Cronovisor: Alexandra David-Néel

Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Ares encantado una semana más

Voz 0772 00:17 en esta ocasión vamos a hablar de un personaje bastante singular en la historia de de las expediciones de las aventuras y sobre todo por ser una pionera una mujer que se atrevió a ir a un sitio donde ni siquiera muchos hombres atrevían

Voz 1 00:34 así es estábamos hablando de Sandra Davis del apellido que luego coge cuando se casa con un ingeniero pero ella ya desde pequeñita tenía sed de aventura llegó de pequeñita porque ella cuenta que a los dos años escapó por vez primera escapó varias veces una de ellas no más ni menos que a España en bicicleta para conocer nuestras maravillas así que ya desde el inicio desde su ADN desde sus genes ya indicaba que Francia se le quedaba pequeña tenía que visitar mundo qué iba a decir que con el tiempo se iba a convertir en una de las grandes antropóloga viajera escritora budista sobretodo una mujer que quiso vivir de cerca todas aquellas experiencias que había leído en sus libros se fue a la Himalaya ahora hablaremos es la primera mujer que entra en una ciudad prohibida como era Lasa en aquel momento en el Tíbet es una mujer que se jugó muchísimas veces la vida ya una así precisamente por vivir pero ecológicamente llega a vivir cien años ni más ni menos no poco como Margaret Murray que ya buscan Cronovisor son mujeres que tienen una vivencia hay una experiencia tan abismal que luego lo reflejan en sus libros bueno leer sus obras conocer su vida inmiscuirse en sus peripecias esos aventuras y desventuras yo creo que es algo importantísimo en Francia la tiene en un pedestal de hecho la dieron bastantes honores en España no es tan conocida en Francia además en el lugar donde ya muere hay una casa museo que recomiendo a todos aquellos que escuchan Cronovisor porque es un pequeño Tíbet en Francia en fíjate pues en Niza en lo que es la la Costa Azul por Caixa refleja muy bien todo lo que ella fue recogiendo sabes que cada objeto siempre tienes una anécdota recoge una peripecia pues ahí es donde se recoge muchísimas cosas así que ni más ni menos que de esta gran mujer una mujer de bandera por lo que hizo por lo que escribió sobre todo por el legado que dejó muchas mujeres luego con el tiempo siguieron también su su periplo

Voz 0772 02:37 claro porque ella estuvo en la década de mil ochocientos veinte ya nació en Francia en mil ochocientos sesenta y ocho y falleció en mil novecientos sesenta y nueve cien años vivió esta esta mujer cuando yo vi las fechas de de su viaje al Himalaya en la década de mil ochocientos veinte digo claro pues falleció gol de fue con con cincuenta años no cuenta y claro nítido y falleció en mil novecientos sesenta y nueve todavía tuvo una tira de años en una pila de años para para poder compartir y aprender más todavía no sí sí

Voz 1 03:08 que si eso yo creo que la vida le gratifica o no con años extra porque eran necesarios necesario sobre todo para poner en sobre el papel sobre un escenario que haya recreó o no en Francia todo ella aprendió fíjate que es muy curioso como suele pasar con todas las grandes personas ya incluso la llamaban la lámpara de sabiduría dentro de de del budismo que ya ejerció sea quiere decir que estaba considerado una mujer sabia que sabía muchísimas cosas y ahora comentaremos no sabía del más lo del más allá ya logró aprender Iber cosas que a nosotros nos parecían sorprendentes para psicológicas bueno pues cuanto llega ya el último momento de hace dos cosas interesantes por una parte renuevo el pasaporte porque quiere seguir viajando eso es muy vivo con cien años por otra dije a su secretaria que justo en ese momento es cuando ya está empezando a aprender algo que hasta ese momento desconoce toda la vida y ahora que está pecie empezando a aprender lo que es la vida en sí es cuando se tiene que cuando se tiene que marchar es decir cuando se dice que murió que humildad de alguien que lo sabía todo que llega de decir eso en los últimos momentos donde siempre tuvo esa inspiración esa sapiencia y sobretodo es ejemplo a seguir por muchísima gente

Voz 0772 04:20 bueno Jesús Callejo coronó nota como siempre tengo aquí el teclado preparado para comenzar este nuevo viaje esta semana para conocer un poco más de cerca la figura de Alexandra David mil cuál es la fecha que propones en esta ocasión

Voz 1 04:33 pues una fecha te altos niveles el ven

Voz 2 04:36 el cuatro de febrero de mil novecientos veinticuatro

Voz 7 04:54 Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 05:04 Jesús menos mal que este Cronovisor Nos ayuda también no solamente a viajar en el tiempo sino aportar unos la ropa necesaria estamos cubiertos de pieles parece en este mes de febrero una rasca de de agarrarse la gente que hay aquí en este lugar todos con los ojos rasgados que nos están mirando con tanta curiosidad no están acostumbrados a ver extranjeros aquí no

Voz 1 05:23 no no no no que va no están acostumbrados a ver hombres blancos occidentales y menos Cristiano así que estamos en el techo del mundo estábamos en el país de las Nieves estamos Giamatti menos que en Tíbet CAR Cáceres rasca porque estos cinco mil metros de altitud se notan y sobre todo por este viento porque estamos en febrero ni más ni menos estamos acompañando viendo lo que está en lo que está sucediendo es un hecho histórico porque es la primera mujer occidental e iba a decir cristiana ya ya era budista en este momento que es Alexandra David mil que está entrando la Ciudad Prohibida cuidado entrar en la Ciudad Prohibida suponía que si te descubrían te mataban por lo tanto ya no podía entrar con sus ropajes habituales no podía indica que era una mujer curtida en las enseñanzas occidentales como entra pues ahí lo estamos viendo como una peregrina como una mendiga debemos que sean Teeth nado la cara con hollín vete para que no se ve a la blancura de su rostro se ha puesto una peluca con pelo de Jack además la puesto también tinta china para que sea más ennegrecida para que se parezca más a la al pelo que se usaba que llevaba no los tibetanos en aquel momento está extremadamente delgada mucha gente que vea fotografías de ya verá que aquí está irreconocible evidentemente porque sí porque era una mujer fuerte exactamente es ese ya le gustaba la comida le gustaba vivir bien hecho iba con una ducha diaria esa siempre que podía ella su aseo personal era sagrado pero aquí claro no contaba con las inclemencias del tiempo con las cantidad de enemigos que ha tenido que surcar porque bueno había bandoleros había barrancos había nevadas había de todo todos los problemas techo ese viaje que ya pensaba que iba a durar unos tres meses porque ya partía desde China al final se convertirá en tres años tres años de penurias tres años que veía que no alcanzaba la cima alcanzaba Lasa porque quería ir a Lhasa porque quería ver el Totana no en el Gran Palacio del Dalai Lama pues no quería ver sencillamente porque nadie lo había hecho porque ella sabía que

Voz 0772 07:26 ese espíritu de exploración vida aventura no es

Voz 1 07:28 claro eran dos cosas primero por por la curiosidad quería saber lo que se encontraba o ese budismo tibetano que se marchaba en los años veinte allí antes de convertirse rigen autónoma antes de que los chinos ya lo invadieran porque eso sería en los años cincuenta aquí estamos hablando en los años veinte pero también sabía que iba a pasar a la historia por ser una mujer y una una aventurera que había desafiado todas las prohibiciones para llegar a ese lugar que estaba prohibido o casi dos intentos de no llegar de hecho ya partía con pero ya se prueba con su inseparable Jon techo donde al final se convierte en su hijo adoptivo un personaje interesantísimo porque es el que les sirve de traductor de porteador de de ayudante y luego también se convierte en un lama budista John D ya ya son dos personas básicas para entender todo toda esta aventura yo era era una amistad me refiero en ningún tipo de cosas ahí porque cuando ya conoce a este a este jovencillo en la tenía catorce años siempre hubo esa complicidad una complicidad que duró hasta que murió caro porque ya sobrevivir a todo el mundo al vivir cien años pero sabía que esa hazaña iba a marcar un antes entes pues para todos aquellos que quieran aventurarse en lugares que eran inaccesibles por las cuestiones geológicas o climatológicas o prohibidos por cuestiones políticas y ella rompe todos los tabúes rompe todas las barreras representa allí partía con tres querellados que nos llegan sólo llega con su gente partía con siete caballos uno siete caballerizas así que tampoco llega entonces cuando llega llega famélica pero es el momento clave en el que haya empieza escribiera su marido porque su marido sólo había dejado con no en Francia pero le iba mandando cartas en las cartas va explicando poco por una parte la decepción que le causa Lasa a pesar de todos los esfuerzos que hizo pero también que sabía que era algo que tenía que hacer era una superación personal Llera sobretodo un más que un reto fíjate lo que te digo un rito de iniciación

Voz 9 09:26 yo voy quizás de una tesis doctoral llegó entonces yo le digo allí no se oye allí la verdad es que allí otro bolso huéspedes en condición gay

Voz 0772 09:44 escuchamos la voz de la propia Alexandra David mil está exploradora aventurera mujer francesa antropóloga sobre todo que dio a conocer el primer tercio de del siglo XX en ese en ese año de mil novecientos veinticuatro fue la primera mujer en entrar en esta ciudad prohibida de del Tíbet en Lasa uno de los lugares quizá más inexpugnables también Jesús Callejo coronada imagino que también les llamaría la atención todo ese halo de misticismo uno de misterio que habría alrededor de la de la ciudad

Voz 1 10:18 totalmente ten en cuenta que ya había estado ya en bastantes la más serías ya se había convertido al budismo fíjate que ella en sus orígenes es un anarquista es una mujer que ver pues de de que intenta romper un poco el establishment de del momento en que la tocó vivir ella se quita el corsé no tiene porqué seguir las modas femeninas del momento para eso dicen que es una abanderada también feminismo pero llega mucho más allá ella quiere romper incluso las normas que tenía también establecidas hasta los propios hombres a la hora de cómo cómo comportarse de decía que la sabiduría no tenía límites tanto será una constante kilómetros ya estaba dispuestos a hacerlo entonces claro cuanto ella llega allí Frater recordemos que cuando hemos presenciado este momento histórico ella tiene casi cincuenta y siete años no es ninguna jovencillo cincuenta y siete años moverse por esos lugares no lo hacía ni siquiera un joven bien adiestrado y Atlético me refiero para que veas la fuerza de voluntad que tenías

Voz 0772 11:13 vela el altura o sea no solamente la la fuerza física sino la la propia altura que te impide respirar de una manera normal está agotado

Voz 1 11:21 sí claro pero estaba aclimatado a tener ese viaje que iba a durar tres meses dura tres años entonces va durmiendo va durmiendo en la más la más serias en lugares donde la coge ante la dan además pues todo tipo de viandas porque ya no tiene el dinero suficiente como para alimentar con los que iba que inclusiva con dos monjas iniciales vosotros moja evidente de budistas entonces poco a poco ella se va dando cuenta que lo que está haciendo es ni más ni menos para ya iniciarse dentro de esos caminos que lo habían dicho que formaban parte de bueno de la Cal achaca es decir de ese budismo más esotérico que ella conocía bien ella conocía un poco el budismo más tradicional pero en el Caribe la habían comentado que hay un tipo de budismo muy relacionado con con los votos es decir con unas culturas mucho más hacen ancestrales que cuando llega el budismo hacen un sincretismo quería presenciar por ella misma cosas que ya había visto en otros monasterios como el de Quantum por ejemplo en China donde su propio maestro ligón Chen que era como Lama que la ejerce que ejerció pues un predicamento espiritual en ella fundamental de hecho esto llevo dos años aprendiendo todo ello hasta que el propio Obama en la nombra ya también Lama soledad el título de de lámpara de sabiduría es decir una mujer que ya lo sabía todo lo que no la podía enseñar mucho más cuerpos aún así sabe que en el Tíbet hay un tipo de ritos semi secretos o prohibidos para cualquiera cincuenta y evidente lo que hay y lo cuenta además en un libro esencial que es mago si místicos del Tíbet a un libro que se publica en el año trescientos veintiséis lo que te está contando es cosas tan extraordinarias como ve a los Blum con Pepa es decir luego te comentar el lo que son los Blum compás que es capaz de crear culpa que tiene contactos con los tul Kus entonces estas palabras no te preocupes que eso que parece que se ejercita el túmulo empieza por el como si quieres que es hacer ilustrarnos hacer un ritual donde en las nieves del Himalaya imagínate tú puedes entrar en un estado de meditación tan profunda que tupper acto temperatura corporal aumenta y eres capaz de derretir el hielo y la nieve que tienes a tu alrededor sin moverte de frío esos capaz de hacerlo hecha lo del tul Pepa es crear una forma de pensamiento tú imaginas aún ser aquí a medida que va pasando el tiempo y la tardó varios meses creó un personaje no imaginario porque lo podían ver también otras personas a su alrededor que servía como una especie de robot común como un coleguita como más y más bien como una persona esclavizadas que hacía su voluntad es decir dice que se que creo fíjate lo que te estoy diciendo esto suena increíble pero está basado en una antropóloga que no estaba para nada loca que no sólo vio cosas sino que realizó cosas estas formas de pensamiento es imaginar con intensidad aún ser en este caso a una especie de Alhama bajito regordete bonachón ya te digo que hacía todas las cosas que ella querían acompañaba hasta que en un momento dado eh su sonrisa cambia sus aptitudes cambia y tiene que deshacer esa proyección ese tul

Voz 0772 14:28 los como el amigo invisible de los niños como la vida

Voz 1 14:31 visible pero se hace visible y ahí lo interesante interesantes ya digo que es muy raro hermoso recomiendo este libro de magos y místicos del Tíbet y de un compás Lamas que son capaces de recorrer largas distancias tanto saltos kilométricos es decir como si estuviera tanto pero con una cadencia como si fuera un péndulo de propone con plan de tal manera que cuando ellos no los ve además en dos ocasiones es intenta seguir con sus caballerizas con tu caballo Hinault le alcanza por la rapidez va de hecho una de las veces que vea que les dicen que subirá ama adiestrado precisamente en la gravedad decidiera hacer que sus cuerpos han ligeros tiene su cuerpo relleno de cadenas para que tenga más peso ya evitar que pueda elevarse en las alturas claro esto no suena rarísimo pero sí lo cuenta esta mujer ya ha dicho que ha visto a los luego en paz además queda acreditado por los distintos maestros Lamas que fue que vio en el camino y sobre todo bien el tema pues dices hombre eso es lo que ella quería ver ella quería ver lo que no podía haber en Francia lo que no podía haber en España en Inglaterra entonces Si sumas todo este tipo de especie de digo que quedan recogidas en este libro prodigioso es cuando ves que la antropología se convierte también bueno pues yo no sé si en fantasía eh en un elemento de conocimiento que desde luego haría refinar los dientes a cualquier científico pero ella lo cuenta y lo cuenta con la mayor naturalidad no sólo lo cuenta sino que hay que gran parte de estas cosas las ha vivido los testimonios están a la credibilidad yo creo que él está fuera de toda duda

Voz 0598 16:02 las veintiocho de febrero de mil novecientos veinticuatro queridísimo amigo ha transcurrido bastante tiempo desde la última vez que te escribí eche bastante camino durante este tiempo lo primero que te diré es que he realizado satisfactoriamente tan satisfactoriamente como el más exigente puede soñar el paseo que inicie cuando te Mandela última carta esa excursión se hubiera considerado sumamente audaz para un hombre joven y robusto y el hecho de que una mujer de la emprendiera podría calificarse de pura y simple locura mi éxitos sin embargo ha sido completo aunque si me ofrecieran un millón para que repitiese la aventura en las mismas condiciones creo que lo rechazaría debo recuperarme dormir y comer durante un mes largo como mínimo cuando esté fuera del Tibet que no será antes de unas seis semanas porque todavía queda por recorrer un trecho bastante largo desde Lhasa hasta la frontera y a continuación hay que cruzar la frontera del Himalaya

Voz 0772 17:01 de esta carta de Alexandra David Nil de el año mil novecientos veinticuatro el veintiocho de de febrero nos relata un poco su su experiencia no oí deja ver un poco entre líneas la dureza no de de de ese viaje trascendental casi un viaje iniciático que haya emprendió que es prácticamente pues la la antesala de luego el relato que ella puso por escrito no en ese libro que comentabas en donde nos cuenta Un poco todas sus sus aventuras debido es era algo fascinante

Voz 1 17:32 no y fascinante también el submarino Esta carta va dirigida a Félix Nip si su marido también tuvo que tengo una paciencia tremenda porque bueno me caso con esta mujer se conocen en el año mil novecientos cuatro años después se casan muy poco después ya en mil novecientos once que es el momento clave en poco cuando tiene una crisis espiritual a la Levine en mil novecientos once le dice a Filipe pero que me voy no vamos a dar un paseo me voy a la India voy a recorrer mundo porque ten con necesidad de conocer aquellos lares entonces claro el marido se ha resignado acepta esa decisión en principio cree que van a ser para unos pocos años el final esta catorce años ni más ni menos sin verle catorce años lo llaman tanto son cartas estas cartas luego se convierte en un libro esto que hemos escuchado en forma parte de esa carta y sobre todo de esas primeras impresiones que ya recibe de Lasa no te queda muy decepcionada de hecho al poco tiempo contrae una gripe tanto él como su gran amigo no es T y eso también la la mantiene mucho más tiempo Sala de lo que ella quería porque rápidamente ve que allí hay poco atractivo que si algún momento tuvo magia tuvo esplendor pasa un poco como como contó con Tombuctú en Mali lo tuvo en el pasado no lo tuvo en el presente pero aún así ya tiene que permanecer durante un tiempo todas estas cartas que va a refrendó su marido son esenciales porque luego cuánto les va recogiendo ves que hay un una crónicas como un diario personal de hecho su marido cuando muere el mil ciento cuarenta y uno pues ella reconoce que ha sido un gran confidente que ha sido su gran amigo a pesar de que la convivencia fue muy poca pero nunca estuvieron a mal nunca se reprocharon nada y eso yo creo que también es algo que dice mucho a favor tanto de los poderes

Voz 0772 19:15 veían que se a reprochar yo creo en catorce años sin verse

Voz 10 19:18 sí bueno pero el otro podía haber hecho yo me divorcié MGM te crece casi José tanto ella como él fueron fieles a eso me refiero no hombre que es para poner a prueba un matrimonio

Voz 0772 19:29 a decías un poco la decepción que le dio Lasa quizás porque se había exagerado mucho en Occidente cuál cuál era la la realidad la atmósfera que rodeaba a esta ciudad que es algo muy común no siempre intentamos idealizar tanto personajes protagonistas como escenarios no de de lugares mágicos y quizá ella al llegar allí dijo Voro pues quizá esto no es para tanto

Voz 1 19:50 exacto yo creo que es lo que la pasó ella ya

Voz 0772 19:53 en contra de esa magia quizá en en sitios menores de segunda fila entre comillas que quieran menos conocido es menos populares menos turísticos bien es cierto que aquí no entraba nadie encontraba no

Voz 1 20:03 no no entraba nadie y tiene de esta manera estuvieron había mucha gente estos como si tú vas a La Meca eres musulmán bueno pues te te arriesgas si quiere seguir allí en peregrinaje pero si descubre que estás haciendo estás haciendo esa ese tránsito por ese cumplimiento del Esla sin ser musulmán pues sabes lo que te pasaba algo parecido más en aquellas épocas claro ella pues yo creo que es esperaba encontrar algo más sobre todo esperaba encontrar a grandes maestros que no encuentra ahí sin embargo se encuentra en China es verdad que había muchos tibetanos exiliados de ella cuando tiene un contacto con el Dalai Lama es la primera mujer occidental con la entrevista al Dalai Lama evidentemente no es este sino el anterior el décimo tercero es que tenemos actualmente es el décimo cuarto de algún

Voz 0772 20:47 informar al mismo no como vosotros reencarnaciones esa

Voz 1 20:49 la mente sólo Kus esa palabra rara que te he dicho antes has puesto ya el entrecejo de forma extraña los turcos son esos avatares esos budas vivientes que Serra encarnan una vez más en este planeta para ayudar a gente a su transformación y evolución espiritual entonces por eso el Dalai Lama o el Lama es decir los grandes personajes espirituales del budismo tibetano se tiene que haber muchas señales para saber quién es el que reúne todos los requisitos en la reencarnación de la persona que falleció entonces se tiene que dar muchísimas para que no haya ningún tipo de duda sacro es decir bueno pues este por designación divina no no no es este qué ha reconocido estos objetos porque no tenía otra forma de tipificar determinados elementos o conocimientos ella lo sabe los turcos que son estos Lamas reencarnado pero que en el fondo son avatares debutan en ya no es una concepción ahora del budismo tibetano que tampoco nos vamos a meter en ella entonces no encuentran los maestros espirituales que ya esperaba en Lhasa y menos en el debe que es un palacio muy grande con una especie de esplendor decadente pero van ya lo que va buscando no son riquezas no son reliquias lo que va buscando son maestro ella si te encuentras al Dalai Lama en el exilio en mil novecientos doce ya tengo un año después de su crisis espiritual pero va buscando más cosas se con Chen S S Lama que encuentra en el monasterio de China para ella es fundamental porque se da cuenta de que realmente hay gente que es capaz de manejar hablar un poco la materia que en la realidad la imaginación la fantasía tiene un límite muy difuso por eso ya es capaz de crear un culpa pero ella es capaz de hacer una proyección de pensamiento materializarlo por eso ya es capaz de hacer cosas que no hacía cualquier otra persona pero eso ya estaba considerada una lámpara de sabiduría y así reconocida en los distintos va más serios por donde pasaba por lo tanto sí ya ya ya tenía un cierto nivel espiritual cuando llega a Lasa pues no es lo que ella espera muy bien el esplendor pero ella va buscando luego otros lugares India puesta está en Japón por eso están Corea pero están muchísimos lugares sólo después de la Segunda Guerra Mundial es cuánto vuelve a Francia para escribir todo lo que ha aprendido en Francia están los últimos veinte años de su vida

Voz 0598 23:01 Lasa doce de marzo de mil novecientos veinticuatro lo que más me ha entusiasmado es la visita a lo que se les puede llamar los valles cálidos de un país frío he visto un Tíbet que los exploradores no conocen contemplado paisajes extraordinarios que superan en esplendor todo lo que he visto en el Himalaya y fuera del INE podido prender en mi bolsa una rama de orquídeas silvestres en flor en el mes de enero quien piensa en un país así cuando se habla del Tíbet glacial que bordea el Himalaya o el Turkestán chino sólo se nos ha hablado de CSI yo misma no conocía otro aparte de la región de Can creo que hoy por hoy de todos los viajeros blancos hoy la que conoce mejor el Tíbet

Voz 0772 23:44 Iker razón tenía en esta carta de el doce de marzo de mil ochocientos veinticuatro Alexandra David ni está antropóloga aventurera exploradora francesa que fue la primera mujer en cruzar esa ciudad prohibida de de Lasa en el corazón del Tíbet

Voz 1 24:00 sí

Voz 0772 24:00 darla a conocer y sorprenderse también como escuchábamos ahora Jesús en en esta carta escrita imagino también a su a su marido el de la Liga la belleza no del del marco natural que marcaba el lugar que estaba visitando

Voz 1 24:15 sí debía ser impresionante ya lo que más le impresionó ya uno fueron tanto los monasterios sino fue el paisaje y mira que ya había visto ya paisajes interesante no caro cuando tú te vas a esa zona de los Himalaya incluso ya estaba insistí no ese reino también prohibido que está entre el Tévez y Nepal bueno pues ya estaba acostumbrada lo que debió haber allí fue sorprendente para dejarlo reflejado de esta manera pero claro ella iba mucho más allá es decir no sólo se quedaba e os ésta sea va con el paisaje sino también con el paisanaje ya en sus libros lo que relata son esos contactos con personas algunas conocidas otras dos conocidas que él aportaron algo para eso está como trufado de muchísimas anécdotas mí particularmente me me sorprende porque es la Autrán que ganó aquella en la que parece que todo es imposible pero ella hace que sea veraz lo que está contando por ejemplo en el monasterio de Kunduz en este que te comentaba no ella dice que había un árbol que se consideraba como el árbol de los milagros que ya o incluso otros misioneros anteriores como misioneros la zarista llamado Un también francés relató ese árbol que nadie se lo crea un árbol donde cuyas hojas aparecían mantras sagrados como el famoso on Mari Paz mejunje que aparecía la figura de Buda lo que parecían su tres dentro de los libros sagrados dice cómo puede ser que una hoja de forma natural sin que nadie manipule tenga esa propiedad pero el algo milagroso él a ella lo llegó a ver luego con el tiempo el árbol se sigue manteniendo pero ya no da esas hojas prodigiosas claro que esto cuente todo y de esta manera con naturalidad para mí es lo que más me sorprende porque me parece que es una mujer que no tuvo ningún tipo de complejo casos importante ningún tipo de reparo que es importante también en ningún tipo de condicionamiento para contar lo que ella veía a sabiendas de que él no la iban a creer sabes que en una de sus frases favoritas que hará que para ella la aventura el viaje ahora su razón de ser que sin eso sin esa especie de sabia ya no encontraba mucho sentido a la vida porque ella no quería que el día anterior fuera exactamente al al día de hoy el día de mañana lo que la gente busca como rutina como estabilidad ella me parecía algo horroroso ya buscaba esa inestabilidad en su vida para que cada día fuera una aventura o casi mejor sabiendo poco que era budista que cada día fuera un regalo y cada día fuera una iniciación que cada día fuera la la Suprema sensación de estar vivo ir aprender cosas nuevas ella aprendió muchísimas cosas queda reflejado en treinta libros que llegó a publicar y que están recogidos en la casa de Griñán Viñales ven que es el lugar donde ya al final se recoge mercado ve Moreras humareda joven muriera John Teno a su famoso discípulo y Lama IB muriera muchísima gente ella en a la recompensa yo creo que hacen bien no con la medalla

Voz 2 26:58 de oro de la Sociedad Geográfica de París y también la nombra Caballero de la Legión de Honor bueno pues cuando está dando máximas lo más sino por lo más de un peso en el más Francia Caballero de la Legión de Honor

Voz 1 27:07 fíjate que siempre esa esa batalla eses se puso pensando que sólo se le iban a dar a caballeros pues no también había damas damas de alta alcurnia como esta mujer bueno pues en el discurso de la entrega de esta medalla ella comentó esto que te acabo de decir de nuestro el ya dijo con la mayor solemnidad pero también con la mayor humildad que ella sabe cómo funciona las sondas del pensamiento cómo funciona la energía y aunque les parecerá mentira las los pensamientos puede coger corporil a que la realidad y la fantasía no está tan lejos de lo que imaginamos me refiero ese ese límite no que podemos convertir los sueños realmente en realidad si somos capaces de trabajar nuestra propiamente ella una gran editado ya sabía que a través de la meditaciones como entradas en esos estados alterados espantados de conciencia yo es lo que intento enseñar sauna francés ETA cantante de ópera en su momento cuando era joven al final se convierte no sólo un antropóloga sino un una Gara en maestra de maestras con todos los títulos ICO toda la propiedad una gran maestra espiritual que nos enseñó geografía pero también os enseño cómo hay que vivir

Voz 0772 28:13 desde luego que hay infinidad de cosas en este mundo que se nos escapan lugares tan maravillosos como el Himalaya o incluso otros espacios naturales invitan a esa reflexión y a diluirse un poco en esa realidad nato Dural tan distante y tan distinta a nuestra cotidianidad que es lo que ha hecho que en los últimos siglos nos hayamos separado de ese aspecto más místico que todos tenemos en algún lugar dentro de nosotros y a la extenderá David mil nuestra protagonista en este Cronovisor junto con Jesús Callejo yo creo que lo lo mostró de una manera brillante y extraordinaria Jesús como digo siempre muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más listos