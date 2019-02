"La Iglesia debería expulsar a los culpables sin que se lo tengan que pedir"

Voz 1 00:00 ya tenemos una ventana abierta una tarde más en la Cadena Ser con Roberto

Voz 0313 00:41 bueno luego hablamos del luego hablamos del libro hay de de sus gazapos y otras cosas vamos a centrarnos en esta cumbre de la tiara que comienza mañana pero que he tenido ya hay unos primeros contactos una reunión entre alguna de las víctimas que en teoría serán escuchadas y miembros del comité organizador hemos invitado a asomarse a la ventana Jesús Bastante redactor jefe de Religión Digital

Voz 3 00:59 hola Jesús buenas tardes hola buenas tardes cómo estás compañero como eso muy bien muy bien el ahí no te para

Voz 0313 01:06 Cooper pero pero bebé estás de de de estás de espíritu iré de cuerpo también a través del teléfono no te oye Jesús no yo fin he dicho que que confió y sobre todo deseo como tanta otra gente que la Iglesia católica de una respuesta en fin precisa ahí proporcionada con con la magnitud de este drama yo tiendo a ver la botella medio llena y no sé si tú la ves medio llena medio vacía hombre la sola convocatoria ya es algo no

Voz 4 01:31 claro yo creo que eso es súper importante que que el Papa haya decidido convocar a todos los presidentes de todas las Conferencia Episcopal es a una respuesta unitaria ya es algo que nunca se había hecho qué es lo que sucede que como todas estas cosas en el caso de la Iglesia siempre llegan tarde siempre llegan después de muchísimo sufrimiento ya es lógico y legítimo no sé si habláis con algún ahora que las víctimas se sienta decepcionadas y que no se crean que de esta cumbre va a salir va a salir algo clave marítima hace forma tampoco tienen nada del otro mundo e incluso entre los temas irrenunciables ni siquiera están hablando de reparaciones económicas están hablando de que la Iglesia hacia la que tome la la cabeza que los medios de comunicación no ellas las que estén denunciando sino que sea ella la que la que afronte de una vez por todas decididamente este este drama que sea la que denuncie la que investigue la que pondrá a la gente de patitas en la calle básicamente nos están pidiendo nada más

Voz 0313 02:24 tú qué crees que podría o que o que debería ofrecer la Iglesia en esta en esta cumbre que hay que que es lo que podría y debería ofrecer a las víctimas

Voz 4 02:31 yo creo que hay dos o tres cosas que creo que son fundamentales una que que sacaba a tolerancia cero se convierta en norma universal de la Iglesia que haya caído una condena uniforme y clara y concreta con protocolos explícitos que valgan para cualquier lugar del mundo que nadie se puede descuidar que no conocía que no hay o qué

Voz 5 02:50 las eso por un lado segundo clásico

Voz 4 02:53 Dimas sean parte de la solución

Voz 5 02:55 mi hija no se les considera como

Voz 4 02:58 casi parte de un problema que tienen que atajar por el por la responsabilidad de de la institución

Voz 0281 03:03 Juan

Voz 4 03:04 creo que eso sería fundamental yo creo que terceros que que la Iglesia tiene que prevenir proteger pero también hay un término que acuñó las víctimas que se llama prevención qué es tomar la delantera para que este tipo de cosas no puedan pasar y que y que sea la iglesia a la que se convierta en en en lugar un de la persona que tiene que afrontar que le han venido que le han venido problemas o delitos la que abra las ventanas y las que expulse sin que nadie suelta a que pedir ya llegan tarde pero eso es algo que que están exigiendo de las víctimas que creo que no es tan difícil sincera

Voz 0313 03:37 a seguir hablando de las víctimas y de las que tienen presente sí hay protagonismo en esta en estas horas previas de la cumbre del del Vaticano yo quiero subrayar dos nombres propios que además han pasado hace en los últimos tiempos por aquí por los micrófonos de la de la Ventana el primero es el chileno Juan Carlos Cruz quién sufrió abusos del sacerdote Fernando Kadima gracias a cuyo testimonio hay que recordarlo porque tuvo un un enorme valor el Papa acabó interviniendo la iglesia de de Chile expulsó a varios obispos pidió de hecho la renuncia de todo el episcopado de de ese país de Chile el propio Juan Carlos contaba aquí en La Ventana su experiencia como había sido de terrible

Voz 4 04:11 como buen católico yo hice caso y

Voz 6 04:13 donde este padre y bueno al poco tiempo empezaron los abusos yo está tremendamente vulnerable ya este hombre era amparado por todo el el el estable entonces ahí empezaron los abusos oí bueno estuve ocho años ahí para averiguar en familia pero otros estuvieron mucho más tiempo y is sufrieron mucho más que yo y él hizo fuimos abusos horribles muchos años pasaron antes que nos atreví X hablar pero llegó un momento que veíamos quite hombre seguía buscando gente ya había que Paral hoy en el momento que lo lo lo denunciamos el año dos mil nueve obviamente nadie nos cree yo no de mentiroso de de arruinar la fama de un hombre que iba para los altares y en fin a ella el cardenal Herranz era el cardenal arzobispo de Santiago en esa época en él el que tenía que investigar paro todas las investigaciones ahora sabemos que hasta destruyó documento en fin es como un libro de texto de de lo que vivió otras víctimas en otra parte del mundo

Voz 0313 05:22 testimonio de una víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica en Chile vamos con el testimonio de un español que además ha hecho bastante conocido en las últimas semanas porque hace tiempo que lidera una campaña para conseguir que los delitos por abusos a menores no prescriban que no estén como ahora que mucha gente se libra de esto no porque ya la denuncia llega cuando la víctima ya es mayor ha pasado mucho tiempo y luego pasa lo que pasa se llama Miguel Ángel Hurtado denunció por abusos a un monje de Montserrat que murió ya hace unos cuantos años nos contaba así su historia

Voz 7 05:49 una de las cosas que más me ha preocupado durante todo este tiempo es que yo no creo que me abusador iniciara su carrera criminal cuando tenía sesenta años mi temor es que ha sido un depredador sexual que ha actuado con total impunidad durante décadas en estos veinte años no sé si se ha abierto un procedimiento canónico no sé si es el Land sancionó canónicamente no es ese ese informó el Vaticano

Voz 8 06:11 llega a leer lo que hizo fue mover a mi abusador de sitio enviará una carta decirme que lamentaban los problemas que había tenido con el Sharma Andreo que estuviera tranquilo porque ya lo había trasladado sitio que ya no está en contacto con menores ir rezo por mi a la Moreneta además de mandar una carta esto me entero después estuvo llamando a mi madre varias veces aparentemente preocupándose por mi bienestar pero persuadió viéndola que por el bien de todos lo mejor era gestionar la internamente no poner una denuncia

Voz 0313 06:42 Miguel Ángel Hurtado buenas tardes

Voz 9 06:46 hola buenas tardes cómo estás amigo cómo con qué tal ha ido ese encuentro de hoy

Voz 10 06:51 bueno pues te puedes imaginar que yo tengo tenso

Voz 9 06:56 no

Voz 10 07:00 había mucho dolor y sufrimiento en esa habitación porque éramos doce víctimas de distintos países también eh yo creo que una sensación de Steichen tiempo después posea ya en la época de las bonitas palabras ha pasado y lo que necesitamos son acciones concretas medibles con un calendario de implementación y sobre todo con un régimen sancionador para obispos encubridores

Voz 9 07:31 el Papa ha estado Miguel Ángel no no estado

Voz 0313 07:35 ha estado Itu sales con sensación de que de que han entendido el mensaje sales sales esperanzados sales decepcionado sinceramente

Voz 10 07:44 a ver cosas algo decepcionado porque nada de lo que hemos explicado lo desconocía que al Vaticano hace décadas sabe que tiene un problema gigantesco a la Iglesia claro que nos pidan opinión que escuchen nuestros puntos de vista es que todo lo que les hemos dicho ya sólo han dicho antes muchos otros activistas Naciones Unidas comisiones de investigación estatales ya ha servido de poco no lo señora realmente lo que queríamos era que ellos no se nosotros cuál es el plan de acción cuál es la hoja de ruta

Voz 0313 08:20 Ellos han explicado algo o no

Voz 10 08:22 no que se tiene que hablar que se tiene que debatir para esto está en la cumbre y que ya el lunes pues ya explicará las conclusiones no pero bueno nosotros hemos sido muy claros que como el lunes no presenten cumplirán a escala global mundial en condiciones que el Papa Francisco va a perder toda la credibilidad

Voz 0313 08:47 cuántos eran ellos me han dicho que estabais doce víctimas de distintos países cuán el cuánto éxito locutores

Voz 10 08:53 el comité organizador estaba seriamente chicle una estaba Lombardi el antiguo portavoz está Bakú kitsch que EEUU

Voz 11 09:03 él es creo

Voz 10 09:06 Alemania un indio y ahora mismo no reforzando

Voz 4 09:09 te Mary gracias

Voz 0313 09:13 osea que ahí estaba más víctimas que que representantes de la curia no

Voz 10 09:18 sí ese que bueno también es supongo que esa era la idea

Voz 0313 09:22 ya es Jesús qué te parece que conclusión sagas fines pronto a un eh del relato que no hacen Miguel Ángel de este primer encuentro de este primer contacto

Voz 4 09:31 sí bueno yo podía habla con con Miguel Angelico ni como marco cenar y que es el representantes de las víctimas tal así coinciden en algo que es muy muy desolador que da la sensación de que todos los obispos lo pendiente de comparecer dijo para que están allí que están esperando a que el Papa les digan lo que tienen que hacer como si como si no supiera damos desde hace muchísimo tiempo que es lo que está bien lo que está mal y lo que no se puede seguir haciendo eso es un poco descorazonador me Miguel Ángel te lo contará que me lo ha contado hace hace un rato a mí les ha sorprendido a organizador que el presidente de la Conferencia Episcopal que Ricardo Blázquez que además es el nombre de Francisco de los pocos que la española no se haya reunido con con los representantes de Infancia robada que es una asociación de víctimas en la que está Miguel Ángel la que están Juan Cuatrecasas cuando el cuando el Papa esa les Sam casi obligado a los presidente de la Conferencia Episcopal es a que vinieran a este encuentro preparados ir habiéndose reunido con las víctimas y eso es muy descorazonador la verdad

Voz 0313 10:28 esta mañana decía esta mañana decía Iñaki Gabilondo que a una institución que tiene más de dos mil años de historia y que trabaja con la eternidad como como terreno de juego pues se puede entender era irónico e que que que tarde un poquito en tomar decisiones no pero lo que cuenta Miguel a gente que estar en tiempo de descuento yo creo que es lo que es una frase absolutamente certera muy definitoria del estado de cosas en el que nos encontramos no sé que qué más tiene que pasar qué más tiene que ocurrir que más se tiene que denunciar comer quedan cuatro días por delante de haberse es verdad que aprovechen la oportunidad pero la primera señal

Voz 9 11:00 tal muy muy esperanzadora no es voy a modificar mi entrada de programa

Voz 4 11:05 sí es cierto que que nada no hay que olvidar lo que has dicho al principio que el mero hecho de que sean que se reúnan que nunca se ha hecho en la historia es un es un paso es verdad que están esperando a que el papable papá es un Papa que dice cosas habéis hablado antes de Juan Carlos Cruz ICO en el caso de los de los chilenos yo creo que por primera vez en en en muchísimos pontificados ahí un Papa que reconoce que se equivocó porque el equívoco en su viaje a Chile hace un año diciendo que Juan Barros era era un buen obispo de que los que le acusaran zurdos Ignacio no sé cuantas y luego se dio cuenta se equivocó reconocía que se ha equivocado e invitó a Juan Carlos Cruz de otras dos víctimas a pasar tres días con el Vaticano y a partir de ahí fue cuando pide la dimisión de todos los obispos Estepa bueno no es cualquier otro Papa puede sacar un cortejo las vísceras lo que pasa es que sigue siendo un poquito triste que una institución tan grande como la iglesia que efectivamente tiene dos mil años de historia y muchísima gente muy inteligente que genera cultura de valores y demás tenga que esperar a que sea sólo un hombre el que diga lo que tienen que hacer aun así yo no yo no quitaría tu tu editorial yo sí que creo que puede pasar

Voz 2 12:10 sí lo mantengo yo ahora ahora estaba recordando la frase que pronunció Benedicto dieciséis cuando fue al campo de concentración de Auschwitz me parece decía se preguntaba dónde estaba Dios la pregunta en realidad tenía que ser donde estaba la iglesia y aquí pasa un poco lo mismo no es decir no cabe preguntarse dónde estaba Dios cuando pasaban estas cosas no no la cuestión es dónde estaba la iglesia donde estaban los responsables de la Iglesia y los jefes de aquellos que violaban a niños cuando se estas cosas verdad

Voz 12 12:38 otras pues el problema es de ellas que que

Voz 4 12:41 la Iglesia como la deberíamos entender estaba en esos niños que fueron violados los violadores y eso es lo que tiene que tomar conciencia la iglesia o sea que Jesús Ger Angélica están están los chicos a los que viola

Voz 9 12:53 para Miguel Ángel Tendero pero quería hacer algo

Voz 0313 12:56 todo nace se puede decir dónde estaba

Voz 9 12:58 encubriendo haciendo pienso en también parroquia cuando las ya sabes

Voz 0281 13:06 yo tengo la impresión de que de que además ahora estamos en un ahora o nunca porque me parece que si no es con este Papa que es el más liberal el más abierto el que el que ya ha abierto más ventanas en el Vaticano difícilmente será con el que venga después si no lo supera en este terreno ahora o nunca también porque los delitos pueden terminar prescribía

Voz 0313 13:29 eso es lo que hace tiempo claro yo creo que en España

Voz 0281 13:33 lo tenemos difícil porque la historia del país camina en ese sentido en España después de acabar la dictadura hubo una impunidad absoluta si no hubiera habido una impunidad absoluta no seguirían los torturadores por ahí paseando tranquilamente por las calles no seguiríamos discutiendo si tiene que haber un monumento funerario Valle de los Caídos

Voz 3 13:53 por eso sí

Voz 0281 13:57 pero fíjate una cosa que sí que pensaran en el Vaticano y Pepa pensador Paco Papa Francisco luego hablaremos el libro de Pedro Sánchez pero voy a de la adelantar una cosa que cuenta que le dice el presidente de Chile Ricardo Lagos no le dice mira yo cuando ganamos las elecciones Mr Unico

Voz 13 14:10 a mi grupo

Voz 0281 14:13 Métele Le dije bueno vamos a hacer esta reunión como siempre ha de ser la primera del gabinete fuera la última la de la despedida claro entonces quiero que cada uno me digáis cómo queréis los recuerden bueno yo si fuera el Papa Francisco quería que me recordase en como el que abrió las puertas a todo este horror el castigo a que tuviera en castellano está mal que hacerlo

Voz 14 14:31 ahora a Miguel Ángel Si si las víctimas han añadido con con una serie de normas un decálogo de acciones concretas que hay que hay que tomar no a ver si en un colegio se detectan profesor abusado Celler Se le aparta rápidamente si si un entrenador de fútbol base se le detecta que está haciendo cosas censurable se le aparta rápidamente se pone en manos de la justicia penal las víctimas están teniendo como les pasaba la cómo pasan las violaciones a muchas mujeres una doble victimización porque tienen que ir a demostrar como pasó en el caso Romanones que hace veinte años cuando tenía ocho años el caso hermano es al final fue absuelto porque no se consigue demostrase había habido no penetración y estás hablando de un chaval que entonces tiene ocho años estás tratando de decirle con sus treinta años que recuerde aquellos momentos si se ponga delante de un juzgado de su propio abusador a ver que él entendía por por penetración o no a mi me parece que está bastante sencillo cuando alguien abusa de alguien hay que ponerlo en manos de la justicia es decir que si punto once que no hay duda

Voz 9 15:39 en el ahora lo que pasa con esto es que

Voz 10 15:43 de nuevo no lo hemos dicho al Vaticano no anda que no se dos mil catorce hay un informe de la Comisión de la infancia contundente convenidas con denunciar todos lo estamos a tener hasta la policía a los archivos internos y entregar la documentación de las autoridades civiles el obispo anteriores asumir la responsabilidad civil subsidiaria eliminar el secreto pontificio está estoy gastando lo escrito ya algo una hoja de ruta Tristán está en forma

Voz 4 16:16 y lo peor de SO2 que muchas de esas normas que que predice que pedir a Naciones Unidas están escritas también en el Código de Derecho Canónico no se cumplen excepto lo de lo último que has comentado el secreto la obligación de denunciar está hay una norma que este Papa que los obispos encubridores ha demostrado en quince días podrían estar en la calle la norma está el problema es que

Voz 14 16:40 no hay nadie que la cumbre por qué por qué Jesús que no está el el resto de de Boston el son O'Malley que ha sido la persona que el Papa designó en su día no para para poner en marcha esta Comisión de tutela de menores etcétera Por qué no está ni convocado este a este sino

Voz 4 16:57 el tema es un tema complicado que a todos nos nos ha resultado extraño hubo después de El viaje del día hacia Chile esas palabras desafortunadas del Papa una respuesta contundente de digo mal y al propio Papa viniendo a decir que estaba equivocado haya al final el papá que reconocerlo pero desde ese momento las relaciones no son las mejores yo creo que que O'Malley podrá ser recordado como un adelantado a su tiempo en la Iglesia es haciendo que él hubiera junto con Marie Collins fruto Peter Sanders podría dos víctimas están en la comisión se podían haber hecho muchísimo más si la curia no les hubiera cortado las alas y yo creo que ahí rompió algo de confianza pero yo creo que más o el parte de Mali que quería ir más rápido yo creo que con más razón que lo que se podía permitir el Vaticano

Voz 0313 17:44 no ha hecho más que empezar vamos a seguir los detalles da al final a ver cómo termina esta historia Miguel Ángel Hurtado un abrazo muy grande amigo de verdad

Voz 9 17:52 también ánimo ánimo seguiremos

Voz 0313 17:56 venga Jesús Bastante redactor jefe de Religión Digital compañía