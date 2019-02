Voz 0827

00:00

pues ha sido un bar de copas de Daimiel el que ha organizado para este mismo sábado un concurso de belleza para niños y niñas de cuatro a trece años los organizadores dicen que es una actividad lúdica que respeta a los niños pero la iniciativa ha recibido críticas porque fomenta la competitividad y los estereotipos de belleza entre los menores vaya por delante que estos con cursos incluso los destinados a adultos siempre me han parecido una horterada casposa y que no parece tampoco un bar de copas el mejor ámbito infantil para celebrar nada ni siquiera un Certamen de Lectura de poesía del Siglo de Oro pero dicho esto si repasamos los eventos actividades pasarelas Olimpiadas fiestas patronales cursos de televisión deportes que fomentan la competitividad todo tipo de estereotipos quizás este con cursillo de Daimiel no ocupase un lugar destacado la protección de los niños no es una opción es un deber pero ya que nos ponemos quizás deberíamos elevar un poco el tiro no vaya a ser que nos pongamos muy estrictos con según qué cosas mientras aplaudamos con las orejas otras según de donde venga