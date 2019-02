El trazado del Camino de Santiago

Voz 1 00:00 es en este lugar donde las crónicas cuentan que un ermitaño llamado Pelayo mientras se encontraba allí un acto observó unas luces que brillaban sobre la antigua ciudadela romana pero Pelayo no fue el único que contempló el fenómeno algunos pastores también fueron testigos de

Voz 2 00:21 las extrañas luminarias

Voz 1 00:26 el suceso llegó a los oídos de Theo dominio obispo de Iria Flavia por aquel entonces sede episcopal y ahora parroquia del municipio de Padrón ante tales noticias el obispo acude al lugar entre la maleza descubre la entrada de un pequeño sepultaron a unos metros bajo tierra encuentra tres tumbas la del medio protegida por una losa de mármol tío domino no duda en atribuir estas sepulturas al Apóstol Santiago y a sus discípulos Teodoro I Atanasio

Voz 0772 01:17 continuamos en Ser Historia y lo hacemos en esta ocasión viajando por una de las rutas iniciática es quizá que todavía hoy en pleno siglo XXI atrae a millones de seguidores de curiosos en muchas ocasiones de deportistas en otros pero también de verdaderos iniciados es el Camino de Santiago una realidad que comienza pues prácticamente en el en el siglo X que hasta nuestros días ha levantado muchas polémicas ha levantado muchas dudas muchas cuestiones muchos interrogantes sobre cuál es la realidad que subyace debajo de de todo ello este es solamente uno de los aspectos que trata la novela de nuestro próximo invitados Santiago Blasco cuyo título campo de la estrella publicado por Algaida nos va a servir de excusa perfecta para hablar de esto de itinerario como digo iniciático del norte de la península Ibérica Santiago Blasco bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 1009 02:17 encantado de estar de nuevo en tu programa Noches sea Diego con

Voz 0772 02:21 pensábamos este este bloque contiguo escuchando un fragmento de un documental sobre el Camino de Santiago de Planeta en el que se recreaba no el momento del hallazgo de la tumba de de Santiago un hallazgo que muchos investigadores muchos historiografía han puesto en en duda que en definitiva ha servido de punto de partida no para una tradición que llega hasta nuestros días que es esa peregrinación hacia la ciudad de Santiago de Compostela el campo de la de la estrella en donde quieras a ese camino de iniciación como digo es el el eje principal no si no hubiera es quizás si no hubiera descubierto la tumba de Santiago o la supuesta tumba de de Santiago y sus seguidores no hubiera buscado otra excusa no para mantener ese ese trazado ancestral

Voz 1009 03:11 pues pues pues sí lo que ocurre en este caso es que el camino ya estaba trazado caminos mucho más antiguo que el propio Camino de Santiago date cuenta que que antes se llamaba el Camino de las Estrellas antes el camino de las ocas por qué pues porque ya los druidas celtas lo utilizaban para llegar hasta aquí por lo tanto el Camino de Santiago está construido sobre un camino anterior

Voz 0772 03:35 un camino que como bien dices ese nombre de camino de las Socas recuerdo un poco también el juego de la oca no que es otro juego de tradición centenaria milenaria con con aspectos iniciático que podría encontrar perfectamente sus paralelos con este con este viaje

Voz 1009 03:51 pues sí efectivamente de hecho el se cree la la tradición cristiana cree que el juego de la oca lo que es en realidad es mapa cartográfico de parte del Camino de Santiago otros piensan que es de un todo todo Kick forma el Camino de Santiago IRI vuelta porque en la la el juego de la oca tiene sesenta y tres Casillas el Camino de Santiago antiguamente esas etapas y vuelta lo que pasa que aprovechando aprovechando que que escrito es última novela camino de la estrella pues me he dado cuenta sin sin ninguna base histórica que que lo confirme pues que hay que nacer el camino de Santiago de Compostela la abadía de Clooney que son los que escribe en el Códice Calixtino famoso que se conserva actualmente la catedral de Santiago pues el sesenta y tres jornadas también con lo cual bueno es una opinión muy personal mía pero me da la sensación que alguien que conoce el camino de ida no hace falta volverle a a reescribir el camino de vuelta sin embargo eh yo entendería que existe más lógica si el camino fuera de Santiago de Compostela hasta la Bagdadi suele sentir de jornadas

Voz 0772 05:04 el caso es que en en de cualquier forma la ciudad de Santiago se convierte en centro de peregrinaje sobre todo en el a partir del del siglo X con Bono pues con una tradición que llega hasta nuestros días no y que año a año ya se pierda la feos Se se aumente ese tenga aún no se tenga el el camino sigue ahí vivo no más vivo que nunca

Voz 1009 05:27 pues sí efectivamente además que en principio se podría haber pensado que nunca religioso incluso en los primeros tiempos bueno pues se había muchos cristianos que lo querían realizar a pesar de que tenían que convivir con muchos signos paganos como las las marcas de los estridentes que eran la pisada de la oca ICO muchos ritos y monumentos el TAS que ya existiera antes de este ahora en la actualidad se ha convertido en un camino de reflexión personal Un camino no solamente en el tema religioso que para muchos servirá porque por supuesto pero para otros sirve como un camino de encontrarse a sí mismo

Voz 0772 06:04 yo tuve la oportunidad de hacer el Camino de Santiago además junto con nuestro compañero José María Sendra que está aquí a los mandos de esta máquina del tiempo en en Ser Historia hace prácticamente diez años yo creo que fue es cierto que aún aún estando trabajando aún estando pues en en otras cosas no el el grupo que que acompaña vamos a vivió de una manera muy intensa ese recorrido fue realmente una experiencia espectacular no quizás me atrevería más por en convivir con ellos de compartir con ellos esa vivencia que ellos estaban viviendo de una manera más intensa que la que nosotros como bueno pues trabajando para la radio en aquella ocasión pudiéramos haber hecho no pero me imagino que en el en el siglo X ese camino sería lo que de como lo decía ahora más que un camino religioso practicamente casi un camino iniciático no hacia ese lugar el Finisterre por dónde se pone el sol que raíz a también con otras tradiciones ancestrales de otras culturas milenarias donde el lugar por donde sepa en el sol es donde comienza otra vida etcétera no son muchos elementos mágicos los que quedan bueno pase enlazados con este Camino de Santiago

Voz 1009 07:15 sí efectivamente es que además hay un detalle adicional es un camino político que hay mucha poca hay poca gente poca gente que sabe este concepto de el camino Santiago aparte de ser un camino religioso y un camino de unión entre entre cristianos de toda Europa pues era un camino político por qué pues porque era en un momento determinado era la única base de la que se sustentaban los reinos cristianos para mantener viva la fe y poder recuperar contra los ejércitos de Almanzor el control o la recuperación de los terrenos conquistados por el por el califato omeya de Córdoba

Voz 0772 07:54 en esta quizá estas aspecto más políticos lo que convierte a Santiago como tú señalas también en en tu novela campo de la estrella hecho prácticamente de que Santiago se convierte en un centro religioso universal de la misma talla que que Roma o Jerusalén

Voz 1009 08:09 efectivamente y además ocurre una cosa muy curiosa el camino el Camino de Santiago te y como lo conocemos a raíz a raíz del descubrimiento de la tumba pues se concibe en una época en una época un poco ate anterior a la que se realizó en realidad porque quisieron unir o vincular el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago en vida de Carlos más no cuando eso no no era posible porque cuando te lo miro era obispo diría Flavia hice descubre el el sepulcro del Apóstol Carlomagno Magno ya había fallecido pero Carlomagno e el emperador europeo por antonomasia era el máximo exponente de la cristiandad en Europa se prefirió adelantar unos años el descubrimiento del del sepulcro para vincularlo impida de Carlomagno

Voz 5 09:06 el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el primer tercio del siglo IX impulso a muchos cristianos a peregrinar hasta Compostela para conocer even Henar sus reliquias hacía unos años que concluyeron las obras de la segunda Iglesia en honor al apóstol Santiago el Rey Alfonso III el Grande había proporcionado los suficientes recursos para levantar un templo más amplio y sólido que la humilde admita que guardaba la sagrada tumba del Santo las necesidades habían cambiado la construcción además de custodiar y honrar las reliquias del apóstol y sus discípulos Teodoro I Atanasio debía de ser capaz de acoger una mayor presencia de peregrinos llegados de los reinos peninsulares del resto de Europa eran los comienzos de una historia fascinante una fabulosa epopeya llevada a cabo durante siglos por miles de personas unidas por la devoción a la figura del Apóstol Santiago en un apartado rincón del Finisterre le llamaban Compostela venga de las estrellas

Voz 0772 10:25 Compostela el campo de las estrellas o el campo de la Estrella como es el título de nuestro invitado Santiago Blasco esta novela publicada por Algaida que nos hace viajar en el tiempo a esa época medieval en donde el Camino de Santiago comenzaba a ser un un referente ineludible para todos aquellos que tenían interés en bueno pues en ganar y aspectos espirituales o beneplácitos por parte de la de la iglesia Santiago quizá es esta referencia no del del campo de de la estrella es uno de los más mágicos que pasan muchas ocasiones desapercibido no cuando hablamos ya de de de Santiago de Compostela

Voz 1009 11:04 de hecho pues el camino que yo no escribo en mi novela se realiza en el año novecientos noventa y cinco sigue la línea fronteriza de castillos que se paraban los reinos del califato omeya de Córdoba y los reinos cristianos

Voz 0772 11:19 lo lo llamativo quizá también es que nosotros tenemos en mente quizá un camino de Santiago por el norte de la península pero poco a poco la tradición el hielo y la atracción que que se sentía por la ciudad de Santiago hizo que a lo largo y ancho de la Península Ibérica pues o se multiplicarán esas vías de contacto no tanto desde el sur como desde el este o de lugares más al norte de la península para llegar a Santiago diferentes caminos de Santiago

Voz 1009 11:47 sí sí efectivamente muchas de nos han dicho que no era uno y Camino de Santiago sino que eran muchos y eso se puede comprobar pues mira hay en la actualidad una de las rutas que está cogiendo Molló baje el Camino Mozárabe lo mozárabe parte de Málaga parte de Málaga sigue por Antequera Córdoba Badajoz Cáceres sube a Salamanca idea allí ya se dirigen a Santiago de Compostela un coco incide un aparte con la antigua Ruta de la Vía de la Plata ISE ese es un camino que está acogiendo últimamente muchísimo

Voz 0772 12:20 caminos que en cualquier caso siempre están en estructurados uniendo ciudades uniendo pueblos uniendo en definitiva localidades que también reportaban desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista espiritual pues una serie de de beneficios tanto para las personas que vivían en este lugar desde el punto de vista económico pues al recibir a tantos peregrinos ya en la Antigüedad era moneda de la actividad en la Edad Media hasta nuestros días era pues una garantía de prosperidad pero también desde el punto de vista espiritual esas paradas que tú por ejemplo estabas comentando ahora en ese camino Mozárabe permiten también el el avance no me místico me atrevería a decir iniciático no del de la persona que va haciendo ese camino

Voz 1009 13:05 sí sí y además es un compendio de circunstancias que lo que hacen en definitiva el conjunto de todas ellas es unir poblaciones en poblaciones antiguamente cuando se necesitaba mantienen el espíritu cristiano y de recuperación en la península vivo será ese era uno de los puntos importantes que tenían en mente los reyes cristianos

Voz 0772 13:26 lo comentabas antes desde el punto de vista político era importante no porque era un lo comentabas también ahora en en esta última reflexión era un quizá un una excusa perfecta para buscar esa cohesión de los cristianos ante la expansión musulmana desde como es del del siglo VIII que no es casual no que la tumba de de Santiago de Compostela pues de la tumba de Santiago Apóstol mejor dicho surgiera no en un momento que que quizás de de crisis de los reinos cristianos

Voz 1009 13:53 claro efectivamente además hay un hecho puntual es que Carlo Magno ya tenía ya tenía experiencia en invasiones árabes cuando indague en el antiguo Reino de Aquitania lo que hoy sería toda la Provenza francesa la zona de la Costa Azul cuando empiezan a subir y se pasan Toulouse introduce es cuando se tienen que enfrentar en Poitiers con los ejércitos épicos Franco de de Carlos Martel pues tiene una experiencia lo suficientemente amplia para no querer volver a repetirla y qué es lo que hace prefiere ayudar económicamente con tropas a los reinos cristianos pero sí en las guerras sean de de los Pirineos hacia abajo

Voz 0772 14:36 tú novela se ambienta en a finales del del siglo X en la época de de Almanzor y donde los en reinos cristianos están sufriendo pues los ataques a musulmanes no soy seguimos un poco el detrimento no de de esa parte norte de la península Ibérica que todavía más o menos seguían e independiente pero también el Camino de Santiago no solamente recibió oí fue fuente de inspiración de de cristianos de la Península sino también de otros lugares de Europa lo que nos está haciendo pues a reforzar un poco esa idea no de de Santiago de Compostela como centro religioso universal en aquella época pues dando como comentábamos con con Jerusalén y con y con Roma en en la importancia de de espacio de peregrinaje no

Voz 1009 15:25 sí efectivamente efectivamente entonces bueno la idea era potenciar el Camino no solamente a nivel de la Península sino que Europa conocieran la existencia de Santiago y que quisieran venir a peregrinar por las rutas diferentes rutas para mantener eso que decíamos antes en espíritu

Voz 0772 15:47 ya parte de el ya como ultima pregunta Santiago Velasco autor de esta novela campos de la estrella publicado por por Algaida el el hecho de que fuera un referente económico eh que era un lugar de tránsito de decenas de miles de peregrinos por diferentes lugares de la península también era un lugar peligroso porque pensemos claro estamos en la en la Edad Media eh muchos lugares eran absolutamente inhóspito So Ho inseguros y los robos y los problemas de este tipo debían de ser muy comunes en en aquella época y mucha gente se echaría para atrás no y a la hora de de aventurarse a realizar una una aventura de este de este calibre claro es que

Voz 1009 16:29 es lo curioso de esto es que los caminos se trasladaban a voluntad quiero decir que todos los peregrinos estaban de alguna forma como te diría yo tenían que adaptarse a las a las nuevas situaciones quieran cambian explícitamente con las las tú no eras todos los veranos según se producían los ataque de Almanzor por lo tanto según Almanzor avanzaba sus ejércitos o atacaba en alguna población los peregrinos trasladaban el camino no cambiaban para no coincidir en su supedita orinar con estos ataques las famosas hay Faso hacías de al manejo por lo tanto las fronteras unos caminos eran cambiantes de año en año buscaban siempre la mejor salida que les proporcionaba su seguridad pero no solamente con relación a las tropas árabes producían sus ataques de verano sus campañas es que también el camino era peligroso porque entre entre los propios cristianos se robaba ese mataban se engañaban había había pues muchos muchos malhechores que aquí vivían de los peregrinos que venían de otros países ha servido por lo tanto es Alfonso II el que de alguna manera o bien que siguiendo recomendaciones de de la apropiado a día de Clooney tendría tendría que hacer algo para hacer el camino más seguro y ahí es el origen y el nacimiento eliminó la

Voz 0772 17:56 una novela porque quizá el Camino de Santiago hoy lo tenemos todos como referente actual de de nuestra propia cultura lo vemos lo seguimos viendo los informativos porque no deja de ser un reclamo turístico más allá de de ese aspecto religioso todos sabemos lo que es el camino de Santiago pero si queréis conocer cómo era el Camino de Santiago en sus inicios en el siglo X por ejemplo os recomiendo la novela de nuestro invitado Santiago Blasco titulada campo de la estrella publicado por Al Qaeda una red frente a yo creo que básica para conocer a la cotidianidad la normalidad y la vida diaria en ese camino de Santiago a finales del del siglo X Santiago Blasco como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia