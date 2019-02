Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:14 en veinte mil personas lideradas por al latín de Pedroche pues conquistado el efecto Keita establecieron incrementa no no facilitaron la palabra propia porque en ese momento que estaban hartos de la dominación bizantina el les recibieron en muchos sitios con palmas icono alegría ese las culturas establecieron allí junto a Luc cretense permanecieron durante ciento treinta y cinco años en un emirato que crearon que la del emirato cordobés de Córdoba el último en mil ciento treinta y cinco años después se llamaba El Cordobés que se establezca ese haga un hermanamiento de Córdoba con era actor guión que es la capital de voluntades de los cordobeses

Voz 0772 01:07 seguro que muchos de los que nos están escuchando yo el primero porque hasta que no me pasaron esta esta noticia de un aniversario yo lo desconocía quién sabía que era clon en Creta había sido fundado por cordobeses es desde luego una de esas historias por desgracia poco conocidas y que aquí en Ser Historia nos queremos hacer eco para darla a conocer a la mayor cantidad de gente posible hemos escuchado en un fragmento de de Honda mezquita televisión a José Esquinas que es una de las personas que ha promovido precisan mente el aniversario de de una revuelta el motín del Arrabal sucedido en Córdoba en el año ochocientos dieciocho y que a la postre

Voz 1 01:51 tuvo como corolario tuvo que

Voz 0772 01:53 en consecuencia la creación por la salida de una manera ahora lo vamos explicaron poco abrupta de parte de la población cordobesa hacia el Mediterráneo asentarse en la isla de Creta y fundar allí ese emirato de decreta en la isla en la isla griega Carmen panadero bienvenida a Ser Historia

Voz 5 02:14 hola pues muchas gracias encantada de estar aquí con vosotros

Voz 0772 02:18 Carmen Panadero es investigadora es ya es especialista en temas medievales y andalusí es si con ella queríamos compartir precisamente y el conocimiento que ella tiene de este motín del Arrabal que a la postre tuvo como decía ahora la creación de ese de ese enclave institucional cordobés en la en la isla de Creta para comenzar por el principio Carmen es el año ochocientos dieciocho en un momento de inestabilidad en la Córdoba de Al Hakam primero un emir Inter pendiente donde se genera no todo este momento convulso de la Historia

Voz 5 02:53 exacto Córdoba vivía pues tiempo pues convulsos con este emir Al Hakam primero es ya venía remontando si las revueltas el año ochocientos cinco ahí hubo una serie de asesinatos y una serie de ejecuciones en la ida cerró en falso desde los ochocientos cinco mil ochocientos dieciocho eso estaba todavía muy vivo el pueblo estaba muy resentido a parte de esto había grabado a la población con con muchísimos impuestos ilegales que el Corán no admitía entonces la población estaba totalmente levantó a punto de estallar

Voz 0772 03:31 pero quizá el es un poco chocante a ver si me me puede explicar bien porque la presencia de precisamente de ese arrabal en los exteriores de la ciudad de Córdoba lo que está manifestando un crecimiento no de la ciudad un crecimiento desde el punto de vista económico aunque Al Hakam primero lo que hace es pues apretar un poco no la las tuercas de todos los ciudadanos para conseguir más y más impuestos más dinero que es en definitiva lo que lo que forma este esta revuelta no es así

Voz 5 03:59 que el arrabal era el más populoso de toda Córdoba irse luego se había formado por inmigrantes de las provincias y de los pueblos de alrededor esperar pues como era la metrópoli Guille allí había acudido gente de todo tipo de de toda condición y además desde orígenes diferentes en la península entonces era como una reválida ante principalmente gente sencilla de oficios sencillos artesanos mercaderes algunos funcionarios por la cercanía de del Alcázar también muchos religiosos las principales escuelas coránicas estaban en este en este a la parte por la cercanía de la mezquita mayor claro entonces hay gente muy heterogéneas en la que poblada el arrabal

Voz 0772 04:52 que como usted decía antes y se levantaron por las situaciones absolutamente insufribles que que este emir Al Germán primero les les tenía no en pisándole es prácticamente la cabeza con con con los pies con impuestos no podían pagar y en definitiva todo ello desencadenó una revolución que también fue aniquilada de una manera brutal no

Voz 5 05:17 ni rastro de motivos religiosos se todo fueron económicos y sociales si la de fue bueno no se la esperaba el el emir no esperaba una reacción así pues parte del pueblo entonces en estalló la oca porque los mudos lo escudos era la Guardia Real que los cordobeses con esa chispa que tienen no les los denominaron mudos porque no sabían hablar ninguna de las lenguas que sea hablaban generalmente en Al Andalus ni el árabe ni el romance entonces eran todo Franco eran bereberes también había Enrique no no conocían la lengua por eso los cordobeses como ellos hablaban por señal Se llamaba mudos entonces fueron reprimidos por estos mudos que eran los que lejos llegaban a resignarse con esos impuestos claro agua había aumentado su su guardia personal para poder tener a a la gente totalmente dominada hay oprimida

Voz 0772 06:14 y muchos de ellos de los que participaron en las revueltas Se murieron no tengo entendido porque algunas crónicas que leído incluso algunos fueron crucificados

Voz 5 06:21 sí yo no sé si por

Voz 0772 06:24 de dar un castigo también desde el punto de vista religioso de asimilar los al cristianismo vas a morir aún siendo musulmán como un cristiano imagino que el la la mente retorcida Al Hakam podría haber un poco de todo no

Voz 5 06:38 no tienen ni rastro de motivos religiosos como dije antes entonces así vivían cristianos y musulmanes en ese arrabal era una población muy heterogénea en el siglo noveno sobre todo en las primeras décadas era mayo brilla todavía por los mozárabes o cristianos alfabetizados pero todavía muchos gozar tengan cuenta tenerse en cuenta que sólo hasta el siglo XI no se alcanza la paridad entre Mulá dices mozárabes hasta el siglo XI no se alcanza la pérdida sea quieran al principio del siglo noveno eran mayoría los cristianos bien esos plazos Yvan Muller también iban árabes e está documentado que que la la población del Arrabal eran mezclados ya digo todavía no se separaban hasta las invasiones africanas no se separó la la porque nació o religiones

Voz 0772 07:35 en ese exilio que usted nos comenta Carmen panadero e investigador especialista en temas medievales andalusí es bueno pues se extendió gran parte de esa población del del Arrabal de Córdoba estamos a finales de la década de mil ochocientos diez en al sur de la península Ibérica bueno pues extendieron pues por muchos lugares del Mediterráneo no por Fez por Alejandría también por Creta no que es donde ese protagoniza en la década de mil ochocientos veinte creo que es el la creación de este de este nuevo emir

Voz 5 08:08 pues sí hubo como dijiste y antes muchos muertos trescientos cruce visiones en Cruz y los los supervivientes fueron desterrados el Arrabal fue explanada fue roturadores sembrado se prohibió que se volviese a reconstruir esos desterrado los que partieron al exilio en la península eran veinte veintidós mil familias no veinte mil como dicho personas esquinas haya tenido pero que ese dato es erróneo son veintidós mil familias a una media de seis miembros por familia que todas las fuentes coinciden en que en el hablando en Al Andalus del siglo noveno eran eso los miembros por familia seis pues podemos hacer una operación sencilla entorno a unas ciento treinta mil personas fueron las gradas fue un éxodo iniciaron un éxodo pues increíble de varios años además e hice mantuviera unidos unidos como pueblo para no perder su identidad que lo general que estos casos es que se produzca una diáspora cuando hay un destierro masivo fruto del sálvese quién pueda no que que tiende a la dispersión pero no ellos se mantuvieron unidos durante varios años hasta la hasta que llegaron a Creta

Voz 0772 09:24 el panadero estamos comentando un poco la la historia de estos grupos que salieron de de Córdoba a partir de esa revuelta de de ese motín del Arrabal en el año ochocientos dieciocho entendido que algunos de ellos ese dedicaron a la a la piratería o por lo menos así sea ha querido ver en alguno las algunos fragmentos de la de la historiografía pero que podría no ser así no

Voz 5 09:48 no no es así ellos eran gente sencilla artesanos como antes hemos dicho en Mercaderes no habían visto nunca más aguas que las del río Guadalquivir entonces ellos no tenían ni idea de navegación de aquella época sin embargo fueron ayudados se cree por grupos piratas también anda fijes pero de la zona de Levante de Tortosa que habían trabajado a las órdenes habían luchado las ordenes de de Lemir a llamar al Valenciennes un tío de de a la que en principio pero al reconciliarse sus tropas quedaron inactivas dedicaron a la a la piratería entonces eso esos parisinos y se cree que ayudaron a los cordobeses en eso se ha basado en España los historiadores los investigadores para olvidarse del tema de los desterrados en que todas las crónicas bizantinas los daban por piratas y aquí en España no se lo cuestionaron ahí está lo increíble que siendo parte Bizancio en el conflicto no podía ser objetivo como dieron crédito a que eran piratas los cordobeses desterrados cuando no podía ser como digo objetivo era parte en el conflicto Bizancio sin embargo aquí se lo creyeron sin cuestionarse por eso hemos tardado tantísimo tiempo en saber de esto

Voz 0772 11:18 claro es quizá una de las razones como usted dice Carmen del del olvido no que he tenido este motín del Arrabal no tanto lo que sucedió en el año ochocientos dieciocho sino las consecuencias que tuvieron lugar en la década de de ochocientos veinte en donde como comenzábamos quizá como ese gran titular anunciando que estoy convencido de que muchísimos de lo que nos están escuchando pero desconocíamos esta historia de la creación en la década de mil ocho de del año ochocientos veinte de ese emirato decreta precisamente por estos exiliados de el del Arrabal de de Córdoba que fueron los que fundaron la ciudad de Heráclito

Voz 5 11:59 pues bueno eso fue nueve años después el destierro estuvieron rodando en ese éxodo por el norte de África incluso hicieron alguna expedición por mar exploratoria antes pasaron por fe se quedaron allí como hemos dicho unas siete mil familias y las restantes una quince mil llegaron primero Alejandría independiza en Alejandría del resto de Egipto y proclaman la República y ahí estuvieron como cuatro cinco años gobernando Alejandría ir uno de Pedroche caudillo que los llevada desde la Península ya está dudando Abu Hafs al balón Éste fue nombrado por unanimidad presidente de Alejandría no solamente por los cordobeses también por los Alejandrino Se los ganar terminaron aliándose ir después fueron vencidos dice estar a los también de Alejandría el Califa sida les ayudó sin embargo venció es ayudó a conquistar Creta tanto Egipto como el califato ahora sida de Baza ayudaron hagan con barcos para que pudieran conquistar Creta y así se hizo con ETA sino muchas islas de las chicas muchas islas del mar Egeo como cinturón defensivo claro porque hubiera estado vendida solar entre otras cosas ayudaron tanto bazar como Egipto porque se creaba de esta manera un estado interpuesto o era un estado frontera que le venía muy que a todo el norte de África que existiera un estado entre Bizancio que era el gran peligro es verdad que enemigo de todos los países árabes el nortea les venía muy bien ese estado interpuesto por eso también era una conveniencia de todos

Voz 0772 13:49 quizá es uno de esos aspectos más desconocidos como digo de la historia en este siglo noveno de de nuestra era cuando esas personas esos grupos esas miles de familias que abandonaron el el arrabal bueno tuvieron eso deambular por el Mediterráneo durante prácticamente una década hasta acabar en la ciudad de Deraa que León un hacia aquellos fundaron al norte de decreta una ciudad que es absolutamente conocidísima por el relato arqueológico lo Arthur Evans cuando descubrió la el parece digno esos muy cerquita de de Heráclito en el siglo XIX comienzos del siglo XX pues qué curioso que curioso que después de el Rey minutos estuvieron los cordobeses prácticamente casi tres mil años después no pero no deja de ser llamativo no esos saltos en el tiempo nos olvidamos quizá de un aspecto muy nuestro eh muy olvidado como digo por desgracia todo la consecuencia de este motín del del Arrabal que que hemos estado compartiendo en estos minutos de radio con Carmen panadero investigadora especialista en temas medievales y andalusí es Carmen muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de historia

Voz 5 15:03 gracias a vosotros por haberme traído que para mí es un honor poder hablar de mis paisanos cordobeses no me gusta difundir esta esta historia de me apasiona gracias muchas veces ayer