empeñado en que no va

Voz 5 47:23 no es

Voz 3 47:26 Andrea que es decir algo más o cambio de página

Voz 0453 47:28 no no me yo creo es decir que que independientemente de lo nuevas yo creo que es enteramente de debería seguir no debería seguir mira eso lo somos humanos todos los actúa desde fuera es decir no tiene que retirarse cuando estás en la cumbre acaba de ganar tiene no tienen que seguir si al final eso que tiene ganas de hacer él porque llega un momento que además hay situaciones muy distintas hay deportistas arruinados ex que vuelven porque necesita porque no sabes cuando tú a uno que ha tenido la carrera broncos que con la tranquilidad que tenía dolores llega un momento que podemos darle todas las vueltas a lo mejor llega momento en que ya no les da la gana ir a entrenar todos los días y pasar frío porque es que bueno he ganado porque tiene ganada me divertido me duele todo el cuerpo soy millonario benéfico transita o a revés uno dice no pensaba retirarme pero justamente porque he ganado en la Super Bowl ahora tengo ganas de ganar otra eso es una decisión muy personal pero la persona que tiene la absoluta libertad no no porque tienes derecho a hacerlo sino porque su situación le permite hacer lo que le da la santa gana con lo cual si tiene ganas seguirá sino seguirá ya jugando menos pues sí que consiguieron jugando haciendo están también

Voz 1025 48:47 la moraleja de esta historia es que como podéis observar a los que no son modelos a seguir cayendo la losa encima temporada que te pongas contento y alegre

Voz 25 48:58 el día ya ya lo decía yo

Voz 1025 49:00 viajar su tiene eso apuntándote

Voz 3 49:03 eh

Voz 5 49:06 que te pongas contento sentí esta semana ha salido la noticia de que de que antes de que comenzara la temporada galo los patrios necesitaban un un receptor uno no luego lo consiguieron en Jos Gordon todos bien que les salió hasta que hasta que volvió a a bueno a recaer esos problemas pero que estuvieron a nada a un tris de llevar a Boston a Beckham Jr que lo que me faltaba eso sí que podría haber si deja de torturar dos así hombre Iker no

Voz 1025 49:34 ha ido no dar gracias a Dios

Voz 7 49:36 sí porque este nivel no no entraría en la puerta

Voz 1025 49:39 no está tan

Voz 5 49:41 se lo mismo que se dijo de Randy Moss mira lo que hizo

Voz 1025 49:44 que vamos yo no digo que nada por política económica no porque no

Voz 7 49:50 irá de poder jugar a la política

Voz 3 49:53 que no le habría sacado un añito que nos habla de los Patriots en fin ya verdad

Voz 26 50:25 gracias

Voz 10 50:27 sí

Voz 26 50:27 no

Voz 10 50:31 gracias a Dios hablamos medio segundo Time me me den

Voz 5 50:40 has antes de de ya que está Luis abra tan arriba con esto que les un poco con con sus palas

Voz 1025 50:46 porque dijo no

Voz 5 50:49 pero ya ahora ya se lo has dado a los dos yo voy a dar el dato vale los dos jugadores que son hermanos y han recibido pala de Luis que

Voz 10 50:57 a de la familia

Voz 5 51:02 hay dos datos para que Luis todos pinchemos el Ayman en quince temporadas doscientos treinta y cinco punto tres millones de dólares ganados en contratos en la NFL el Peyton Manning dieciocho temporadas doscientos cuarenta y ocho puntos siete millones ganados en contratos en la NFL los hermanos Madrid son los dos jugadores mejor pagados más pagados de la historia de la NFL los dos tienen pala de Luis

Voz 10 51:28 sí señor lo tiene todo lo tiene todo una pala porque para Luis Caro a los ricos queda Dios por cierto hablando de dinero oye

Voz 1025 51:41 casi nos quedamos sin Aliens que han tenido que inyectarle doscientos cincuenta millones el propietario del equipo de Carolina porque no tenía ni para los muchísimos de los jugadores esta semana

Voz 4 51:52 Mijail llamaron y no dejó que tiene como Carolina Vuelve Keynes